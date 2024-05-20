Попробовал на себе Xiaomi Band 8 Pro от которого долго отказывался

Нечасто можно встретить такое устройство, как Xiaomi Smart Band 8 Pro. Это очень доступный фитнес-трекер по цене всего около 5000 рублей, но при этом удивительно полезный благодаря большому времени автономной работы и набору датчиков, которых не хватает некоторым даже более дорогим альтернативам. Я не был в числе первых пользователей этого устройства, но недавно решил купить такой и опробовать на себе, когда мои Apple Watch стали работать существенно меньше, чем на старте использования. Я не уверен, что буду пользоваться этим трекером дальше, но расскажу, что я о нем думаю. Вдруг вы как раз хотели купить его, ведь он до сих пор актуален и будет таким еще минимум пару лет.

Обзор Xiaomi Smart Band 8 Pro

Это один из самых полноценных бюджетных фитнес-трекеров, которыми я пользовался. Он даже выигрывает у Huawei Band 7, который я тестировал некоторое время назад. У него есть такие функции, как, например, отслеживание местоположения по GPS. Это делает его серьезным конкурентом и для таких монстров рынка, как Fitbit, а конкуренция, как всегда, в первую очередь выгодна нам с вами — простым пользователям.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Насколько точно работает трекер Xiaomi

Я относительно холодно относился к трекерам Xiaomi, но после использования был впечатлен тем, насколько точным является Xiaomi Smart Band 8 Pro. В рамках эксперимента я сравнивал его со своими Apple Watch Series 8, которые стоят намного дороже. Конечно, оба устройства могли ошибаться, но вероятность того, что они ошибутся в одну сторону и на одинаковую величину, ничтожно мала. Выходит, точность Xiaomi Smart Band 8 Pro действительно на высоком уровне.

Xiaomi утверждает, что использует «алгоритмы данных нового поколения» для таких вещей, как частота сердечных сокращений и точность насыщения кислородом, и, судя по моим наблюдениям, в это действительно можно поверить.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

На что способен Smart Band 8 Pro

Да, тут нет некоторых передовых функций, доступных более дорогим моделям. Например, нет оплаты в магазинах, как на некоторых других моделях, но в России это и так работает очень условно в последнее время. Так же вы не сможете загрузить музыку для прослушивания без телефона. Но все это меркнет на фоне низкой цены в сочетании с высокой точностью.

Трекер Xiaomi Smart Band 8 Pro дебютировал в Китае в августе прошлого года, но его выход на международный рынок занял время. В России гаджет продается уже несколько месяцев, и скоро уступит место новой модели, но его до сих пор можно и стоит покупать, если вам нужно что-то подобное.

В наши дни даже мне, разбирающемуся в технике человеку, сложно узнать фитнес-трекер на чьем-то запястье, потому что в большинстве своем все они выглядят одинаково. Xiaomi Smart Band 8 Pro имеет немного другой дизайн и из-за большей ширины кажется чем-то из более дорого сегмента.

Фитнес-трекер с большим экраном

У него изящный прямоугольный корпус и блестящий хромированный ободок вокруг экрана. На нем остаются отпечатки пальцев, но не так много, как можно было бы ожидать, а 1,74-дюймовый AMOLED-дисплей достаточно мал, чтобы удобно разместиться на запястье, и в то же время достаточно велик, чтобы с первого взгляда передать много информации. Отдельное спасибо за то, что его не пытались сделать круглым. Умные часы должны быть прямоугольными или квадратными. Хватит уже с этим спорить — оставьте круглый корпус классическим механическим моделям, которые только показывают время. Много информации наболее правильно выводить на «угловатый» экран.

Картинка с разрешением 336 x 480 px легко считывается, а весит устройство без ремешка всего 22,5 г. Да, Huawei Band 7 весит меньше, но при таких значениях разница минимальна. Вы ее просто не заметите.

Эти смартфоны заставили меня полюбить Xiaomi. Признавайтесь, пользовались ими?

По бокам нет никаких кнопок. Все физические органы управления заменил сенсорный экран. Мне такой подход был не очень привычен после долгих лет с Apple Watch и Huawei Watch, но на адаптацию у меня ушло примерно 7–10 дней. Ремешки легко отсоединяются с помощью тонкого механизма и приятно защелкиваются. Сомнений в надежности фиксации нет, а сам механизм очень похож на тот, что применяется в Huawei Watch Fit 3, обзор которых ранее выходил на нашем сайте. Но те часы стоят примерно в три раза дороже Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Фитнес-трекер с долгим временем работы

На задней панели находится порт для зарядки, и хотя в коробке нет блока питания, стоит отметить, что кабель USB-A, который здесь находится, не самый длинный. Я бы предпочел USB-C, так как USB-A уже постепенно уходит в прошлое, и на моем 100-ваттном адаптере питания Ugreen предусмотрено три USB-C и только один USB-A порт. Но, опять же, при такой цене придираться к подобным мелочам как-то неправильно.

Зато отдельно стоит отметить время автономной работы Xiaomi Smart Band 8 Pro — оно очень велико. Xiaomi утверждает, что на одной зарядке часы могут проработать 14 дней. Я бы не был так оптимистичен, но 9–10 дней абсолютно реальное значение. Если часто пользоваться спортивными функциями, время сократится до 5–7 дней, но это тоже хорошо при такой цене.

