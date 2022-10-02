Назван смартфон с лучшим экраном, а Huawei нашла еще один способ обойти санкции: итоги недели

На этой неделе весь Интернет активно обсуждал вышедший на прошлой неделе iPhone 14. Именно поэтому многие смартфоны участвовали в заочном сравнении с новинкой от Apple. В том числе все они были противопоставлены новинке в тесте экранов, который они благополучно проиграли. Но были и другие новости. Например, появляются все новые приложения, которые можно установить взамен утраченных в рамках чисток в магазинах приложений. Все новости и многое другое из того, что произошло на этой неделе мы обсудим в нашей итоговой новостной подборке. Давайте начинать!

Экрана нового iPhone назвали лучшим в мире

Естественно, в первую очередь, всем интересно, как снимает тот или иной новый телефон. Больше всего это относится к флагманам, которые могут занять верхние строчки рейтингов. Но есть и другой параметр, который вызывает немало интереса. Им является экран. Мы все привыкли, что они стали примерно одинаковыми в современных устройствах, но это не значит, что они не отличаются друг от друга. Тем более, когда речь идет о разных производителях. И вот теперь у нас есть экспертная оценка экрана нового iPhone. Ей можно не доверять, но высока вероятность, что оценка очень точная. Почему? Об этом расскажу чуть ниже.

DxOMark — рейтинг, который многими воспринимается очень скептически, ведь с ним было связано много скандалов, которые заставляли усомниться в его точности. Но, несмотря на это, он все равно является чуть ли не единственным, который выдает хоть какие-то показатели.

Многие, несомненно, ждут оценки камеры iPhone 14 Pro Max экспертами DxOMark, но пока были исследованы только экран и звук. И вот тут новый флагман Apple действительно отличился. Если верить экспертам, смартфон не имеет себе равных по качеству дисплея. Он набрал 149 очков и с таким результатом занимает первое место.

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При составлении рейтинга гаджеты оцениваются по нескольким параметрам. Далее оценка сводится воедино и получается общий результат, который мы и получаем в виде общей оценки.

К несомненным достоинствам эксперты DxOMark отнесли простоту использования смартфона на улице. Он имеет высочайшую яркость, которая приближается к 2000 кд/кв.м. Так же у него есть режим HDR для отображения более насыщенных цветов. Еще одним его плюсом является то, что у него почти нет выпадения кадров при играх или просмотре фильмов.

Если вы думаете, что специалисты отметили только преимущества экрана нового смартфона от Apple, то вы ошибаетесь. Они говорили и о недостатках, которые у новинки тоже есть. Правда, они очень несерьезные. Например, если смотреть на дисплей под углом, цвета несколько уходят в зеленоватый оттенок. Многим, кто работает с фотографиями или с видео, знакомы недостатки такого смещения цветов. В этом случае довольно сложно правильно отображать правильные оттенки кожи. Многие не заметят небольшого отклонения, но оно есть. И если придираться, кожа людей на видео может быть немного неестественной.

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Благодаря выходу новинки, Apple в настоящее время контролирует три верхних места в рейтинге экранов DxOMark со своими устройствами. Но это не единственный тест, который проводили эксперты. Так же они занимались исследованием звука новинки.

Звук на iPhone 14 Pro Max вообще отличный. А специалисты отмечают, что он подходит и для просмотра фильмов, и для игр, и для прослушивания музыки. Кроме того, это хороший выбор для записи громкого звука. Концерты, спектакли и представления записываются на этом телефоне лучше, чем на любом другом. Но минусы есть и тут.

К ним можно отнести искажения при прослушивании музыки на максимальном уровне громкости и значительный уровень захвата окружающего шума при его записи. Микрофон довольно чувствительный и внешний шум получается очень сильным. Так iPhone 14 Pro Max занял седьмое место в рейтинге аудио.

В итоге многие не верили, что Apple может сделать хороший телефон, ведь у Samsung дисплеи намного лучше, но получилось наоборот. К преимуществам iPhone можно отнести:

Отличную общую производительность дисплея.

Отличную читаемость экрана и цветопередачу на улице благодаря очень высокому уровню яркости.

Отображение HDR-видео в помещении благодаря высокой контрастности.

Качественный вывод звука для просмотра видео.

Многие думают, что рейтинг выдает неточные данные и он предвзят. Но в данном случае, похоже, Apple действительно сделала что-то очень хорошее. Она никогда не была замечена в повышенном интересе к этому рейтингу, в отличие от китайских компаний, которые на каждой презентации много говорят об этом, если их телефон занял первое место в DxOMark.

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Apple обычно игнорирует мнение экспертов рейтинга. Возможно, это только создание видимости безразличия, но есть большая вероятность того, что экран iPhone, над которым мы смеялись, как над устаревшим, действительно стал очень хорошим.

