5 лучших приложений для Андроид из Гугл Плей, которым нет равных

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Иван Герасимов

В Гугл Плей легко найти миллионы приложений на любой вкус и задачи: подобрать можно как простые утилиты для проверки смартфона, так и различные фоторедакторы. Каждая программа оценена пользователями, но у некоторых рейтинг бывает очень высоким — именно на него опираются при скачивании. Такой софт отобрали и мы сегодня для нашего материала и настоятельно рекомендуем скачать его на смартфон. Здесь вы найдете лучшие приложения для Android, за которые с вас не возьмут ни рубля. Если они придутся вам по душе, не забудьте обязательно оставить комментарий разработчикам!

5 лучших приложений для Андроид из Гугл Плей, которым нет равных. Собрали лучший софт для Андроид, который точно не помешает вашему смартфону. Фото: 9to5google.com. Фото.

Собрали лучший софт для Андроид, который точно не помешает вашему смартфону. Фото: 9to5google.com

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Приложение сообщения для Андроид

Если вам не нравится встроенное приложение Сообщения от Гугл или производителя смартфона, вы вольны сменить его на стороннее. Например, на Simple SMS, которое вполне оправдывает свое название. Все верно: здесь простейший интерфейс, притягивающий глаз. Правда, за ним скрыта масса полезных настроек для пользователей.

Приложение сообщения для Андроид. Это приложение без проблем заменит обычные Сообщения на Андроид. Фото.

Это приложение без проблем заменит обычные Сообщения на Андроид

Тут вам и кнопка для управления уведомлениями, и счетчик символов, и многое другое, что может быть полезно при отправке СМС. Есть даже корзина для чатов и сообщений, куда они помещаются перед удалением. Вдобавок есть встроенная защита паролем, чтобы никто не мог получить доступ к переписке, а также настройки интерфейса — они работают отдельно от системного оформления.

Сообщения для Андроид

Чем заменить камеру на Андроид

Андроид хорош тем, что позволяет заменить массу стандартных приложений на сторонние. Например, можно поставить классную камеру на телефон вместо той, что предлагает производитель. У нее простой интерфейс и удачное расположение кнопок, благодаря чему вам будет максимально удобно делать фото на смартфон в любой ситуации. Особенно, когда нужно включить камеру быстро.

Чем заменить камеру на Андроид. Это приложение Камера для Андроид обладает удобным интерфейсом. Фото.

Это приложение Камера для Андроид обладает удобным интерфейсом

Здесь есть настройки сцены, цветовые эффекты — в общем все инструменты, которые пригодятся для создания крутой фотографии. Отдельного упоминания стоит HD-камера, которая включает максимальную яркость при необходимости. Отметил бы и то, что все кнопки расположены компактно сверху и снизу, благодаря чему освобождается большая часть экрана для обзора.

Удобная камера для Андроид

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Как восстановить поврежденное фото

Фоторедактор Evoke — не просто приложение для улучшения снимков, а реально полезный инструмент. С его помощью можно восстановить поврежденное изображение, например, старую черно-белую фотографию или пережатое JPEG-изображение в отвратительном качестве. Все это делается при помощи ИИ, так что, на выходе вы получаете реально крутую картинку в высоком качестве, которую можно распечатать!

Как восстановить поврежденное фото. Приложение идеально восстанавливает старые фотографии. Фото.

Приложение идеально восстанавливает старые фотографии

Если есть желание, старый снимок можно раскрасить, то есть, из черно-белого сделать цветной. Так он будет выглядеть намного привлекательнее и свежее. Помимо этого есть и вполне привычные функции для редактирования фотографий, улучшалки, фильтры и создание цифровых аватаров с помощью нейросетей.

Восстановить фото

Живые обои для смартфона

А вот и крутая библиотека изображений для вашего рабочего стола! Здесь собраны классные обои в высоком качестве на любой вкус, причем есть даже живые: если их установить на заставку, то при повороте смартфона, они тоже будут двигаться. Выглядят классно и освежает любой смартфон вне зависимости от того, новый он или старый. К тому же, просто увлекательно выглядит.

Живые обои для смартфона. Крутые обои с параллаксом украсят экран вашего смартфона. Фото.

Крутые обои с параллаксом украсят экран вашего смартфона

Но если вам по вкусу статичные обои, то сможете найти в Wallcraft Live и такие. Тут вам и изображения в стиле фэнтези, и галактики, и даже анимированные видеообои. В общем, огромный выбор обоев для смартфона совершенно бесплатно, пусть и с небольшим количеством рекламы. Но скачать определенно нужно.

Обои для смартфона

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Во что поиграть на Андроид

Традиционно в наших подборках мы рекомендуем и игры. На этот раз предлагаем попробовать гонки на выживание для смартфона под названием R.A.C.E. В ней у вас будет довольно простая задача — гонять по арене на монстр-траке и уничтожать соперников. Можно, конечно, просто сбивать их, но лучше пользоваться оружием в багажнике — так эффективнее. Выбирайте цель во время езды и стреляйте!

Во что поиграть на Андроид. Крутые гонки на выживание — отличный способ скоротать несколько минут свободного времени! Фото.

Крутые гонки на выживание — отличный способ скоротать несколько минут свободного времени!

Чтобы защититься, используйте броню и старайтесь увернуться от ответного выстрела. А еще не забывайте улучшать машину, чтобы она была выносливее в смертельных гонках. Интересно, что они здесь проходят в разных локациях, которые регулярно обновляются. Такая крутая игра не попадает в рекомендации Гугл Плей, но высоко оценена пользователями — скорее скачивайте!

Гонки д ля Анроид

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