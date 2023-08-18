Мировой дебют! Представлены смарт-часы MASX Aurora One — первым 100 покупателям скидка 50%!

MASX, передовой производитель смарт-часов в Китае, объявил, что MASX Aurora One будет эксклюзивно запущен во всем мире на AliExpress 21 августа. Команда MASX по дизайну и исследованиям имеет опыт работы, связанный с Amazfit, что обеспечивает уникальную перспективу для дизайна продукта. Умные часы MASX Aurora One — это идеальное сочетание мощных функций, непревзойденной цены и привлекательного дизайна.

Какие недорогие смарт-часы выбрать

Часы MASX Aurora One предназначены для любителей фитнеса и молодых людей, но их обычная цена составляет 77,40 долларов США. Однако во время маркетинговой кампании вы сможете купить их ещё дешевле, если используете промокод 19MASX, который даст скидку в размере 19 долларов. Более того, первые 100 покупателей получают купон на скидку 50% и специальный индивидуальный подарок. Акция проходит с 21 по 28 августа (по стандартному тихоокеанскому времени).

Яркий 1,43-дюймовый сенсорный экран AMOLED размером 57,3×51,8×14,3 мм с разрешением 466×466 пикселей обеспечивает захватывающее и увлекательное изображение. Мода сочетается с технологиями благодаря силиконовому ремешку премиум-класса, обеспечивающему непревзойденный комфорт. Часы поставляются со сменными красочными безелями оранжевого, зеленого и серого цветов, что позволяет вам выразить свой уникальный стиль.

Оснащенные двухъядерным чипом 2 в 1, часы Aurora One предлагают более быстрый и плавный пользовательский интерфейс. Интеграция со связью высокой четкости по Bluetooth 5.2 позволяет легко отвечать на звонки на ходу. Удаленное управление камерой и воспроизведение музыки делают жизнь удобной.

Изюминкой часов является точное отслеживание состояния здоровья, отслеживание частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом и артериального давления в режиме реального времени. Интеллектуальный анализ сна помогает улучшить режим сна. Благодаря 70 спортивным режимам любители фитнеса могут идеально подобрать тренировки.

Водонепроницаемые часы для Android

Поддерживая водонепроницаемость, часы подходят для повседневного ношения и активного отдыха. Прочное мастерство гарантирует долговечность. Однако избегайте длительного воздействия горячей воды, чтобы предотвратить повреждение. Аккумулятор емкостью 400 мА*ч обеспечивает длительное использование до 30 дней в режиме ожидания.

Умные часы MASX Aurora One — это выдающиеся функции, 1,43-дюймовый сенсорный ЖК-экран высокой четкости, 70 спортивных режимов, интеллектуальные вызовы, мониторинг сердечного ритма, водонепроницаемый дизайн, длительное время автономной работы, цветная рамка, стильный и удобный дизайн.

MASX Aurora One дебютирует во всем мире 21 августа эксклюзивно на AliExpress. Первые 100 покупателей имеют шанс получить купон на скидку 50% и эксклюзивный индивидуальный подарок. Не пропустите! Нажмите, чтобы купить сейчас:

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MASX занимается предоставлением интеллектуальных жизненных решений пользователям по всему миру. Мы объединяем лучшие технические команды, чтобы предлагать высококачественные и экономичные смарт-носимые устройства, создавая более интеллектуальный и удобный образ жизни.

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