Давайте обсудим в нашем Telegram-чате, стоит ли верить DxOMark.

Новый способ обхода санкций от Huawei

Как мы все хорошо знаем, после введения санкций против Huawei компания не сдалась и продолжает бороться, выпуская новые модели телефонов. Поскольку под санкции попали все без исключения суббренды компании, некоторые из них были проданы. Одним из самых известных примеров является Honor — бренд, который продолжает справляться с проблемами и выпускает все новые модели смартфонов. Но это не единственный обходной путь, который придумала китайская компания, чтобы ее телефоны в том или ином виде присутствовали на рынке вне зависимости от того, под каким названием они выходят и кто получает за это деньги. Вот еще один пример таких моделей распространения смартфонов.

Бренд Hi Nova был запущен в 2021 году и принадлежит китайской государственной почте Китая. И вдруг почта Китая выпустила собственные смартфоны, которые удивительно похожи на устройства серии Nova от Huawei. А все дело в том, что еще в 2019 году China Post и Huawei подписали соглашение о партнерстве.

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Несложно догадаться, что разработка, создание и производство мобильных устройств — это Huawei, а от почты Китая — только шильдик и покупка комплектующих. Таким простым способом компания Huawei получила необходимые ей компоненты, в частности, чипы 5G. Так же этот обходной путь позволяет установить последнюю версию Android на смартфоны с сервисами Google.

Примером такого обхода санкций и совместного сотрудничества двух компаний стал смартфон Hi nova 9 Pro — результат ребрендинга Huawei Nova 9 Pro. У него 6,72-дюймовый OLED-экран с разрешением 2676х1236 пикселей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, а также чипсет Snapdragon 778G, 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ постоянной. На задней панели находится четверная камера 50+ 8+ 2+2 Мп, а фронтальная камера получила разрешение 32 Мп. Аккумулятор рассчитан на 4000 мАч и имеет функцию быстрой зарядки с мощностью 100 Вт.

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На данном этапе устройства под маркой Hi Nova доступны исключительно в Китае. Но эксперты не исключают, что ассортимент устройств этой компании будет расти. Это значит, что очень скоро новинка и модели, которые выйдут на ее базе, будут доступны и в других странах. Есть даже вероятность, что они будут продаваться в нашей стране. Но в том, что они выйдут за пределы Китая, можно не сомневаться.

Перспективы нового бренда могут быть очень заманчивыми, если они смогут обойти санкции и придерживаться нормального периода запуска. Рекламировать новые телефоны будет совсем не сложно, ведь все и так будут знать их корни. Так, например, смартфоны Honor отлично продавались, как только компания ушла в ”самостоятельное плавание” и начала выпускать свои новинки. Они сохранили все черты того, за что мы так любили Huawei, но были лишены недостатков, присущих им в последние пару лет.

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Кроме того, что они поддерживают работу в сетях пятого поколения, они так же могут работать с сервисами Google на системном уровне и получают все необходимые обновления и современные компоненты. То есть, это полноценные смартфоны без каких-либо ограничений.

Новый суббренд пока не вышел на полную мощность, но имеет все основания сделать это. Слово Nova за десяток поколений этого смартфона уже стали именем нарицательным и ассоциируются с Huawei, как iPhone — с Apple. Так что этого уже достаточно для обеспечения довольно высокого уровня продаж. Я сам пользовался несколькими моделями Nova и был очень ими доволен.

Сейчас Huawei не так активно предлагает свои смартфоны в России, но проблем с их покупкой нет. Они ввозятся или по параллельному импорту, или какими-то другими компаниями. Если будет принято решение о расширении географии продаж на нашу страну, можно не сомневаться, все мы сможем их купить при желании.

Xiaomi в очередной раз скопировала iPhone

Наверное, даже самый ярый фанат Андроид не будет спорить, что главной новинкой осени стал новый iPhone 14, а точнее — iPhone 14 Pro и Pro Max. Наконец-то Apple отказалась от челки и придумала вырез Dynamic Island, ловко обыграв его анимациями iOS 16. Поэтому нет ничего удивительного в том, что разработчики устройств на Android быстро принялись подражать новым Айфонам. Первой ласточкой стал смартфон Xiaomi Civi 2, на днях представленный в Китае. Он получил вырез, сильно напоминающий Dynamic Island, но интересен аппарат далеко не только этим.

Овальные вырезы появились задолго до iPhone 14 Pro и Xiaomi Civi 2, но до 2022 года производители размещали подобные отверстия в правом или в левом углу экрана, считая, что расположение такой своеобразной «пилюли» в центре отпугнет покупателя. Apple сделала свое дело, и теперь перед нами Xiaomi Civi 2 — первый смартфон на Android с овальным вырезом посередине.

