Эти смарт-часы работают и с Айфоном, и с Андроидом, а стоят дешевле фитнес-браслета. Здесь все причины их купить

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Иван Герасимов

Умные часы являются одним из самых популярных гаджетов в 2023 году, не считая смартфона. При выборе многие, в первую очередь, ориентируются на дорогие модели вроде Apple Watch, считая их эталоном, но забывают о недостатках. В частности, популярные смарт-часы имеют довольно низкую автономность, не работают с Андроид-смартфонами и стоят непомерно дорого для большинства покупателей. Есть и полярный вариант — фитнес-браслет, но многих он не устраивает из-за своих габаритов и маленького экрана. Мы нашли золотую середину — крутые смарт-часы по низкой цене с набором актуальных функций в 2023 году, с которыми не стыдно выйти «в люди».

Эти смарт-часы работают и с Айфоном, и с Андроидом, а стоят дешевле фитнес-браслета. Здесь все причины их купить. Нашли крутые часы по цене фитнес-браслета! Фото.

Нашли крутые часы по цене фитнес-браслета!

Какие смарт-часы купить в 2023 году

KUMI GW5 — это легкие смарт-часы (всего 54 грамма) на Wear OS, которые идеально подойдут и мужчинам, и женщинам. Производитель предлагает гаджет лишь в черном цвете, но нельзя сказать, что это плохо. Напротив — это наиболее универсальный вариант на все случаи жизни. Часы KUMI GW5 выполнены в классическом круглом корпусе, в который установлен яркий 1.39-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 360*360 точек. Оформить его можно на любой вкус — в системе предустановлено уже свыше 100 различных циферблатов.

Какие смарт-часы купить в 2023 году. Часы KUMI очень легкие — идеально подойдут каждому. Фото.

Часы KUMI очень легкие — идеально подойдут каждому

На дисплей выводится вся важная информация о тренировках, уведомления, а также входящие звонки. С помощью смарт-часов можно не только видеть, кто звонит, но и отвечать: это очень удобно, пока тренируешься, а смартфон находится в раздевалке на другом конце зала. Также встроенный микрофон в часах позволяет вызвать голосового ассистента, чтобы запустить нужное приложение вроде плеера, будильника или совершить звонок. Вот еще несколько полезных функций, которые предустановлены в KUMI GW5.

  • Напоминание попить воды.
  • Затвор камеры.
  • Запись звонков.
  • Напоминание об активности.

Настроить главный экран часов можно с помощью длительного нажатия на боковую кнопку — не потребуется лишний раз пользоваться смартфоном!

Недорогие умные часы

Смарт-часы для тренировок — какие выбрать

Корпус часов KUMI GW5 защищен по стандарту IP68, поэтому с ними не будет проблем, если забыть их снять при походе в душ или бассейн. В системе предустановлено свыше 20 спортивных режимов, а всего их свыше 100: среди них есть езда на велосипеде, бег, бейсбол и даже йога! Они существуют не для галочки, а для точных измерений: с помощью высокочастотного сенсора PPG часы отслеживают ваш пульс и присылают напоминания о высоком сердечном ритме не только на тренировке, но и в повседневной жизни.

Смарт-часы для тренировок — какие выбрать. В часы уже предустановлено свыше 100 тренировочных режимов. Фото.

В часы уже предустановлено свыше 100 тренировочных режимов

Сами разработчики отмечают, что сделали смарт-часы с точным датчиком, который не измеряет пульс у бананов и других неживых предметов, как это бывает у более именитых аналогов. Какие функции здоровья есть еще?

  • Измерение давления.
  • Мониторинг кислорода в крови.
  • Функции по наблюдению за женским здоровьем.
  • Встроенное приложение для правильного дыхания.

KUMI GW5 также имеют мониторинг сна: часы фиксируют время, когда вы засыпаете и просыпаетесь, а также четко разделяют фазы сна. Всю информацию можно просмотреть прямо на экране без необходимости переходить в приложение.

Смарт-часы для тренировок

Умные часы с мощным аккумулятором

Одна из сильных сторон KUMI GW5мощный аккумулятор. При активном использовании смарт-часов он выдает до 5-7 дней работы без подзарядки, а представляете, сколько они протянут, если отключить ряд функций, которыми не пользуешься? Думаю, на 10 дней их точно хватит, если не больше!

Умные часы с мощным аккумулятором. Энергоэффективный чип помогает часам расходовать меньше энергии. Фото.

Энергоэффективный чип помогает часам расходовать меньше энергии

Такой автономности смарт-часов удалось добиться благодаря аккумулятору на 300 мА*ч, а также специальным алгоритмам и энергоэффективному Bluetooth 5.2 LE, который расходует заметно меньше заряда, чем его предшественники. Он же обеспечивает быструю синхронизацию со смартфоном и передачу звука при звонках без задержек. Безумно приятен и тот факт, что часы не нужно заряжать каждый день. Но даже если это случится, то с помощью магнитного кабеля можно вернуть их к жизни всего за 2 часа!

Часы с мощным аккумулятором

Какие смарт-часы с круглым циферблатом купить

Какие смарт-часы с круглым циферблатом купить. С помощью NFC-модуля можно открывать двери и другие замки. Фото.

С помощью NFC-модуля можно открывать двери и другие замки

Ну, и еще одна приятная мелочь — наличие NFC. Нет, эти смарт-часы на Андроид не поддерживают оплату банковскими картами, зато с их помощью можно открывать двери! Если у вас в доме есть умный замок, то разблокировать его можно при помощи заранее добавленной карты доступа в часах. Никаких ключей не понадобится и подделать их никто не сможет, чтобы добраться до вашего рабочего кабинета.

Крутые часы со скидкой

Если KUMI GW5 вам не пришлись по душе, то присмотритесь к KUMI KU6 Meta — тонким смарт-часам с 1.96-дюймовым экраном со встроенным компасом и сотней спортивных режимов. Они также поддерживают Bluetooth-звонки и даже измеряют уровень кислорода в крови!

Какие смарт-часы с круглым циферблатом купить. Эти часы поддерживают все популярные функции, а стоят очень дешево. Фото.

Эти часы поддерживают все популярные функции, а стоят очень дешево

Их главное отличие — прямоугольный форм-фактор, который сейчас высоко ценится среди пользователей. По сути, получаете такой же аналог Apple Watch с мощной батареей, которые проработают до 7 дней без подзарядки!

Смарт-часы с мощной батареей

К тому же, прямо сейчас компания проводит розыгрыш смарт-часов на своей страничке! Все, что нужно: подписаться, добавить KUMI KU6 Meta в корзину и список желаний на AliExpress, после чего кому-то из участников этот гаджет достанется совершенно бесплатно. Вдобавок в розыгрыше участвует и Redmi Note 12, так что, есть все шансы разжиться и новым смартфоном! Акция продлится до 18 июня, а уже 21 июня компания объявит победителей. Обязательно примите участие, ведь от вас не потребуется ровным счетом ничего!

Розыгрыш от KUMI

В итоге, мы имеем сразу двое функциональных смарт-часов по низкой цене: прямо сейчас те же KUMI GW5 стоят чуть больше 2700 рублей — дешевле именитых аналогов как минимум в 5-7 раз! Стоит ли их покупать? Конечно, да: это прекрасный подарок для себя и своих близких, которые фанатеют от умных гаджетов. Но имейте в виду, что цена снижена временно, поэтому особо раздумывать некогда — берите сейчас, чтобы не переплачивать!

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