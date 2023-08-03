Huawei выпустила умные часы для меломанов. Вы точно такие захотите

Как и рынок смартфонов, смарт-часы за последние несколько лет перешли к какому-то единому стандартному внешнему виду. Они могут быть круглыми или прямоугольными, но, наверное, можно сказать, что это все отличия. Если кто-то просит меня посоветовать ему часы, приходится говорить простую и банальную вещь — ”бери то, на что хватает денег”. Как бы грустно не звучало сказанное, но это действительно так. Ведь даже по функциям дешевые модели повторяют дорогие. Просто топовые модели делают все намного лучше и предлагают более качественные материалы. Но, к счастью, иногда на рынке все же появляется что-то необычное, и об этом обязательно хочется рассказать.

Обзор Huawei Watch Buds

Часы Huawei Watch Buds не являют абсолютной новинкой. В России они появились примерно пару месяцев назад. Но другие именитые бренды до сих пор не предложили ничего подобного нигде в мире. Возможно, что-то похожее делали китайские умельцы в корпусе размером с банку огурцов, но настоящие маэстро технологий вряд ли даже смотрели в эту сторону.

Когда надеваешь эти часы на руку, кажется, что попадаешь в фильм про шпионов. Мы только недавно привыкли к самому факту существования компьютера на запястье, а тут еще и встроенные наушники… Собственно, они и являются технологической особенностью, к которой я постепенно подводил выше.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Часы со встроенными наушниками

Сама концепция этих часов кажется отличной идеей для людей, которые ненавидят носить с собой наушники или имеют тенденцию терять их. Тут их достаточно достать из корпуса часов и начать пользоваться. Даже отдельного соединения с телефоном устанавливать не нужно.

Внешне Huawei Watch Buds — большие смарт-часы, которые, вероятно, не подходят для людей с маленькими запястьями. Толщина корпуса, сделанного из нержавеющей стали, составляет целых 15 мм, что не так мало. При этом сами наушники имеют толщину 10 мм. Я люблю большие часы, и для меня такая толщина не является проблемой, но не сказать об этом нельзя. Общий вес устройства составляет 66,5 грамм — больше, чем у Huawei GT 3 Pro (54 г) и даже у Apple Watch Ultra (61 г).

Диагональ экрана составляет 1,43 дюйма. Это AMOLED со всеми вытекающими плюсами в виде высокой яркости и хорошей цветопередачи. К углам обзора претензий нет, а производитель не забыл о функции Always-On Display и автоматической регулировке яркости.

Смарт-часы с кожаным ремешком

Материалы корпуса на высоте. Кожаный ремешок и нержавеющая сталь делают часы если не премиальными, то точно очень приятными. Собрано все тоже довольно хорошо, но одна претензия у меня все же есть. Экран в закрытом состоянии сидит не очень плотно. Сам по себе он не болтается. Во время свайпов этого тоже не замечаешь. И даже постукивания не вскрывают эту особенность. Я ее заметил, когда протирал часы, с силой нажимая на экран. Он немного продавливался, демонстрируя легкий люфт. Возможно, это особенность конкретной модели, которая не мешает пользоваться часами. Это единственная более-менее серьезная придирка, которая у меня есть к качеству исполнения.

5 очень полезных приложений для Android, которых нет в Google Play.

Еще одной вещью, на которую я обратил внимание, является отсутствие в комплекте сменного ремешка или отдельной версии с силиконовым ремешком. Часы явно ориентированы на активных пользователей, которые любят заниматься спортом и путешествовать. Кожаный ремешок для этого подходит не очень хорошо. Значит компания позиционирует часы больше как модель для обычного ежедневного использования городским жителем.

Как достать наушники из часов Хуавей

Чтобы открыть корпус, надо нажать на кнопку в нижней части циферблата. Экран немного приоткроется, а вручную его можно поднять на 90 градусов. Наушники будут примагничены к крышке, чтобы их удобнее было взять в руки. Убирать их можно или в обратной последовательности, приложив в крышке, или сразу положить в штатные места. Первый вариант более удобный и правильный, а второй — для бунтарей.

