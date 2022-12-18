Новый крутой Xiaomi и выгодная игра от Яндекс: итоги недели

Нет никаких сомнений, что главной новостью из мира Android на уходящей неделе стал выход Xiaomi 13. Этот смартфон за небольшие деньги опять стал лучше iPhone и многих других устройств. А еще, в паре с ним показали обновленную версию фирменной операционной системы — MIUI 14. Но были и другие интересные события. Например, стало известно, что в iPhone снова может вернуться бесконтактная оплата покупок, которую отменили в России после введения санкций. Правда путь возвращения может быть немного необычным. Даже Яндекс отметилась новостями, выпустив игру, в которой можно зарабатывать баллы Плюса. Все это и многое другое в нашей традиционной итоговой новостной подборке

Вышел новый Xiaomi 13

11 декабря в Китае состоялась презентация Xiaomi 13 — нового флагмана китайской компании, который останется таковым до конца следующего 2023 года. По традиции нам показали два смартфона (Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro), а также кучу экосистемных продуктов от наушников, часов и роутеров до оболочки MIUI 14. Поэтому предлагаю без лишних промедлений взглянуть на новинки с целью разобраться, стоит ли покупать Xiaomi 13, и действительно ли это лучший смартфон в истории компании.

Прежде чем перейти к хэдлайнерам мероприятия, состоявшегося в Китае, обратимся к другим продуктам, показанным на презентации Xiaomi:

Xiaomi Watch S2 . Новые смарт-часы в стальном корпусе. Предлагаются в версиях 42 мм или 46 мм. Есть все необходимые функции мониторинга здоровья, а среди интересных фишек стоит выделить биоимпедансный анализ тела. В зависимости от версии часы выдают 7 или 12 дней работы и стоят 999 юаней (~ 9 000 ₽) или 1 099 юаней (~ 9 850 ₽) соответственно.

. Новые смарт-часы в стальном корпусе. Предлагаются в версиях 42 мм или 46 мм. Есть все необходимые функции мониторинга здоровья, а среди интересных фишек стоит выделить биоимпедансный анализ тела. В зависимости от версии часы выдают 7 или 12 дней работы и стоят 999 юаней (~ 9 000 ₽) или 1 099 юаней (~ 9 850 ₽) соответственно. Xiaomi Buds 4 . Беспроводные наушники с настраиваемым активным шумоподавлением, пространственным звучанием и поддержкой кодека LHDC-V. Цена в Китае — 699 юаней (~ 6 300 ₽).

. Беспроводные наушники с настраиваемым активным шумоподавлением, пространственным звучанием и поддержкой кодека LHDC-V. Цена в Китае — 699 юаней (~ 6 300 ₽). Xiaomi Sound Pro . Беспроводная Bluetooth-колонка со встроенным сабвуфером, 6-ю динамиками, выходной мощностью 40 Вт и настройкой звука от Harman/Kardon. Цена Xiaomi Sound Pro составит 999 юаней (~ 9 000 ₽).

. Беспроводная Bluetooth-колонка со встроенным сабвуфером, 6-ю динамиками, выходной мощностью 40 Вт и настройкой звука от Harman/Kardon. Цена Xiaomi Sound Pro составит 999 юаней (~ 9 000 ₽). Xiaomi Host Mini. Первый настольный компьютер Xiaomi в формате мини, работающий на процессоре Intel i5-1240P, а также имеющий в своем распоряжении порты Thunderbolt 4, HDMI 2.1, RJ-45 и USB 2.0. Доступна конфигурация 16/512 ГБ по цене 3 699 юаней (~ 33 000 ₽).

Также в рамках мероприятия продемонстрировали два новых цвета складного смартфона Xiaomi MIX Fold 2 и продвинутый роутер Xiaomi 10G за 1 799 юаней (~ 16 000 ₽). Оболочке MIUI 14 посвящен отдельный материал на нашем сайте, а в рамках этого мы обратим пристальное внимание исключительно на смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Впервые во флагманской линейке своих смартфонов Xiaomi реализовала дизайн с плоскими гранями. Этому поспособствовали относительно компактные размеры Xiaomi 13 (152.8х71.5х7.98 мм) и наличие плоского дисплея. Новинка доступна в нескольких цветах:

черный;

белый;

голубой;

зеленый чай.

