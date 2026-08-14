Каждый раз, когда кто-то покупает смартфон на Android за 100 тысяч, я мысленно кручу пальцем у виска. Нет, я не против флагманов — я против переплаты за логотип, когда рядом лежат аппараты, которые снимают так же, работают так же, а стоят вдвое-втрое дешевле. Тем более, что AliExpress давно перестал быть барахолкой с ноунеймами. Тут уже давно продают и глобальные версии с NFC, и гарантию предоставляют, и даже доставку за две недели предлагают. Поэтому я собрал десять смартфонов, за которые не будет стыдно ни перед кошельком, ни перед здравым смыслом, ни перед знакомыми.

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OnePlus Nord 5: флагманская начинка за цену среднего класса

Есть такая категория смартфонов, которые на бумаге выглядят почти как флагман, а по цене — как приличный середнячок. OnePlus Nord 5 именно из таких. Внутри стоит Snapdragon 8s Gen 3 — тот самый чип, который тянет Genshin Impact на высоких настройках без ощутимого нагрева. Экран 6,83 дюйма, AMOLED, разрешение 2800×1272 — по яркости и цветопередаче на уровне аппаратов за 50+. Селфи-камера на 50 МП, что по нынешним меркам щедро даже для флагмана.

Другое дело, что тут реально удивляет батарея: 6800 мАч — это честные полтора дня без розетки даже при активном использовании. Зарядка на 80 Вт возвращает телефон к жизни меньше чем за час. Память 8/256 ГБ, NFC на месте, 5G поддерживается (хотя зачем он нам в России?). Единственный нюанс — обновления иногда приходят с задержкой, но есть утилита Oxygen Updater, которая решает вопрос. За свои 29 тысяч — это, пожалуй, лучшее соотношение начинки к цене прямо сейчас.

Цена: 29 000 рублей

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Nothing Phone (4a): смартфон с Glyph вместо скучной спинки

Смартфоны сейчас выглядят настолько одинаково, что отличить один от другого можно разве что по логотипу. Nothing — редкое исключение. У Nothing Phone (4a) на задней панели живут глиф-индикаторы: светодиодные полоски, которые работают как индикатор уведомлений, таймер, показатель громкости и уровня заряда. Звучит как баловство, но привыкаешь быстро — и потом на обычных телефонах чего-то не хватает. Экран 6,78 дюйма, AMOLED, 120 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 4, камера 50 МП с OIS плюс телевик на 50 МП с 3,5-кратным зумом — для своей цены набор серьёзный.

Аккумулятор 5080 мАч с быстрой зарядкой на 50 Вт, защита IP65, NFC, 5G — всё на месте. Сеть ловит стабильно, камера для такой цены вполне приемлемая, а Nothing OS на базе Android — одна из самых чистых оболочек на рынке, без предустановленного мусора. Тут главное — не сравнивать в лоб с флагманами за 60 тысяч, а оценить, что вы получаете за 30. А за эти деньги это очень интересное предложение.

Цена: 30 000 рублей

Купить Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a) Pro вместо iPhone за ту же цену

Если обычный Nothing Phone (4a) — это крепкий середнячок, то Nothing Phone (4a) Pro — уже заявка на суб-флагман. Экран у него подрос до 6,82 дюйма с разрешением 2800×1260 и частотой 144 Гц — да, именно 144, а не стандартные 120. AMOLED-панель яркая, цвета сочные, после iPhone 15 он ощущается большим, но к размеру привыкаешь за день. Камера 50 МП, фронталка 32 МП, и, конечно, фирменный Glyph-интерфейс на задней панели — всё то, за что любят Nothing.

Аккумулятор 5080 мАч с адаптивной быстрой зарядкой, NFC, поддержка 5G, 2 SIM-карты. В комплекте кладут зарядный блок, что приятно — не нужно докупать отдельно. Телефон работает на чистом Android с Nothing OS, никакого MAX или другого предустановленного хлама. За 45 тысяч — это прямой конкурент Galaxy A57, только с куда более интересным дизайном и характером.