Почему не приходят обновления на смартфон Xiaomi

Удобно ли пользоваться Xiaomi

Xiaomi проделала большую работу для того, чтобы оптимизировать пользовательский интерфейс для небольшого экрана Smart Band 8 Pro. Это значит, что вы можете пролистывать экраны, на каждом из которых размещено множество виджетов, используя каждый доступный пиксель. Пролистывание «назад», а не ”вверх», требует небольшого привыкания, но это занимает буквально пару дней. Как только я это сделал, я с легкостью пользовался таким управлением.

Вы можете провести пальцем вверх из нижней части экрана, чтобы получить доступ к списку всех приложений. Но это единственный случай, когда пользовательский интерфейс кажется немного запутанным в попытках найти нужную опцию.

Как всегда, стоит помнить, что это фитнес-трекер, а значит он нужен для одной цели — фитнес-трекинга. Для этого он подходит идеально. Быстро запустить тренировку, собрать данные об активности в течение дня и так далее. Все это реализовано очень удобно, а остальные побочные функции могут запускаться и не так просто, как могли бы — недостатком это не является.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Трекер для занятий спортом

Я использовал этот трекер на прогулке, в помещении для бега на эллипсе и просто в тренажерном зале. Как я уже говорил ранее, во всех этих сценариях все его показатели были такими же, как на почти в 10 раз более дорогих Apple Watch.

Подсчет шагов ведется с отклонением буквально в 1–2% даже когда едешь в машине. В этом сценарии многие трекеры от вибрации и движений рук могу накручивать по несколько тысяч шагов за пару часов в пути. Первыми часами, которые смогли победить этот эффект, являются Apple Watch. Они сделали это несколько лет назад. Не знаю, когда с этим справилась Xiaomi, но Smart Band 8 Pro тоже не страдает этой проблемой.

Данные о частоте сердечных сокращений так же совпадают с более дорогими устройствами во время бодрствования и сна. Хотя некоторые пользователи и обзорщики сообщали о неточностях в данных, мой трекер отлично работал. По крайней мере при сравнении с более дорогими устройствами.

Почему некоторые покупают только китайские смартфоны

Больше всего мне нравится поддержка GNSS для GPS. Это только одночастотное соединение, поэтому в больших городах или в окружении больших зданий оно может работать не очень хорошо, но для обычной пробежки оно работает очень стабильно. Если вы любитель интенсивного бега, то, скорее всего, захотите чего-то более точного или надежного, но в обычной жизни проблемой это не станет. А для профессиональных бегунов есть специализированные модели, которые они уже, скорее всего, купили себе.

Гаджеты для отслеживания сна

Когда дело доходит до отслеживания сна, все в основном сосредоточено вокруг стадий сна, запись которых вы можете потом получить. Это хорошо на базовом уровне, но для более точного отслеживания стоит обратить внимание на специализированные гаджеты. Даже если вы не рассматриваете специальное медицинское оборудование, хотя бы обратите внимание на такие устройства, как Samsung Galaxy Watch 6, Huawei Watch Fit 3, Apple Watch Series 9 или даже умное кольцо Oura Ring 3.

А вот пользоваться Xiaomi Mi Fitness мне было довольно сложно. По крайней мере, в начале. Сопряжение устройства с iPhone было не самым простым. Во-первых, получилось не с первого раза. Во-вторых, пришлось ждать дольше, чем в случае с другими моделями. Но потом все заработало. Это не самое приятное начало, но сейчас все работает стабильно и быстро. Хотя к интерфейсу приложения я пока до конца не привык.

Вкладка «Здоровье» — это, по сути, приборная панель со всеми вашими данными о калориях, шагах и физических нагрузках, а также данными о сне и пульсе. Вкладка «Тренировка» включает в доступ к позиционированию, так что вы можете использовать ее вместо специализированного приложения для того, чтобы отслеживать тренировки и регистрировать маршруты.

Куда можно сдать старый смартфон, если он больше не нужен.

Кроме того, в приложении есть большой выбор часовых циферблатов, которые можно легко загрузить и установить на свое устройство. Назвать каждый из них хорошим я не могу, но зато они все разные, а значит любой пользователь найдет что-то для себя.

Стоит ли покупать Xiaomi Smart Band 8 Pro

Для себя я понял, что за свои деньги этот трекер не имеет конкурентов. Он работает хорошо, быстро и точно. Пусть у него и есть некоторые недостатки, но посмотрите еще раз на цену, и многое встанет на свои места. На AliEspress часто можно купить Xiaomi Smart Band 8 Pro с хорошей скидкой. С ней такие мелочи, как, например, немного странная контрастность экрана, станут и вовсе ничтожными. Так же его можно купить на Яндекс Маркете чуть дороже, зато с более быстрой доставкой.

Главное, что Xiaomi Smart Band 8 Pro можно смело надеть на тренировку, чтобы точно фиксировать показатели, или носить его каждый день, не переживая за то, что пропустите уведомления или не будете в курсе ежедневной активности. Это идеальное недорогое устройство. Хотя, если ваш бюджет позволяет купить более дорогое устройство, то можно присмотреться к другим моделям. Для себя я понял, что чего-то существенно лучшего в ценовой категории до 10 000 рублей вы вряд ли найдете. При цене устройства примерно в 5 000 рублей это отличная характеристика.

Купить Xiaomi Smart Band 8 Pro на AliExpress