Крышка голубого Xiaomi 13 выполнена из материала, напоминающего кожу, а во всех остальных случаях используется уже привычная комбинация из стеклянной спинки и алюминиевой рамки. Помимо основных вариантов Xiaomi предложила кастомные расцветки своего смартфона. Нечто подобное в начале года опробовала компания Samsung со своими флагманами Galaxy S22. Но главное новшество корпуса — поддержка влагозащиты по стандарту IP68. Наконец-то!

Xiaomi 13 сильно изменился внешне по сравнению с прошлогодним смартфоном, что было вполне ожидаемо. А вот характеристики Xiaomi 13 оказались немного удивительными. Причем не с плохой, как это обычно бывает, а с хорошей стороны.

Характеристика Значение Экран 6,36 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 54 МП (HyperOIS) + 12 МП + 10 МП (OIS) Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 8/128, 8/256, 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 4500 мАч Зарядка 67 Вт

Плоский экран Xiaomi 13 использует матрицу E6 AMOLED, а его яркость достигает 1100 нит по умолчанию и 1900 нит во время просмотра HDR-контента, а также в режиме автояркости. Дисплей накрыт стеклом Gorilla Glass Victus и безопасен для глаз за счет высокой частоты ШИМ (1920 Гц).

Еще более серьезным оказался апгрейд камер Xiaomi 13. В качестве основного сенсора здесь используется 54-мегапиксельный датчик Sony IMX800 на 1/1.49″ (мы его тестировали в обзоре HONOR 70). Камера дополняется системой гипер-стабилизации на базе OIS, чем прошлогодний Xiaomi 12 похвастать не мог.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Также, в отличие от предыдущего поколения, Xiaomi 13 оснащен 10-мегапиксельным телевиком с OIS и 3-кратным оптическим приближением. Достойная замена макро-сенсору на 5 МП, который использовался ранее. А вот сверхширик и фронталка остались без изменений.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, используя при этом самые новые стандарты оперативной (LPDDR5x) и постоянной (UFS 4.0) памяти. Аккумулятор на 4500 мАч поддерживает 67-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. Есть обратная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт.

Старт продаж Xiaomi 13 намечен на 14 декабря. Стоимость будет зависеть от выбранной версии памяти:

8/128 — 3 999 юаней (~ 36 000 ₽);

8/256 — 4 299 юаней (~ 38 500 ₽);

12/256 — 4 599 юаней (~ 41 200 ₽);

12/512 — 4 999 юаней (~ 47 800 ₽).

Еще раз напомню, что смартфон был представлен в Китае. Поэтому указанная выше цена Xiaomi 13 актуальна лишь для внутреннего рынка. В то же время купить Xiaomi 13 можно на AliExpress. На данный момент новинка оценивается примерно в 55 тысяч рублей.

Купить Xiaomi 13

Если вы решите заказать Xiaomi 13 на AliExpress, то примите к сведению несколько важных нюансов. Смартфон приедет без глобальной прошивки (но ее можно установить), с китайской вилкой и без поддержки Band 8 и Band 20 для 4G. Ждать Xiaomi 13 Global Version придется до начала весны, а ее стоимость предсказуемо окажется выше.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Вместе с базовым флагманом на презентации показали смартфон Xiaomi 13 Pro. Из-за больших размеров (162.9 x 74.6 x 8.38 мм) грани корпуса сделали скругленными, чтобы аппарат хорошо лежал в руке. Смартфон доступен в тех же цветах, что и Xiaomi 13, а спинка выполнена из керамики (белый, черный, зеленый) или экокожи (голубой). Теперь поговорим о характеристиках Xiaomi 13 Pro.

Характеристика Значение Экран 6,73 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц Основная камера 50 МП (OIS) + 50 МП + 50 МП (OIS) Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 8/128, 8/256, 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 4500 мАч Зарядка 67 Вт

Экран Xiaomi 13 Pro загнутый, а разрешение увеличено до стандарта WQHD+. Дисплей охватывает более широкое цветовое пространство (10 бит против 8 бит у модели без приставки «Pro»), а частота обновления может автоматически регулироваться в диапазоне 1-120 Гц.

