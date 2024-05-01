Эти смартфоны заставили меня полюбить Xiaomi. Признавайтесь, пользовались ими?

До 2018 года компания Xiaomi для меня стояла в одном ряду с Meizu и другими заштатными производителями, многие из которых с тех пор успели кануть в лету. Но именно тогда китайский бренд начал активную борьбу за лидерство на рынке смартфонов, в течение пары последующих лет выпустив несколько очень крутых устройств. Уверен, многие из вас до сих пор вспоминают о них с теплотой, а я их считаю лучшими смартфонами Xiaomi за всю историю.

Очень мощный смартфон Pocophone F1

Поскольку в 2018 году Xiaomi начала всерьез бороться с Apple и Samsung, выпуская полноценные флагманы, для устройств попроще был создан отдельный суббренд, который многим из вас сегодня знаком по имени POCO. А смартфон Pocophone F1 стал первым представителем серии и произвел настоящий фурор.

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Pocophone F1, выпущенный августе 2018 года, был настоящим убийцей флагманов. Всего за 20 990 ₽ в официальной российской рознице он предлагал самый мощный на то время процессор Snapdragon 845, хотя за базовый Samsung Galaxy S9 на отвратительном Exynos 9810 у нас просили минимум 59 990 ₽, то есть почти в 3 раза больше.

Сегодня невозможно купить смартфон на Snapdragon 8 Gen 3 (современный аналог Snapdragon 845) даже за 40 тысяч рублей, а потому для многих людей Pocophone F1 продолжает оставаться идеалом, несмотря на имевшиеся недостатки: пластиковый корпус, отсутствие NFC и скромные камеры.

Худшие смартфоны Xiaomi за всю историю

Redmi Note 7 — недорогой смартфон с хорошей камерой

Глядя на Redmi Note 7 с высоты 2024 года, можно со слезами на глазах вспомнить, какие смартфоны до 10 тысяч рублей выпускали еще 5 лет назад. Стеклянный корпус, FullHD-экран, а главное — камера на 48 МП, что тогда казалось чем-то невероятным.

Даже сейчас Redmi Note 7 фотографирует лучше большинства смартфонов за 10-15 тысяч, ведь его основная камера имела не только высокое разрешение, но и крупный сенсор Samsung S5KGM1 (1/2″), который в комбинации с приложением Google Camera выдавал снимки почти флагманского уровня.

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Недостатки у Redmi Note 7 были, но отсутствие NFC — это норма для недорогого смартфона начала 2019 года, нежели серьезное препятствие, заставлявшее искать другую модель. А потому Redmi Note 7 запомнился как мне, так и миллионам людей на планете.

Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro — смартфоны с выдвижной камерой

Летом того же года дебютировала альтернативная линейка флагманов Xiaomi с приставкой «T», живая, кстати, до сих пор. И тогда был повод серьезно задуматься: есть ли смысл покупать Xiaomi Mi 9 Pro, если на соседней полке стоит Xiaomi Mi 9T Pro со своим безрамочным экраном.

Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro получили выдвижную фронтальную камеру, благодаря чему их дисплей лишился раздражающих челок, капелек и островков. Сейчас подобных устройств ой как не хватает, и нас просто вынуждают смириться с вырезами в экране.

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А еще кажется, что тогда на T-серии совсем не экономили, как это происходит сейчас. «Прошка» получила самый актуальный на тот момент процессор Snapdragon 855, и даже младшая модель имела телевик с оптическим зумом, а корпус Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 9T Pro был выполнен из стекла и металла. Эх, вспомнил пластиковый Xiaomi 13T Pro на MediaTek за 79 990 ₽ и Xiaomi 12T Pro со сверхшириком на 8 МП — прослезился.

Недорогой, но хороший смартфон Redmi Note 8 Pro

Осенью 2019 года произошло событие, раз и навсегда изменившее отношение к процессорам MediaTek. Тогда Xiaomi представила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro, ставший даже популярнее Redmi Note 7. Причина тому — процессор Helio G90T.

Чипсет MediaTek опередил свое время, а его современный аналог Helio G99, установленный в полноправном преемнике Redmi Note 13 Pro 4G, выделяется лишь тонким техпроцессом, но при этом уступает предшественнику в том, что касается работы с графикой.

Поэтому Redmi Note 8 Pro до сих пор фотографирует лучше Redmi Note 13 Pro 4G с его камерой на 200 МП и OIS, да и в играх показывает себя как минимум не хуже. А ведь стоил старичок без учета скидок всего 17 990 ₽, а не 31 990 ₽, как его наследник.

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Redmi Note 10 Pro — смартфон с камерой 108 МП

Следующий прорыв случился в начале 2021 года, когда вышел Redmi Note 10 Pro. Если Redmi Note 8 Pro получил процессор, опередивший время, то «десятка» стала смартфоном, опередившим время. Только вдумайтесь, какой рывок совершил Redmi Note 10 Pro после Redmi Note 9 Pro:

AMOLED-экран вместо IPS;

частота обновления экрана повысилась с 60 Гц до 120 Гц;

смартфон получил камеру на 108 МП, прямо как Galaxy S21 Ultra;

Redmi Note 10 Pro обзавелся лучшей макро-камерой на рынке с 2-кратным оптическим приближением, которая ранее была установлена во флагмане Xiaomi 12;

«десятка» получила стереодинамики, чего раньше не было в устройствах Redmi для глобального рынка.

И все это в смартфоне, долгое время продававшемся за AliExpress всего за 15 тысяч рублей! Не удивительно, что в 2023 году Xiaomi решила перевыпустить старую модель, просто изменив с «10» на «12» число в названии. Но запомним мы именно Redmi Note 10 Pro, ведь от флагманов его отличал только не самый мощный процессор.

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POCO X3 Pro — лучший покофон за всю историю

Все то время, пока Xiaomi и Redmi выпускали новые устройства, POCO находился в спячке, по-настоящему выйдя из нее только весной 2021 года. Именно тогда вышел POCO X3 Pro — смартфон, который первым приходит на ум, когда слышишь имя суббренда Xiaomi.

POCO X3 Pro стал достойным продолжением традиций Pocophone F1, получив в свое распоряжение почти флагманский процессор Snapdragon 860 с минимальным количеством компромиссов (IPS-экран и не самые крутые камеры) всего за 15 тысяч рублей на AliExpress.

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К счастью, дело POCO X3 Pro живет, и новый POCO X6 Pro является его достойным наследником. Правда, из-за инфляции и роста курса доллара уже не за те деньги.