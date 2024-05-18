Куда можно сдать старый смартфон, если он больше не нужен

Смартфон — вещь, которую люди в большинстве своем меняют раз в 2-3 года. Кто-то делает это еще чаще, ежегодно покупая новую модель. Но вне зависимости, с какой периодичностью мы меняем мобильные устройства, не перестает быть актуальным вопрос: что делать со старым смартфоном? Сегодня мы постараемся на него ответить, предложив несколько интересных и даже выгодных идей.

Во-первых, вы можете отдать смартфон своему знакомому или близкому, если он испытывает потребность в этом устройстве. Второй вариант — использование старой модели в качестве запасной. Но в таком случае важно соблюдать правила хранения, иначе произойдет глубокая разрядка и устройство больше не включится. Также в отдельном тексте мы рассказывали о способах использования старого смартфона. А что, если он совсем не нужен и ему никак не получается найти применение?

Что можно сделать со старым телефоном

Где можно продать смартфон

Самый банальный и в то же время выгодный вариант — продажа б/у смартфона. Потенциального покупателя вы сможете найти среди знакомых или на специализированных площадках вроде Авито. Кроме того, не забывайте о досках объявлений в социальных сетях. Правда, там выше риск наткнуться на мошенника вместо реального покупателя.

Продажа подержанного телефона — ответственное дело. Поэтому к нему нужно обстоятельно подготовиться. Так что обязательно прочитайте наш текст, где мы рассказывали, как быстро и выгодно продать старый телефон.

Скупка смартфонов б/у

Если вам не хочется тратить время на подготовку устройства к продаже (восстановление товарного вида, создание фотографий и описания на сайте объявлений), то можно рассмотреть вариант со скупкой б/у смартфонов. Если под точкой приема старых устройств вы представляете захламленное помещение в районе вокзала, где вас попытаются развести на деньги, то отчасти правы. Но сейчас существуют более цивилизованные методы скупки и продажи смартфонов, в том числе онлайн.

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К примеру, сервис Сивимарт представляет собой онлайн-площадку, выступающую в роли посредника между продавцом и покупателем. Отличие от Авито заключается в том, что вам не нужно дожидаться отклика на объявление, общаться и уж тем более встречаться с людьми, которые будут всячески пытаться сбить цену. Требуется лишь пройти онлайн-проверку смартфона, после чего за вашим устройством приедет курьер, а вы сразу же получите деньги.

Концепция классная, да и оценка стоимости смартфона выглядит в рамках рынка. Однако сервис новый и требует проверки. Поэтому, если у вас нет доверия к цифровому способу сдачи б/у смартфона можно воспользоваться более привычным вариантом, подразумевающим поход в точку скупки или ремонта техники.

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Выгодно ли сдавать смартфон в трейд-ин

Следующий вариант, предполагающий какую-никакую финансовую выгоду, — сдача смартфона в трейд-ин для получения скидки на покупку нового. Подобную услугу предлагают, в частности, М.Видео и МТС.

Правда, у такого варианта есть недостатки:

нужно идти в магазин и ждать, пока консультант оценит его;

трейд-ин работает только при покупке нового смартфона в этом же магазине;

сумма скидки зачастую не соответствует фактической стоимости устройства.

В прошлом году мы подробно рассказывали о сдаче смартфона в трейд-ин и пришли к мнению, что выгоднее заказать новую модель на AliExpress или Яндекс Маркете, а старую — продать. Но тут опять же встает вопрос удобства, поэтому решайте сами.

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Кому можно пожертвовать смартфон

Если среди ваших знакомых нет тех, кому пригодился бы старый смартфон, вы можете пожертвовать устройство в одну из благотворительных организаций в зависимости от того, для каких целей вы желаете подарить гаджет.

Учтите, что смартфон — далеко не самая нужная вещь для благотворителей и людей, о которых они заботятся. Поэтому заранее свяжитесь с несколькими организациями, чтобы узнать, насколько важным для них будет ваше устройство.

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Как и где происходит утилизация смартфонов

Если в силу разных причин вас не устраивает ни один из предложенных вариантов, лучше не отправлять смартфон в мусорку, ведь это небезопасно. Старую технику нужно сдавать в сервис по утилизации, который вы можете найти на карте своего города. Также подобную услугу для неработающих устройств предлагают отдельные магазины и даже операторы сотовой связи.

Особой выгоды не ждите. От оператора сотовой связи или магазина вы можете получить скромную компенсацию в виде скидок и бонусов, а от специализированных служб утилизации — в лучшем случае 100 рублей за килограмм смартфонов. Но это еще неплохое предложение, ведь некоторые организации и вовсе берут деньги, а не отдают их.