С технологической точки зрения главным отличием «прошки» стали камеры Xiaomi 13 Pro. Здесь используется 50-мегапиксельный сенсор Sony IM989, знакомый по Xiaomi 12S Ultra. Его размер составляет целый дюйм, что является лидирующим показателем в индустрии. Основную камеру дополняет сверхширик на 50 МП и телевик с таким же разрешением. В обоих случаях задействована довольно посредственная матрица Samsung S5KJN1.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

На фоне базовой версии емкость аккумулятора увеличена до 4820 мАч, а мощность проводной зарядки — до 120 Вт. Цена Xiaomi 13 Pro зависит от конфигурации памяти:

8/128 — 4 999 юаней (~ 44 800 ₽);

8/256 — 5 399 юаней (~ 48 400 ₽);

12/256 — 5 799 юаней (~ 52 000 ₽);

12/512 — 6 299 юаней (~ 56 500 ₽).

Если вы не хотите ждать даты выхода глобальной версии, то можете купить Xiaomi 13 Pro на AliExpress по цене 70 тысяч рублей. Скорее всего, в ближайшие дни стоимость снизится, так что не забывайте следить за всеми изменениями по ссылке.

Купить Xiaomi 13

В сравнении с предыдущим поколением новинки подорожали на 300 юаней (~ 2 700 ₽), но в то же время они претерпели более серьезные изменения, чем Xiaomi 12 на фоне Xiaomi 11. Исходя из рассмотренных особенностей, привлекательнее выглядит именно Xiaomi 13, а не Xiaomi 13 Pro. По непонятному стечению обстоятельств только камера базовой модели поддерживает систему гипер-стабилизации, а наличие телевика в «прошке» перестало быть ключевым отличием.

Что нового в MIUI 14

Если коротко, то можно сказать, что мы наконец-то дождались. Мы дождались момента, когда мы можем считать, что MIUI 14 представили официально. Как вы все знаете, это фирменная оболочка компании Xiaomi, которая выпускается на базе Android для ее собственных телефонов. Хотя сама она появилась до выхода первого смартфона под маркой бренда и предлагалась в качестве операционной системы для смартфонов других производителей. Сейчас Смартфоны Xiaomi и оболочка MIUI неразрывно связаны друг с другом, а их выхода ждту сотни миллионов фанатов марки по всему миру. И вот новинка представлена официально. Долой слухи и предположения! Только сухие факты!

Xiaomi наконец-то официально представила свой новый скин для Android — MIUI 14. Компания объявила о новых функциях, которые появятся в MIUI 14, одновременно с выпуском флагманской серии Xiaomi 13 в воскресенье.

Во-первых, обновленная платформа MIUI ориентирована на оптимизацию системного пространства и ускорение операций. Xiaomi говорит, что MIUI 14 сокращает количество неудаляемых системных приложений до восьми. Это занимает на 1,5 ГБ меньше системного пространства. Программное обеспечение также снижает потребление системной памяти и обеспечивает оптимизацию работы сторонних приложений, чтобы они были более быстрыми и плавными.

Еще больше информации обо всех операционных системах можно найти в нашем Дзен

Кроме того, MIUI 14 вносит незначительные визуальные изменения в телефоны Xiaomi. Пользователи могут выбрать четыре разных размера значков и добавить интерактивные «милые вещи», такие как аватары кошек и многое другое, чтобы сделать домашний экран более интересным. MIUI 14 также предлагает новые виджеты, настраиваемые папки и другие настройки дизайна системы.

Что касается конфиденциальности, MIUI 14 улучшает операции на устройстве, чтобы ваши действия были более защищенными и получить к ним доступ было намного сложнее, чем раньше. Xiaomi утверждает, что новая ОС будет полностью полагаться на локальные вычисления, охватывая более 30 системных сценариев, включая распознавание изображений, извлечение текста из фотографий, субтитры для видеозвонков, запись, перевод и многое другое.

История слухов и новостей о MIUI 14 была не менее инетресное, чем сам ее выход.

