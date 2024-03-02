HONOR готовится выпускать умные кольца. Разбираемся, есть ли у них будущее

Умные кольца — это носимые устройства, которые обычно надеваются на палец и обладают различными функциями, схожими с умными часами или браслетами. Они могут отслеживать физическую активность пользователя, мониторить сердечный ритм, измерять уровень стресса, отправлять уведомления о входящих звонках и сообщениях, а также обладать возможностью проводить бесконтактные платежи и управлять умными устройствами в доме. Пока на рынке есть буквально пара моделей, но у нас уже есть два серьезных игрока, которые готовы вывести свои громкие новинки.

Кто выпускает умные кольца

В начале этого года компания Samsung попала в «заголовки газет», анонсировав кольцо Galaxy Ring. Теперь производитель смартфонов HONOR раскрыл свои собственные планы по созданию «умного кольца».

Генеральный директор HONOR Джордж Чжао сообщил журналистам во время группового брифинга на Mobile World Congress 2024, что компания работает над смарт-кольцом.

Внутри компании у нас есть такое решение, сейчас мы работаем над этой частью, так что в будущем у вас может появиться кольцо HONOR, — сказал Чжао.

Каким будет умное кольцо HONOR

Руководитель не раскрыл более подробную информацию об умном кольце, но отметил, что оно является частью более широкой стратегии в области здравоохранения. В любом случае, HONOR придется конкурировать с компанией Oura и новым участником рынка Samsung.

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Можно заметить, что компания сильно прибавила в деле внедрения инноваций. Мы видели складные телефоны, которые будут и дальше развиваться, крутые флагманы с камерами и многие другие гаджеты. Среди них были даже довольно сбалансированные ноутбуки.

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Преимущества умных колец

Умные кольца обычно имеют компактный дизайн и могут быть более дискретными по сравнению с умными часами или браслетами. Они часто используются людьми, которым не нравится носить на себе более крупные устройства, но которым все равно нужна функциональность умных гаджетов. Умные кольца могут быть использованы для аутентификации и даже как ключи доступа к различным системам или помещениям, но и это еще не все, что можно о них сказать. Среди направлений, где возможно их применение, стоит отметить несколько самых интересных.

Скоро выйдет умное кольцо Samsung Galaxy Ring. Для чего оно нужно.

Есть ли будущее у умных колец

Они могут предложить нам новые функции, такие как биометрическое сканирование для идентификации пользователя, мониторинг уровня глюкозы в крови для диабетиков или даже встроенные сенсоры для анализа окружающей среды. Кроме этого, они могут стать еще более важным элементом экосистемы умных устройств, взаимодействуя с умными домашними системами, медицинскими устройствами и другими гаджетами.

Развитие новых материалов и технологий производства может сделать умные кольца более удобными для повседневного ношения и даже элементом стиля. Вот только для спорта это не самое удобное решение. Особенно в спортивном зале, где надо заниматься на тренажерах или со свободными весами (штанги, гири, гантели и прочее).

А еще надо понимать, что с увеличением функциональности умных кольцевых устройств также возрастает важность обеспечения защиты данных и конфиденциальности пользователя. Ведь умные кольца продолжают интегрировать новые функции для мониторинга здоровья, такие как анализ показателей сна, оценка физической активности и даже предсказание заболеваний. Мало кому хотелось бы, чтобы эти данные утекли не в те руки.

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Впрочем, рассказывая о плюсах и минусах умных колец, важно понимать, что их успех в будущем будет зависеть в первую очередь от спроса рынка, технологических инноваций и способности производителей удовлетворить потребности и ожидания пользователей. Все эти переменные мы узнаем только с выходом массовых моделей. Отдельные представители уже существуют, но пока этого недостаточно для появления целой индустрии. Поэтому ждем, что нам предложит Samsung, HONOR и другие.