Мамин старый телефон дошёл до стадии, когда его заряжают утром, а к обеду он уже просит розетку. Звонить ей стало лотереей: дозвонишься или нет. Так что я сел выбирать новый. Технически можно было взять вообще что угодно, потому что требований у мамы всегда минимум: большой экран, чтобы не щуриться, когда смотришь тиктоки, батарея, чтобы не заряжать каждый вечер, более-менее нормальная камера, чтобы фоткать счетчики, и цена в районе 20 тысяч. Про процессоры и частоту обновления её можно даже не спрашивать, она вежливо переведёт разговор на рассаду. Поэтому в мой список аппаратов, которые я отобрал для нее, попали десять моделей — чтобы было из чего выбрать. Три из них чуть вылезают за двадцатку, но я их оставил: разница в несколько сотен рублей, а посмотреть, что за неё дают, было интересно. Спойлер: купил я Redmi Note 17 4G, и он даже не самый дорогой в списке. Ниже рассказываю, почему он и почему не остальные.

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Samsung Galaxy A17 4G: «самсунг», и для мамы этим всё сказано

Первым в список, конечно, попал Samsung Galaxy A17 4G. Для многих мам слово «самсунг» уже само по себе характеристика, и спорить с этим бесполезно. Телефон при этом вполне нормальный: AMOLED-экран на 6,7 дюйма с частотой 90 Гц, корпус толщиной 7,5 мм, узкий и лёгкий в руке. Сзади стоит тройная камера с оптической стабилизацией, так что вечерние фото с дачи не будут размазанными. Разъём 3,5 мм на месте, старые наушники не придётся выбрасывать.

Минусы тоже есть. Зарядки в коробке нет, её придётся докупать отдельно. Слот для карт гибридный: либо две SIM-карты, либо одна SIM и карта памяти. Цена упирается в самый потолок бюджета, и я поймал себя на мысли, что заметная часть этих денег уходит за шильдик. Потому что батарея, экран и камера у конкурентов из нашей подборки за те же деньги не только не хуже, а местами даже лучше.

Цена: 19 079 ₽ с купоном

Купить Galaxy A17

Realme C100x: самый дешёвый и с самой большой батареей

Если бы задача звучала как «чтобы вообще никогда не заряжать», я бы остановился на Realme C100x. У него батарея на 8000 мА*ч, самая большая во всей подборке, а стоит он дешевле всех остальных. Экран на 6,8 дюйма, сканер отпечатка на правом торце, внизу USB-C и разъём для наушников. Слот под карту памяти отдельный, так что две SIM-карты и microSD встают одновременно, без выбора «или-или». Есть сертификат Ростеста.

За такой запас энергии приходится платить весом. Телефон крупный и тяжеловатый, в маминой руке он смотрелся бы даже не как лопата, а как кирпич или газоблок. Да, глянцевая спинка с мраморными разводами выглядит нарядно, но по фото ясно, что это скорее на любителя, как и декоративное светящееся кольцо у камер. То есть этот смартфон — отличный вариант для того, кто хочет максимум батареи за минимум денег. Но мама выбрала другое, ей всё-таки хотелось экран поприятнее.

Цена: 12 967 ₽ с купоном

Купить Realme C100x

Realme 14T 5G: телефон, который можно помыть под краном

Realme 14T 5G цепляет одной деталью: защитой IP69. Это вам не просто про «пережить дождь». Телефон держит струю воды, и его буквально можно помыть под краном. Если ваша мама, как моя, сначала моет посуду, а потом берёт трубку мокрыми руками, это аргумент. Плюс плоский AMOLED-экран с тонкими рамками, батарея на 6000 мА*ч, отдельный слот под карту памяти и разъём для наушников.

Спинка у смартфона матовая, с волнистым переливом, на выбор доступны тёмно-серый, бирюзовый и сиреневый цвета. Сиреневый маме бы, скорее всего, понравился. Есть и 5G, но в её сценарии он просто лишний. В финал этот Realme не прошёл из-за батареи: на фоне соседей с 7000–8000 мА*ч её 6000 выглядят скромно, а мне хотелось, чтобы телефон жил без розетки подольше.

Цена: 17 776 ₽ с купоном

Купить Realme 14T

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Redmi Note 17 5G: тот же Note, только дороже

Redmi Note 17 5G я рассматривал как старшего брата будущего победителя (спойлеры). Та же линейка, та же HyperOS, на месте разъём 3,5 мм, а главное отличие вынесено прямо в название: поддержка 5G. Памяти можно взять 6/128 или 8/256 ГБ.

С учётом купона цена выходит за двадцать тысяч, и тут я честно спросил себя, за что доплачиваю. Мама смотрит видео в тиктоке и читает телеграм-каналы, поэтому скорости 4G ей хватает с запасом. А все, что нужно, есть и в прошлогодней версии, включая NFC, который мама очень любит. Без него не будет оплаты телефоном на кассе, а мама эту функцию освоила и очень ею гордится.

Цена: 20 631 ₽ с купоном

Купить Redmi Note 17

Realme C85: русская версия, которая не боится воды

Realme C85 был в шорт-листе до последнего. Это версия для России с сертификатом Ростеста, телефон приезжает уже русифицированным, с плёнкой на экране и чехлом в коробке. Батарея на 7000 мА*ч держит пару дней, воды он не боится, экран на 6,8 дюйма занимает почти всю переднюю панель. Оплата прикладыванием к терминалу тоже работает, что для мамы важно.