Еще одно крупное обновление появится в виде XiaoAi AI Assistant версии 6.0. Он имеет новую функцию рекомендаций, которая изучает привычки пользователей и заранее активно предоставляет ярлыки для кодов оплаты и транспорта. Правда, наиболее актуально это только для китайских пользователей, но это все равно относится к нововведениям. Он также предлагает многофункциональные напоминания о расписании, умном доме, путешествиях и многом другом.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Xiaomi опубликовала официальный график выпуска MIUI 14. Этот график применяется к устройствам Xiaomi в Китае, поэтому нам придется дождаться глобального списка выпусков, чтобы узнать, когда ожидать официального запуска нового программного обеспечения в наших краях. Тем не менее, Xiaomi, как правило, сначала обновляет свои самые последние устройства, поэтому вы можете ожидать, что компания будет следовать аналогичному графику для своих телефонов по всему миру.

При этом первая партия телефонов Xiaomi, упомянутых на изображении выше, начнет получать MIUI 14 с января 2023 года. Некоторые важные устройства из списка, которые также доступны по всему миру, включают телефоны серии Xiaomi 12. Другие устройства в списке включают некоторые телефоны серии Redmi K50, выпущенные во всем мире как устройства Poco.

Любое обновление программного обеспечения — это хорошо. Правда, я всегда рекомендую подождать и не обновляться в первый день, так как часто вылезают ошибки, которые разработчикам приходится несколько дней исправлять, а пользователям — жить с ними. Поэтому, лучше выждать неделю, убедиться, что нет новостей о массовых жалобах на что-то, в том числе в нашем Telegram-чате, и уже смело обновлять свой телефон.

Яндекс представила игру Плюс Сити

Мобильные игры — противоречивое явление. За то, что они выкачивают у пользователей деньги через навязанные покупки и показ рекламы, многие справедливо называют их «донатными помойками». Но, оказывается, есть игры, где деньги предлагается не только тратить, но и зарабатывать. Недавно компания Яндекс выпустила симулятор города Плюс Сити, позволяющий накопить баллы Плюса, которые впоследствии можно потратить в фирменных сервисах. Я провел пару дней в этой игре и готов рассказать о прохождении Плюс Сити, а также о том, сколько баллов вы сможете здесь заработать.

Позиционируя себя в качестве симулятора города, Плюс Сити является таковым лишь отчасти. Строительство играет здесь исключительно декоративную роль, позволяя скрасить довольно примитивный замысел разработчиков: копим игровую валюту, а затем тратим ее на здания.

Скачать Плюс Сити

То же самое можно сказать и о других градостроительных играх вроде SimCity. Но Плюс Сити — это не просто симулятор города, а отличный маркетинговый инструмент Яндекса, который продвигает фирменные сервисы, ненавязчиво предлагая игроку оформить подписку Яндекс Плюс, и в то же время дает возможность заработка реальных денег, что является киллер-фичей проекта.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

При первом запуске вам будет предложено пройти обучение, а затем — авторизоваться в учетной записи Яндекс ID. Последнее необходимо для начисления баллов Плюса и считывания игровых действий. Прохождение Плюс Сити заключается в повышении уровня города, что происходит по мере накопления очков счастья. Самый простой способ их заработать — строить здания, выполняя тем самым сюжетные квесты, и получая с каждого строения ежедневный доход в виде тех же очков счастья и других плюшек.

Для строительства зданий и прочих объектов используется внутриигровая валюта — монетки. Как и очки счастья, их можно накопить путем выполнения квестов и сбора дохода с уже имеющихся строений. Но главный инструмент заработка монеток — мини-игра Три в ряд. Именно в ней вы будете проводить больше всего времени. На данный момент мини-игра состоит из 300 уровней, но, возможно, их количество с обновлениями увеличится. Чтобы упростить прохождение, необходимо использовать бусты: кран, щетка и ластик.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Получить бусты можно в других играх Плюс Сити. Сейчас их насчитывается 6 штук:

Нотки счастья;

Колеса кривости;

Всякая всячина;

Липка лента;

Обжорливый ровер;

Сумка-многоедка.

Играть могут абсолютно все пользователи. И те, у кого есть подписка Яндекс Плюс, и люди без нее. При этом игра как бы вынуждает вас оформить подписку, так как с ней доступны следующие преимущества:

максимальный уровень энергии увеличен с 5 до 8 единиц (за каждую попытку в мини-игре тратится 1 единица);

для автоматического пополнения энергии на 1 единицу требуется не 30, а 20 минут;

дается не 100, а 50 монеток за прохождение уровня в мини-игре Три в ряд;

дополнительные объекты для города;

возможность заработать не только внутриигровую валюту, но и баллы Плюса;

обладатели подписки Плюс получают больше наград за повышение уровня города.

