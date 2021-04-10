Лучшие детские игры на Android

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Артем Сутягин 0

Про обычные игры для всех возрастов мы написали не одну статью на нашем сайте. По уже сложившейся традиции подборка выходит в субботу утром. Мы рассказывали про самые разные жанры, но упустили один довольно важный и распространенный. Это игры для детей. Каждый сам решает, давать ли его ребенку смартфон или планшет, но часто люди сталкиваются с проблемой, что вроде и дать готовы, но поиграть ребенку не во что. Именно поэтому наша подборка в этот раз посвящена детским играм. Приятнее всего то, что почти все они в той или иной мере развивающие. Например, игра на ксилофоне по нотам. Заканчиваем вступление и давайте уже обсудим игры для детей.

Игры

На Android есть не только обычные, но и детские игры.

App Quiz — детские игрушки для Android

App Quiz является разработчиком игр для Google Play, который предлагает больший выбор инструментов для развлечения и развития. По большей части все, что представлено, является электронными версиями обычных игрушек, которые сделаны красивыми, анимированными и довольно шумными.


Например, по ссылке ниже можно найти ксилофон, который позволит просто стучать по плиткам или играть по нотам. Они будут падать сверху и надо будет вовремя касаться экрана в нужных местах, чтобы получилась простая мелодия. Дети любят такие игрушки, тем более, что они имеют анимацию с животными, которые двигаются при нажатии той или иной плитки. В бесплатной версии вы получите периодическую рекламу, но если заплатите, то она пропадет. Все как обычно.

Скачать Ксилофон для Android

FooFoo Kids — игры для детей разного возраста

FooFoo Kids — еще один разработчик приложений в Google Play, предлагающий множество детских игр и игр для детей старшего возраста. Поиск подходящих вариантов может занять некоторое время, но всегда приятно, что есть выбор.


Лучшие простые игры для Android.

У разработчика есть очень простые вещи, такие, как лопание воздушных шаров и приложение книжка-раскраска, которое не требует от малышей особых усилий. Все приложения FooFoo Kids бесплатны. У некоторых из них есть покупки в приложении, но все они стоят очень недорого. Это хороший вариант для детских игр.

Скачать игры FooFoo Kids

GunjanApps Studios — платные и бесплатные игры

GunjanApps Studios — это еще один разработчик в Google Play, который занимается детскими играми. Их не так много, как у некоторых других студий, но выбрать тоже есть из чего.


Некоторые из лучших игр этого разработчика включают в себя Balloon Pop, Kids Preschool Learning, Alphabet for Kids, Kids Shapes и Baby First Words. Пусть некоторые из них не локализованы для России, но в большей части такой проблемы не возникнет, так как весь упор сделан на графику и визуальные эффекты.

Лучшие игры для Android: стратегии.

Некоторые из игр сделаны не очень хорошо и имеют ошибки, способные повлиять на игровой процесс, но по большей части все работает отлично. Но я рекомендую все же ознакомиться с отзывами и оценкой прежде, чем что-то скачивать. Так вы обезопасите себя от разочарования.

Скачать игры GunjanApps Studios

Kidloland — лучшая игра для детей

Kidloland — одна из лучших мобильных игр для детей, доступных прямо сейчас. Она может похвастаться более чем 300 мини-играми, интерактивными видео, детскими стишками, рассказами и многим другим.


Большинство вещей можно загрузить для автономного использования. Кроме того, ни в одной версии этого приложения нет рекламы. Однако о себе разработчики тоже не забыли и и придумали довольно много способов оплаты. Есть разовые покупки, а есть система подписки, которая дает вам доступ ко всему сразу, но платить придется на постоянной основе. Приложение действительно получилось одним из лучших, но ему есть куда стремиться. Например, что-то надо делать со стоимостью подписки.

Скачать Kidloland

Lively Mind — хороший разработчик детских игр

Lively Mind — еще один разработчик в Google Play с огромным количеством детских игр. Они охватывают такие темы, как пение песен, простые головоломки, подбор рифм, музыку и некоторые другие вещи. Главное — не забывать о том, что не все локализовано, но некоторые варианты все равно достойны внимания и могут использоваться даже без знания языка.


Лучшие спортивные игры для Android.

Игры относительно просты, и у большинства малышей не должно возникнуть с ними проблем. Приложения также хорошо проработаны на предмет отсутствия ошибок. К сожалению, в бесплатной версии есть реклама. Однако премиум-версии недорогие и в них реклама вас не побеспокоит.

Скачать игры Lively Mind

Magic Joy Doodle — приложения для рисования

Magic Joy Doodle — это простое приложение для рисования как для детей, так и для взрослых. Вы будете рисовать все, что захотите в ярких неоновых тонах на черном фоне. Есть несколько разных цветовых вариаций, различные узоры и возможность сохранения изображения для публикации в социальных сетях.


В целом приложение очень незамысловатое, но именно в этом и есть его прелесть. Особенно хорошо в нем то, что из-за своей простоты и красочности им без проблем смогут пользоваться дети любого возраста. А еще у него относительно недорогая платная версия.

Скачать Magic Joy Doodle

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