Цена: 45 500 рублей

Купить Nothing Phone (4a) Pro

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Nothing Phone 3 — когда флагман подешевел до адекватного

Да, еще один насинг. А что такого? Тем более, что Nothing Phone 3 на старте стоил как полноценный флагман, и тогда брать его было сомнительной затеей. Но время делает своё дело: сейчас Nothing Phone 3 с 12/256 ГБ памяти можно взять существенно дешевле. Экран 6,67 дюйма, гибкий AMOLED, 120 Гц, распознавание отпечатка пальца прямо на экране, три основные камеры — по сути, всё, что нужно от современного Android-смартфона. Глобальная версия, Google Play на месте, многоязычная поддержка.

Из нюансов — при заказе из-за рубежа прилетит таможенная пошлина, но это стандартная история для смартфонов дороже 200 долларов, и это относится ко всем моделям из подборки. Тут главное — проверить заявленную продавцом стоимость на посылке, чтобы не переплачивать на таможне. К самому телефону вопросов минимум: 5G, NFC, Bluetooth, тот же чистый Nothing OS на базе Android. Визуально и функционально — по-прежнему один из самых стильных аппаратов на рынке. Просто теперь за адекватные деньги.

Цена: 33 500 рублей

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Realme GT 7T: зарядка быстрее, чем вы заварите чай

Знаете, что раздражает в хороших смартфонах? Когда всё отлично, но заряжать приходится по два часа. У Realme GT 7T с этим порядок: 120 Вт SuperVOOC — это полный цикл зарядки быстрее, чем вы успеете выпить кофе. При этом аккумулятор не маленький — 7000 мАч, что в связке с процессором MediaTek Dimensity 9400e даёт полтора-два дня автономки при обычном сценарии. Экран 6,78 дюйма, LTPO AMOLED, 120 Гц, разрешение 2780×1264 — картинка отличная.

Камера: основной модуль 50 МП с OIS, фронталка 32 МП, стереодинамики. Сертификация Ростест (ЕАС) — значит, гарантия работает на территории России, и предустановленные российские приложения на месте. Кстати, Messenger MAX, который ставят на российские версии, при желании можно убрать через ADB — пяти минут с инструкцией на 4PDA хватит. Память 12/256 ГБ, NFC, 5G. За тридцатку — крепкий верхний сегмент, который честно делает своё дело.

Цена: 32 500 рублей

Купить Realme GT 7T

HONOR 600 для фото: камера вместо Samsung за полцены

Я давно заметил, что HONOR тихо и методично догоняет Samsung по камерам, но при этом не задирает ценник до небес. HONOR 600 — яркий пример: основной модуль 200 МП, плюс 50 МП телевик и 12 МП ширик. По детализации при дневном свете это уровень, которого ещё пару лет назад не было ни у кого ниже пятидесяти тысяч. Экран 6,57 дюйма, AMOLED, 2728×1264 — компактнее, чем у конкурентов, и это плюс: телефон удобно держать одной рукой.

Внутри — Qualcomm, батарея 7000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт, русская версия с сертификацией Ростест. Поддерживает 2 физические SIM + eSIM — можно использовать две обычные симки или одну физическую плюс электронную. Память 8/512 ГБ, NFC, 5G. Приятный сюрприз: некоторым кладут наушники HONOR X8 в комплекте — но это скорее лотерея, зависит от конкретной комплектации. RuStore ставится, Макса из коробки нету — и слава богу.

Цена: 38 900 рублей

Купить HONOR 600

Vivo X300 Ultra: китайский флагман на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Если вам нужен максимум железа и вы готовы мириться с китайской прошивкой — Vivo X300 Ultra заслуживает внимания. Это настоящий флагман без компромиссов: Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран 6,82 дюйма LTPO AMOLED с разрешением 2K (3168×1440) и частотой 144 Гц. Камеры — три штуки: 200 МП основная, 50 МП ширик и 50 МП телевик. По фотовозможностям это уровень Galaxy S26 Ultra, а то и выше.

