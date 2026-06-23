Бывает такое настроение, когда хочется не разбираться в характеристиках и сроках поддержки, а просто заказать что-нибудь приятное и порадовать себя. В один из таких вечеров я и собрал эту подборку — десяток товаров с AliExpress, на которые ушли, без преувеличения, последние свободные деньги. И знаете что? Ни о чём не жалею. Если же вы как раз в режиме холодного расчёта и выбираете технику с умом, не пропустите свежий разбор смартфонов Xiaomi, POCO и Redmi, которые в 2026 году лучше обойти стороной. А я тем временем показываю свои выгодные покупки, которые того стоили.

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Чёрная душевая лейка с тремя режимами

Казалось бы, ну лейка и лейка, что тут можно слить последнего. А вот эта душевая лейка из нержавейки от MIJIA заставила пересмотреть само понятие душа. Три режима струи, плотный напор даже при слабом давлении, благородный чёрный цвет, который смотрится дороже любого комплектного пластика из коробки. Воду экономит, грязью не зарастает, в руке лежит увесисто и приятно. Отдал за неё чуть больше, чем планировал, из-за платной доставки, но ни секунды не жалею, каждое утро под ней начинается с маленького удовольствия.

Цена: от 850 рублей

Лейка душевая

Автоматический дозатор мыла в форме голубя

Вот за эту штуку меня бы точно осудили рачительные люди, но я ни о чём не жалею. Автоматический дозатор мыла в виде голубя, та самая хайповая вещь из рилсов, которая выдаёт пену из клюва так, что хохочет вся семья. Бесконтактный, аккуратный, реально удобный: рука подносится, пена выдаётся, никаких липких бутылок. Сначала берёшь дозатор-голубь ради прикола, а потом ловишь себя на том, что моешь руки чаще обычного просто чтобы посмотреть на представление. Деньги, потраченные на улыбки. Шикарно.

Цена: от 1930 рублей

Хайповый дозатор

Самый стильный смартфон в 2026

Nothing Phone 3a, это смартфон для тех, кто устал от безликих одинаковых трубок. Прозрачный корпус с фирменной подсветкой, чистая шустрая ОС без мусора, приятная камера и общее ощущение, что держишь в руках вещь с характером. Не флагман, и единственный реальный минус, медленная память UFS 2.2. Но на это закрываешь глаза сразу, как только включаешь экран. Говорил, не посоветую, но, получается, слово не сдержал.

Цена: от 19 000 рублей

Красивый смартфон

Складной ящик для инструментов

Этот складной ящик, мечта всех, кто любит порядок, но ненавидит громоздкие шкафы во всю стену. Раскладывается ярусами, вмещает уйму инструмента и мелочёвки, а в сложенном виде занимает места как небольшая сумка. Всё разом перед глазами, ничего не теряется по углам гаража. Прочный пластик, надёжные защёлки, удобная ручка для переноски. Купил ящик для инструментов, разложил по нему весь хаос из коробок и выдохнул впервые за годы. Недорого, а порядок в мастерской теперь держится сам собой. Лучшее вложение в спокойствие.

Цена: 2540 рублей

Ящик для инструментов

Электронный замок для стола

За сохранность важных бумаг я раньше не переживал, пока не понял, что в дом периодически заглядывают любопытные родственники. Электронный замок с картой закрыл вопрос наглухо: документы под защитой, и никто не лазит, даже самые близкие из лучших побуждений. Ставится на ящик или шкафчик, открывается за секунду своим, для чужих глухая стена. Отдал за замок как от домофона последние свободные деньги, но считаю, что вложился идеально.

Цена: 890 рублей

Замок для стола

Мощный мини-ПК для сборки

Вот это покупка для тех, кто любит собирать технику под себя. Мини-ПК Chuwi AuBox приезжает с мощным процессором Ryzen 7 на борту, а оперативку и накопитель ты докидываешь сам под свои задачи и бюджет. Размером с книгу, а тянет работу, монтаж и нетребовательные игры без вопросов. Занимает на столе минимум места, греется в меру, шумит тихо. Слил на него приличную сумму, добил планками памяти и SSD и получил компактного зверя, который радует каждый день.

Цена: 25 140 рублей

Мини-ПК для сборки

Недорогой планшет для ребёнка

Планшет Blackview Tab 20, из той категории, где не ждёшь чудес, а получаешь ровно то, что нужно. Большой экран, на котором удобно смотреть мультики и рисовать, достаточная начинка под игры и приложения, крепкий корпус, переживающий детские руки. Для ребёнка идеальный вариант: не жалко уронить, не страшно дать в дорогу. Базовые задачи закрывает с запасом, а стоит сущие копейки. Отдал за дешевый планшет меньше, чем за поход в рестик с женой, а пользы больше. Только ей не говорите.

Цена: 10 700 рублей

Дешевый планшет

Регулируемая подставка для ноутбука

Летом, когда жара превращает ноутбук в раскалённую сковороду, эта металлическая подставка с поворотом на 360 градусов спасает технику и нервы. Поднимает корпус, обеспечивает продув снизу, разворачивает экран в любую сторону. Лёгкая, но устойчивая, не люфтит даже под крупным ноутбуком. Спина благодарит, ноутбук не уходит в троттлинг от перегрева, а на столе всё аккуратно. Копеечная вещь, без которой летом реально не обойтись. Отдал за неё смешные деньги и каждый жаркий день мысленно хвалю себя за эту мелочь.

Цена: 2300 рублей

Подставка для ноутбука

Беспроводные наушники в форме сердечек

А это чистый порыв души: беспроводные наушники в форме сердечек я заказал девушке просто ради прикола, не ожидая ничего особенного. Звук оказался нормальным, но цепляет не он, а форма, такого не делает вообще никто, и это работает безотказно. Девушка носит их, не снимая, и ловит восхищённые взгляды. Потратил на них копейки, а получил море эмоций и статус человека, который дарит необычное. Тот случай, когда наушники-сердечки покупаешь не за функцию, а за вайб. Лучшие потраченные на прикол деньги.

Цена: от 540 рублей

Наушники-сердечки

Умный керамический унитаз

Кульминация всей подборки и самая дерзкая трата: умный унитаз. Его я заказал буквально наугад и не прогадал ни на копейку. Подогрев сиденья, функция биде, автоматика, дизайн, будто прибыл прямиком из 3029 года. В туалете теперь комфортнее, чем в любимом рабочем кресле, и это, кажется, говорит о моих приоритетах больше, чем стоило бы. Спустил на умный унитаз ощутимую сумму, поймал недоумённые взгляды близких, а потом эти же близкие первым делом бегут опробовать. Лучшая нелепая покупка года.

Цена: 31 300 рублей

Умный унитаз

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