10 лучших бесплатных игр для Android

Игры для смартфона можно делить по самым разным признакам. Самое привычное деление — по жанрам. Обычно мы так и готовим наши подборки, которые еженедельно выходят на нашем сайте. Сегодня мы пошли немного другим путем и выбрали игры по совершенно другому признаку. В этой традиционной подборке вы найдете игры, в которые можно играть бесплатно. Если думаете, что найдете тут только самые простые и никому не нужные игры, то вы ошибаетесь! Мы отобрали для вас только лучшие бесплатные игры с хорошей графикой и интересным сюжетом. Подборка настолько крутая, что мы даже не будем включать в нее привычные всем бесплатные PUBG Mobile и Call Of Duty Mobile.

Alto’s Odyssey — хорошая бусплатная игра для Android

Alto’s Odyssey — естественный выбор, если вы хотите установить на свой телефон бесплатную игру для Android. Она отличается простой механикой, великолепной графикой и расслабляющим стилем. Игроки спускаются на лыжах с холма, избегая препятствий и совершая большие прыжки. Есть также предметы для сбора, которые можно обменять на усовершенствования. Игра в значительной степени полагается на графику, достойную того, чтобы каждая картинка стала обоями для телефона. Они простые, но эффектные, а темные градиентные цвета добавляют игре приятную атмосферу.

Эту игру можно загрузить совершенно бесплатно и поиграть с небольшим количеством рекламы, поэтому ее и можно считать бесплатной. Но если вам это не по душе, а игра понравится, вы сможете совершить внутриигровую покупку и забыть о рекламе.

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Asphalt 9: Legends — самые известные гонки для Android

У франшизы Asphalt есть одни из самых популярных гоночных игр для мобильных устройств. Asphalt 8: Airborne и Asphalt Xtreme были главными в серии. Однако Asphalt 9: Legends вышла в июле 2018 года. Пусть и прошло уже три с половиной года, но на данный момент это самая последняя игра в серии. Он включает в себя 50 машин, множество испытаний и огромное количество игрового контента. Есть многопользовательская онлайн-игра, одиночная игра и многое другое.

Приключенческие игры для Android, которые обязательно надо попробовать.

Вы не можете контролировать свое ускорение, но остальное управление машиной будет за вами. Графика хорошая и есть социальные элементы. А значит, вы сможете соревноваться с игроками со всего мира.

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Brawl Stars — игра от Supercell

Brawl Stars — последняя игра-хит Supercell. Это файтинг с элементами сетевой многопользовательской игры и MOBA. Вы войдете в игру с парой товарищей по команде и вам надо будет пройти путь к победе и обойти всех противников. Есть несколько игровых режимов, в том числе режим прямой драки, режим, в котором вы собираете кристаллы, режим ограбления, в котором вы крадете сокровища противника, и режим награды, в котором вы побеждаете определенных противников в команде.

Supercell также выпускает Clash Royale, Clash of Clans и Boom Beach. Все они также могут легко попасть в подобный список. Если подобные игры вам нравятся, но вы ее еще не пробовали, сейчас самое время.

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Спортивные игры EA

EA основательно укоренилась на рынке спортивных игр. Это единственный разработчик, выпускающий ежегодно игры про большинство видов спорта, включая игру Madden NFL Overdrive, FIFA Soccer, NBA Live Mobile, EA Sports UFC и другие. Все эти игры имеют очень похожие элементы. Вы можете выбирать разные режимы, включая режим спортивного симулятора.

Лучшие военные игры для Android.

Графика обычно довольно приличная, а управление в целом хорошее. Однако спортивные игры EA содержат много элементов freemium. Это расстраивает многих игроков, поэтому сложно рекомендовать EA в целом. К сожалению, это единственный разработчик, который делает игры для большинства видов спорта, поэтому по умолчанию делает их лучшими. И попробовать их точно стоит.

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Final Fantasy Brave Exvius — лучшая игра жанра

Final Fantasy Brave Exvius, пожалуй, лучшая условно-бесплатная игра на тему Final Fantasy. В нем есть множество элементов из оригинальных игр, в том числе реальные исследования города и подземелий, спрятанные сокровища, секретные подземелья и огромное количество заданий.

Игра проста для освоения, но вам нужно мыслить критически, чтобы побеждать боссов и сильных противников. Вас часто будут вознаграждать за ежедневный вход в игру, а дополнительные миссии, квесты и активности помогают сохранять свежесть игры.

Скачать Final Fantasy Brave Exvius

League of Legends: Wild Rift — лучшая игра MOBA

League of Legends: Wild Rift — уже одна из лучших мобильных игр MOBA. Она отличается игровым процессом 5 на 5 с довольно сбалансированными уровнями. Матчи в среднем занимают 15-20 минут, что для мобильных игр немного. В остальном все довольно прилично. Приятно, что в этой игре нельзя покупать победы. Все в равных условиях.

Лучшие игры в жанре Auto Chess.

Серьезных недостатков у игры нет, но как всегда авторам есть, в чем прибавить. Будем надеяться, что они это сделают.

Скачать League of Legends: Wild Rift

Игры Nintendo

Nintendo — выпускает много бесплатных игр для Android. Они есть в самых разных жанрах, и в большинстве из них присутствует фактор ностальгии. Среди игр Nintendo можно назвать Dragalia Lost, Fire Emblem: Heroes, Mario Kart Tour и Animal Crossing: Pocket Camp.

Если вам нравятся головоломки, существует также игра Dr. Mario World. Каждая игра сделана чисто, с плавным геймплеем и красочной графикой. Некоторые из них, такие, как Mario Kart Tour, немного топорны, но в остальном Nintendo отлично справляется с созданием хороших впечатлений.

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Pocket City — SimCity для Android

Pocket City настолько близка к SimCity, насколько это возможно на Android. Игра начинается так же, как и многие другие симуляторы строительства города. Вы строите дороги, жилые зоны, коммерческие объекты и другие важные здания. Есть катастрофы, с которыми нужно справляться, и удивительно глубокая экономическая и криминальная механика, которую нужно отслеживать.

Лучшие игры для Android, в которых можно управлять миром.

В бесплатной версии игры не так много функций, как в премиум-версии, и в ней также есть реклама. Однако большинство платных функций — это просто дополнения, и вы можете играть в основную игру бесплатно, не платя за нее. На данный момент это один из лучших симуляторов для Android, даже если при запуске все прошло не очень гладко.

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Roblox — самая популярная игра в мире

Roblox — одна из самых популярных игр в мире на данный момент. В ней есть огромное количество контента, а сама она довольно древняя по стандартам мобильных игр, но постоянно растущее количество вещей, которыми нужно заняться, сохраняет ее актуальность и по сей день.

Игроки могут играть в то, что создано другими игроками, или создавать что-то свое. Мобильное приложение имеет полную кроссплатформенную поддержку с другими версиями игры и включает функцию чата. В общем, тут есть, на что потратить время. Каждый найдет что-то для себя.

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Smash Hit — бесконечный раннер для Android

Smash Hit — один из лучших бесконечных раннеров, когда-либо созданных для телефона. Он использует уникальную перспективу от первого лица, и вы должны бросать металлические шары в стеклянные панели, чтобы не получить урон.

Лучшие настольные игры для Android-телефона.

Ваши очки жизни удваиваются с количеством боеприпасов, поэтому в игре важно бросать как можно меньше шаров и как можно реже ошибаться. Бесплатная версия игры позволяет пройти ее полностью. В премиум-версии добавлены сохранения и статистика игрока.

Скачать Smash Hit