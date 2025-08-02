Сравнение Mi Band 9 и Mi Band 10. Какой фитнес-браслет Xiaomi лучше и почему

Xiaomi ежегодно обновляет линейку своих фитнес-браслетов Mi Band. Еще вчера все хвастались свежим Mi Band 9, а сегодня китайцы уже предлагают купить Mi Band 10. И как быть? Между браслетами двух поколений действительно есть серьезная разница, или ежегодный перевыпуск носимых устройств — чистой воды профанация? Чтобы ответить на вопрос, мы провели сравнение Mi Band 9 и Mi Band 10, и теперь вы сможете понять, какая модель лучше и стоит ли переходить с прошлогодней на новую.
Главные отличия Mi Band 9 и Mi Band 10
Чтобы разница между Mi Band 9 и Mi Band 10 была отчетливо видна, предлагаем взглянуть на их технические характеристики, представленные в таблице.
|Характеристики
|Mi Band 9
|Mi Band 10
|Экран
|1.62 дюйма, AMOLED (192х490), 5-60 Гц, 1200 нит
|1.72 дюйма, AMOLED (212х520), 5-60 Гц, 1500 нит
|Функции
|определение пульса, SpO2, анализ качества сна, управление смартфоном
|определение пульса, SpO2, анализ качества сна, управление смартфоном
|Режимы тренировок
|150+
|150+
|Операционная система
|HyperOS 1
|HyperOS 2
|Беспроводная связь
|Bluetooth 5.4
|Bluetooth 5.4
|Совместимость
|Android 8, iOS 12 и выше
|Android 8, iOS 12 и выше
|Время работы
|21 день (обычное использование)
9 дней (с функцией Always on Display)
|21 день (обычное использование)
9 дней (с функцией Always on Display)
|Время зарядки
|1 час
|1 час
|Размеры
|46.53х21.63х10.95 мм
|46.57х22.54х10.95 мм
|Вес
|15.8 г
|15.95 г
Очевидно, браслеты очень похожи. Оба выполнены в металлическом корпусе, имеют приятный вибромотор линейного типа, работают 21 день и поддерживают одинаковый набор функций. Главное отличие Mi Band 10 от Mi Band 9 — дисплей. В новой модели он стал больше на 0.1 дюйма и ярче на 300 нит, а также лишился «подбородка». Из-за этого фитнес-браслет 2025 года смотрится современнее. Особенно, если вывести на экран цветное изображение.
Работа над экраном привела Xiaomi к несущественному увеличению самого браслета. Mi Band 10 на 0.15 грамма тяжелее и примерно на миллиметр шире. Впрочем, на ощущениях это почти не сказывается.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Что лучше: Mi Band 9 или Mi Band 10
Mi Band 10 чуточку лучше за счет усовершенствованного дисплея, но все определяет цена:
- Xiaomi Smart Band 9 — от 2 800 ₽;
- Xiaomi Smart Band 10 — от 3 800 ₽.
На текущий момент переплата в тысячу рублей за новую модель кажется неоправданной. С точки зрения тактильности, функциональности и автономности разницы все равно нет. А эстетически более приятный внешний вид новинки — вопрос вкуса.
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Также очевидно, что нет смысла переходить с Mi Band 9 на Mi Band 10. А вот над переходом с 8-й версии браслета уже можно подумать, ведь новая модель подарит не только увеличение дисплея, но и существенный прирост яркости вкупе с линейным вибромотором, обеспечивающим приятную тактильную отдачу. Другое дело, что все это уже было в Xiaomi Smart Band 9, который с учетом своей цены не перестал быть актуальным.