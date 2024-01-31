Видеорегистратор 70mai Dash Cam A200 должен быть в каждом авто: две камеры, 1080p 60 FPS и управление со смартфона

Без видеорегистратора выезжать на дороги на собственном автомобиле стало как минимум опасно. Со всех сторон странные водители, считающие, что они правы даже в самых очевидных ситуациях, или, того хуже, любители автоподстав. Именно поэтому необходимо четко фиксировать все происходящее на дороге. Для этого вам идеально подойдет видеорегистратор 70mai Dash Cam A200. Он умеет снимать видео не только перед автомобилем, но и сзади на дополнительную камеру и делает это все в разрешении 1080p с высокой частотой кадров 60 FPS.

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Благодаря такому решению картинка получается не только четкой, но и достаточно плавной, что позволяет рассмотреть номера участников какого-либо дорожного события без всяких трудностей. Но самое крутое, что управлять этим видеорегистратором 70mai Dash Cam A200 вы можете со смартфона через мобильное приложение.

Видеорегистратор с задней камерой

Многие наверняка удивятся, что мы хвалим за качество картинки видеорегистратор, который снимает видео в Full HD, а не 4K. Однако такое высокое разрешение просто не требуется для устройств подобного класса. Лучше качественные и плавные 1080p, чем мутные 4K. К тому же такое видео занимает в два раза больше места, а значит, флешка, которая используется для записи видео, будет очищаться намного чаще. Это в итоге приведет к тому, что она намного быстрее выйдет из строя, и придется покупать новую. Я меняю флешку в видеорегистраторе стабильно раз в два года, а снимал бы 4K, то пришлось бы еще чаще.

В дополнение к этому в видеорегистраторе 70mai Dash Cam A200 используется технология MaiColor Vivid+ HDR. Она улучшает качество изображения и делает ключевые детали более видимыми. Например, выделяет номера автомобилей, которые попадают в кадр. Все это происходит за счет собственных алгоритмов обработки изображений. В дополнение к этому видеорегистратор дополнительно компенсирует искажения и блики от лобового стекла, что позволяет получить более качественное изображение. К тому же не стоит забывать и о технологии 70mai Night Owl Vision, которая позволяет снимать в темноте со сбалансированной экспозицией, без лишних шумов и контролем бликов.

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Отдельно стоит выделить специальный парковочный режим, которым оснащен видеорегистратор 70mai Dash Cam A200. Благодаря датчику силы тяжести он автоматически обнаруживает столкновение и активирует запись. Если виновник ДТП попытается скрыться с места происшествия, то обязательно попадет в объектив либо передней, либо задней камеры. Кстати, угол обзора 130 градусов позволит захватить все необходимое. А после того как вы вернетесь в автомобиль, то получите уведомление о произошедшем столкновении.

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Хороший недорогой видеорегистратор

Подумал производитель и о сохранности аккумулятора автомобиля при подключении видеорегистратора 70mai Dash Cam A200 с помощью специального кабеля 70mai UP02, продающегося отдельно. В случае если напряжение падает ниже 11,8 В, система автоматически отключает питание и перестает тратить заряд батареи в авто. Нельзя не сказать и об удобном управлении с помощью мобильного приложения. все настройки камеры доступны на вашем смартфоне, где вы их и сможете поменять. Это огромное преимущество перед решениями конкурентов, где приходится разбираться в хитросплетениях меню и настроек с маленького экрана и с неудобными кнопками.

К тому же через мобильное приложение вы можете посмотреть любое отснятое видеорегистратором 70mai Dash Cam A200 видео. Больше нет никакой зависимости от флешки и компьютера. Появилась необходимость оценить ролик на большом экране? Подключились к видеорегистратору и посмотрели все со смартфона. В некоторых ситуациях это действительно может выручить.

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Не могу не отметить и размеры видеорегистратора 70mai Dash Cam A200. Он занимает совсем немного места на лобовом стекле и не перекрывает обзор, что является одним из самых важных параметров при выборе подобных устройств. Сама камера на видеорегистраторе оснащена поворотным механизмом, что позволит вам удобно разместить гаджет на стекле. Кто-то даже сможет спрятать его за зеркалом заднего вида.

Если вы еще не приобрели видеорегистратор в свой автомобиль, то самое время это сделать, чтобы избежать спорных ситуаций на дороге или различных автоподстав. Купить 70mai Dash Cam A200 можно на OZON со скидкой 20% в честь старта продаж. Причем действовать она будет до конца февраля. Кстати, если у вас есть Ozon карта, то сэкономить получится еще больше.

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