На своей презентации Xiaomi никак не обыграла отверстие, как бы сказав: «Вот вам 2 фронтальные камеры. Радуйтесь». То есть не было произнесено ни единого слова об анимациях, которые бы хоть как-то интегрировали вырез в интерфейс MIUI. Возможно, нечто подобное появится с обновлениями, а пока для обыгрыша вам придется установить приложение Dynamic Island или воспользоваться другими колхозными вариантами, чтобы сделать Xiaomi Civi 2 похожим на iPhone 14 Pro.

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Надеюсь, никто в здравом уме не будет рассматривать Xiaomi Civi 2 в качестве покупки только из-за его овального выреза, ведь у смартфона есть масса других интересных и намного более важных особенностей. Просто взглянете на характеристики Xiaomi Civi 2:

Экран: 6,55 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц.

Основная камера: 50 МП + 20 МП + 2МП.

Фронтальная камера: 32 МП + 32МП.

Процессор: Snapdragon 7 Gen 1.

Память: 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ.

Аккумулятор: 4500 мАч (зарядка — 67 Вт).

Камеры Xiaomi Civi 2 оставим на десерт, а пока обратимся к другим особенностям начинки. Меньше всего здесь удивляет экран, который хоть и имеет скругленные грани, но точно такая же матрица использовалась в прошлогоднем Civi . Это просто хороший дисплей без вау-эффекта. То же самое можно сказать о скорости зарядки Xiaomi Civi 2 и емкости его аккумулятора.

А вот процессор Snapdragon 7 Gen 1 вызывает неподдельный интерес. Это новый чипсет, чьи главные достоинства — 4-нм техпроцесс и поддержка записи видео в 4K HDR. По сути, Snapdragon 7 Gen 1 является улучшенной версией очень мощного и стабильного Snapdragon 778G, который использовался еще в Xiaomi 11 Lite 5G NE. Так что никакого нагрева и шикарная производительность на уровне даже чуть выше легендарного POCO X3 Pro.

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Всем своим видом Xiaomi Civi 2 показывает, что он ориентирован на женскую аудиторию. Причем это касается не только его дизайна и наличия специальной версии в стиле Hello Kitty. Что еще любят девушки? Конечно же, фотографироваться! И, если потенциальный обладатель нового смартфона является любителем селфи, то модели лучше Xiaomi Civi 2 ему не найти.

Здесь используется пара 32-мегапиксельных камер. Первая является обычной, а вторая — сверхширокоугольной (специально для селфи в компании). Кроме того, на фронтальную панель вынесена двойная светодиодная вспышка, чтобы фотографироваться при плохом освещении. Селфи на новый смартфон будут такими же, как на Xiaomi 12 Lite, который в нашей рознице стоит почти 40 тысяч рублей, но на Civi 2 еще есть фронтальный сверхширик. И это — его преимущество.

Набор тыльных камер за исключением 2-мегапиксельного макро-объектива тоже заслуживает похвалы. В качестве основного модуля Xiaomi Civi 2 использует известный сенсор Sony IMX766 с разрешением 50 МП. Его обычно устанавливают в дорогие смартфоны вроде Xiaomi 12, но тут речь идет о среднебюджетном устройстве. Своеобразным даунгрейдом по сравнению с флагманом является отсутствие оптической стабилизации, зато сверхширокоугольная камера Xiaomi Civi 2 очень хороша. 20 МП (Sony IMX376K) — редкое и очень высокое разрешение для сверхширика.

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Купить Xiaomi Civi 2 можно начиная с 28 сентября. Вот только доступен смартфон исключительно в Китае. Прошлогодний Xiaomi Civi так и не поступил на глобальный рынок. Скорее всего, то же самое ожидает нас и в случае со вторым поколением. Но нельзя не отметить, что цена Xiaomi Civi 2 чрезвычайно привлекательна. Судите сами:

8/128 ГБ — 2399 юаней (~ 19 500 рублей);

8/256 ГБ — 2499 юаней (~ 20 300 рублей);

12/256 ГБ — 2799 юаней (~ 22 800 рублей).

Смартфон Xiaomi Civi 2 — уникальный аппарат, и дело тут отнюдь не в сходстве его выреза с Dynamic Island из iPhone 14 Pro, а в начинке. Новинка работает на очень классном процессоре и оснащается потрясающим набором камер. Остается лишь сожалеть, что такой хороший смартфон не доедет до наших широт, так и оставшись продуктом для китайского потребителя.

