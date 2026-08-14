Каждый раз, когда кто-то покупает смартфон на Android за 100 тысяч, я мысленно кручу пальцем у виска. Нет, я не против флагманов — я против переплаты за логотип, когда рядом лежат аппараты, которые снимают так же, работают так же, а стоят вдвое-втрое дешевле. Тем более, что AliExpress давно перестал быть барахолкой с ноунеймами. Тут уже давно продают и глобальные версии с NFC, и гарантию предоставляют, и даже доставку за две недели предлагают. Поэтому я собрал десять смартфонов, за которые не будет стыдно ни перед кошельком, ни перед здравым смыслом, ни перед знакомыми.

Десять телефонов, ни одного за сотку (один за 95к) — и ни одного, за который потом неловко. Фото.

Десять телефонов, ни одного за сотку (один за 95к) — и ни одного, за который потом неловко

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OnePlus Nord 5: флагманская начинка за цену среднего класса

Snapdragon 8s Gen 3 и батарея, которой хватает на полтора дня — а стоит как бюджетник. Фото.

Snapdragon 8s Gen 3 и батарея, которой хватает на полтора дня — а стоит как бюджетник

Есть такая категория смартфонов, которые на бумаге выглядят почти как флагман, а по цене — как приличный середнячок. OnePlus Nord 5 именно из таких. Внутри стоит Snapdragon 8s Gen 3 — тот самый чип, который тянет Genshin Impact на высоких настройках без ощутимого нагрева. Экран 6,83 дюйма, AMOLED, разрешение 2800×1272 — по яркости и цветопередаче на уровне аппаратов за 50+. Селфи-камера на 50 МП, что по нынешним меркам щедро даже для флагмана.

Другое дело, что тут реально удивляет батарея: 6800 мАч — это честные полтора дня без розетки даже при активном использовании. Зарядка на 80 Вт возвращает телефон к жизни меньше чем за час. Память 8/256 ГБ, NFC на месте, 5G поддерживается (хотя зачем он нам в России?). Единственный нюанс — обновления иногда приходят с задержкой, но есть утилита Oxygen Updater, которая решает вопрос. За свои 29 тысяч — это, пожалуй, лучшее соотношение начинки к цене прямо сейчас.

Цена: 29 000 рублей

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Nothing Phone (4a): смартфон с Glyph вместо скучной спинки

Камера приемлемая, глиф залипательный — а дизайн выбивается из толпы одинаковых Android-кирпичей. Фото.

Камера приемлемая, глиф залипательный — а дизайн выбивается из толпы одинаковых Android-кирпичей

Смартфоны сейчас выглядят настолько одинаково, что отличить один от другого можно разве что по логотипу. Nothing — редкое исключение. У Nothing Phone (4a) на задней панели живут глиф-индикаторы: светодиодные полоски, которые работают как индикатор уведомлений, таймер, показатель громкости и уровня заряда. Звучит как баловство, но привыкаешь быстро — и потом на обычных телефонах чего-то не хватает. Экран 6,78 дюйма, AMOLED, 120 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 4, камера 50 МП с OIS плюс телевик на 50 МП с 3,5-кратным зумом — для своей цены набор серьёзный.

Аккумулятор 5080 мАч с быстрой зарядкой на 50 Вт, защита IP65, NFC, 5G — всё на месте. Сеть ловит стабильно, камера для такой цены вполне приемлемая, а Nothing OS на базе Android — одна из самых чистых оболочек на рынке, без предустановленного мусора. Тут главное — не сравнивать в лоб с флагманами за 60 тысяч, а оценить, что вы получаете за 30. А за эти деньги это очень интересное предложение.

Цена: 30 000 рублей

Купить Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a) Pro вместо iPhone за ту же цену

После iPhone 15 ощущается здоровым, но зато экран — загляденье. Фото.

После iPhone 15 ощущается здоровым, но зато экран — загляденье

Если обычный Nothing Phone (4a) — это крепкий середнячок, то Nothing Phone (4a) Pro — уже заявка на суб-флагман. Экран у него подрос до 6,82 дюйма с разрешением 2800×1260 и частотой 144 Гц — да, именно 144, а не стандартные 120. AMOLED-панель яркая, цвета сочные, после iPhone 15 он ощущается большим, но к размеру привыкаешь за день. Камера 50 МП, фронталка 32 МП, и, конечно, фирменный Glyph-интерфейс на задней панели — всё то, за что любят Nothing.

Аккумулятор 5080 мАч с адаптивной быстрой зарядкой, NFC, поддержка 5G, 2 SIM-карты. В комплекте кладут зарядный блок, что приятно — не нужно докупать отдельно. Телефон работает на чистом Android с Nothing OS, никакого MAX или другого предустановленного хлама. За 45 тысяч — это прямой конкурент Galaxy A57, только с куда более интересным дизайном и характером.

