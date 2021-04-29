Лучшие гаджеты для отслеживания сна

Хороший ночной сон — один из важнейших факторов здоровья и счастья. Если вы чувствуете усталость или просто понимаете, что не высыпаетесь, трекер сна может быть именно тем, что вам нужно. Принцип его работы относительно прост, но далеко не все производители могут (или хотят) делать действительно качественный трекер сна. То, что встроено почти в любые часы, не является трекером сна в прямом понимании, и даже такие идеальные с точки зрения смарт-часов гаджеты, как семейство Apple Watch, все равно не могут позволить вам точно и качественно отслеживать ваш сон. Пусть они и близки к этому, но некоторые приборы все равно справятся лучше. И вот подборка таких гаджетов.

Выбор трекера сна

Трекеры сна бывают самых разных форм и размеров — от привычных носимых устройств, таких, как умные часы и фитнес-трекеры, до прикроватных гаджетов и подстилок, которые надо класть под матрас. Носимые устройства обычно отслеживают движение и частоту сердечных сокращений помимо стадий сна (легкий, глубокий, быстрый сон) и времени, проведенного в бодрствовании. Но на этом их функции не ограничиваются.

Со временем собранные данные должны дать вам представление о том, сколько вы спите, сколько времени вы проводите в разных фазах сна, а также в норме ли ваше дыхание и частота сердечных сокращений. Именно эти показатели и дают представление о том, насколько качественно вы спите и должны ли вы высыпаться.

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Fitbit Sense и Fitbit Versa 3 — лучшие трекеры сна

Последние устройства Fitbit отлично отслеживают сон. Fitbit Sense и Versa 3 — два лучших трекера сна, которые вы можете купить в настоящее время. И это не обещания производителя, а общее мнение многих из тех, кто имел дело с подобным гаджетом. Они оба отслеживают общее время сна и бодрствования, а также стадии сна. Они даже дают оценку сна от 1 до 100, чтобы вам было проще понять, когда и как вы спали.

Данные о сне отображаются в приложении Fitbit. Вы можете просматривать отдельные графики времени сна и бодрствования, стадий сна и восстановления. Есть даже график, который покажет всю информацию о частоте сердечных сокращений во сне и данные о содержании кислорода в крови.

Подробнее на официальном сайте FitBit

Withings ScanWatch — умные часы в классическом корпусе

Не знаю, как вам, но мне этот продукт симпатичен не только его возможностями, но и внешним видом. Я хочу пользоваться умными часами, но ничего не могу сделать со своей давней любовью к классической механике. В Withings ScanWatch это сошлось.

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Кроме приятного внешнего вида, гаджет предлагает очень подробный и точный трекер сна. Помимо записи продолжительности, глубины, регулярности и прерываний вашего сна, он использует медицинский монитор SpO2 (кислород в крови) для обнаружения нарушений дыхания в течение ночи. Часы сопоставляют частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, частоту дыхания и уровни насыщения кислородом, чтобы выдать полную картину вашего ночного отдыха.

Есть у этого гаджета свои недостатки. Например, он не отслеживает фазу быстрого сна. Компания Withings заявила, что такую функцию приберегла для другого своего продукта — коврика определения сна.

Подробнее на официальном сайте Withings

Garmin Venu 2 — лучший трекер сна от Garmin

Если вы хорошо знакомы с экосистемой Garmin, вам захочется взять Garmin Venu 2 для отслеживания сна. Это первое и единственное устройство Garmin (на момент написания статьи), в котором реализована новая функция оценки сна, разработанная компанией Firstbeat. Правда, найти такие часы в России является проблемой. Первое поколение продается в большом количестве мест, а вот второе еще надо поискать. На момент написания статьи поиск через Яндекс.Маркет и другие подобные сервисы результата не дал. Но это не отменяет того, что продукт получился очень хорошим.

Venu 2 может измерять продолжительность вашего сна, его стадии и общее время бодрствования. Также отслеживаются уровень кислорода в крови, частота дыхания и ночные движения. Он довольно точно определяет качество вашего сна по сравнению с другими устройствами, хотя у него тоже иногда бывают ошибки, и многие из тех, кто протестировал его, не стали умалчивать об этом.

Что такое SpO2 и как часы измеряют уровень кислорода в крови.

Оценка сна Garmin в сочетании с функцией Body Battery, разработанной компанией, позволит вам еще лучше контролировать свой баланс сил и уровень энергии, чтобы понять, насколько хорошо вы на самом деле отдыхаете. А еще вам подскажут, какой уровень активности вам надо поддерживать в течение дня.

Подробнее на официальном сайте Garmin

Oura Ring 2 — кольцо для контроля сна

Этот трекер тоже умеет отслеживать многие параметры, но он попал в подборку скорее из-за своей необычности. При том, что его, как и предыдущий трекер, еще надо поискать.

Он подойдет тем, кому не нравится носить что-то на руке. То есть для тех, кто не любит традиционные браслеты и часы. Дело в том, что это кольцо на палец. При этом в нем много датчиков, но гаджет не отличим от обычного украшения, пока не снимешь его и не посмотришь на то, что находится с его внутренней стороны.

В прибор встроен инфракрасный датчик сердечного ритма, гироскоп, акселерометр и не один, а три датчика температуры. Это позволяет Oura Ring 2 определять параметры кожи, фиксировать время засыпания и даже определять, сколько времени вы провели в каждой фазе сна. Удивительно, но при миниатюрном размере и непривычном форм-факторе, этот гаджет является довольно точным.

Мнение нашего Ивана Кузнецова: Почему я больше не пользуюсь трекерами активности

Вся информация собирается в приложении-компаньоне, а для анализа ее можно группировать и собирать так, как вам нужно. В том числе можно контролировать температуру тела во время сна. Так можно понять, какие условия отдыха для вас предпочтительнее — тепло или прохлада. А дальше уже останется только настроить должным образом кондиционер или угол открытия окна.

Подробнее на официальнм сайте Ouraring

Xiaomi Mi Band 6 — самый дешевый трекер сна

В конце просто нельзя не упомянуть знаменитый трекер от Xiaomi. Пусть он и не имеет отношения к специализированным приборам, зато на фоне дорогих гаджетов, приведенных выше, стоит буквально 3000 рублей и его можно даже купить на AliExpress с быстрой доставкой.

Тут функция отслеживания сна предлагает только минимальные настройки, которые дадут лишь общее представление об этом процессе. Если вам не нужно детально определять, как вы спали с точностью, близкой к медицинской, то проблем у вас быть не должно. Но если вам нужно что-то большее, лучше посмотрите на более дорогие устройства. Просто имейте в виду, что функции трекинга сна есть даже в самых дешевых фитнес-браслетах. Дальше уже надо выбирать по потребностям.