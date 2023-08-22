Этот планшет на Андроид 13 идеален для учебы, работы и развлечений. Вот еще 5 причин его купить

Многие уже давно отказались от домашних компьютеров и ноутбуков. У кого-то их место занял смартфон, позволяющий найти и посмотреть любую информацию. А кто-то не хочет портить глаза в маленьком экране и предпочитает планшеты. К тому же благодаря большому дисплею и дополнительным аксессуарам практически любой из них очень легко можно превратить в полноценный рабочий инструмент. Если вы находитесь в поиске подобного устройства, то с 21 по 27 августа планшет Teclast T40 Air отдают с очень приятной скидкой.

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Недорогой планшет 10 дюймов

Первое, на что всегда обращаешь внимание, когда берешь в руки любое современное устройство — это его дисплей. Если он будет некачественным, то получать удовольствие от работы или просмотра фильмов у вас не получится. В этом плане у Teclast T40 Air все в полном порядке. Здесь большой 10,4 дюймовый IPS-экран с разрешением 2000х1200 пикселей. Но самое главное — у него нет воздушной прослойки. Он полностью ламинированный, как в самых дорогих планшетах Apple.

К тому же эта матрица обеспечивает углы обзора в 178 градусов. Благодаря этому вы можете спокойно смотреть фильмы вместе с друзьями и близкими, и всем будет хорошо видно содержимое экрана. Отдельно отмечу и небольшие рамки. Мало того, что планшет удобно держать в руках, так еще и выглядит он благодаря такому решению современно.

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Планшет в металлическом корпусе

Нельзя не сказать и про дизайн Teclast T40 Air. Здесь производитель попал в самое сердце. Планшет выполнен из цельного куска алюминия, следовательно, в корпусе просто ничего не может люфтить и скрипеть. Благодаря небольшому весу всего 460 грамм и толщине 7,5 мм его удобно держать в руках. Отдельно отмечу и плоские грани. Teclast T40 Air выглядит значительно дороже, чем есть на самом деле. Кажется, что у вас дорогущее флагманское устройство.

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Производитель здорово обыграл и блок камер. Здесь два отдельных объектива, между которыми располагается вспышка. Они немного выпирают из корпуса, поэтому положить планшет на спинку без чехла, чтобы он не качался, не получится. Но вряд ли вы будете использоваться его без защиты. Так что никаких проблем с расположением Teclast T40 Air на столе точно не возникнет.

Чехол и клавиатура для планшета

Кстати, по поводу аксессуаров. При покупке Teclast T40 Air у вас есть возможность выбрать не только базовую комплектацию, включающую себя, сам планшет и зарядку для него, но и чехол, и даже клавиатуру. Чехол здесь классический для большинства подобный устройств. Цепляется к задней спинке и с помощью обложки закрывает экран. Это самое удобное решение, гарантирующее Teclast T40 Air защиту всего корпуса.

Если же вы еще возьмете клавиатуру, то получите полноценный рабочий инструмент. С помощью нее можно с комфортом набирать и работать с текстом. Обязательно присмотритесь к такому комплекту, если ищите устройство для работы. Клавиатура полностью беспроводная, поэтому расположиться за столом у вас получится с комфортом.

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Планшет с большой памятью

Больше всего в Teclast T40 Air меня удивило количество памяти. Разработчики позаботились о покупателях и установили в планшет 8 ГБ оперативки и накопитель на 256 ГБ. Просто напомню, что в базовом Айпаде за много денег до сих пор 64 ГБ. Плюс к этому ОЗУ можно расширить до 16 ГБ. Здесь еще есть и слот для карты памяти до 1 ТБ. Представляете, сколько может быть памяти в планшете? С таким набором можно легко взять с собой все любимые фильмы и сериалы в поездку и не переживать, что места не хватит.

В Teclast T40 Air установлен восьмиядерный процессор UNISOC T616. Вместе с большим объемом оперативки можно получить достойную производительность, которая позволит вам поиграть в игры. На таком экране это будет делать одно удовольствие.

Какой планшет на Андроиде лучше

Для того чтобы в самый ответственный момент планшет не разрядился, производитель установил в него батарею на 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Такой емкости хватит на 7,5 часов веб-серфинга и 11 часов прослушивания музыки. Хорошие показатели. Этого достаточно, чтобы приятно провести время в дороге. Но это не все функции, ради которых стоит купить Teclast T40 Air:

4 динамика и стереозвук;

Разъем 3,5 мм для проводных наушников;

Встроенный 4G модем;

Операционная система Андроид 13;

Разблокировка по лицу.

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Уже готовы покупать? Тогда вот самая главная информация. С 21 по 27 августа купить Teclast T40 Air можно от $141,49. В это же время другие устройства компании тоже можно заказать по сниженным ценам:

Teclast T50 Pro от $171,49;

Teclast T40 Pro-T616 за $126,97;

Teclast T40S от $97,89;

Teclast T40 HD 16 ГБ за $108,49.

Кстати, с 17 по 27 августа в официальной группе Teclast в VK проходит розыгрыш призов. И уже 28 августа можно выиграть планшет Teclast T40 Air. Не проходите мимо и обязательно испытайте свою удачу.

Купить Teclast T40 Air