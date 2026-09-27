Покупая недорогой смартфон, обычно смотрят на экран, камеру и батарею, а про обновления вспоминают только через год, когда телефон перестаёт их получать. Особенно этим грешат модели до 30 тысяч: производитель выпустил аппарат, продал и переключился на следующий, а вы остались на старой версии Android без новых функций и свежих патчей безопасности. Поэтому я пошёл от обратного и взял официальные графики обновления до Android 17, то есть списки HyperOS 4 у Xiaomi, One UI 9.5 у Samsung и MagicOS 11 у Honor. Из них я выбрал десять моделей, которые продаются на AliExpress примерно до 30 тысяч рублей. Одна чуть дороже, и про неё я честно скажу отдельно, а ещё две оказались китайскими версиями, так что там тоже будут оговорки. Смотрим.

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Samsung Galaxy A36 — самый предсказуемый выбор, если важны обновления

Начну с Samsung Galaxy A36, потому что с обновлениями у Samsung всё давно понятно. Компания обновляет свои смартфоны долго и по графику, A36 есть в списке One UI 9.5, а в карточке вообще обещано шесть поколений Android. Сам телефон — обычный большой Samsung среднего класса: экран Super AMOLED на 6,7 дюйма с частотой 120 Гц и яркостью до 1200 нит, внутри Snapdragon 6 Gen 3, а корпус при этом тонкий, 7,4 мм, и весит 195 граммов.

Набор вполне себе полный. Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией, к ней ультраширик на 8 Мп и макро на 5 Мп. Есть защита IP67, NFC для оплаты, 5G и две SIM-карты, а батарея на 5000 мА*ч заряжается на 45 Вт. Правда, 45 Вт вы увидите, только если купите блок отдельно, потому что в коробке лежат кабель, скрепка и инструкция, и всё.

Ещё один момент касается самой коробки. Продавец прямо пишет, что проверяет телефоны перед отправкой, так что она может приехать вскрытой. Сам аппарат при этом оригинальный, коды проверки проходят, но если для вас важны заводские пломбы (а за такие деньги это понятное желание), уточните у продавца заранее. В остальном это, на мой взгляд, самый спокойный вариант в подборке: без сюрпризов и с долгой поддержкой.

Цена: 25 300 ₽ с купоном

Купить Galaxy A36

Honor X70 — батарея на 8300 мА*ч, но версия китайская

Если главное для вас — не искать розетку, посмотрите на Honor X70. В нём стоит аккумулятор на 8300 мА*ч, а для смартфона это очень много, причём заряжается он на 80 Вт, и блок питания лежит в коробке вместе с чехлом. Экран здесь 6,79 дюйма, внутри Snapdragon 6 Gen 4, памяти до 12/512 ГБ, а защита заявлена по IP68 и IP69K, то есть даже струя воды ему не страшна. Honor включил X70 в третью волну MagicOS 11, так что до Android 17 он доживёт.

Теперь о том, о чём надо знать заранее. Это китайская версия: русский язык в ней есть, но часть китайских приложений не удаляется, eSIM не поддерживается, а 5G из-за частот может не работать, и телефон будет показывать только 4G. Продавец честно пишет, что претензии по этим пунктам не принимает, поэтому если хоть один из них для вас критичен, лучше пройти мимо. Карту памяти, кстати, тоже не вставить, так что объём памяти выбирайте сразу с запасом.

Из коробки сейчас стоит Android 15 с MagicOS 9.0. До обещанного обновления, соответственно, ещё пара шагов, но они придут по воздуху. На мой взгляд, это телефон для тех, кто готов смириться с китайской прошивкой ради батареи, какой почти ни у кого в этом ценнике нет.

Цена: 27 250 ₽ с купоном

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Redmi Note 15 5G — массовый Xiaomi с разъёмом для наушников и ИК-портом

Redmi Note 15 5G — самая массовая модель в этом списке. Xiaomi поставила её в одну из первых волн HyperOS 4, так что ждать Android 17 долго не придётся. Внутри Snapdragon 6 Gen 3, экран AMOLED на 6,77 дюйма с частотой до 120 Гц, а пиковая яркость доходит до 3200 нит, поэтому на солнце всё читается. Основная камера на 108 Мп с оптической стабилизацией, к ней ультраширик на 8 Мп и фронталка на 20 Мп.

Зато здесь есть то, что в новых смартфонах постепенно пропадает. Разъём 3,5 мм для проводных наушников на месте, есть ИК-порт, чтобы управлять телевизором или кондиционером, два динамика и NFC. Слот гибридный: либо две SIM-карты, либо одна SIM и microSD. Батарея на 5520 мА*ч с зарядкой на 45 Вт, по заявлению производителя её хватает примерно на полтора дня. Правда, если сидеть в телефоне плотно, заряда может с трудом хватить на день, так что это зависит от того, как вы им пользуетесь.

