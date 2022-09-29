Что такое IP-адрес, каким он бывает и как его узнать. Тут всё, что нужно знать

Интернет создает мнимое ощущение анонимности, когда мы можем регистрироваться на сайтах под выдуманным ником и писать все, что заблагорассудится. Но в момент полной свободы в чате или на форуме обязательно найдется человек, который пригрозит вычислить вас по IP и организовать личное общение. Что это за 2 магические буквы, на что они влияют, и может ли кто-то с их помощью узнать ваше местоположение. Сегодня ответим на эти и другие важные вопросы, связанные с IP-адресом.

IP-адрес — что это

Аббревиатуру IP можно расшифровать, как Internet Protocol, но по факту IP представляет собой числовой идентификатор устройства в сети. То есть, когда вы подключаетесь к интернету, вашему смартфону или компьютеру назначается уникальный номер, который передается сайту. Но зачем ему эта информация?

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Тут все как с обычной почтой, когда еще не было «этих ваших интернетов». При отправке письма мы указываем на конверте отправителя и получателя. Адресат нужен, чтобы Игорь Иванович Печкин знал, кому нужно доставить послание. А адресант (отправитель) — чтобы получатель понял, кто ему прислал письмо.

То же самое происходит и с IP. Когда вы посещаете сайт, будь то google.com или androidinsider.ru, интернет-ресурс должен понимать, кому он должен отправить информацию, чтобы вы увидели на своем экране интересующую публикацию. Для этого сайт использует ваш IP-адрес, посылая все запрашиваемые сведения.

IPv4 и IPv6 — разница

Стандартный IP-адрес состоит из 4-х чисел, разделенных точками (пример — 109.155.209.163), и присваивается каждому устройству в сети. Число указывается в промежутке 0-255. Но это касается только адресов IPv4 (IP 4-й версии). Их недостаток заключается в том, что при такой системе расчета можно использовать чуть больше 4-х миллиардов IP. А на нашей планете, как вы понимаете, намного больше умных устройств, которые подключаются к интернету.

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Поэтому ваш адрес может состоять из еще большего количества чисел и — главное — букв (например, 2001:0db7:84a3:0000:0000:8a1e:0350:7834). Это тоже IP, но уже другой версии — IPv6. Он практически не имеет ограничений на количество уникальных адресов. На деле они есть, но выражаются в октиллионах. Во, как! Ну а разница IPv4 и IPv6 заключается исключительно в адресном пространстве. Для IPv4 — 32 бита, а для IPv6 — 128 бит.

Внешний и внутренний IP

Помимо того, что есть разные версии одних и тех же IP-адресов, они могут быть внутренними и внешними. Первые используются для идентификации вашего смартфона внутри одной сети (например, когда вы подключаетесь дома к Wi-Fi). Этот адрес нужен маршрутизатору, который делится с вами интернетом. А вот внешний IP-адрес используется сайтами вроде нашего, чтобы вы могли знакомиться с нашими интересными публикациями.

Статический и динамический IP

И последнее, о чем мы обязательно должны сказать в вводной части. IP бывает статическим и динамическим. Как следует из названия, первый тип адреса является постоянным, а второй — меняется (со временем или при переподключении). Скорее всего, у вашего смартфона динамический IP. Таким он является не из-за конфиденциальности, а из-за недостаточного количества свободных адресов стандарта IPv4.

Как узнать свой IP

Способ определения IP отличается в зависимости от того, какой адрес вы хотите узнать: внешний или локальный. Для каждого варианта есть отдельная инструкция, поэтому будьте внимательны.

Узнать локальный IP

Напомню, что локальный IP назначается вашему телефону в рамках одной сети (например, при подключении к Wi-Fi). Чтобы узнать свой внутренний IP-адрес, сделайте следующее:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Wi-Fi». Откройте параметры используемой сети. Изучите представленную здесь информацию.

Этот способ помогает узнать IP внутри Wi-Fi сети. При использовании мобильного соединения нужно действовать немного иначе:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем поочередно откройте вкладки «Все параметры» и «Общая информация». Обратите внимание на пункт «IP-адрес».

Как и в настройках Wi-Fi, здесь может быть указано сразу 2 адреса: IPv4 и IPv6. Оба идентификатора являются внутренними и не видны сайтам, которые вы посещаете.

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Узнать внешний IP

Чтобы определить внешний IP, нужно воспользоваться специальным веб-сервисом. Например, Интернетометром от Яндекса. Посетите сайт и ознакомьтесь с представленной здесь информацией. Также вы можете пойти еще более простым путем, введя запрос «Мой IP» в любом поисковике. Еще 1 вариант — установить специальное приложение вроде Узнать IP адрес от разработчика Walhala Dynamics.

Статический или динамический IP — как узнать

Скорее всего, на вашем телефоне используется изменяемый IP-адрес, который назначается DHCP-сервером. Делается это для того, чтобы каждому человеку, подключающемуся к интернету, хватило адреса версии IPv4. Ведь их, напомню, всего чуть более 4-х миллиардов, а умных устройств в мире намного больше. Узнать, статический или динамический IP у вас, можно опытным путем. Для этого определите внешний IP-адрес прямо сейчас, перезагрузите смартфон и повторите операцию снова. Если значение изменится — у вас динамический IP.

Статический IP — как сделать

Казалось бы, динамический IP — это хорошо, ведь при каждом новом подключении у вас меняется адрес, что дает хоть какое-то ощущение анонимности. Однако многим людям требуется именно статический IP. Например, для размещения сервера или веб-сайта. Но обычно нужно это только компаниям, а не простым пользователям. Если же вы очень хотите сделать статический IP, обратитесь к своему провайдеру. Он предоставит вам соответствующую услугу. Правда, за дополнительную плату. Альтернативный вариант — использование VPN-сервиса с выделенным IP.

Можно ли вычислить по IP

Вот мы и подобрались к главному вопросу, ответ на который вы ждете больше всего. Можно ли вычислить адрес по IP и провести разъяснительную беседу, если вы позволили себе грубость в общении с другим человеком? Нет. Вы можете выдохнуть с облегчением. Ведь чтобы узнать адрес по IP, нужно сопоставить как внешний, так и внутренний IP, информацию о котором не получают сторонние веб-сайты. А знание только внешнего IP-адреса позволит злоумышленнику понять лишь, каким провайдером вы пользуетесь и в каком регионе.

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Как изменить IP-адрес

Если же вы все равно сильно напуганы угрозами оппонента, который мнит себя одним из главных хакером деревни Лохово, перезагрузите смартфон, и ваш IP-адрес изменится. Более надежный вариант — воспользоваться VPN-сервисом. Тогда даже хакер из Бухалово не поймет, из какой страны вы с ним спорите о том, что лучше: Samsung или Xiaomi.