Стоит ли играть в Плюс Сити тем, кто не имеет действующей подписки Яндекса? Да, но игра вам быстро наскучит. Как градостроительный симулятор Плюс Сити далек от SimCity и ему подобных, а найти что-то из разряда «три в ряд» можно во многих других проектах, доступных в Google Play.

Об игровой валюте рассказал, а что там с баллами Яндекса? Во-первых, они накапливаются по мере повышения уровня города. Помимо внутриигровых бонусов вы будете получать баллы Плюса, которые моментально отобразятся в аккаунте (при наличии подписки).

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Второй способ, как заработать баллы Плюса, заключается в повышении уровня отдельных зданий. Подписчики Яндекса могут установить в городе дополнительные строения вроде музыкального центра. Чтобы повышать его уровень, нужно выполнять простые действия вроде прослушивания трека в приложении или просмотра фильма на КиноПоиске. Чем чаще вы будете это делать, тем быстрее повысите уровень и заработаете больше баллов.

Ответить точно, сколько баллов можно заработать в Плюс Сити, сложно, так как игра регулярно обновляется, пополняясь новыми заданиями. На тематических форумах пользователи хвастаются, что им удалось набрать по 500-700 баллов Яндекса, каждый из которых эквивалентен 1 рублю, всего за пару-тройку дней. Неплохой результат, правда?

Оплата Яндекс баллами поддерживается во многих сервисах компании, в числе которых:

Яндекс Go (заказ такси и аренда самокатов);

Драйв (аренда авто);

Афиша (покупка билетов на культурные мероприятия);

КиноПоиск (фильмы и сериалы онлайн);

Маркет (покупка самых разных товаров от печенек до смартфонов);

Заправка (при покупке топлива);

Лавка (заказ продуктов на дом);

Путешествия (бронирование отелей и туров);

Услуги (оплата услуг специалистов из разных сфер).

Чтобы потратить баллы Плюса, необходимо сделать отметку «Списать» при оформлении заказа на одном из сервисов Яндекса. Накопление в таком случае будет недоступно.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Плюс Сити — неплохо проработанный проект для компании, чья основная деятельность заключается в предоставлении услуг пользователям, а не в создании игр. Однако рассматривать игру Яндекса как самодостаточный конкурентоспособный в своем жанре продукт не стоит. В Google Play есть масса более продвинутых и интересных аналогов как в жанре градостроительных симуляторов, так и в категории «три в ряд». Но, если периодически вы испытываете потребность в убивании времени и хотите накопить баллы Плюса, то игра вам точно придется по душе.

Бесконтактные платежи для Айфона могут вернуться

Не знаю, как у вас, но во мне уже много лет живёт стойкое ощущение, что Apple считает Android операционкой второго сорта. Руководство компании хоть и не говорило об этом прямо, неоднократно делало всяческие нелицеприятные намёки. Уже и не счесть, сколько раз в Купертино критиковали Google за подход к проверке приложений, за возможность скачивать любой софт из разных источников и за отсутствие ограничений на использование платёжных сервисов. Словом, за то, что любой нормальный человек наоборот считает за преимущество. Тем смешнее будет наблюдать, как Apple будет выкручиваться, объясняя, почему она планирует разрешить аналоги App Store и Apple Pay.

Как рассказали в Bloomberg, инженеры и разработчики Apple прямо сейчас трудятся над снятием ограничения на загрузку приложений на iPhone из альтернативных источников, которое действовало с первого дня, а также на использование сторонних сервисов бесконтактной оплаты. Таким образом в компании собираются исполнить требование Еврокомиссии, которая признала соответствующие запреты монопольной практикой и потребовала устранить их.

Главная цель, которую преследует Apple, — дать пользователям iOS возможность загружать приложения не только из App Store, говорится в отчёте источников Bloomberg. Откуда при этом будет вестись загрузка софта, не уточняется. Так что непонятно, будут ли это альтернативные магазины приложений, которые можно будет установить себе на смартфон и скачивать ПО напрямую, либо речь идёт о возможности загрузки IPA-файлов по аналогии с APK для Android.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ПУЛЬСЕ MAIL.RU, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ. ПОТОМ СПАСИБО СКАЖЕШЬ

Судя по всему, Apple тратит значительные ресурсы на то, чтобы реализовать загрузку приложений из-за пределов App Store. Проект возглавляет Андреас Вендкер, вице-президент компании по разработке программного обеспечения, который подчиняется непосредственно Крейгу Федериги. То есть согласование всех изменений, которые требуется внести в систему, происходит на самом высоком уровне, указывая на то, что данная работа имеет для Apple высокий приоритет.