Переживать из-за того, что крышка часов будет открываться сама, не стоит. Кнопка довольно плотная, но не на столько, чтобы кнопку было сложно нажать. Видно, что инженеры потратили много времени на определение необходимого усилия для нажатия. Интересно, что если открыть крышку, достать наушники и закрыть ее, то ничего не происходит. А если она открыта более 10 секунд, то часы вибрируют, напоминая о том, что ее надо закрыть. Такой вот механизм защиты от повреждений.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Что могут часы Huawei Watch Buds

Для управления часами используются сенсорный экран и одна боковая кнопка в виде заводной головки. Но, в отличие от других новых моделей часов Huawei, она не крутится, а только нажимается. Мне не хватило возможности взаимодействия с интерфейсом путем вращения этого органа управления. Признаюсь, я был удивлен отказом от такого крутого инструмента, который во всю используется в других моделях часов бренда.

Интересно, что заявленная защита часов от воды соответствует рейтингу IPX7. Это вдвойне удивительно на фоне того люфта крышки, о котором я говорил выше. Наушники защищены по стандарту IPX4. Это значит, что они не боятся капель дождя и пота во время тренировок, но ронять их в воду точно не стоит.

В качестве смарт-часов Huawei Watch Buds предлагают ожидаемый набор функций отслеживания состояния здоровья, включая круглосуточный мониторинг сердечного ритма и мониторинг SpO2 с помощью оптического датчика PPG TruSeen 5.0, как и в серии Huawei Watch GT 3 Pro. Кроме этого, вы также получаете точный мониторинг сна и стресса, а как бонус, дыхательные упражнения, которые помогут вам расслабиться в течение дня.

Huawei Watch Buds поддерживает более 80 спортивных режимов со специальными программами тренировок по бегу. В часах есть собственный GPS-модуль, чтобы тренировки на открытом воздухе отслеживались более точно и полноценно.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Приложение для умных часов

Для подключения часов к телефону надо пользоваться приложением Huawei Health — оно доступно в App Gallery и App Store. За годы своего существования оно прошло большой путь и стало очень простым и понятным. Когда вы добавите часы, можно будет перейти к их настройке. Вы сможете настроить циферблаты, тренировки и другие вещи. Есть даже отдельная вкладка для настройки наушников. Открыв ее, можно выбрать режим звучания, включить или выключить шумоподавление, выбрать эквалайзер и даже запустить тест прилегания к ушам.

Как звучат наушники в часах

Переходим к более интересному — компактным наушникам внутри часов. Они имеют пулевидную форму и корпус из металлического сплава. Они очень легкие, но сомнений в их прочности нет. Каждый наушник имеет размеры 22×10×10 мм и весит 4 грамма. Надо отдать должное инженерам, которые смогли упаковать все содержимое в такой миниатюрный корпус. А ведь внутри находятся драйверы, микрофоны, датчики и аккумуляторы.

Самые маленькие наушники

Несмотря на небольшой размер, встроенные наушники звучат довольно прилично. Конечно, Huawei FreeBuds Pro 2 предложат более интересный и разносторонний звук, но без прямого сравнения сказать, что встроенные в часы наушники звучат хуже, нельзя. В целом звук довольно сбалансированный, но небольшой перевес в сторону низких частот есть, а в середине самую малость не хватает детализации. Но тут все зависит от того, что именно вы слушаете. Я в основном предпочитаю рок и металл. В этих жанрах важно иметь очень хорошо сбалансированный диапазон, которого мне не хватало, но в некоторых других жанрах такой проблемы не было, и наушники звучали отлично. Все сказанное выше относится к наушникам без оглядки на их размер. Если учитывать его миниатюрность при выставлении оценки, то она однозначно будет отличной.

Например, я могу сказать, что не ощутил большой разницы между тем, как звучат AirPods первого поколения и эти малышки, которые прячутся в корпусе часов. Правда, наверное, именно из-за небольшого размера, наушники не очень хорошо подходят для разговоров по телефону. Сама по себе такая возможность есть, и даже предусмотрена система обработки звука для повышения его качества, но из-за слишком глубокого нахождения микрофона в ухе говорить о комфорте общения в шумном месте не приходится. В тихом помещении это не такая большая проблема. Остальные наушники выносят микрофон на внешнюю сторону корпуса и/или на основание ножки. То есть он находится намного ближе ко рту, а отсюда и более качественный звук.

Как еще можно использовать Bluetooth на вашем Android-смартфоне.

Зато тут даже есть активное шумоподавление, работа которого обеспечивается двумя микрофонами в каждом наушнике. Для управления воспроизведением или управления вызовами используется сенсорная область с противоположной от амбушюры стороны. Она есть на обоих наушниках и реагирует на двойное или тройное касание, значение которых настраивается через приложение. Правда, в моих ушах наушники часто проваливались внутрь канала так, что сенсорная часть иногда была частично или полностью скрыта. Производитель предусмотрел это, и управление возможно постукиваниями по уху рядом с наушниками. Срабатывает это не всегда, но придираться не приходится. Тем более, через пару дней привыкаешь и сразу тапаешь с нужной силой. Хорошо, что не надо бить по самому наушнику, передавая неприятные ощущения сразу на барабанную перепонку.