Установка приложения Альфа Банк на телефон

После того как из-за санкций приложения российских банков стали пропадать сначала из Apple App Store, а затем и из Google Play, стало понятно, что необходимо искать альтернативные варианты, как можно загрузить и установить их на наши смартфоны. И если на Айфонах с этим все обстоит очень грустно — есть только один способ установить программу. То на Андроиде все достаточно просто. Разработчики сами могут выбирать, каким способом будет распространяться их софт. Благо, что на текущий момент нет никаких ограничений на установку приложений не из Google Play.

Альфа-Банк одним из первых попал под санкции, и его приложение было удалено из магазинов приложений Apple и Google еще весной. Чтобы у вас не возникло трудностей с установкой и обновлением фирменного приложения этого банка, собрали все варианты, как это можно сделать.

Самый простой способ установить или обновить фирменное приложение Альфа-Банка — это скачать apk-файл и установить его на смартфон. Так как это все же банковское приложение и там хранятся ваши деньги, я не советую загружать его со всяких левых сайтов. Тем более что установочный файл выложен на сайте самого банка, и никаких проблем с загрузкой оттуда нет.

Прежде всего, необходимо разрешить вашему браузеру установку файлов из неизвестных источников. На примере смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco сделать это можно следующим образом:

Откройте настройки.

Перейдите в раздел “Приложения”.

Выберите пункт “Все приложения” и найдите там браузер, через который планируете загружать apk Альфа-Банка. В моем случае это Google Chrome.

Пролистайте в самый низ и разрешите браузеру установку из неизвестных источников.

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Основные подготовительные действия мы сделали, теперь можно непосредственно переходить к загрузке и установке приложения:

Зайдите на сайт Альфа-Банка и загрузите установочный apk-файл по этой ссылке, если у вас смартфон поддерживает сервисы Google. Или по этой ссылке, если у вас смартфон Huawei без сервисов Google .

и загрузите установочный apk-файл по этой ссылке, если у вас смартфон поддерживает сервисы Google. Или по этой ссылке, если у вас . Система высветит предупреждение, что файл может быть опасным. Нажмите “Все равно скачать” и дождитесь окончания загрузки.

Перейдите в пункт “Скачанные файлы” и нажмите на завершенную загрузку.

Подтвердите установку, и система автоматически установит Альфа-Банк на ваш смартфон.

Теперь остается только войти в свою учетную запись и пользоваться всеми привычными банковскими сервисами. Обновить уже установленное приложение можно таким же способом, только вместо установки система предложит обновить программу.

Но загрузка apk-файла не единственный способ обновления. Хоть Альфа-Банк и удален из Google Play и App Store, но другие иностранные магазины приложений сохранили его и позволяют разработчикам регулярно выкладывать новые версии. Загрузить его можно на смартфонах следующих производителей:

Samsung — Galaxy Store.

Huawei — AppGallery.

Xiaomi, Redmi, Poco — GetApps (MiPicks).

Просто перейдите по ссылке, и нужный магазин откроется автоматически. К сожалению, ссылку на магазин Xiaomi предоставить нет возможности, но приложение очень легко там найти с помощью поиска.

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Но это не все сторонние магазины приложений, в которых можно найти приложение Альфа-Банка. Оно содержится и в трех российских магазинах. Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли устанавливать какой-нибудь из них, то сейчас самое время на это решиться. Большинство самых популярных программ отечественных компаний, которые были удалены из Google Play, можно найти именно там. Загрузить наши магазины можно по следующим ссылкам:

Я советую скачать именно RuStore, так как он является самым продвинутым магазином из представленных, и в нем имеются все самые популярные приложения. Перед загрузкой обязательно разрешите браузеру установку приложений из неизвестных источников по инструкции выше. После того как вы установили какой-нибудь из указанных магазинов приложений, сделайте следующее:

Откройте настройки.

Выберите раздел “Приложения”.

Перейдите в пункт “Все приложения” и найдите там установленный магазин приложений.

Пролистайте в самый низ и разрешите ему установку приложений из неизвестных источников .

. Откройте магазин и найдите там приложение Альфа-Банка . Чтобы вам не пришлось искать через поиск, вот ссылки на него во всех трех магазинах: NashStore, RuMarket, RuStore.

. Чтобы вам не пришлось искать через поиск, вот ссылки на него во всех трех магазинах: NashStore, RuMarket, RuStore. Нажмите кнопку установить и дождитесь, пока приложение установится на ваш смартфон.

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После этого достаточно просто войти в свою учетную запись и пользоваться привычным банковским сервисом. Обновление приложения будет происходить также, только вместо кнопки “Установить” придется нажимать на “Обновить”. Если же вам не хочется устанавливать никакие приложения и заморачиваться с разрешениями, то вы можете воспользоваться мобильной версией Альфа-Онлайн. На Айфоне это сейчас единственный способ пользоваться сервисами Альфа-Банка без установки приложений.