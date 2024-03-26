Крутой флагман Xiaomi подешевел в 5 раз! Теперь это лучший смартфон до 20 тысяч рублей

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Герман Вологжанин

Любой смартфон со временем дешевеет, и его цена опускается до самой низкой отметки в дни, когда магазины начинают распродавать остатки. Поймать момент довольно сложно, поскольку особо внимательные покупатели, как правило, не упускают свой шанс и заказывают приглянувшуюся модель сразу при виде интересного предложения. То же самое сможете сделать и вы, если успеете купить Xiaomi Mi 11. Это далеко не новая, но все-таки флагманская модель, которая подешевела в 5 раз и сейчас стоит рекордно дешево.

Крутой флагман Xiaomi подешевел в 5 раз! Теперь это лучший смартфон до 20 тысяч рублей. В 2024 году Xiaomi Mi 11 стал как никогда выгодным. Фото: GSMArena Official. Фото.

В 2024 году Xiaomi Mi 11 стал как никогда выгодным. Фото: GSMArena Official

Цена Xiaomi Mi 11 в 2024 году

На момент выхода цена Xiaomi Mi 11 в России составляла 85 990 ₽ за версию 8/256 ГБ. На дворе был май 2021 года, и тогда за 1$ просили 73 ₽. Сейчас курс американской валюты окреп и вырос до 93 ₽ за 1$. Но, несмотря на это, стоимость старого флагмана Xiaomi опустилась до 17 800 ₽.

Цена Xiaomi Mi 11 в 2024 году. В версии на 8/256 ГБ Xiaomi Mi 11 стоит всего 17 800 ₽. Фото.

В версии на 8/256 ГБ Xiaomi Mi 11 стоит всего 17 800 ₽

Такая цена Xiaomi Mi 11 действует отнюдь не в российской рознице, где эту модель смели еще год назад, а на AliExpress. Именно там можно купить старый флагман по цене бюджетника, если захватить купон продавца на странице товара.

Купить Xiaomi Mi 11

Разумеется, при взгляде на подобные расценки возникает много вопросов:

  • а не обман ли это?
  • не подержанный ли смартфон?
  • как вообще себя чувствует Xiaomi Mi 11 в 2024 году?

На каждый из них мы постараемся ответить, чтобы вы решили для себя: стоит ли пользоваться таким привлекательным предложением и заказывать Xiaomi Mi 11 на AliExpress.

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Характеристики Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 — смартфон 2021 года. Но все-таки это флагман, и в некоторых аспектах даже спустя несколько лет после релиза к нему не смогли приблизиться среднебюджетные модели. Так, Xiaomi Mi 11 — редкий в своем ценовом диапазоне смартфон с поддержкой беспроводной зарядки, а его корпус выполнен из стекла и металла, что выгодно отличает флагман от пластиковых устройств за 30-40 тысяч рублей.

Характеристики Xiaomi Mi 11. К экрану Xiaomi Mi 11 нет никаких вопросов! Он и в 2024 году очень крут! Фото: GSMArena Official. Фото.

К экрану Xiaomi Mi 11 нет никаких вопросов! Он и в 2024 году очень крут! Фото: GSMArena Official

Характеристики Xiaomi Mi 11 смотрятся вполне достойно и сейчас. Впрочем, о каждом параметре нужно рассказать отдельно. Поэтому пойдем по порядку.

ХарактеристикиXiaomi Mi 11
Экран6.81 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц
Основная камера108 + 13 + 5 МП
Фронтальная камера20 МП
ПроцессорSnapdragon 888
Память8/128, 8/256 или 12/256 ГБ
Аккумулятор4600 мАч
Зарядка55 Вт (нет в комплекте)

Купить Xiaomi Mi 11

Экран Xiaomi Mi 11 полностью соответствует требованиям 2024 года: тут тебе и частота обновления 120 Гц, и повышенное до WQHD+ разрешение. Основная камера Samsung S5KHMX на 108 МП технически не уступает даже Samsung Galaxy S24 Ultra с его 200-мегапиксельным сенсором и поддерживает запись видео в 8K.

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Единственным камнем преткновения в характеристиках смартфона является процессор Snapdragon 888. С точки зрения производительности он более чем в 2 раза уступает новому флагманскому чипу Snapdragon 8 Gen 3, которым сегодня оснащают флагманские модели. В любом случае Xiaomi Mi 11 работает шустро (на уровне современных смартфонов за 30-50 тысяч рублей) и тянет самые сложные игры на средних настройках графики, однако Snapdragon 888 — крайне нестабильный процессор.

Характеристики Xiaomi Mi 11. Производительность Snapdragon 888 соответствует возможностям современных процессоров субфлагманского уровня. Источник: nanoreview.net. Фото.

Производительность Snapdragon 888 соответствует возможностям современных процессоров субфлагманского уровня. Источник: nanoreview.net

Еще в 2021 году его начали называть «печкой» из-за того, что смартфоны на Snapdragon 888 моментально нагревались под нагрузками, быстро снижали производительность и теряли заряд аккумулятора.

Характеристики Xiaomi Mi 11. Результаты прогона Xiaomi Mi 11 через троттлинг-тест в автоматическом и турбо-режиме. Фото.

Результаты прогона Xiaomi Mi 11 через троттлинг-тест в автоматическом и турбо-режиме

Поэтому, если вы планируете играть на Xiaomi Mi 11 или ставить смартфону другие сложные задачи, то будьте готовы получить карманный обогреватель, с которым постоянно придется бегать к розетке.

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Минусы Xiaomi Mi 11 в 2024 году

Минусы Xiaomi Mi 11 в 2024 году. Xiaomi Mi 11 определенно стоит купить, если вы ищете смартфон до 20 тысяч рублей и готовы с ним немного повозиться. Фото: Marques Brownlee. Фото.

Xiaomi Mi 11 определенно стоит купить, если вы ищете смартфон до 20 тысяч рублей и готовы с ним немного повозиться. Фото: Marques Brownlee

И все-таки процессор Snapdragon 888 — не главный недостаток Xiaomi Mi 11, объясняющий его беспрецедентно низкую цену. Дело в том, что на AliExpress продают китайскую версию смартфона. Это становится причиной целого ряда неудобств:

  • нет зарядки в комплекте;
  • отсутствие русского языка в прошивке;
  • не поддерживается бесконтактная оплата через NFC.

В то же время продавец утверждает, что поверх китайской версии смартфона установлена глобальная прошивка (нужно уточнить информацию перед заказом). Если это так, то смартфон имеет русский язык из коробки, но не способен получать обновления по воздуху. Устанавливать апдейты придется вручную.

Купить Xiaomi Mi 11

Как бы то ни было, в 2024 году Xiaomi Mi 11 смотрится просто шикарно с учетом текущей цены на AliExpress, а возможности старого флагмана соответствуют уровню новых устройств за 30-50 тысяч рублей. При этом помните, что китайская версия Xiaomi — компромисс между стоимостью и удобством. Смартфон явно не для всех, но тот, кто готов при необходимости потратить время на ручную установку прошивки и может смириться с отсутствием полной функциональности NFC, точно должен остаться довольным.

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