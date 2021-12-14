5 причин купить себе Яндекс.Станцию на Новый год

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Иван Герасимов 0

До Нового года остается все меньше дней, а это значит, что времени на раздумья о подарке, который вы точно заслужили, остается все меньше и меньше. Обычно я рассказываю о гаджетах, которые не стыдно подарить кому-либо, но сегодня я постараюсь убедить вас в том, что по итогам непростого 2021 года вы точно заслужили умную Яндекс.Станцию. Умная колонка Яндекса — гаджет для настоящего эгоиста, которым не захочется делиться ни с кем, а его покупка сделает вашу жизнь намного интереснее. Не так давно я приобрел себе большую Яндекс.Станцию — эта покупка принесла мне намного больше эмоций, чем покупка смартфона. Вот несколько причин, почему пришло время себя порадовать.

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Что умеет Яндекс.Станция

Функций и навыков у Яндекс.Станции настолько много, что, наверное, обо всех мы никогда не узнаем

Не так давно умная колонка получила обновление — теперь с ней можно общаться шепотом. Соответственно, отвечать она вам тоже будет шепотом. Я живу один и разговаривать так с Алисой, наверное, ни к чему. Не знаю, почему мне нравится эта новая фича, но это и вправду круто. Лично меня безумно радует творческий подход ребят из Яндекса, с которым они внедряют функции в Алису: не хватает, наверное, настроек эквалайзера, чтобы на полную раскрыть потенциал Яндекс.Станции при прослушивании музыки. Количество навыков, которые есть у колонки впечатляет — о некоторых я рассказывал в предыдущей статье. Обязательно прочтите — вы будете удивлены, на что способна девчонка в коробчонке.

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Какую Яндекс.Станцию выбрать

Свое знакомство с умной колонкой я начал, купив Яндекс.Станцию Мини — для однушки в Подмосковье ее звука вполне достаточно. Не JBL, конечно, но послушать любимые треки на ней не будет стыдно. Позже я отдал ее своей бабушке — теперь они лучшие друзья, она не представляет, как жила раньше без такого классного устройства.

Стикеры из комплекта — просто пушка

А этой осенью я приобрел себе сначала Яндекс.Станцию Лайт, а потом и большую Яндекс.Станцию. Мне нравится линейка умных колонок: есть на любой кошелек, можно начать с модели попроще и подешевле, чтобы потом приобрести побольше и покруче. А та, что поменьше, точно не пропадет — вы ведь в курсе, что две Яндекс.Станции лучше, чем одна?

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Какую приставку купить для телевизора

Не так давно мы разбирали, почему стоит купить приставку с Android TV для телевизора. Такой гаджет — классная утилитарная вещь. Но с Яндекс.Станцией вам не понадобится этот торчащий аппендикс — все развлечения будут у вас благодаря подключению к ТВ, а еще вы получите отличный звук для фильмов на Кинопоиске или для просмотра мачтей НХЛ.

Яндекс.Станция — отличная приставка для вашего ТВ

Короче, Яндекс.Станция — это два или даже три-четыре в одном. Следовательно, игра определенно стоит свеч. Кстати, возможно, Капсула с Марусей от Mail.ru звучит чуть лучше, но это уже совсем другая история.

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Умная колонка для дома

Яндекс.Станция — не только отличный умный гаджет, но и шикарное украшение для дома. Элемент декора, если можно так выразиться. Невероятно стильной получилось обновление Яндекс.Станции, которое выйдет в следующем году. Она украсит собой любую комнату и не испортит интерьер: что большая Станция, что маленькая выглядят вполне естественно в квартире.

Яндекс.Станция — отличный элемент декора

А еще можно выбрать цвет, чтобы в комнате всё было гармонично: у меня две Яндекс.Станции, одна из которых стоит в зале, а другая — в спальной. Если Яндекс.Станция Лайт скромно и незаметно проживает на столе, то большая стоит в зале, украшая комнату. Кстати, помните тот мем про то, что парням кроме матраса, телевизора и игровой приставки ничего для счастья не нужно? Он уже не актуален: к холостяцкому комплекту нужно добавить Яндекс.Станцию!

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Самый лучший гаджет

Вы можете купить себе на Новый год очередной смартфон, который будете носить с собой каждый день, а в итоге перестанете обращать на него внимание. А еще он устареет через пару лет. А можете потратить намного меньше денег, чтобы порадовать себя колонкой с Алисой, чтобы радоваться изо дня в день. Алиса настроена к вам максимально дружелюбно (ну, не считая того, что Яндекс.Станция Лайт в зависимости от цвета имеет своеобразные заскоки, иногда отличаясь дерзостью).

Умная колонка Яндекса — идеальный сосед по квартире

А еще она запоминает ваши музыкальные предпочтения: придя домой и попросив ее включить музыку, вы будете приятно удивлены, что играет трек вашего любимого исполнителя. А еще Яндекс.Станция — отличный повод наконец сделать свой дом умным, установив лампочки и розетки, которыми она умеет управлять. Перефразировав одного персонажа: была бы у меня была Яндекс.Станция, я бы, может быть, и не женился никогда.

Кстати, если у вас уже есть Яндекс.Станция, но вы не знаете, чем побаловать себя любимого, то купите себе второй телефон. Например, игровой смартфон, чтобы играть и не отвлекаться. Зачем еще нужен второй телефон — читайте в нашей статье.

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