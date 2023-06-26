Что такое Java-игры и как их запускать на смартфоне Android

История мобильного гейминга началась отнюдь не с появления Android или первого Apple iPhone, а намного раньше. Еще в конце 90-х владельцы телефонов Nokia залипали в «Змейку», а с появлением Java-игр в нулевых развитие индустрии получило новый виток. Тогда вышло много классных проектов от Gravity Defied до Gangstar: Crime City, до сих пор остающихся в памяти миллионов людей. Чтобы сыграть в них сейчас, нет необходимости покупать кнопочный телефон, ведь можно скачать Java-игры на Андроид. Сегодня вы узнаете, где их найти и как запустить.

Эмулятор Java на Андроид

Запускать игры для кнопочных телефонов на Андроид можно при помощи специального эмулятора — программы, которая воспроизводит программную среду другой операционной системы. Мы уже рассказывали об имитации Nintendo Switch, PlayStation и других игровых консолей. Ну а в этом материале поговорим про J2ME Loader — эмулятор Java на Андроид.

Скачать J2ME Loader

J2ME Loader позволяет запускать Джава-игры на Андроид, но сам по себе не имеет встроенной библиотеки. Это лишь имитация программной среды, эмулирующая помимо прочего кнопки, необходимые для управления персонажем. Ну а Java-игры на телефон нужно загружать самостоятельно.

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Где скачать Java-игры на Android

В интернете есть много ресурсов, предлагающих скачать Java-игры на Андроид. Вы можете найти их через поисковик или загрузить целую коллекцию через форум 4PDA. Но перед этим дам пару советов:

желательно загружать игры в разрешении 240х320;

скачивать нужно файлы в формате JAR.

Мало загрузить JAR-файл на телефон, его еще нужно распаковать. Вот, как установить Java-игру на Android:

Запустите J2ME Loader. Нажмите «+». Выберите файл игры. Нажмите кнопку установить.

После этого игра появится в библиотеке J2ME Loader, а вы сможете ее запустить. Но обратите внимание, что не все проекты эпохи Java корректно работают на современных смартфонах.

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Как играть в Java-игры на Android

Перед первым запуском игры Джава на Андроид смартфон попросит вас изменить настройки. Изначально рекомендую оставлять все как есть, а к параметрам обращаться только при возникновении проблем с отображением. Так что жмите кнопку «Пуск» и наслаждайтесь игрой.

Для управления на экран выводятся кнопки, имитирующие клавиши старых телефонов. Их раскладка регулируется в настройках эмулятора, которые открываются удержанием пальца на иконке игры в J2ME Loader. В принципе, это все, что вам нужно знать. Однако есть еще пара способов, помогающих открывать Java-игры без эмулятора.

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Gameloft Classic — коллекция Java-игр на Андроид

Французская студия Gameloft является самым популярным разработчиком Java-игр для кнопочных телефонов. В честь своего 20-летия она перенесла несколько своих культовых проектов на Android и выпустила их в рамках бесплатного сборника Gameloft Classics. Для жителей России в Google Play он не отображается, поэтому вам придется вручную установить файл APK на смартфон.

Скачать Gameloft Classics

По сути, Gameloft Classics — это тоже эмулятор Java на Android, но без возможности установить другие игры. Также в сравнении с J2ME Loader здесь заметно отличается управление, а картинка выводится в маленьком окне. Впрочем, ни одно из отличий нельзя отнести к недостаткам.

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Порты Java-игр на Android

Игры Java являются довольно простыми проектами, которые несложно портировать на другие платформы. Этим занимаются многие люди, включая энтузиастов с форума 4PDA. В отдельной теме они выложили целый сборник Java-игр на Android, которые устанавливаются через APK-файл без использования эмулятора:

Выбираем понравившуюся игру. Скачиваем ее APK. Устанавливаем и запускаем.

Плюсом портов Java-игр является управление. В большинстве случаев оно сенсорное, то есть вам не придется нажимать на виртуальные кнопки. Кроме того, портированные игры идут во весь экран. Но минусы тоже есть. Во-первых, портов Java не так много. Во-вторых, далеко не все из них работают корректно.