Батарея 6600 мАч, зарядка 100 Вт — полный цикл за сорок с небольшим минут. Память 12/512 ГБ, NFC, 5G, сканер отпечатка и распознавание лица. Именно поэтому важный момент: это китайская версия, а не глобальная. Google-сервисы придётся ставить вручную, интерфейс изначально на китайском — переключить можно, но надо быть к этому готовым. Зато OTA-обновления приходят, и по начинке это объективно один из самых мощных смартфонов, которые можно купить прямо сейчас.

Цена: 95 500 рублей

Купить Vivo X300 Ultra

Realme P4: смартфон для тех, кому нужна автономность

Бывает, что от смартфона не нужны ни камера на 200 мегапикселей, ни процессор, способный рендерить фильмы. Нужно, чтобы он работал два дня без зарядки, не тормозил в мессенджерах и не стоил как подержанный мотоцикл. Realme P4 — ровно про это. Батарея 7000 мАч — одна из самых ёмких на рынке, зарядка 45 Вт. Экран 6,8 дюйма, AMOLED, FHD+, 120 Гц — по меркам сегмента более чем приличный.

Процессор Snapdragon 685 — не зверь, но для повседневных задач, соцсетей и YouTube хватает с запасом. Камера 50 МП с нормальной обработкой. Есть NFC, сканер отпечатка, распознавание лица, слот для карты памяти (совмещённый с SIM). Прошивка пока слегка сырая — но Realme обычно допиливает обновлениями. Сертификация Ростест, евротест — всё легально. За 16 тысяч — крепкий рабочий инструмент, который не сядет в середине дня.

Цена: 16 300 рублей

Купить Realme P4

Motorola Edge 60 для родителей вместо древнего Samsung

У каждого в семье есть человек, который ходит с телефоном до последнего — пока экран не позеленеет по краям. Вот для таких случаев идеально подходит Motorola Edge 60: стоит чуть больше шестнадцати тысяч, а по начинке — совсем не бюджетник. Экран 6,7 дюйма, разрешение 2712×1220, 120 Гц, память 12/256 ГБ, камера 50 МП + 50 МП, аккумулятор 5500 мАч. Для повседневного использования — звонки, мессенджеры, камера, YouTube — хватает с головой.

Важный момент: продавец прошивает телефон на глобальную версию, загрузчик при этом разблокирован — при включении на секунду мелькает чёрный экран, потом обычная заставка. На использование это не влияет, но знать стоит. Коробка приходит запечатанная, адаптер зарядки кладут. Две физические SIM-карты, сканер отпечатка, распознавание лица, GPS. Для человека, которому нужен надёжный большой смартфон без заморочек — попадание в точку. Простите. Я хотел сказать — то, что нужно.

Цена: 20 400 рублей

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POCO X8 Pro: защита IP68 и HyperCharge за разумные деньги

POCO давно научились делать смартфоны, которые на бумаге выглядят дороже, чем стоят. POCO X8 Pro — очередное подтверждение. Процессор Dimensity 8500-Ultra, экран 6,59 дюйма AMOLED с разрешением 2756×1268, батарея 6500 мАч с зарядкой 100 Вт HyperCharge. Камеры: 50 МП основная, 8 МП ширик, 20 МП фронталка. NFC, 5G, а главное — полноценная защита IP68 от воды и пыли, что в этом ценовом сегменте встречается нечасто.

Работает на HyperOS — фирменной оболочке Xiaomi, которая заметно легче и шустрее старого MIUI. Глобальная версия, 8/256 ГБ памяти, сканер отпечатка и распознавание лица. Если вы привыкли к экосистеме Xiaomi и вам нравится, как работает связка с Mi Band или умным домом — POCO X8 Pro встроится идеально. Крепкий середнячок, который честно делает своё дело и не просит за это лишнего.

Цена: 49 800 рублей

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