Есть такая категория покупок на AliExpress, которая вызывает у меня отдельное удовольствие — когда берёшь вещь за треть цены, а она работает не хуже дорогого аналога. Иногда даже лучше, потому что китайцы давно перестали просто копировать и начали придумывать своё. Я собрал несколько таких находок: от смартфона, который бьёт по характеристикам модели втрое дороже, до защитных стёкол, которые стоят как пачка жвачки.

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HONOR 600 Pro — взял вместо iPhone и ни разу не пожалел

Каждый раз, когда выходит новый iPhone, я смотрю на ценник и думаю: а что, если за эти деньги можно взять два смартфона, которые умеют то же самое? HONOR 600 Pro — ровно такой случай. Батарея на 7000 мАч — это честных два дня без розетки. Камера 200 Мп с тройным блоком и зумом 3.5х выдаёт детализацию, которую от Android-смартфона в этом сегменте не ожидаешь. Экран с яркостью 8000 нит — на солнце читается как бумага.

Защита IP69 означает, что телефон можно мыть под краном и не переживать. Snapdragon 8 Elite внутри тянет всё, что вы ему подкинете — от тяжёлых игр до многозадачности с десятком открытых приложений. При всём этом ценник — 58 120 рублей, что примерно вдвое дешевле флагманского iPhone. Тут главное — не дать себя обмануть привычкой к логотипу.

Цена: 59 800 рублей

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Redmi Note 15 — подарил маме, и она довольна

Когда маме понадобился новый телефон, я долго выбирал между Samsung A-серией и Xiaomi — и в итоге взял Redmi Note 15 в глобальной версии без пошлины. За 13к рублей вы получаете AMOLED-экран на 120 Гц, ёмкую батарею на полный день и защиту от пыли и брызг. Листается плавно, интерфейс MIUI не тормозит, в руке лежит приятно — словом, всё, что нужно от повседневного смартфона.

Другое дело, что аналоги Samsung в этом ценовом диапазоне до сих пор ставят IPS-экраны и дают частоту обновления 60 Гц. А тут — полноценный AMOLED с яркими цветами и плавной прокруткой. Мама пользуется уже три недели и говорит, что разницы с её предыдущим телефоном за 30 тысяч не видит. Я, честно, тоже.

Цена: 13 100 рублей

Купить Redmi Note 15

Tronsmart Mirtune C3 Plus — вожу на каждый шашлык с апреля

Без музыки шашлыки проходят как-то грустно, но тащить с собой здоровую колонку за 10-15 тысяч я никогда не хотел. В апреле взял Tronsmart Mirtune C3 Plus и с тех пор вожу её на каждый выезд. При компактных размерах заявленная мощность — 50 Вт, и звук реально плотный, без дребезга на высокой громкости. Подключается к любому Android-смартфону по Bluetooth за пару секунд.

Отдельный плюс — защита от воды. Я дважды оставлял её на улице под дождём, и оба раза она продолжала играть как ни в чём не бывало. Аналоги JBL с похожими характеристиками стоят от 7-8 тысяч. Здесь — всего 3 000 рублей. Разница в три раза, а звук сопоставимый. Именно поэтому я считаю портативные колонки одной из тех категорий, где AliExpress бьёт розницу наповал.

Цена: 3 100 рублей

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Мотогарнитура FreedConn R3 Pro — заменила мне регистратор и рацию разом

Раньше на мотоцикле у меня была отдельная гарнитура для связи, отдельный регистратор на шлеме и ещё наушник для навигатора. Три устройства, три зарядки, куча проводов. FreedConn R3 Pro объединила всё в одном корпусе: интерком для связи с другими мотоциклистами, подключение к навигатору на Android-смартфоне и встроенный видеорегистратор с записью в 2K. Музыку тоже можно слушать — переключение между режимами на кнопках шлема.

Отдельные мотогарнитуры Sena или Cardo стоят от 15 до 40 тысяч, и это без регистратора. Здесь — 8 750 рублей за комбайн, который закрывает все задачи. Запись через Wi-Fi скидывается на телефон, качество видео достаточное для разбора ДТП. Не скажу, что звук студийный, но для дороги — более чем.

