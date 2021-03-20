8 лучших масштабных MMORPG игр

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Артем Сутягин 0

MMORPG — интересный жанр. Он помещает вас в огромный мир, наполненный тысячами других людей, и вы можете играть в них почти бесконечно, так и не дойдя до конца. Впечатления пользователей от MMORPG для Android сильно отличаются. Но очень многие пользователи принимают их с большим энтузиазмом. Проблема в том, что не всегда эти игры раскрываются с первого раза. Иногда надо поиграть в них какое-то время, а иногда и вовсе дождаться обновления. Мы собрали для вас лучшие игры в в этом жанре. Среди них есть как относительно новые релизы, так и что-то проверенное. Как обычно, выбрать будет из чего, поэтому давайте вместе пройдемся по списку и выберем, во что поиграть в выходные.

MMORPG

Хороших игр много! Давайте продолжать рассматривать их.

AdventureQuest 3D — MMORPG для разных платформ

AdventureQuest 3D — это быстро развивающаяся MMORPG. В ней много того же самого, что есть в большинстве остальных игр этого жанра. Но плохо ли это, если она старается вобрать в себя лучшее?


Вы сможете проходить множество заданий, совершать набеги на подземелья, создавать персонажей и многое другое. Отличительной чертой AdventureQuest 3D является кроссплатформенная поддержка. Вы можете играть на мобильном устройстве или ПК. При этом мир, в который вы попадете, будет един для всех. То есть он не будет создаваться по принципу платформы.

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Также есть поддержка мультиклассирования ваших персонажей, чата и других социальных активностей. То есть выбор того, что может понравиться, довольно большой. Хотя, как и у любой другой игры, в этой есть свои баги. Но многие из них очень безобидные.

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Arcane Legends — старая MMORPG

Arcane Legends существует уже давно. Именно то, что ее можно назвать по-настоящему проверенной, делает ее одной из самых успешных MMORPG. Игра довольно стандартна по своей сути. У вас будет три класса на выбор, каждый со своим уникальным набором навыков и способностей.


Можно играть совместно, а также в режиме PvP. То есть взаимодействие с другими игроками будет на очень высоком уровне. Разные игровые режимы позволят выбрать то, что понравится именно вам. Разработчики хорошо поработали над обновлением игры, чтобы контент оставался свежим. Конечно, у нее тоже есть свои недостатки, но создатели активно трудятся над тем, чтобы их ликвидировать.

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Aurcus Online — недоцененная игра

Aurcus Online большую часть времени оставалась незамеченной в Google Play. Конечно, игра все равно остается довольно стандартной, но важна же реализация функций, а не их наличие.

В Aurcus Online можно создавать своего персонажа, выполнять квесты, совершать набеги на боссов с друзьями и даже участвовать в боях PvP. В чем эта игра действительно хороша, так это в управлении боем. Вы будете использовать простые атаки одним касанием, а во время сложных боев будет очень интересная анимация, иногда даже с акробатическими трюками.

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Анимация добавляет этой игре изрядную порцию удовольствия. А больше всего негатива связано с тем, что она платная и при этом у нее есть некоторые проблемы со стабильностью. В остальном все вроде бы неплохо.

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Black Desert Mobile — новая MMORPG

Black Desert Mobile — одна из новейших MMORPG для Android. Она может похвастаться обычными для этого жанра функциями, включая большой открытый мир, кастомизацию персонажей, множество квестов и миссий для игры. Социальные элементы тоже на высоте, а у игроков есть выбор из пяти различных классов и широкие возможности строительства лагеря.


Конечно, вы также получите обычные вещи, такие, как домашние животные и ”ездовые” животные. На первый взгляд кажется, что в игре все отлично и никаких проблем с ней быть не может.

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В игре можно провести сотни, если не тысячи часов. В нее можно играть бесплатно, как и в большинство мобильных ролевых игр, но о платных функциях авторы тоже не забыли. В целом все очень приятно и ненавязчиво, но надо пробовать, чтобы составить свое мнение. Больше всего радует то, что так игра выглядит по сути на старте свой истории и она имеет все шансы стать еще лучше.

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Grow Stone Online — ретро в MMORPG

Grow Stone Online — MMORPG в стиле ретро. Не путайте со старыми играми в этом жанре. Она просто сделана в их стиле, а главной особенностью является пиксельная двухмерная графика, которая все больше входит в моду.


Большинство функций MMORPG на месте — можете не переживать за это. Игра включает в себя огромный мир, который нужно исследовать, людей, с которыми можно взаимодействовать, множество плохих парней, которых нужно убить, и много добычи, которую нужно собрать.

В общем, все элементы отличной игры на месте. На месте и возможность присоединяться к кланам, чтобы было еще интереснее. Именно поэтому многие, кто уже поиграл в эту игру, отзываются о ней довольно хорошо. Много положительных отзывов касается легкого управления. Эта игра условно-бесплатная, но в данном жанре ожидать иного было бы сложно.

Скачать Grow Stone Online

Era of Legends — новинка жанра

Era of Legends — одна из самых новых MMORPG для Android в списке. Она может похвастаться менее рутинной системой квестов в пользу большего количества боев и большего взаимодействия.


В игре представлен большой открытый мир с кучей секретов, которые нужно найти и исследовать. Кроме того, есть PvP-арена и многое другое. Вы также получите обычные атрибуты, такие, ​​как кланы, огромные совместные бои с боссами и тому подобное.

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В игре есть ”автопилот”, но можно выбрать и полностью ручное управление, чтобы максимально погрузиться в игровой процесс. В Era of Legends можно играть бесплатно, и в ней есть те же недостатки, что и в других, но по крайней мере она пытается немного отличаться от большинства.

Скачать Era of Legends

Lineage 2: Revolution — еще одна новинка

Lineage 2: Revolution — еще одна игра из списка новейших MMORPG для мобильных устройств. Она может похвастаться приличной графикой, тоннами контента и лучшими атрибутами мобильных MMORPG. Однако в ней есть и кое-что уникальное. Это, например, режим осады крепости, который довольно эпичен, когда работает правильно.


Вы можете выполнять обычные задачи, например проходить квесты, вступать в гильдии и кланы и многое другое. Это условно-бесплатная игра, но как и следовало ожидать, с рядом типичных проблем. Однако это не так уж плохо для нескольких десятков часов веселья, если вы не возражаете против нескольких ошибок.

Скачать Lineage 2: Revolution

Perfect World Mobile — неизвестная игра

У не самое большое количество загрузок, но это довольно приличная MMORPG. Игра может похвастаться графикой выше среднего для жанра, множеством внутриигровых активностей и большим игровым миром.


Авторы не стали изобретать колесо, поэтому у вас есть большинство типовых вещей для MMMORPG, но в целом все довольно стандартно. На ПК игра существует уже 13 лет, а это о чем-то, да говорит. Просто следите за покупками в приложении, потому что они могут быть абсурдно дорогими.

Скачать Perfect World Mobile

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