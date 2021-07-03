Лучшие шутеры для Android, которые надо попробовать

Многие считают, что именно шутеры являются лучшими играми для любой платформы. Они динамичные, увлекательные, требуют от игрока постоянной концентрации и позволяют сбросить пар. Именно поэтому они действительно хороши, если не относится к ним слишком серьезно, понимая, что это просто игра. Первые представители этого жанра появились в мире очень давно. Тогда ни о какой графике и речи идти не могло, но Doom и Wolfenstein заигрывались буквально ”до дыр”. С тех пор многое изменилось и ”мочить” теперь надо не монстров, управляемых простеньким компьютерным алгоритмом, а персонажей, за которыми стоят реальные игроки. Именно это и заложено в основу многих современных шутеров, особенно в жанре Battle Royale. Приведем примеры только некоторых из них, которые можно считать лучшими.

Doom и Doom 2 — классические шутеры

Не вспомнить эти игры было бы большим неуважением к серии и полной глупостью, так как они до сих пор довольно хороши. Тем более, что порты для Android действительно неплохие. Bethesda исправила множество ранних проблем и настроила элементы управления сенсорным экраном. Однако использование контроллера все равно более предпочтительно.

Doom почти 30 лет, но он выдержал испытание временем. Как и другие классические произведения 90-х, Doom и Doom II были настоящими страстными проектами, которые в то время выходили за рамки технологических возможностей. Пускай сегодня и можно найти более техничные игры, но в Doom все равно приятно играть — они сохраняют свое обаяние, характер и почти безупречный игровой процесс.

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А еще теперь игра поддерживает разрешение экрана 16:9 и частоту обновления экрана 90–120 кадров в секунду. Эта игра понравится как любителям впасть в ностальгию, так и тем, кто хочет посмотреть, как играли тогда, но не желает сильно отрываться от современности.

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Скачать Doom II

Infinity Ops — фантастический шутер

Infinity Ops — это научно-фантастический многопользовательский шутер, который сделан очень хорошо. Многие готовы играть в нее часами и не испытывать ни намека на то, что она может им надоесть.

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Этого уже достаточно для того, чтобы рекомендовать ее почти всем без исключения. В ней есть классы на выбор, оружие, которое можно заработать и/или купить, и даже карты с разным уровнем гравитации, чтобы окончательно сломать вам мозг. Можно даже объединяться в кланы, если вам это близко по другим играм.

Infinity Ops — это бесплатная игра, в которой есть внутренние покупки. Но в целом можно обойтись без них, если вы не хотите покупать оружие и снаряжение. Поэтому Infinity Ops — отличная игра, если вы хотите убить немного времени.

Скачать Infinity Ops

JYDGE — жесткий шутер

JYDGE — грубый и жестокий шутер, в который приятно играть. Вы кибернетический полицейский, который должен вершить правосудие в стиле знаменитого в свое время Робокопа.

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На каждом уровне вам будут предлагаться разные задачи, которые необходимы для прогресса. По пути вам предстоит действовать, конфискуя незаконные деньги. Так вы сможете улучшать своего персонажа и его вооружение. Вы даже сможете проходить уровни заново с новыми комбинациями улучшений.

Кроме этого, игра предлагает отличное сочетание игрового процесса с хорошим саундтреком, который не раздражает, не повторяется и не надоедает. В наше время это большая редкость.

Скачать JYDGE

Tesla vs. Lovecraft — шутер с Теслой

Tesla vs. Lovecraft — последняя игра от финских разработчиков 10tons Ltd. В ней Никола Тесла и его высокотехнологичные изобретения сражаются с мстительным Лавкрафтом, стоящим за потоком кошмарных монстров, которые будут быстро окружать вас, если вы не дадите им отпор.

Это невероятно отточенная игра, в которой элементы управления работают так, как надо. Сложность кампании постепенно увеличивается, и на экране одновременно появляется более 200 врагов, если вы не будете успевать стрелять.

Вам надо будет не только побеждать монстров, но и набираться опыта, чтобы на новом уровне было проще побеждать все новых и новых монстров. Можно также собирать бонусы или супероружие.

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Управление на сенсорном экране кажется удобным, но игра также предлагает поддержку Bluetooth-контроллеров, что всегда приятно видеть в игре премиум-класса. Контента в игре предостаточно, но когда вы все пройдете, ее возможности дадут вам попробовать еще что-то новое в течение короткого времени.

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PUBG Mobile — пубг для Android

То, что начиналось как масштабная игра Battle Royale на 100 игроков, продолжает расти и превращаться в лучший шутер для мобильных устройств за всю историю. Огромные карты, заполненные оружием, боеприпасами, тактическим снаряжением и транспортными средствами в классических режимах Battle Royale — все, что нужно от такой игры. Вы будете играть в одиночку или в составе команды и должны использовать все свои лучшие навыки, чтобы победить своих противников, пока не станете последним выжившим.

Изначально игра пришла с ПК и, возможно, это лучший пример того, как должно выглядеть подобное портирование — PUBG на смартфоне действительно хороша. А еще она бесплатна и доступна для многих игроков.

Если ”железо” смартфона позволяет, ставьте графику на максимум и тогда получите настоящее удовольствие. Но в целом PUBG Mobile не настолько требовательна, чтобы переживать из-за того, что она может не пойти на вашем телефоне. Даже на старых и бюджетных устройствах работает она плюс-минус хорошо. А если нет, то есть PUBG Lite, которая менее требовательна к оперативке и другим параметрам устройства.

Скачать PUBG Mobile

Fortnite и Call Of Duty

Есть и еще две отличные игры для Android в жанре ”шутер”. Они вообще не нуждаются в представлении. Это Fortnite и Call Of Duty. Рассказывать о них подробно не стоит, так как это два самых популярных и культовых представителя жанра Battle Royale.

Обе предлагают отличный игровой процесс, а главное отличие — в подаче. Fortnite почти не похожа на реальную жизнь, в то время, как Call Of Duty, наоборот, делает ставку на реализм. Правда, несмотря на всю мою любовь к ”колде”, в последнее время ее авторы как будто стали заложниками своего же подхода. Многие обновления кажутся высосанными из пальца и часто не только не улучшают игру, а портят ее из-за излишнего усложнения игрового процесса.

Все равно эти две игры предлагают многое и достойны того, чтобы попасть в подборку лучших шутеров, о которых мы сегодня и говорили.

Скачать Call Of Duty