У вас может возникнуть вопрос, как определить левый или правый наушник, когда они одинаковые? Ответ прост — никак! Левого и правого наушника изначально нет, а становятся они такими после того, как вы вставите их в уши и немного наклоните голову вперед. В этот момент по положению в пространстве они сами определят, в каком ухе находятся, и перейдут в режим левого или правого канала. Это еще одно техническое решение, которые заставляет снять шляпу перед инженерами. Видимо, способ определения каналов — это такой уважительный поклон их решению.

Несмотря на небольшой размер наушников, в них нашлось место и для датчиков, которые фиксируют вынимание наушника из уха. Когда вы это сделаете, воспроизведение остановится. Само же воспроизведение будет автоматически работать на сопряженном телефоне. То есть после подключения часов к телефону настраивать отдельно наушники не придется.

Экосистема Huawei

Часы управляются операционной системой Harmony OS 3.0, а все встроенные приложения работают отлично. К сожалению, нет возможности установить сторонние приложения, если вы не пользуетесь телефоном Huawei, но даже в этом случае выбор сильно ограничен — Petal Maps, контроллер Spotify и пара приложений для здоровья.

Эти часы, не могут полностью заменить вам телефон, как Samsung Galaxy Watch или Apple Watch. Но это фирменная особенность часов Huawei, которая позволяет им почти без потери функциональности работать в разы дольше конкурентов. Обычные часы бренда работают до двух недель от одной зарядки против 1-2 дней у Apple и Samsung. И речь не о трекерах, а именно о часах с тренировками, NFC и возможностью ответа на звонки.

Из-за того, что внутри корпуса часов пришлось найти место для наушников, аккумулятор получился не очень большим. Его емкость составляет 410 мАч — это меньше, чем у Huawei GT 3 Pro (530 мАч). В режиме прослушивания музыки время от времени и постоянных уведомлений часы живут примерно 3-4 дня. Все очень индивидуально и сильно зависит от сценариев использования, но ориентироваться можно именно на эти цифры. Если не подзаряжать наушники, то время использования может существенно вырасти.

Что такое SpO2 и как часы измеряют уровень кислорода в крови.

Как долго работают часы Хуавей

Я редко провожу тестирование времени работы наушников, ограничиваясь субъективными оценками, но тут я не могу пройти мимо. Наушники на среднем уровне громкости при воспроизведении преимущественно рок-музыки проработали у меня ровно 4 часа. Признаюсь честно, я ожидал вдвое меньшего времени. Где там столько места для такого емкого аккумулятора, я искренне не понимаю

Стоит ли покупать Huawei Watch Buds

Подводя итог, можно сказать, что Huawei предлагает то, чего нет ни у одних других часов. Встроенные наушники сами по себе являются настоящим чудом инженерной мысли и звучат хорошо. Хотя и уступают флагманским наушникам линейки FreeBuds Pro от Huawei. Их самый большой недостаток в том, что их нельзя использовать отдельно от часов. Зато я не сомневаюсь, что компания использует наработки. примененные в этой связке для будущих моделей наушников.

Я даже не могу сказать, что тут главное. Часы, хоть и немного великоваты по размеру, но обеспечивают все функции смарт-часов и очень достойно выглядят на фоне конкурентов. Особенно, по времени автономной работы и качеству материалов. Наушники звучат так, как будто это отдельный аксессуар, а не какие-то крохотные затычки, уместившиеся в корпусе часов, что само по себе фантастика. Лично меня этот гаджет впечатляет даже больше складного Huawei Mate X3, который я считаю лучшим складным телефоном и после выхода пятого поколения ”раскладушек” от Samsung.

В российских магазинах Huawei Watch Buds стоят примерно 35 000 рублей, что само по себе не так мало. Но за эти деньги вы получаете часы, которые будут не сильно проигрывать часам за эти же деньги. А как бонус у вас будут наушники, которые не надо отдельно носить с собой и следить за их зарядкой.

Отсюда можно сделать простой вывод. Если вам нужны часы и вы пользуетесь наушниками, которые постоянно забываете или боитесь потерять, — надо брать! Заодно друзей удивите необычным гаджетом. Он точно достоин того, чтобы считаться самой интересной новинкой года, появившейся на российском рынке.