Версия глобальная, и это плюс. Но российская гарантия на неё не распространяется, а к цене может добавиться пошлина, если продавец укажет полную стоимость. Чехол из комплекта довольно простой, поэтому нормальный лучше заказать сразу вместе с телефоном. Как телефон «на всё» за эти деньги — очень разумный вариант.

Цена: 19 450 ₽ с купоном

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Redmi Note 14 Pro 5G — 12/512 ГБ и камера на 200 Мп

Интересен Redmi Note 14 Pro 5G прежде всего конфигурацией: 12 ГБ оперативки и 512 ГБ памяти за эти деньги встречаются нечасто. Внутри Dimensity 7300-Ultra, а в графике HyperOS 4 он тоже есть, так что обновление до Android 17 ему обещано. Основная камера здесь на 200 Мп с оптической стабилизацией, а ещё есть ультраширик на 8 Мп и макро на 2 Мп, которое, честно говоря, скорее для галочки.

Экран AMOLED на 6,67 дюйма с частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит закрыт стеклом Gorilla Glass Victus 2, а корпус защищён по IP68. Для среднего класса это очень приличный набор. Батарея на 5110 мА*ч с зарядкой на 45 Вт, есть NFC, сканер отпечатка в экране и вариант с eSIM вместо второй SIM-карты. Задняя крышка отделана под кожу, поэтому телефон выглядит дороже, чем стоит, и не скользит в руке.

Телефон шустрый и особо не греется, а версия глобальная, так что с языком и Google Play проблем нет. Если вам нужна память с запасом на годы, ради чего вообще и стоит думать об обновлениях, это, на мой взгляд, один из лучших вариантов в подборке.

Цена: 22 650 ₽ с купоном

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Redmi Turbo 4 — обновится одним из первых, но прошивка китайская

С Redmi Turbo 4 история двоякая, поэтому начну с хорошего. В графике HyperOS 4 он стоит раньше всех остальных телефонов из этой подборки, а по железу он самый бодрый: производитель заявляет Dimensity 8500-Ultra до 3,25 ГГц. Батарея на 6550 мА*ч, а зарядка на 90 Вт заряжает её до 100% примерно за 45 минут. Экран 6,67 дюйма с разрешением 2712×1220 и яркостью до 3200 нит, есть защита IP68, стереодинамики и даже разъём 3,5 мм.

А теперь о прошивке, потому что тут надо сказать прямо. Это китайская версия, и языков в ней всего два, китайский и английский. Русского нет. Обновления по воздуху и Google Play продавец обещает, но NFC, по его же словам, «не универсальный», то есть оплачивать телефоном в России, скорее всего, не получится. Выходит, что обновление вы получите одним из первых, но на английском интерфейсе и без бесконтактной оплаты. Многих это устроит, но точно не всех.

Камеры тут скромнее, чем у соседей: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 Мп и фронталка на 20 Мп. Но покупают Turbo 4 ради производительности и батареи. Если вы спокойно живёте с английским интерфейсом и оплачиваете покупки картой или часами, это самый мощный телефон в подборке. Если нет, лучше выбрать любой глобальный Redmi выше или ниже по списку.

Цена: 25 200 ₽

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Redmi Note 14 Pro+ — прошлогодний топ линейки с зарядкой на 120 Вт

Redmi Note 14 Pro+ — прошлогодний флагман линейки Note. Он подешевел, но из графиков обновлений никуда не делся: HyperOS 4 он тоже получит. Главное в нём — зарядка на 120 Вт, причём блок питания на 120 Вт лежит в коробке вместе с кабелем и чехлом. Батарея на 5110 мА*ч заряжается почти мгновенно, а по заявлению производителя её хватает примерно на 19,5 часа соцсетей или 15 часов навигации.

Внутри Snapdragon 7s Gen 3, экран AMOLED на 6,67 дюйма с частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит, стекло Victus 2 и защита IP68. Основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией, ещё есть ультраширик на 8 Мп, макро на 2 Мп и фронталка на 20 Мп. Есть NFC и вариант с eSIM, так что по набору это вполне себе флагман среднего класса.

Есть и минус: блок камер здесь большой, и тем, у кого небольшая ладонь, держать телефон может быть неудобно. Лучше заранее подержать похожий аппарат в магазине. Зато за эти деньги получаете топовую для своей линейки модель, которая уже успела обновиться с HyperOS 1 до третьей версии и Android 16, так что Xiaomi его явно не бросила.

Цена: 20 850 ₽ с купоном

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Honor 400 — чуть дороже 30 тысяч, но экран на 5000 нит

Сразу скажу честно: Honor 400 в заголовок формально не влезает, потому что стоит около 32 тысяч. Я всё равно его взял, потому что он во второй волне MagicOS 11 на Android 17 и по набору выглядит почти флагманом. Экран AMOLED на 6,55 дюйма с разрешением 2736×1264, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит, а корпус тонкий, 7,3 мм, и весит около 184 граммов.

Основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией, к ней ультраширик на 12 Мп, а фронталка сразу на 50 Мп, так что селфи и видеозвонки выглядят нормально. Телевика нет, но основной модуль с этим вполне справляется. Внутри Snapdragon 7 Gen 3 и 12/256 ГБ памяти, а кремний-углеродная батарея на 6000 мА*ч рассчитана, по словам производителя, на 1200 циклов зарядки. Есть NFC, ИК-порт и eSIM, а Google Play уже установлен.

В коробке лежат зарядка на 100 Вт, чехол, а защитная плёнка уже наклеена на экран. Правда, блок питания может приехать с китайской вилкой и громоздким переходником под нашу розетку, так что будьте к этому готовы. Если можете добавить пару тысяч сверх бюджета, это, пожалуй, лучший экран и самая сбалансированная камера во всей подборке.

Цена: 32 150 ₽

Купить Honor 400

Redmi Note 15 Pro+ — свежий Note с защитой IP69K и спинкой под кожу

Redmi Note 15 Pro+ — самый свежий Note в подборке и первый среди доступных моделей, которым обещана HyperOS 4. Если хочется держать в руках актуальный телефон, а не прошлогодний, то это он. Основная камера здесь на 200 Мп с крупным сенсором 1/1.4″ и оптической стабилизацией, так что вывеску на другой стороне улицы можно приблизить без каши из пикселей. Ещё есть ультраширик на 8 Мп и фронталка на 32 Мп.

Экран большой, 6,83 дюйма с разрешением 1.5K, частотой 120 Гц и яркостью до 3200 нит. Он чуть скруглён по краям, но совсем немного, так что это не «водопад», на который вечно попадаешь ладонью. Внутри Snapdragon 7s Gen 4, батарея на 6500 мА*ч и зарядка на 100 Вт, а блок питания лежит в коробке вместе с чехлом. Защита заявлена сразу по IP66, IP68, IP69 и IP69K, стекло Victus 2, есть NFC и eSIM.

Задняя крышка под кожу бывает трёх цветов: чёрная, ледниковая синяя и мокко. Мокко вживую заметно светлее, чем на фото, и отдаёт в розовый, так что если рассчитываете на тёмно-коричневый, лучше выбрать другой цвет. Телефон приходит уже на русском, а в остальном, на мой взгляд, это самый сбалансированный Redmi в списке.

Цена: 27 200 ₽ с купоном

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Samsung Galaxy A17 4G — самый доступный, но с оговорками по железу

Samsung Galaxy A17 — самый дешёвый телефон в подборке, и берут его ради поддержки. Он есть в списке One UI 9.5, а Samsung обещает для него шесть обновлений Android и шесть лет патчей безопасности. Для телефона в таком ценнике это редкость. Экран Super AMOLED на 6,7 дюйма, правда, с частотой 90 Гц, а не 120, но картинка всё равно яркая и плавная.

А вот с начинкой надо понимать, за что платите. Внутри MediaTek G99 — процессор, скажем так, небыстрый. Для мессенджеров, ленты и видео его хватит, но тяжёлые игры не для него. Причём это 4G-версия, и 5G здесь нет. Сзади три камеры: 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширик на 5 Мп и макро на 2 Мп, спереди 13 Мп. Защита от брызг по IP54, стекло Victus+, есть NFC и разблокировка по лицу и отпечатку.

Разъёма для наушников нет, и зарядного блока в коробке тоже нет, только кабель и скрепка, так что если дома нет лишнего адаптера, добавьте его к заказу. Как телефон для родителей или ребёнка, которому нужен нормальный экран, NFC и долгие обновления без лишних трат, вариант вполне себе.

Цена: 19 100 ₽

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Samsung Galaxy A26 — золотая середина между A17 и A36

Samsung Galaxy A26 — компромисс между предыдущими двумя Samsung. Он дороже A17, но заметно шустрее: внутри Exynos 1380, а экран Super AMOLED на 6,7 дюйма уже с частотой 120 Гц. В списке One UI 9.5 он, разумеется, тоже есть, так что по обновлениям ведёт себя так же предсказуемо, как старший A36.

Памяти здесь 6/128 ГБ, и немного, но это не беда, потому что есть слот под microSD до 2 ТБ, так что фотографии и музыку можно хранить на карте. Сзади три камеры: основная на 50 Мп, ультраширик на 8 Мп и макро на 2 Мп, спереди 13 Мп. Батарея на 5000 мА*ч спокойно держит день с видео, а разблокировка работает по отпечатку. Корпус 7,7 мм толщиной и весит 200 граммов, то есть в руке ощущается чуть солиднее остальных.

Как и у A17, в коробке нет ни зарядного блока, ни разъёма для наушников в самом телефоне, так что адаптер лучше докупить сразу. Если вам нужен Samsung с долгой поддержкой, а на A36 бюджета не хватает, я бы взял именно его, а не A17. Остальные находки, в том числе куда дешевле смартфонов, я выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. А в комментариях напишите, как долго вы обычно ходите с одним телефоном и дожидаетесь ли, пока его перестанут обновлять.

Цена: 21 750 ₽

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