Сравнение Mi Band 9 и Mi Band 10. Какой фитнес-браслет Xiaomi лучше и почему

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

Xiaomi ежегодно обновляет линейку своих фитнес-браслетов Mi Band. Еще вчера все хвастались свежим Mi Band 9, а сегодня китайцы уже предлагают купить Mi Band 10. И как быть? Между браслетами двух поколений действительно есть серьезная разница, или ежегодный перевыпуск носимых устройств — чистой воды профанация? Чтобы ответить на вопрос, мы провели сравнение Mi Band 9 и Mi Band 10, и теперь вы сможете понять, какая модель лучше и стоит ли переходить с прошлогодней на новую.

Сравнение Mi Band 9 и Mi Band 10. Какой фитнес-браслет Xiaomi лучше и почему. Сравниваем два последних фитнес-браслета Xiaomi. Изображение: ITSub잇섭. Фото.

Сравниваем два последних фитнес-браслета Xiaomi. Изображение: ITSub잇섭

Главные отличия Mi Band 9 и Mi Band 10

Чтобы разница между Mi Band 9 и Mi Band 10 была отчетливо видна, предлагаем взглянуть на их технические характеристики, представленные в таблице.

ХарактеристикиMi Band 9Mi Band 10
Экран1.62 дюйма, AMOLED (192х490), 5-60 Гц, 1200 нит1.72 дюйма, AMOLED (212х520), 5-60 Гц, 1500 нит
Функцииопределение пульса, SpO2, анализ качества сна, управление смартфономопределение пульса, SpO2, анализ качества сна, управление смартфоном
Режимы тренировок150+150+
Операционная системаHyperOS 1HyperOS 2
Беспроводная связьBluetooth 5.4Bluetooth 5.4
СовместимостьAndroid 8, iOS 12 и вышеAndroid 8, iOS 12 и выше
Время работы21 день (обычное использование)
9 дней (с функцией Always on Display)		21 день (обычное использование)
9 дней (с функцией Always on Display)
Время зарядки1 час1 час
Размеры46.53х21.63х10.95 мм46.57х22.54х10.95 мм
Вес15.8 г15.95 г

Купить Mi Band 9

Купить Mi Band 10

Очевидно, браслеты очень похожи. Оба выполнены в металлическом корпусе, имеют приятный вибромотор линейного типа, работают 21 день и поддерживают одинаковый набор функций. Главное отличие Mi Band 10 от Mi Band 9 — дисплей. В новой модели он стал больше на 0.1 дюйма и ярче на 300 нит, а также лишился «подбородка». Из-за этого фитнес-браслет 2025 года смотрится современнее. Особенно, если вывести на экран цветное изображение.

Главные отличия Mi Band 9 и Mi Band 10. Дисплей Xiaomi Smart Band 10 (справа) больше и визуально приятнее. Изображение: ITSub잇섭. Фото.

Дисплей Xiaomi Smart Band 10 (справа) больше и визуально приятнее. Изображение: ITSub잇섭

Работа над экраном привела Xiaomi к несущественному увеличению самого браслета. Mi Band 10 на 0.15 грамма тяжелее и примерно на миллиметр шире. Впрочем, на ощущениях это почти не сказывается.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Что лучше: Mi Band 9 или Mi Band 10

Mi Band 10 чуточку лучше за счет усовершенствованного дисплея, но все определяет цена:

На текущий момент переплата в тысячу рублей за новую модель кажется неоправданной. С точки зрения тактильности, функциональности и автономности разницы все равно нет. А эстетически более приятный внешний вид новинки — вопрос вкуса.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Также очевидно, что нет смысла переходить с Mi Band 9 на Mi Band 10. А вот над переходом с 8-й версии браслета уже можно подумать, ведь новая модель подарит не только увеличение дисплея, но и существенный прирост яркости вкупе с линейным вибромотором, обеспечивающим приятную тактильную отдачу. Другое дело, что все это уже было в Xiaomi Smart Band 9, который с учетом своей цены не перестал быть актуальным.

Теги
Новости по теме
Теперь я знаю, какая зарядка нужна смартфону. Нашел адаптер и повербанк, которые не портят батарею
GoPro хочет доказать, что Insta360 ворует идеи. У нее это получается
Xiaomi выпустила Mi TV Stick 2 — мощную ТВ-приставку 2025 года в корпусе флешки
Лонгриды для вас
Чем магнитная беспроводная зарядка смартфона отличается от обычной беспроводной

Беспроводная зарядка — удобная штука, которая позволяет восстановить энергию смартфона без подключения кабеля, то и дело путающегося под ногами. Положил устройство на катушку — ток пошел. Однако стоит смартфону чуточку сдвинуться с базы, как наутро вместо заветных 100% появляется сообщение «Батарея разряжена». Проблема распространенная, и ей уже давно придумали решение, получившее название магнитная беспроводная зарядка.

Читать далее
Какой повербанк можно брать в самолет: обзор подходящих моделей

Несмотря на то, что авиакомпании разрешают провоз повербанков, в отношении внешних аккумуляторов существует целый ряд ограничений. Их нельзя сдавать багаж, да и в ручную кладь позволяют взять далеко не каждую модель. Поэтому при посадке на борт всегда велик риск остаться без дополнительного источника энергии. Чтобы не попасть в столь неприятную ситуацию, важно знать, какой повербанк можно в самолет. Далее — 5 моделей, с провозом которых у вас точно не возникнет проблем.

Читать далее
У каждого мужика должны быть Mibro GS Explorer. Это брутальные смарт-часы с крутыми функциями

Как правило, мужские смарт-часы выглядят совсем не так, как женские. Парни обычно выбирают массивные модели с круглым циферблатом, пока девушки отдают предпочтение компактным устройствам квадратной формы. Но такая разница обусловлена не столько дизайном устройств, сколько их особенностями. От умных часов для мужчин требуется и солидность, и защищенность, которые могут предложить Mibro GS Explorer.

Читать далее
Новости партнеров
Представитель фонда Bitwise Invest считает, что рост Биткоина не закончится в 2025 году. Чего ждать от криптовалюты?
Представитель фонда Bitwise Invest считает, что рост Биткоина не закончится в 2025 году. Чего ждать от криптовалюты?
Сколько будет стоить iPhone 17: все, что известно о цене новых смартфонов Apple
Сколько будет стоить iPhone 17: все, что известно о цене новых смартфонов Apple
Можно ли потеряться в космосе — и как тогда найти дорогу обратно
Можно ли потеряться в космосе — и как тогда найти дорогу обратно