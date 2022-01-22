Настольные игры для Android, которые не стыдно посоветовать в 2022 году

Настольные игры зародились еще в те времена, когда это было чуть ли не единственным развлечением. Тогда, когда у людей не было ни Интернета, ни планшетов, ни баров по пятницам. Развлечений в то время было мало, и люди играли в то, что мы сейчас называем настольные игры. Есть те, у которых большая история, а есть и те, которые придуманы совсем недавно. Но популярность этого вида развлечений никуда не делась, и часто бывает такое, что у человека в этот момент нет ни стола, ни компании, а играть хочется. Мы живем в XXI веке и в смартфоне есть все, включая настольные игры. Пусть то, о чем мы будем говорить, не всегда является именно настольной игрой, но этот жанр тут однозначно присутствует.

Armello — почти Игра престолов

Вы не ошибетесь, если опишете Armello как ”Игру престолов” с животными. Однако она сочетает в себе стратегию с элементами карточных игр, завернутую в крутую сюжетную линию фэнтезийной ролевой игры. Вы будете играть за одного из трех персонажей, каждый из которых стремится стать королевой или королем Армелло. Чтобы занять трон, вам нужно будет исследовать землю, нанимать собственных агентов, уничтожать врагов и даже использовать магию, чтобы получить преимущество в войне за господство. А еще тут крутая анимация и отличный художественный стиль.

Armello не обновлялась с 2018 года. Кроме того, некоторые игроки жалуются на частые ошибки, зависания и другие проблемы. Впрочем, жалобы не очень частые и, если вы не обращаете на них внимания, эта игра вам понравится. Тем более, что играть в нее можно бесплатно, пусть и с рекламой.

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Carcassonne — классическая настольная игра

Carcassonne — это безупречная адаптация классической настольной игры от уважаемого разработчика Asmodee Digital. Это основанная на плитках игра о строительстве королевства, в которой игроки по очереди пытаются построить дороги, города и монастыри.

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Даже если вы не сможете построить все, что надо, или огородить это, вы все равно можете получить несколько очков в конце раунда, а значит — все не зря. У игры так же есть шесть расширений, которые доступны через покупки в приложении. Эти расширения изменяют игру, добавляя новые элементы и украшения ландшафта или даже способы получить больше очков. Приятно то, что покупки совершенно необязательны.

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Elder Sign: Omens — старая игра

Это одна из старейших игр в этом списке, но тем не менее, она является одной из лучших в своем классе. Вы получаете захватывающую загадочную историю, в которой вы соревнуетесь, чтобы найти волшебные предметы, подсказки и многое другое.

Вы сражаетесь, чтобы противостоять приближающимся Древним, таким, как Йиг, Азатот, Ктулу и Итаква. Хотя основное внимание уделяется не потусторонним ужасам, это все же забавная игра. Несмотря на то, что есть много вещей, которые можно сделать, Elder Sign: Omens — выдающаяся игра, которая стоит вашего времени, если вам нравятся загадочные настольные игры.

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Galaxy Trucker — игра про космос

Теперь давайте отправимся в космос вместе с Galaxy Trucker. Стройте свои корабли, сражаясь с последним рубежом и всеми его попытками убить вас. Вы собираете свой корабль, используя различные плитки, а затем отправляетесь навстречу приключениям, таким, как метеориты, пираты и контрабандисты. Выигрывает тот, у кого в конце игры окажется больше всего кредитов.

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В игре есть режим реального времени и пошаговый режим в зависимости от ваших предпочтений. Конечно, вы можете играть локально с друзьями или выйти в Интернет и попробовать свои силы там. Вы даже можете запускать несколько онлайн-игр одновременно! Игра платная, но цена за нее в целом приемлемая.

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Game of Life — игра в жизнь

Game of Life проведет вас и ваших противников через этапы жизни. Вы начинаете либо с того, что поступаете в колледж, либо сразу делаете карьеру, затем женитесь, покупаете дом, заводите детей и, в конце концов, уходите на пенсию. Выигрывает тот, кто уйдет на пенсию с наибольшим богатством к концу игры. Простая концепция и игровой процесс делают эту игру отличным выбором почти для всех.

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В Game of Life есть сетевая и локальная многопользовательская игра, новый ”быстрый режим” и даже мини-игры, чтобы сделать основную игру более увлекательной. Некоторые пользователи жалуются на ошибки, но в целом они некритичны и встречаются не часто.

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Good Knight Story — игра с рыцарем

Good Knight Story игра с хорошей и веселой историей, смешанной с несколькими обычными элементами RPG. Вам надо будет по мере прохождения прокачивать своего рыцаря и снаряжение, чтобы победить некоторых крупных боссов и восстановить утраченные воспоминания.

Вам решать, играть с рекламой или без. Тем не менее, в Good Knight Story есть босс, которого практически невозможно победить, если вы не потратите немного реальных денег на покупку чрезвычайно мощного меча, который может привести вас к победе. Возможно, это не идеальная игра, но она бесплатна и что-то в ней точно есть.

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