Мой Samsung Galaxy S25 Ultra месяцами не дотягивал до вечера без зарядки, а виноватым оказался Always On Display: он съедал до 10% батареи в день. Я не стал отключать функцию полностью, а перевёл её в режим показа по касанию — и экранное время выросло с четырёх часов до пяти с лишком. Цифры относятся к конкретному смартфону и конкретному сценарию. Но сам принцип касается любого Android-устройства с постоянно включённым экраном, будь то Samsung или Xiaomi.

Всегда включённый экран съедал до 10% заряда

Батарея S25 Ultra не была катастрофически плохой, но к вечеру я каждый раз искал зарядку. Стандартные советы вроде режима энергосбережения, про который у нас есть отдельный текст, либо толком не помогали, либо приносили неприятные компромиссы — например, задержку уведомлений. Менять привычную настройку One UI ради пары процентов не хотелось.

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Прежде чем что-то трогать, я открыл раздел «Батарея» в настройках и посмотрел, куда реально уходит энергия. Always On Display стабильно занимал 8–10% дневного расхода. Для функции, которая просто показывает часы и значки уведомлений, это неожиданно много.

Важный контекст: я ограничиваю зарядку на уровне 90% ради долговечности аккумулятора. Поэтому когда телефон садится до 5%, потерянные на AOD 10% — это как раз та разница между «дожил до вечера» и «ищу розетку». Экранного времени тогда выходило около четырёх часов.

Почему Always On Display разряжает аккумулятор

На первый взгляд AOD выглядит безобидно: на OLED-экране светятся только несколько пикселей с часами, остальные выключены. Но смартфон при этом не спит по-настоящему. Экран остаётся активным, датчик освещённости и процессор периодически просыпаются, чтобы обновить время, перерисовать уведомления или отреагировать на движение.

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Каждое такое пробуждение — копеечный расход, но у меня AOD работал по расписанию с 10 утра до 2 ночи, то есть почти всё время бодрствования. За 16 часов копейки складываются в те самые 8–10%. Причём большую часть этого времени я на экран даже не смотрел: телефон лежал на столе или в кармане.

Режим показа по касанию вместо полного отключения

Samsung традиционно даёт много вариантов настройки: AOD может гореть постоянно, появляться только при новых уведомлениях, работать по расписанию или включаться по касанию экрана. Я выбрал последний вариант и ничего другого не трогал — ни энергосбережение, ни частоту обновления, ни 5G, ни ограничения для приложений. На смартфонах Samsung с One UI путь такой:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Экран блокировки и AOD». Нажмите на пункт «Always On Display». Выберите «Когда показывать». Отметьте вариант «Коснитесь, чтобы показать».

Если хотите отключить функцию совсем, в том же разделе «Экран блокировки и AOD» просто выключите переключатель напротив Always On Display. Я бы всё же начал с режима по касанию: он оставляет привычный сценарий и при этом почти не тратит заряд. Кстати, если телефон не только быстро садится, но и подтормаживает, можно заодно отключить ещё несколько функций One UI.

Что изменилось после переключения

Потери в удобстве я почти не заметил. Одно касание по погашенному экрану — и появляются время, уведомления, календарь и виджеты, всё то же самое, что раньше висело постоянно. Разница лишь в том, что информация показывается, когда я на неё смотрю, а не круглые сутки впустую.

В статистике батареи Always On Display перестал появляться среди заметных потребителей. Экранное время во многие дни стало превышать пять часов против прежних четырёх. Лишний час на бумаге выглядит скромно, но на практике это тот запас, из-за которого зарядка теперь остаётся дома, а не едет со мной в сумке.

На других Android-смартфонах настройка называется иначе

Принцип работает не только на Galaxy. Постоянно включённый экран есть у Pixel, Xiaomi, OnePlus и почти всех аппаратов с OLED-матрицей, и везде он расходует заряд по одной и той же причине. Названия отличаются: где-то это «Активный экран», где-то «Показывать время и информацию на экране блокировки», но искать пункт стоит в разделах «Экран», «Экран блокировки» или «Always On Display».

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Не у всех производителей есть аналог режима по касанию: на некоторых прошивках выбор сводится к «включено», «выключено» и «по расписанию». В таком случае разумный компромисс — расписание только на рабочие часы или полное отключение с проверкой времени по нажатию кнопки питания. Сначала загляните в статистику батареи: если AOD в списке не видно, проблема не в нём, и трогать настройку бессмысленно.