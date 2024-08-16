Как перенести сразу все видео из YouTube в RuTube: пошаговая инструкция для блогеров

В последнее время пользователи из России столкнулись с серьезными проблемами в работе YouTube. Скорость загрузки видео значительно снизилась, а качество работы сервиса оставляет желать лучшего. У некоторых видеохостинг и вовсе приказал долго жить и даже перестал запускаться. По заявлению главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, к концу июля 2024 года скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 70%, что создаст серьезные трудности для авторов контента и зрителей. Так почему бы в таком случае просто не перенести все свои видео из Ютуба в Рутуб? Тем более, что сделать это проще простого.

Перенос видео из Ютуба на Рутуб

RuTube бесспорно является главной альтернативой YouTube, даже невзирая на предшествующие этому несколько лет тотального застоя. Сегодня отечественный видеохостинг активно развивается и предоставляет пользователям массу новых возможностей, открывая доступ к обширнейшей библиотеке контента, включая популярные фильмы и сериалы. А недавно RuTube представил функцию переноса видео из YouTube, что значительно упрощает процесс миграции для авторов, которые не желают терять связь с аудиторией.

Если вы автор видеоконтента и хотите сохранить доступ к своим зрителям, перенос видео из YouTube в RuTube может стать отличным решением. Воспользоваться новой функцией и перенести свои видео на отечественную платформу можно абсолютно бесплатно и в кратчайшие сроки. Всего-то и нужно, что следовать простым правилам.

Прежде чем начать процесс переноса, убедитесь, что вы соответствуете ряду простых, по своей сути, требованиям:

Количество видео на вашем YouTube-канале не превышает 2000.

Все видео, которые вы хотите перенести, находятся в публичном доступе.

Продолжительность каждого видео не превышает 300 минут.

Общий вес каждого видео составляет не более 25 ГБ.

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Удобно, что все видео можно перенести разом, а не по одному. Таким образом осуществляется прямая и мгновенная миграция. А значит, вам не придется начинать свой канал с нуля. Просто перенесите все ролики, которые накопили на Ютубе, и все, что вам останется, — просто созвать свою аудиторию на российскую видеоплатформу.

Как пользоваться инструментом переноса видео с YouTube на RuTube

Если вы соответствуете всем заявленным критериям, вам потребуется подтвердить, что вы являетесь владельцем YouTube-канала. Для этого:

Войдите в свой аккаунт на RuTube.

Перейдите в раздел «Студия RuTube» в настройках канала.

Найдите опцию импорта видео из YouTube.

Следуйте инструкциям по подтверждению владения каналом.

После подтверждения владения каналом вы можете начать процесс импорта:

В разделе «Студия RuTube» выберите опцию импорта видео из YouTube.

Укажите, какие видео вы хотите перенести (можно выбрать все или отдельные ролики).

Запустите процесс импорта.

Единственный нюанс — для того, чтобы перенести видео из Ютуб, вам может потребоваться отключиться от Wi-Fi и использовать мобильный интернет. От этого напрямую зависит не только возможность открыть YouTube, но и скорость, с которой будет выполняться трансфер роликов на RuTube. Также расчетное время переноса зависит от зависит от количества, веса и качества видео. В некоторых случаях процесс может занять до пяти дней.

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После запуска импорта вам остается только ждать завершения процесса. RuTube автоматически перенесет выбранные видео, сохранив все названия, описания, обложки и даты публикации. Однако, прежде чем видео появятся в публичном доступе на RuTube, они пройдут обязательную модерацию. В случае, если ваш контент не будет соответствовать требованиям платформы, его могут не перенести.

Как перенести более 2000 видео на Рутуб

Если количество видео на вашем YouTube-канале превышает 2000, вам необходимо обратиться в техподдержку RuTube. Специалисты помогут вам перенести весь контент, даже если его объем значительно превышает стандартный лимит. Это явно подтверждает версию о том, что Рутуб действительно рассчитывает стать новым Ютубом в России.

Стоит ли переносить видео с YouTube на RuTube, каждый автор решает сам. Однако преимущества переноса видео на отечественный видеохостинг очевидны:

Стабильная работа платформы: в отличие от YouTube, который испытывает серьезные проблемы с доступностью в России, RuTube работает без перебоев.

Поддержка отечественного производителя: используя RuTube, вы поддерживаете развитие российских технологий.

Сохранение аудитории: перенос контента на RuTube позволит вашим подписчикам продолжать смотреть ваши видео без ограничений.

Новые возможности монетизации: RuTube предлагает различные способы заработка для авторов контента.

Техническая поддержка: в случае возникновения проблем вы всегда можете обратиться в службу поддержки RuTube.

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Но главное, что все ваши видео с YouTube не будут удалены даже после переноса. Иными словами, RuTube просто скопирует их, а значит, вы получите сразу две платформы с удвоенными перспективами вещания. А, если хуже от этого точно не станет, почему бы не попробовать захватить еще одну площадку, которая очевидно будет только разрастаться и набирать популярность?

Заблокируют ли Ютуб в России

В условиях замедления YouTube в России перенос видео на отечественную платформу RuTube становится не просто желательным, а необходимым шагом для авторов контента. Новая функция импорта видео значительно упрощает этот процесс, позволяя быстро и эффективно перенести весь накопленный контент на новую платформу.

Важно помнить, что ситуация с доступностью YouTube в России, вероятно, не улучшится в ближайшем будущем. Поэтому авторам стоит задуматься о переносе своего контента уже сейчас, чтобы не потерять связь с аудиторией и продолжить развивать свой канал на стабильной и развивающейся платформе.

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RuTube предоставляет авторам все необходимые инструменты для работы с видеоконтентом, а также открывает новые возможности для роста и монетизации. Воспользуйтесь инструкцией, описанной в этой статье, чтобы обеспечить безопасность своего контента и продолжить радовать зрителей новыми видео на отечественной платформе.