Лучшие RPG для Android 2021

Жанр RPG довольно старый, но очень неоднородный. Из-за этого к нему относят самые разные игры. Параллельно они могут относиться и к другим жанрам, но именно RPG — то, что их объединяет. Мы уже не раз делали подборки представителей этого жанра, но прошло время и появились другие игры, о которых хочется рассказать. Среди наших сегодняшних гостей есть как платные, так и бесплатные игры. Но объединяет их одно — отличная составляющая жанра RPG. Поэтому садитесь поудобнее, изучайте представленные примеры, скачивайте то, что интересно, и наслаждайтесь игровым процессом.

AnimA — игра в стиле Diablo II

Если вам понравилась Diablo II, то для вас есть ее клон на Android. AnimA — это ролевой боевик, который вызывает множество воспоминаний о Diablo, вплоть до шрифта. Он имеет классический угол камеры, добычу ресурсов и все составляющие темного фэнтези.

Это бесплатная игра с микротранзакциями, но все, кто играл в нее довольно долго, говорят, что можно совершенно ничего не платить и играть в игру просто так, лишь прилагая чуть больше усилий. От этого она становится только более интересной.

Если вы хотите получить неплохую RPG для смартфона и не хотите за это платить, обратите внимание на AnimA — вам должно понравиться.

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Atom — игра для Android, похожая на Fallout

Atom — это CRPG, напоминающая такие классические игры, как Fallout и Fallout 2. Действие происходит в постапокалиптических локациях, и в них рассказывается интересная и содержательная история с помощью отличных квестов и диалогов. Игра не очень быстрая и из-за диалогов в ней нет постоянного экшена, но многим это нравится даже больше.

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Это просто хорошая игра и ее стоит попробовать, если вы любили классику 90-х и начала 2000-х годов. Заявлено, что продолжительность игрового процесса переваливает за 60 часов. А возможность настраивать игрока по своему усмотрению делает Atom еще более увлекательной

Бои в игре пошаговые и включают в себя несколько хороших стратегий. Сюжет местами довольно остроумный, а обстановка суровая, но привлекательная, так что вы будете долго получать удовольствие от этой игры. Правда, цена высоковата.

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BattleChasers: NightWar — японская игра для Android

BattleChasers: NightWar — это отмеченная наградами японская ролевая игра, которая является отличным примером правильных мобильных ролевых игр.

Все в этой игре отточено до совершенства, а начинается она с внешнего мира. Он заполнен скрытыми подземельями, которые нужно исследовать, эпическими боссами, которых нужно уничтожить, и другими сюрпризами на пути прохождения.

Пошаговые бои вдохновлены лучшими играми жанра JRPG, которые вы помните, и доставят вам удовольствие, даже если раньше вы не были большим фанатом жанра.

Наряду с густым и обширным миром, который можно исследовать, изобилующим врагами, с которыми нужно сражаться, есть элементы для создания предметов, улучшения оружия, доспехов и магических украшений вашей команды. Ролевая игра хороша ровно настолько, насколько хорош ее сюжет и персонажи, и, учитывая, что эта игра основана на одноименном графическом романе, у нас есть проверенные временем персонажи и захватывающий сюжет.

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В центре игровой истории молодая девушка Галли, которая начинает поиски своего давно потерянного отца Арамуса. Он был героем местной деревни, который так и не вернулся после того, как отправился в поход. Галли должна научиться владеть перчатками своего отца, которые он ей оставил, и найти его, чтобы раскрыть правду о его последней миссии.

Все это позволит вам провести не один час игрового времени в попытках пройти игру, и все это время вы будете получать удовольствие. Даже если будете проигрывать.

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Death Road to Canada — игра про зомби-апокалипсис

Столкнувшись с зомби-апокалипсисом, вы должны возглавить отряд из довольно интересных персонажей в смертельной миссии. По пути вам нужно будет исследовать и грабить места для припасов, а также управлять здоровьем и моральным духом своей команды.

Все в Death Road to Canada генерируется случайным образом, что делает каждое прохождение уникальным. Вы можете случайным образом сгенерировать своего персонажа и напарника или настроить начальных персонажей с различными атрибутами, чтобы помочь им выжить.

По общему признанию, к элементам управления нужно привыкнуть, а умирать вы будет рано и часто, хотя это часть веселья зомби-апокалипсиса. Не так ли?

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В этой игре 10 различных игровых режимов, которые нужно разблокировать. Цена может показаться немного завышенной, но если вы поклонник игр про зомби, это того стоит!

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Evoland 1 и 2 — ролевой приключенческий боевик

В этих двух играх много юмора, пасхалок и отсылок к великим играм прошлого, которые заложили основу жанра. По мере продвижения вы перейдете от монохромного 2D к 3D-сражениям в реальном времени, открывая новые игровые технологии, которые изменят ваш стиль игры. Вам будет сложно найти что-то столь же уникальное, как эта игра.

За небольшие деньги Evoland и Evoland 2 определенно должны быть частью вашей игротеки. Особенно, если вы хотите потратить уйму времени на игру и любите видеоигры как искусство. А также, если вам не безразличны корни жанра.

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Forgotton Anne — приключенческая ролевая игра

Эта приключенческая ролевая игра-головоломка с крутым саундтреком, красиво нарисованным от руки окружением, отличной анимацией и шикарной озвучкой находится на голову выше остальных инди-игр.

По сюжету игры молодая женщина, живущая в странном мире, должна пробираться через хаотичный город, чтобы подавить восстание повстанцев. Вы будете использовать таинственную живительную силу под названием Арка, чтобы управлять потоком энергии, решать головоломки и перемещаться по мрачному городу вечного дождя.

В этой игре не так много игрового процесса — всего 1-2 часа. Поэтому лучше разделять удовольствие на мелкие кусочки, чтобы не пройти игру слишком быстро. А если пройдете, поиграйте еще раз — вам понравится.

В Forgotton Anne нет рекламы или покупок в приложении, но стоит она немало. Зато она с недавнего времени есть в Google Play Pass. Так что, если вы пользуетесь это подпиской, имейте в виду и обязательно попробуйте этот шедевр, похожий на фильм. Эта короткая игра останется в вашей памяти надолго.

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Genshin Impact — аниме для Android

Genshin Impact появилась как бы из ниоткуда. По сути она чем-то напоминает некоторые игры, которые были до этого, и она уже очень популярна. Самое приятное то, что она предлагает перекрестное сохранение, так что вы можете играть на своем ПК, брать телефон и играть с того места, где вы остановились. Однако PS4 не поддерживает перекрестное сохранение.

Genshin Impact — это ролевая игра с фантастическими боями, в которой вам нужно будет часто менять персонажей, чтобы добиться наилучших результатов в битве. Открытый мир прекрасен и наполнен событиями, ресурсами, которые нужно найти, и монстрами, которых нужно убить.

Лучшие игры для Android с красивой графикой.

Тратить деньги в игре придется на дополнительных персонажей, новое оружие и тому подобное. Если вы не сможете остановиться, то потратите очень много денег. Но, наверное, хорошая игра может позволить себе такой подход.

Многие говорят об этой игре что-то вроде ”я был потрясен”, но каждый решает для себя. Поэтому посмотрите ролик и решите, готовы ли вы в нее играть.

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