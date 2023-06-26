Что такое Java-игры и как их запускать на смартфоне Android

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Герман Вологжанин

История мобильного гейминга началась отнюдь не с появления Android или первого Apple iPhone, а намного раньше. Еще в конце 90-х владельцы телефонов Nokia залипали в «Змейку», а с появлением Java-игр в нулевых развитие индустрии получило новый виток. Тогда вышло много классных проектов от Gravity Defied до Gangstar: Crime City, до сих пор остающихся в памяти миллионов людей. Чтобы сыграть в них сейчас, нет необходимости покупать кнопочный телефон, ведь можно скачать Java-игры на Андроид. Сегодня вы узнаете, где их найти и как запустить.

Что такое Java-игры и как их запускать на смартфоне Android. Игры для кнопочных телефонов можно запускать на Android. Фото.

Игры для кнопочных телефонов можно запускать на Android

Эмулятор Java на Андроид

Запускать игры для кнопочных телефонов на Андроид можно при помощи специального эмулятора — программы, которая воспроизводит программную среду другой операционной системы. Мы уже рассказывали об имитации Nintendo Switch, PlayStation и других игровых консолей. Ну а в этом материале поговорим про J2ME Loader — эмулятор Java на Андроид.

Скачать J2ME Loader

J2ME Loader позволяет запускать Джава-игры на Андроид, но сам по себе не имеет встроенной библиотеки. Это лишь имитация программной среды, эмулирующая помимо прочего кнопки, необходимые для управления персонажем. Ну а Java-игры на телефон нужно загружать самостоятельно.

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Где скачать Java-игры на Android

В интернете есть много ресурсов, предлагающих скачать Java-игры на Андроид. Вы можете найти их через поисковик или загрузить целую коллекцию через форум 4PDA. Но перед этим дам пару советов:

  • желательно загружать игры в разрешении 240х320;
  • скачивать нужно файлы в формате JAR.

Мало загрузить JAR-файл на телефон, его еще нужно распаковать. Вот, как установить Java-игру на Android:

  1. Запустите J2ME Loader.
  2. Нажмите «+».
  3. Выберите файл игры.
  4. Нажмите кнопку установить.
Где скачать Java-игры на Android. А еще можно просто открыть JAR-файл через проводник, и игра сразу появится в эмуляторе. Фото.

А еще можно просто открыть JAR-файл через проводник, и игра сразу появится в эмуляторе

После этого игра появится в библиотеке J2ME Loader, а вы сможете ее запустить. Но обратите внимание, что не все проекты эпохи Java корректно работают на современных смартфонах.

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Как играть в Java-игры на Android

Перед первым запуском игры Джава на Андроид смартфон попросит вас изменить настройки. Изначально рекомендую оставлять все как есть, а к параметрам обращаться только при возникновении проблем с отображением. Так что жмите кнопку «Пуск» и наслаждайтесь игрой.

Как играть в Java-игры на Android. Менять стандартные настройки не рекомендуется. Фото.

Менять стандартные настройки не рекомендуется

Для управления на экран выводятся кнопки, имитирующие клавиши старых телефонов. Их раскладка регулируется в настройках эмулятора, которые открываются удержанием пальца на иконке игры в J2ME Loader. В принципе, это все, что вам нужно знать. Однако есть еще пара способов, помогающих открывать Java-игры без эмулятора.

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Gameloft Classic — коллекция Java-игр на Андроид

Французская студия Gameloft является самым популярным разработчиком Java-игр для кнопочных телефонов. В честь своего 20-летия она перенесла несколько своих культовых проектов на Android и выпустила их в рамках бесплатного сборника Gameloft Classics. Для жителей России в Google Play он не отображается, поэтому вам придется вручную установить файл APK на смартфон.

Gameloft Classic — коллекция Java-игр на Андроид. Хорошая эмуляция популярных Java-игр, но только в режиме окна. Фото.

Хорошая эмуляция популярных Java-игр, но только в режиме окна

Скачать Gameloft Classics

По сути, Gameloft Classics — это тоже эмулятор Java на Android, но без возможности установить другие игры. Также в сравнении с J2ME Loader здесь заметно отличается управление, а картинка выводится в маленьком окне. Впрочем, ни одно из отличий нельзя отнести к недостаткам.

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Порты Java-игр на Android

Игры Java являются довольно простыми проектами, которые несложно портировать на другие платформы. Этим занимаются многие люди, включая энтузиастов с форума 4PDA. В отдельной теме они выложили целый сборник Java-игр на Android, которые устанавливаются через APK-файл без использования эмулятора:

  1. Выбираем понравившуюся игру.
  2. Скачиваем ее APK.
  3. Устанавливаем и запускаем.
Порты Java-игр на Android. Некоторые Java-игры имеют полноценный порт на Android. Фото.

Некоторые Java-игры имеют полноценный порт на Android

Плюсом портов Java-игр является управление. В большинстве случаев оно сенсорное, то есть вам не придется нажимать на виртуальные кнопки. Кроме того, портированные игры идут во весь экран. Но минусы тоже есть. Во-первых, портов Java не так много. Во-вторых, далеко не все из них работают корректно.

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