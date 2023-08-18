Мировой дебют! Представлены смарт-часы MASX Aurora One — первым 100 покупателям скидка 50%!

  2. Темы
  3. Гаджеты
AndroidInsider.ru

MASX, передовой производитель смарт-часов в Китае, объявил, что MASX Aurora One будет эксклюзивно запущен во всем мире на AliExpress 21 августа. Команда MASX по дизайну и исследованиям имеет опыт работы, связанный с Amazfit, что обеспечивает уникальную перспективу для дизайна продукта. Умные часы MASX Aurora One — это идеальное сочетание мощных функций, непревзойденной цены и привлекательного дизайна.

Мировой дебют! Представлены смарт-часы MASX Aurora One — первым 100 покупателям скидка 50%! Это очень недорогие, но классные смарт-часы. Фото.

Это очень недорогие, но классные смарт-часы

Какие недорогие смарт-часы выбрать

Часы MASX Aurora One предназначены для любителей фитнеса и молодых людей, но их обычная цена составляет 77,40 долларов США. Однако во время маркетинговой кампании вы сможете купить их ещё дешевле, если используете промокод 19MASX, который даст скидку в размере 19 долларов. Более того, первые 100 покупателей получают купон на скидку 50% и специальный индивидуальный подарок. Акция проходит с 21 по 28 августа (по стандартному тихоокеанскому времени).

Какие недорогие смарт-часы выбрать. Ищете, какие смарт-часы выбрать? Берите эти. Фото.

Ищете, какие смарт-часы выбрать? Берите эти

Яркий 1,43-дюймовый сенсорный экран AMOLED размером 57,3×51,8×14,3 мм с разрешением 466×466 пикселей обеспечивает захватывающее и увлекательное изображение. Мода сочетается с технологиями благодаря силиконовому ремешку премиум-класса, обеспечивающему непревзойденный комфорт. Часы поставляются со сменными красочными безелями оранжевого, зеленого и серого цветов, что позволяет вам выразить свой уникальный стиль.

Оснащенные двухъядерным чипом 2 в 1, часы Aurora One предлагают более быстрый и плавный пользовательский интерфейс. Интеграция со связью высокой четкости по Bluetooth 5.2 позволяет легко отвечать на звонки на ходу. Удаленное управление камерой и воспроизведение музыки делают жизнь удобной.

Изюминкой часов является точное отслеживание состояния здоровья, отслеживание частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом и артериального давления в режиме реального времени. Интеллектуальный анализ сна помогает улучшить режим сна. Благодаря 70 спортивным режимам любители фитнеса могут идеально подобрать тренировки.

Водонепроницаемые часы для Android

Водонепроницаемые часы для Android. Эти смарт-часы защищены и от ударов, и от погружений в воду. Фото.

Эти смарт-часы защищены и от ударов, и от погружений в воду

Поддерживая водонепроницаемость, часы подходят для повседневного ношения и активного отдыха. Прочное мастерство гарантирует долговечность. Однако избегайте длительного воздействия горячей воды, чтобы предотвратить повреждение. Аккумулятор емкостью 400 мА*ч обеспечивает длительное использование до 30 дней в режиме ожидания.

Умные часы MASX Aurora One — это выдающиеся функции, 1,43-дюймовый сенсорный ЖК-экран высокой четкости, 70 спортивных режимов, интеллектуальные вызовы, мониторинг сердечного ритма, водонепроницаемый дизайн, длительное время автономной работы, цветная рамка, стильный и удобный дизайн.

MASX Aurora One дебютирует во всем мире 21 августа эксклюзивно на AliExpress. Первые 100 покупателей имеют шанс получить купон на скидку 50% и эксклюзивный индивидуальный подарок. Не пропустите! Нажмите, чтобы купить сейчас:

Купить часы MASX Aurora One

MASX занимается предоставлением интеллектуальных жизненных решений пользователям по всему миру. Мы объединяем лучшие технические команды, чтобы предлагать высококачественные и экономичные смарт-носимые устройства, создавая более интеллектуальный и удобный образ жизни.

Чтобы узнать больше об умных часах MASX Aurora One, посетите официальный магазин MASX на AliExpress.

Теги
Лонгриды для вас
Почему не стоит обращать внимание на диагональ смартфона, а нужно измерять площадь экрана

Некоторые люди, продолжающие пользоваться смартфонами прошлых лет, побаиваются переходить на новые модели. Одна из причин — практически полное отсутствие компактных моделей на рынке. Глядя на диагональ телефона, указанную в характеристиках, кажется, будто современные устройства делают для каких-то гигантов. Но на практике наличие 6-дюймового экрана отнюдь не является свидетельством того, что понравившаяся модель — лопата. Да и вообще сегодня не стоит обращать внимание на диагональ смартфона, поскольку она почти ничего не говорит о его размерах.

Читать далее
Как правильно настроить кнопки на экране Android

Хотя я отношусь к числу людей, которые уже несколько лет пользуются жестовым управлением, нельзя не признать, что для большинства владельцев смартфонов кнопки на экране Андроид до сих пор являются основным средством взаимодействия с устройством. Как ни странно, даже они нуждаются в правильной настройке. Ведь от этого будет зависеть уровень комфорта при использовании смартфона. Так давайте же сделаем кнопки навигации Андроид максимально удобными.

Читать далее
Даже не думал, что Xiaomi Pad 6 — настолько крутой планшет. Есть минимум 5 причин, почему его стоит купить

Который год человечество пытается найти ответ на вопрос, почему все, за что берется Xiaomi, получается таким крутым. К ее смартфонам мы уже привыкли. Фитнес-браслеты тоже продолжают оставаться вне конкуренции, а сейчас и планшеты подопечных Лэй Цзюня вышли на беспрецедентно высокий уровень. Пока оппоненты либо заламывают цену, любо предлагают продукт посредственного качества, Xiaomi Pad 6 наглядно демонстрирует, каким должен быть лучший планшет 2023 года по соотношению цены и характеристик.

Читать далее