Цена: 45 500 рублей

Купить Nothing Phone (4a) Pro

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Nothing Phone 3 — когда флагман подешевел до адекватного

Три камеры, экранный сканер отпечатка и Glyph — за тридцатку, а не за полтинник. Фото.

Три камеры, экранный сканер отпечатка и Glyph — за тридцатку, а не за полтинник

Да, еще один насинг. А что такого? Тем более, что Nothing Phone 3 на старте стоил как полноценный флагман, и тогда брать его было сомнительной затеей. Но время делает своё дело: сейчас Nothing Phone 3 с 12/256 ГБ памяти можно взять существенно дешевле. Экран 6,67 дюйма, гибкий AMOLED, 120 Гц, распознавание отпечатка пальца прямо на экране, три основные камеры — по сути, всё, что нужно от современного Android-смартфона. Глобальная версия, Google Play на месте, многоязычная поддержка.

Из нюансов — при заказе из-за рубежа прилетит таможенная пошлина, но это стандартная история для смартфонов дороже 200 долларов, и это относится ко всем моделям из подборки. Тут главное — проверить заявленную продавцом стоимость на посылке, чтобы не переплачивать на таможне. К самому телефону вопросов минимум: 5G, NFC, Bluetooth, тот же чистый Nothing OS на базе Android. Визуально и функционально — по-прежнему один из самых стильных аппаратов на рынке. Просто теперь за адекватные деньги.

Цена: 33 500 рублей

Купить Nothing Phone 3

Realme GT 7T: зарядка быстрее, чем вы заварите чай

Стереодинамики, NFC, Ростест — и заряжается на 120 Вт, что по ощущениям просто неприлично быстро. Фото.

Стереодинамики, NFC, Ростест — и заряжается на 120 Вт, что по ощущениям просто неприлично быстро

Знаете, что раздражает в хороших смартфонах? Когда всё отлично, но заряжать приходится по два часа. У Realme GT 7T с этим порядок: 120 Вт SuperVOOC — это полный цикл зарядки быстрее, чем вы успеете выпить кофе. При этом аккумулятор не маленький — 7000 мАч, что в связке с процессором MediaTek Dimensity 9400e даёт полтора-два дня автономки при обычном сценарии. Экран 6,78 дюйма, LTPO AMOLED, 120 Гц, разрешение 2780×1264 — картинка отличная.

Камера: основной модуль 50 МП с OIS, фронталка 32 МП, стереодинамики. Сертификация Ростест (ЕАС) — значит, гарантия работает на территории России, и предустановленные российские приложения на месте. Кстати, Messenger MAX, который ставят на российские версии, при желании можно убрать через ADB — пяти минут с инструкцией на 4PDA хватит. Память 12/256 ГБ, NFC, 5G. За тридцатку — крепкий верхний сегмент, который честно делает своё дело.

Цена: 32 500 рублей

Купить Realme GT 7T

HONOR 600 для фото: камера вместо Samsung за полцены

Русская версия с eSIM и наушниками в подарок — приятный бонус от продавца. Фото.

Русская версия с eSIM и наушниками в подарок — приятный бонус от продавца

Я давно заметил, что HONOR тихо и методично догоняет Samsung по камерам, но при этом не задирает ценник до небес. HONOR 600 — яркий пример: основной модуль 200 МП, плюс 50 МП телевик и 12 МП ширик. По детализации при дневном свете это уровень, которого ещё пару лет назад не было ни у кого ниже пятидесяти тысяч. Экран 6,57 дюйма, AMOLED, 2728×1264 — компактнее, чем у конкурентов, и это плюс: телефон удобно держать одной рукой.

Внутри — Qualcomm, батарея 7000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт, русская версия с сертификацией Ростест. Поддерживает 2 физические SIM + eSIM — можно использовать две обычные симки или одну физическую плюс электронную. Память 8/512 ГБ, NFC, 5G. Приятный сюрприз: некоторым кладут наушники HONOR X8 в комплекте — но это скорее лотерея, зависит от конкретной комплектации. RuStore ставится, Макса из коробки нету — и слава богу.

Цена: 38 900 рублей

Купить HONOR 600

Vivo X300 Ultra: китайский флагман на Snapdragon 8 Elite Gen 5

2K-экран, камера на 200 МП и суперзаряд на 100 Вт — китайская версия, но зато какая начинка. Фото.

