Что такое IP-адрес, каким он бывает и как его узнать. Тут всё, что нужно знать

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин 0

Интернет создает мнимое ощущение анонимности, когда мы можем регистрироваться на сайтах под выдуманным ником и писать все, что заблагорассудится. Но в момент полной свободы в чате или на форуме обязательно найдется человек, который пригрозит вычислить вас по IP и организовать личное общение. Что это за 2 магические буквы, на что они влияют, и может ли кто-то с их помощью узнать ваше местоположение. Сегодня ответим на эти и другие важные вопросы, связанные с IP-адресом.

Хакеры прямо сейчас вычисляют вас по IP (нет)

IP-адрес — что это

У каждого устройства в интернете есть свой IP

Аббревиатуру IP можно расшифровать, как Internet Protocol, но по факту IP представляет собой числовой идентификатор устройства в сети. То есть, когда вы подключаетесь к интернету, вашему смартфону или компьютеру назначается уникальный номер, который передается сайту. Но зачем ему эта информация?

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Тут все как с обычной почтой, когда еще не было «этих ваших интернетов». При отправке письма мы указываем на конверте отправителя и получателя. Адресат нужен, чтобы Игорь Иванович Печкин знал, кому нужно доставить послание. А адресант (отправитель) — чтобы получатель понял, кто ему прислал письмо.

То же самое происходит и с IP. Когда вы посещаете сайт, будь то google.com или androidinsider.ru, интернет-ресурс должен понимать, кому он должен отправить информацию, чтобы вы увидели на своем экране интересующую публикацию. Для этого сайт использует ваш IP-адрес, посылая все запрашиваемые сведения.

IPv4 и IPv6 — разница

IPv6 — новый стандарт адреса

Стандартный IP-адрес состоит из 4-х чисел, разделенных точками (пример — 109.155.209.163), и присваивается каждому устройству в сети. Число указывается в промежутке 0-255. Но это касается только адресов IPv4 (IP 4-й версии). Их недостаток заключается в том, что при такой системе расчета можно использовать чуть больше 4-х миллиардов IP. А на нашей планете, как вы понимаете, намного больше умных устройств, которые подключаются к интернету.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Поэтому ваш адрес может состоять из еще большего количества чисел и — главное — букв (например, 2001:0db7:84a3:0000:0000:8a1e:0350:7834). Это тоже IP, но уже другой версии — IPv6. Он практически не имеет ограничений на количество уникальных адресов. На деле они есть, но выражаются в октиллионах. Во, как! Ну а разница IPv4 и IPv6 заключается исключительно в адресном пространстве. Для IPv4 — 32 бита, а для IPv6 — 128 бит.

Внешний и внутренний IP

Помимо того, что есть разные версии одних и тех же IP-адресов, они могут быть внутренними и внешними. Первые используются для идентификации вашего смартфона внутри одной сети (например, когда вы подключаетесь дома к Wi-Fi). Этот адрес нужен маршрутизатору, который делится с вами интернетом. А вот внешний IP-адрес используется сайтами вроде нашего, чтобы вы могли знакомиться с нашими интересными публикациями.

Статический и динамический IP

И последнее, о чем мы обязательно должны сказать в вводной части. IP бывает статическим и динамическим. Как следует из названия, первый тип адреса является постоянным, а второй — меняется (со временем или при переподключении). Скорее всего, у вашего смартфона динамический IP. Таким он является не из-за конфиденциальности, а из-за недостаточного количества свободных адресов стандарта IPv4.

Как узнать свой IP

Способ определения IP отличается в зависимости от того, какой адрес вы хотите узнать: внешний или локальный. Для каждого варианта есть отдельная инструкция, поэтому будьте внимательны.

Узнать локальный IP

Напомню, что локальный IP назначается вашему телефону в рамках одной сети (например, при подключении к Wi-Fi). Чтобы узнать свой внутренний IP-адрес, сделайте следующее:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Wi-Fi».
  3. Откройте параметры используемой сети.
  4. Изучите представленную здесь информацию.

Узнать IP можно в настройках вайфай-соединения

Этот способ помогает узнать IP внутри Wi-Fi сети. При использовании мобильного соединения нужно действовать немного иначе:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем поочередно откройте вкладки «Все параметры» и «Общая информация».
  3. Обратите внимание на пункт «IP-адрес».