Несмотря на то что в Купертино знали о требовании Еврокомиссии ещё несколько лет назад, очевидно, что никто в компании не готовился к тому, что новый закон о цифровых рынках придётся исполнять на практике. Поэтому сейчас Apple очень торопится, потому что ей предстоит реализовать множество новых инструментов, обеспечивающих загрузку софта со стороны, которые доселе казались просто невозможными, к сентябрю 2023 года, когда выйдет iOS 17.

Но ведь позволить владельцам iPhone скачивать софт просто из интернета — это совсем не Apple-way. Компания просто не может позволить себе оставить пользователей без защиты, которую она столько лет ставила во главу всей своей деятельности. Поэтому, как сообщает Bloomberg, в Apple работают не только над реализацией механизмов загрузки ПО со стороны, но и разрабатывают свод правил безопасности, которые позволят исключить установку вредоносных приложений.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Что это будут за правила, пока непонятно. Возможно, компания сделает обязательным следование гайдлайнам, действующим для App Store, для всех разработчиков, вне зависимости от того, где они размещают свои приложения. В противном случае вполне вероятно, что iOS будет просто блокировать софт, который не соответствует требованиям. А, возможно, в Купертино реализуют в iOS механизм проверки безопасности вроде того, что используется в смартфонах Xioami, который прогоняет сторонний софт на вредоносную активность.

Какой бы выбор ни сделали в Apple, очевидно, что альтернативным источникам софта на iOS — быть. Другой вопрос — насколько востребованными они окажутся в реальности. Потому что есть как минимум две причины, которые не дадут им стать популярными.

Во-первых, очевидно, что сторонние магазины приложений придётся как минимум скачать себе на устройство. А поскольку распространяться через App Store они явно не будут, сама процедура может оказаться непосильной если не для подавляющего большинства пользователей, то по крайней мере для довольно изрядного их числа. Например, даже я не уверен, что буду устанавливать себе сторонний магазин, не говоря уже о том, чтобы пользоваться им на постоянной основе.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Во-вторых, ассортимент сторонних магазинов приложений для iOS явно будет не таким широким, как у App Store, который наполнялся софтом более десяти лет. Скорее всего, многие разработчики попросту не пойдут на альтернативные площадки, потому что это прибавит им работы, не гарантируя сколь-нибудь ощутимого выхлопа. К тому же не исключено, что Apple сама будет наседать на разработчиков, уговаривая их не публиковаться на стороне, обещая взамен какие-то привилегии в App Store.

А вот в чём у меня нет сомнений, так это в востребованности альтернатив Apple Pay. Помимо разрешения на iOS сторонние магазины приложений, Еврокомиссия выдвинула Apple требование открыть NFC в своих смартфонах и снять запрет на использование внешних инструментов бесконтактной оплаты. Таким образом высока вероятность появления в App Store и Google Pay, и Samsung Pay, и других сервисов.

Впрочем, и тут не всё так однозначно. Поскольку действие директив Еврокомиссии распространяется только на территорию Европейского союза, не исключено, что все изменения, которые обязана внести Apple, будут касаться только европейского рынка. То есть весь остальной мир, включая Россию (и, я бы сказал, особенно Россию) тех же привилегий вполне могут лишить. Но я почти не сомневаюсь, что Apple на это не пойдёт и сделает все нововведения общедоступными.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

В конце концов, появление на iOS сервиса Mir Pay (как и альтернативных магазинов приложений) полностью нивелировало бы неудобство использования Айфонов, от которых сегодня многие отказываются в силу наложенных Apple ограничений. А в Купертино, как мы знаем, всё ещё сильно полагаются на аудиторию из России. Даже российский офис релоцировали не куда-нибудь, а в Киргизию, которая является частью ЕАЭС и Таможенного союза. Подробнее о том, почему это важно, мы рассказывали вот здесь.