2K-экран, камера на 200 МП и суперзаряд на 100 Вт — китайская версия, но зато какая начинка

Если вам нужен максимум железа и вы готовы мириться с китайской прошивкой — Vivo X300 Ultra заслуживает внимания. Это настоящий флагман без компромиссов: Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран 6,82 дюйма LTPO AMOLED с разрешением 2K (3168×1440) и частотой 144 Гц. Камеры — три штуки: 200 МП основная, 50 МП ширик и 50 МП телевик. По фотовозможностям это уровень Galaxy S26 Ultra, а то и выше.

Батарея 6600 мАч, зарядка 100 Вт — полный цикл за сорок с небольшим минут. Память 12/512 ГБ, NFC, 5G, сканер отпечатка и распознавание лица. Именно поэтому важный момент: это китайская версия, а не глобальная. Google-сервисы придётся ставить вручную, интерфейс изначально на китайском — переключить можно, но надо быть к этому готовым. Зато OTA-обновления приходят, и по начинке это объективно один из самых мощных смартфонов, которые можно купить прямо сейчас.

Цена: 95 500 рублей

Купить Vivo X300 Ultra

Realme P4: смартфон для тех, кому нужна автономность

Нормальный телефон без изысков, зато батарея — просто танк. Фото.

Нормальный телефон без изысков, зато батарея — просто танк

Бывает, что от смартфона не нужны ни камера на 200 мегапикселей, ни процессор, способный рендерить фильмы. Нужно, чтобы он работал два дня без зарядки, не тормозил в мессенджерах и не стоил как подержанный мотоцикл. Realme P4 — ровно про это. Батарея 7000 мАч — одна из самых ёмких на рынке, зарядка 45 Вт. Экран 6,8 дюйма, AMOLED, FHD+, 120 Гц — по меркам сегмента более чем приличный.

Процессор Snapdragon 685 — не зверь, но для повседневных задач, соцсетей и YouTube хватает с запасом. Камера 50 МП с нормальной обработкой. Есть NFC, сканер отпечатка, распознавание лица, слот для карты памяти (совмещённый с SIM). Прошивка пока слегка сырая — но Realme обычно допиливает обновлениями. Сертификация Ростест, евротест — всё легально. За 16 тысяч — крепкий рабочий инструмент, который не сядет в середине дня.

Цена: 16 300 рублей

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Motorola Edge 60 для родителей вместо древнего Samsung

За шестнадцать тысяч — экран 120 Гц, 12 ГБ оперативки и камера на 50 МП, всё по-честному. Фото.

За шестнадцать тысяч — экран 120 Гц, 12 ГБ оперативки и камера на 50 МП, всё по-честному

У каждого в семье есть человек, который ходит с телефоном до последнего — пока экран не позеленеет по краям. Вот для таких случаев идеально подходит Motorola Edge 60: стоит чуть больше шестнадцати тысяч, а по начинке — совсем не бюджетник. Экран 6,7 дюйма, разрешение 2712×1220, 120 Гц, память 12/256 ГБ, камера 50 МП + 50 МП, аккумулятор 5500 мАч. Для повседневного использования — звонки, мессенджеры, камера, YouTube — хватает с головой.

Важный момент: продавец прошивает телефон на глобальную версию, загрузчик при этом разблокирован — при включении на секунду мелькает чёрный экран, потом обычная заставка. На использование это не влияет, но знать стоит. Коробка приходит запечатанная, адаптер зарядки кладут. Две физические SIM-карты, сканер отпечатка, распознавание лица, GPS. Для человека, которому нужен надёжный большой смартфон без заморочек — попадание в точку. Простите. Я хотел сказать — то, что нужно.

Цена: 20 400 рублей

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POCO X8 Pro: защита IP68 и HyperCharge за разумные деньги

HyperOS, три камеры, водозащита IP68 — POCO опять сделали крепкий середнячок. Фото.

HyperOS, три камеры, водозащита IP68 — POCO опять сделали крепкий середнячок

POCO давно научились делать смартфоны, которые на бумаге выглядят дороже, чем стоят. POCO X8 Pro — очередное подтверждение. Процессор Dimensity 8500-Ultra, экран 6,59 дюйма AMOLED с разрешением 2756×1268, батарея 6500 мАч с зарядкой 100 Вт HyperCharge. Камеры: 50 МП основная, 8 МП ширик, 20 МП фронталка. NFC, 5G, а главное — полноценная защита IP68 от воды и пыли, что в этом ценовом сегменте встречается нечасто.

Работает на HyperOS — фирменной оболочке Xiaomi, которая заметно легче и шустрее старого MIUI. Глобальная версия, 8/256 ГБ памяти, сканер отпечатка и распознавание лица. Если вы привыкли к экосистеме Xiaomi и вам нравится, как работает связка с Mi Band или умным домом — POCO X8 Pro встроится идеально. Крепкий середнячок, который честно делает своё дело и не просит за это лишнего.

Цена: 49 800 рублей

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