Остановил меня вес: 212 граммов. Для меня это нормально, а мама держит телефон у уха по полчаса, и через неделю она бы мне про эти граммы напомнила. Второй минус: слот для карт совмещённый, либо карта памяти, либо вторая SIM. Спинка под камень тёмно-серая и очень спокойная. Если нужен надёжный и небьющийся по характеру телефон без сюрпризов, это хороший выбор.

Цена: 14 416 ₽ с купоном

Купить Realme C85

Poco M8: красивый, тонкий и совсем не мамин

Poco M8 в этом списке, пожалуй, самый эффектный. AMOLED-экран на 120 Гц с изогнутыми краями, корпус толщиной 7,35 мм и весом 178 граммов, тройная камера, 5G и быстрая зарядка. Памяти 8/256 или сразу 8/512 ГБ. Себе на второй телефон я бы его взял, не раздумывая.

Маме бы не взял. Изогнутые края экрана хороши в рекламе, а в реальности ладонь то и дело задевает кромку, и телефон начинает жить своей жизнью: что-то открывается и куда-то листается. Объяснять по телефону, почему «оно само нажалось», мне совсем не хочется. Батарея тут скромнее, чем у соседей: этого хватает почти на полтора дня, а не на два. Так что это отличный телефон, просто для другого человека.

Цена: 16 498 ₽ с купоном

Купить Poco M8

Redmi Note 14 5G: для мамы, которая фотографирует всё подряд

Redmi Note 14 5G берут за камеру: основной модуль на 108 мегапикселей, самый детальный в подборке. Если мама снимает каждый цветок на даче и каждый закат, этот Redmi справится лучше остальных. AMOLED-экран на 6,67 дюйма, матовая спинка, которая в чёрном варианте почти не бликует и не собирает отпечатки, разъём для наушников и сканер отпечатка.

Зарядка на 45 Вт с евровилкой лежит в коробке вместе с чехлом и кабелем, а батарея заряжается меньше чем за час. Против него сыграл экран: после почти семидюймовых соседей 6,67 уже кажутся маленькими, а мне хотелось, чтобы буквы были крупнее. Держать такой телефон одной рукой можно, но с натяжкой. Цена при этом приятная, и за эти деньги выбор отличный.

Цена: 16 539 ₽ с купоном

Купить Redmi Note 14

Realme 15 5G: если мама часто созванивается по видео

У Realme 15 5G есть редкая для этих денег черта: фронтальная камера на 50 мегапикселей, такая же, как основная. Для мамы, которая по вечерам звонит внукам по видео, это заметный плюс: картинка на той стороне будет чёткой, а не акварельной. Экран на 6,77 дюйма плавный и яркий, батарея большая, зарядка быстрая, корпус тонкий. Цвета серо-оливковый и розовый, в коробке полупрозрачный ребристый чехол. Есть сертификат Ростеста.

Казалось бы — вот оно. Но нет. Во-первых, мама про бренд Realme вообще не слышала. Она почему-то сразу спросила, что это за подделка на редми. А, во-вторых, слота под карты расширения тут нет. А мама снимает много — то внуков, то застолья у родственников. Поэтому ей такой вариант подходил не очень. Все-таки версия на 512 ГБ из бюджета сильно выбивалась, а 256 ГБ было бы маловато.

Цена: 21 031 ₽ с купоном

Купить Realme 15

Redmi Note 17 4G: его я и купил маме

Победил Redmi Note 17 4G, и объяснить почему очень просто. У него экран 6,99 дюйма, самый большой в подборке, и это AMOLED. Батарея на 7700 мА*ч держит пару дней без розетки. При этом корпус тонкий, и телефон держится одной ладонью, а не двумя, как некоторые лопаты из этого списка. Для мамы это ровно то, что нужно: крупные буквы, минимум зарядок и никакой тяжести в руке.

Всё остальное тоже без подвохов. Разъём для наушников на месте, внизу USB-C. Оригинальная зарядка с европейской вилкой и чехол лежат в комплекте, так что докупать ничего не пришлось. Цвета на выбор: сиреневый с переливом или спокойный голубой. Камер две, основная и вспомогательная. Не 108 мегапикселей, но фото с дачи получаются вполне приличными.

Памяти можно взять 4/128 или 6/128 ГБ, какую версию брать, я уже разбирал. Если мама любит фотографировать, берите 6/128, чтобы не чистить галерею каждые полгода. Самое приятное, что по цене он заметно дешевле двадцатки. На сдачу хватит на хорошее защитное стекло и, если уж совсем честно, на торт к вручению.

Цена: 15 887 ₽ с купоном

Купить Redmi Note 17 4G

Honor X8d: самый свежий софт и почти идеальный вес

Последним в списке стоит Honor X8d, и с ним я расставался дольше всего. Батарея на 7000 мА*ч держит около двух дней, при этом корпус толщиной всего 7,5 мм и весом 188 граммов. Из всех телефонов с такой батареей в подборке он самый лёгкий. Экран на 6,77 дюйма яркий даже на улице, зарядка быстрая, а система самая свежая: MagicOS 10 на Android 16.

Проиграл он в двух местах. Первое — цена: с купоном он самый дорогой в подборке и заметно выше заданной рамки. Второе — экран и батарея у Redmi Note 17 4G всё-таки больше, а стоит тот на пять с лишним тысяч дешевле. Если бюджет позволяет, а маме важно, чтобы телефон был лёгким, Honor — отличная альтернатива. Мне же больше понравилась мысль про торт на сдачу.

А ещё больше находок по технике, причём не только для мам, я собираю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. Напишите в комментариях, какой смартфон вы бы купили своим родителям. Мне правда интересно, выбрал бы кто-то Samsung просто из-за надписи на спинке.

Цена: 21 309 ₽ с купоном

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