В настройках могут быть указаны сразу 2 ваших IP

Как и в настройках Wi-Fi, здесь может быть указано сразу 2 адреса: IPv4 и IPv6. Оба идентификатора являются внутренними и не видны сайтам, которые вы посещаете.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Узнать внешний IP

Чтобы определить внешний IP, нужно воспользоваться специальным веб-сервисом. Например, Интернетометром от Яндекса. Посетите сайт и ознакомьтесь с представленной здесь информацией. Также вы можете пойти еще более простым путем, введя запрос «Мой IP» в любом поисковике. Еще 1 вариант — установить специальное приложение вроде Узнать IP адрес от разработчика Walhala Dynamics.

Внешний IP можно проверить через интернет

Статический или динамический IP — как узнать

Скорее всего, на вашем телефоне используется изменяемый IP-адрес, который назначается DHCP-сервером. Делается это для того, чтобы каждому человеку, подключающемуся к интернету, хватило адреса версии IPv4. Ведь их, напомню, всего чуть более 4-х миллиардов, а умных устройств в мире намного больше. Узнать, статический или динамический IP у вас, можно опытным путем. Для этого определите внешний IP-адрес прямо сейчас, перезагрузите смартфон и повторите операцию снова. Если значение изменится — у вас динамический IP.

Если после перезагрузки смартфона изменилось последнее число вашего IP — адрес динамический

Статический IP — как сделать

Казалось бы, динамический IP — это хорошо, ведь при каждом новом подключении у вас меняется адрес, что дает хоть какое-то ощущение анонимности. Однако многим людям требуется именно статический IP. Например, для размещения сервера или веб-сайта. Но обычно нужно это только компаниям, а не простым пользователям. Если же вы очень хотите сделать статический IP, обратитесь к своему провайдеру. Он предоставит вам соответствующую услугу. Правда, за дополнительную плату. Альтернативный вариант — использование VPN-сервиса с выделенным IP.

Можно ли вычислить по IP

Возможно, кто-то прямо сейчас вычисляет вас

Вот мы и подобрались к главному вопросу, ответ на который вы ждете больше всего. Можно ли вычислить адрес по IP и провести разъяснительную беседу, если вы позволили себе грубость в общении с другим человеком? Нет. Вы можете выдохнуть с облегчением. Ведь чтобы узнать адрес по IP, нужно сопоставить как внешний, так и внутренний IP, информацию о котором не получают сторонние веб-сайты. А знание только внешнего IP-адреса позволит злоумышленнику понять лишь, каким провайдером вы пользуетесь и в каком регионе.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Как изменить IP-адрес

Если же вы все равно сильно напуганы угрозами оппонента, который мнит себя одним из главных хакером деревни Лохово, перезагрузите смартфон, и ваш IP-адрес изменится. Более надежный вариант — воспользоваться VPN-сервисом. Тогда даже хакер из Бухалово не поймет, из какой страны вы с ним спорите о том, что лучше: Samsung или Xiaomi.

Теги
Лонгриды для вас
Как настроить экран блокировки Xiaomi

Экран блокировки - это не только украшение смартфона, можно сказать, его лицо, но и первый защитный барьер на пути к вашим данным. Он ограждает ваш смартфон не только от несанкционированного доступа, но и от случайных нажатий. В MIUI на Xiaomi экран блокировки имеет массу настроек, позволяющих смартфону выглядеть максимально привлекательно, так что, грех ими не воспользоваться. Тем не менее, некоторые из опций лучше отключить, чтобы экран блокировки не выглядел колхозно и топорно. Об этом и поговорим: разбираемся, как настроить экран блокировки и отключать некоторые элементы.

Читать далее
Как скачать видео с Ютуба, пока его не заблокировали

В последнее время в сети появляется все больше сообщений о блокировке YouTube в России. Да, никаких официальных заявлений на этот счет не было, но с учетом количества писем, направленных Роскомнадзором в компанию Google, исключать такой расклад событий я бы не стал. При этом многим пользователям абсолютно неясно, как подготовиться к тому, что Ютуб заблокируют, что нужно сделать и как это скажется на российском пользователе? В сегодняшней статье предлагаем 2 способа сохранения контента с зарубежной площадки и рассказываем, как поступить авторам контента, дабы не потерять свои материалы.

Читать далее
Телефон в черном списке IMEI. Что делать

Смартфоны, попавшие в страну серым импортом, всегда приятно покупать: недорогие телефоны пользуются большим спросом, но из-за низкой цены можно схлопотать проблем - недаром говорят, что скупой платит дважды. При активации может выясниться, что смартфон находится в черном списке и его активация невозможна - как же так? В этом и кроется опасность заказа устройства из другой страны - смартфон может попросту оказаться нерабочим. Но есть определенные нюансы, из-за которых даже смартфон из черного списка оператора другой страны продолжит работать в России. Предлагаю разобраться, что к чему раз и навсегда.

Читать далее
Новый комментарий