Samsung будет делать новые собственные процессоры

Иногда производители смартфонов принимают решения, которые кажутся странными на первый взгляд, но становятся просто гениальными, если взглянуть на них через призму прошлого. Спустя несколько лет они становятся не просто понятными, но вызывают уважение к стратегическому мышлению людей, которые их принимали. Одним из таких решений был отказ от линейки Note и плавное ее совмещение с линейкой Galaxy. На подходе еще одно подобное решение, но на этот раз оно касается производства процессоров. Samsung хочет перестать производить процессоры, чтобы не производить процессоры, когда она производит процессоры. Сложно? Давайте разбираться.

Ожидается, что серия Samsung Galaxy S23 будет поставляться с процессором Snapdragon 8 Gen 2 по всему миру. То есть не будет локальных зон, где смартфоны имеют процессор собственного производства. Если слухи верны, то принцип будет очень простым: одна модель — один процессор. Тем не менее, похоже, что благодаря новой разработке компания не отказывается от собственных разработок, а, наоборот, удваивает ставку на собственный кремний для смартфонов.

👉Это наш Дзен!👈 В нем вы еще и не такое узнаете.

The Elec сообщает, что Samsung сформировала группу разработчиков чипсетов в рамках своего подразделения Mobile Experience (MX). Это подразделение отвечает за управление операциями компании со смартфонами.

Предполагается, что команду разработчиков возглавит исполнительный вице-президент Чхве Вон Чжун. Он пришел в Samsung из дружественной ей сейчас компании Qualcomm в 2016 году.

Стало известно, когда выйдет Samsung Galaxy S23 и каким он будет.

Та огромная часть Samsung, которая занималась производством смартфонов, долгое время полагалась на подразделение Samsung System LSI. Оно-то и занималось разработкой собственных процессоров Exynos. При этом подразделение LSI на протяжении многих лет также разрабатывало и производило чипы Exynos для других клиентов. Самыми крупными из них являются Meizu и Vivo.

Источники Elec предполагают, что наиболее вероятной причиной формирования команды разработчиков чипсетов в самом мобильном подразделении будет разработка собственных процессоров для смартфонов Galaxy. То есть речь идет об отдельных процессорах, а не о дальнейшем доведении до ума уже существующих моделей Exynos, дальнейшее развитие которых источники издания считают маловероятным по целому ряду причин.

Кажется, нет причин создавать в подразделении MX группу разработки решений только для оптимизации текущей продукции. Подразделение MX — это недавно созданная организация, которая самостоятельно создает необходимые ей продукты. — сказал один из источников издания.

Это не первый раз, когда мы слышим об амбициозных планах Samsung в отношении собственных чипсетов. Компанию много лет не покидают планы по созданию собственного процессора для достижения самых высоких результатов в ее отличных смартфонах. Возможно, ей не дает покоя слава Apple, которой она добилась с процессорами серии A. Может быть это попытка экономить на производстве и больше зарабатывать, но факт остается фактом — Samsung хочет иметь собственный хороший процессор.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Еще в мае появились сообщения о том, что корейская компания работает над амбициозным «эксклюзивным чипсетом Galaxy». По слухам, они должны появиться к 2025 году. Также в примерно в то же время появились разговоры о том, что Samsung пропустит процессоры Exynos в моделях 2023 и 2024 годов. Конечно, с тех пор компания подписала соглашение с Qualcomm об использовании процессоров Snapdragon «глобально» во флагманских телефонах Galaxy, начиная с Galaxy S23, выходящего уже через пару месяцев.

Надлежащая внутренняя команда разработчиков чипсета вызывает множество вопросов. Будут ли эти чипсеты по-прежнему производиться Samsung Semiconductor или их может производить TSMC? Будут ли новые процессоры предлагать графику AMD? Что это означает для процессоров Samsung LSI Exynos? Нам просто нужно подождать и посмотреть, поскольку Samsung отказалась комментировать этот вопрос, когда представители издания задали ей его.

Задавать вопросы и делиться мнением можно в нашем Telegram-чате.

Пока все указывает на то, появившиеся слухи верны и нас ждет большой передел рынка процессоров. Samsung и так лидирует на рынке смартфонов, а собственный чипсет высокого класса сделает это лидирование еще более интересным.