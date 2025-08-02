Сравнение Mi Band 9 и Mi Band 10. Какой фитнес-браслет Xiaomi лучше и почему

Xiaomi ежегодно обновляет линейку своих фитнес-браслетов Mi Band. Еще вчера все хвастались свежим Mi Band 9, а сегодня китайцы уже предлагают купить Mi Band 10. И как быть? Между браслетами двух поколений действительно есть серьезная разница, или ежегодный перевыпуск носимых устройств — чистой воды профанация? Чтобы ответить на вопрос, мы провели сравнение Mi Band 9 и Mi Band 10, и теперь вы сможете понять, какая модель лучше и стоит ли переходить с прошлогодней на новую.

Главные отличия Mi Band 9 и Mi Band 10

Чтобы разница между Mi Band 9 и Mi Band 10 была отчетливо видна, предлагаем взглянуть на их технические характеристики, представленные в таблице.

Характеристики Mi Band 9 Mi Band 10 Экран 1.62 дюйма, AMOLED (192х490), 5-60 Гц, 1200 нит 1.72 дюйма, AMOLED (212х520), 5-60 Гц, 1500 нит Функции определение пульса, SpO2, анализ качества сна, управление смартфоном определение пульса, SpO2, анализ качества сна, управление смартфоном Режимы тренировок 150+ 150+ Операционная система HyperOS 1 HyperOS 2 Беспроводная связь Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 Совместимость Android 8, iOS 12 и выше Android 8, iOS 12 и выше Время работы 21 день (обычное использование)

9 дней (с функцией Always on Display) 21 день (обычное использование)

9 дней (с функцией Always on Display) Время зарядки 1 час 1 час Размеры 46.53х21.63х10.95 мм 46.57х22.54х10.95 мм Вес 15.8 г 15.95 г

Купить Mi Band 9

Купить Mi Band 10

Очевидно, браслеты очень похожи. Оба выполнены в металлическом корпусе, имеют приятный вибромотор линейного типа, работают 21 день и поддерживают одинаковый набор функций. Главное отличие Mi Band 10 от Mi Band 9 — дисплей. В новой модели он стал больше на 0.1 дюйма и ярче на 300 нит, а также лишился «подбородка». Из-за этого фитнес-браслет 2025 года смотрится современнее. Особенно, если вывести на экран цветное изображение.

Работа над экраном привела Xiaomi к несущественному увеличению самого браслета. Mi Band 10 на 0.15 грамма тяжелее и примерно на миллиметр шире. Впрочем, на ощущениях это почти не сказывается.

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Что лучше: Mi Band 9 или Mi Band 10

Mi Band 10 чуточку лучше за счет усовершенствованного дисплея, но все определяет цена:

На текущий момент переплата в тысячу рублей за новую модель кажется неоправданной. С точки зрения тактильности, функциональности и автономности разницы все равно нет. А эстетически более приятный внешний вид новинки — вопрос вкуса.

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Также очевидно, что нет смысла переходить с Mi Band 9 на Mi Band 10. А вот над переходом с 8-й версии браслета уже можно подумать, ведь новая модель подарит не только увеличение дисплея, но и существенный прирост яркости вкупе с линейным вибромотором, обеспечивающим приятную тактильную отдачу. Другое дело, что все это уже было в Xiaomi Smart Band 9, который с учетом своей цены не перестал быть актуальным.