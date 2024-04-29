ТОП-5 реально полезных приложений для Андроид, которые помогут отдохнуть с комфортом

На майских праздниках многие уехали из города, оставив все дела на потом. Вместе с этим есть желание немного перевести дух и отдохнуть от смартфона, но зачастую сделать этого не получается. Во-первых, нельзя просто так взять и не заглянуть в телефон в течение дня, а во-вторых — устройство всегда может оказаться отличным помощником в дачных делах. В конце концов, вы можете взять смартфон в руки, чтобы перевести дух и не заглядывать в соцсети. Смотрите, какой софт для Android мы подобрали для вас на этой неделе.

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Приложение для распознавания растений

Обнаружили на даче необычное растение, но склоняетесь к тому, что это сорняк? Не спешите его выкапывать: вероятно, это редкий вид, который к вам занесло случайно! Проверить это можно через приложение PictureThis: утилита с ИИ распознает растения по фото, а также цветы и сорняки — достаточно лишь загрузить его вручную. У каждой карточки есть подробное описание, из которого вы узнаете всю интересующую вас информацию.

База знаний регулярно растет, а точность определения составляет свыше 98%. Кроме того, Picture This дает рекомендации по уходу за цветами в доме, например, по частоте полива. А еще оно даст советы, которые защитят вас и вашу семью от вредных растений. В общем, максимально полезное приложение для дачника.

Распознавание растений

Удобный ежедневник для Андроид

Пока на выходных есть свободное время, вы можете перевести дух и, благодаря этому, захотите записать какие-то появившиеся идеи на будущее. Чтобы ничего не упустить, используйте приложение План недели. Это один из лучших органайзеров для Андроид, который вообще не ограничивает пользователя. Главный экран разбит на дни недели (почти как в школьном дневнике!), благодаря чему вы можете расписать планы на все 7 дней.

Можно перелистывать его на другие даты — это намного проще, чем в обычных заметках! А еще здесь есть все функции редактирования текста, напоминания и синхронизация с аккаунтом Гугл и даже календарем Айфона. Есть встроенные покупки, но что-то подсказывает, что можно вполне обойтись и без оплаты приложения!

Скачать План недели

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Какую погоду скачать на телефон

Чтобы впредь не ошибаться с погодой и знать, когда стоит отправиться в лес или заняться огородом, скачайте удобное погодное приложение с местным прогнозом. Это не только одна из самых точных программ, но и удобных! Внутри вас ждет вся необходимая информация погоде на ближайшее время: есть предупреждения, скорость ветра, дождевой радар и качество воздуха.

Однако этим функциональность погодного приложения не ограничивается: для любителей делать снимки на смартфон или камеру отображается график фотографического света. Так вы сможете подобрать идеальное время для создания снимков на открытом воздухе! Ну, а для аллергиков предусмотрен график выпадения пыльцы, чтобы не забыть маску и лекарства на выходе из дома.

Местный прогноз погоды

Конвертер видео в аудио для Андроид

Нашли прикольный видеоподкаст на Ютубе, но хотите послушать его в формате аудио? Скачайте утилиту Видео в MP3 конвертер: удобная утилита идеально подойдет тем, кто любит слушать шоу и другие программы, а не смотреть их! Достаточно загрузить видеоролик в приложение и выбрать нужный битрейт, который вам больше подходит. Все произойдет достаточно быстро — чуть ли не за несколько минут, пока вы собираетесь на прогулку.

Из дополнительных функций здесь есть объединение нескольких видео, конвертер видео в другой формат, изменение скорости ролика, а также полноценный аудиоредактор для смартфона. Перед использованием можете заранее обрезать видео, поменять громкость и установить нужный формат из списка поддерживаемых!

Конвертер видео

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Во что поиграть на телефоне

Естественно, что помимо отдыха на приусадебном участке вы наверняка захотите залипнуть в телефоне перед сном. Рекомендую Casting away — это расслабляющая игра, которую вы точно оцените. В ней вам предстоит управлять кинозвездой, которая выжила в авиакатастрофе и оказалась на необитаемом острове. Предстоит потрудиться и обустроиться на новой территории!

Прокачивайте ее, ловите рыбу и собирайте бонусы, которые вам помогут! Естественно, что для этого вовсе не обязательно играть в рыбалку безотрывно — можете делать это в том ритме, в котором вам удобно. В Casting Away приятная графика, убаюкивающий саундтрек и нет навязываемых встроенных покупок. Смело скачивайте и наслаждайтесь!

Игра для Андроид