Цена: 8 900 рублей

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Рулонная штора без сверления — повесил на даче, сплю до девяти

На даче солнце начинает бить в окно часов в пять утра, и просыпаться в выходные в это время — сомнительное удовольствие. Раньше вешал одеяло на гвозди, но в мае взял рулонную затемняющую штору на присосках и повесил за пару минут. Без сверления, без карниза — просто прижал к стеклу, и всё. Затемнение реально плотное, комната становится тёмной даже в полдень.

Аналогичные шторы в строительных магазинах стоят от 3 до 5 тысяч за окно. Здесь — 1 000 рублей. Можно подобрать размер под любое окно, есть несколько цветов. За два месяца ни разу не отвалилась, присоски держат крепко. Для съёмной квартиры, дачи или детской — отличный вариант, который не требует портить раму.

Цена: 1 000 рублей

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Защитное стекло для смартфонов Galaxy — беру комплектами, дешевле пиццы

Защитные стёкла для смартфонов Галакси в официальных магазинах стоят от 1 500 до 3 000 рублей за штуку. А бьются они с одинаковой регулярностью вне зависимости от цены. Именно поэтому я давно перешёл на комплекты стёкол с AliExpress: два стекла в упаковке, с салфетками и рамкой для ровной поклейки. Одно ставишь сразу, второе убираешь в ящик на случай неизбежного.

100 рублей за комплект — это дешевле одного стекла в любом оффлайн-магазине. Качество склейки нормальное, олеофобное покрытие есть, отпечатки не размазываются. Подходит для смартфонов разных поколений — нужно выбрать модель при заказе. Честный минус: рамка для поклейки не идеальна, иногда приходится подправлять вручную, но за эти деньги это мелочь.

Цена: 100 рублей

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Надувная акула для бассейна — дочь не слезает с неё второй сезон

Прошлым летом взял дочке надувную акулу для поездки на озеро — и с тех пор эта акула стала полноценным членом семьи. Ребёнка 11 лет держит спокойно, не сдувается за день, а удобные ручки позволяют держаться даже на волнах. Материал плотный, краями не царапает кожу.

В спортивных магазинах подобные надувные игрушки стоят от 3 до 5 тысяч, и качество не всегда лучше. Здесь — 1 800 рублей. Акула пережила целый сезон активного использования, швы не разошлись, клапан не травит. Единственное — надувать ртом тяжеловато из-за размера, лучше взять насос. Но для бассейна, озера или моря — покупка, которая окупает себя детским восторгом в первые пять минут.

Цена: 1 800 рублей

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Браслет-репеллент от комаров — сплю с открытым окном и без укусов

Каждое лето одна и та же история: либо спишь в духоте с закрытыми окнами, либо всю ночь воюешь с комаром, который выбрал именно твою комнату. Фумигаторы воняют, спреи сохнут за час. В июне попробовал браслет-репеллент с ультразвуком — и впервые за лето сплю с открытым окном нормально. Никакого запаха, никакой химии, просто надеваешь на руку и забываешь.

Принцип простой: браслет излучает ультразвук, который отпугивает комаров. Заряжается по USB, хватает на несколько ночей. В аптеках ультразвуковые отпугиватели стоят от 1 500 до 3 000 рублей. Здесь — 370 рублей. Работает ли на 100%? Скажу так: за месяц использования ни одного укуса ночью. Днём на улице эффект послабее, но для сна — то, что нужно.

Цена: 370 рублей

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Магнитный держатель UGREEN — стоит в машине с весны, телефон не роняет

До этого у меня в машине стоял держатель с зажимом, который каждый раз приходилось раскрывать двумя руками и вставлять телефон, как в тиски. С марта пользуюсь магнитным держателем UGREEN — просто подношу iPhone к креплению, и он сам цепляется. Магниты сильные, на ямах и кочках телефон не соскальзывает. Работает с любым смартфоном, у которого есть MagSafe или магнитный чехол.

Аналогичные магнитные крепления от Belkin или Spigen стоят от 2 500 до 4 000 рублей. UGREEN делает по сути то же самое, но значительно дешевле. Крепление на воздуховод надёжное, не болтается, угол наклона регулируется. Визуально выглядит аккуратно, не как дешёвая пластиковая присоска. Одна из тех покупок, где я точно не вижу смысла переплачивать за бренд.

Цена: 1 200 рублей

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