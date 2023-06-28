5 полезных приложений для отдыха на Андроид, которые сделают вас лучше

Несмотря на то, что лето — пора отпусков и многие предпочитают проводить время, погрузившись в давно отложенные дела или просто отвлекаются от происходящего, смартфон все равно всегда поблизости. Правда, вместо того, чтобы прочесть книгу или подучить язык при помощи своего гаджета, пока есть свободное время, многие проводят его в мессенджерах, а потом понимают, что отпуск-то пролетел незаметно! Нашли для вас полезные приложения для Андроид, которые наверняка сделают вас лучше за оставшуюся часть лета: в нашей свежей подборке найдете программы для тренировок, трекеры привычек и многое другое.

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Трекер привычек на Андроид

Лето и куча свободного времени в отпуске — вот две идеальных составляющих для того, чтобы наконец стать лучше. Не поверите, но привить себе полезные привычки можно даже с помощью смартфона: для этого вам понадобится специальный трекер. Фактически он будет выступать вашим личным наставником, а при первом запуске приложения уточнит ваше время подъема и отхода ко сну, а также цель, которую вы хотите достичь при помощи этого приложения.

Приложение составит персональный план, которого вам нужно будет придерживаться: например, наконец начать спать по 8 часов. Чем чаще вы будете выполнять его, тем лучше. Параллельно можно добавить еще несколько задач и следить за их выполнением. В разделе «Ваш путь» Трекер привычек предложит еще несколько полезных занятий, которыми вы можете начать заниматься. В общем, не приложение, а клад да еще и бесплатное!

Крутой трекер привычек

Психологические тесты на Android

Если хотите получше узнать себя или разобраться с собственными мыслями, то попробуйте приложение с психологическими тестами: в нем есть самые разные подборки, начиная с отношений и заканчивая работой. Есть даже Кокотесты, основанные на «кокологии» — японском разделе психологии, изучающем ум и дух.

Естественно, что все они носят по большей части развлекательный характер, зато вы сможете посмотреть на интересующий вас вопрос под другим углом и почерпнуть что-то новое для себя. Приложение с тестами работает бесплатно, хоть в нем и есть подписка с дополнительным контентом.

Психологические тесты на Андроид

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YaoYao — скакалка для смартфона

Во время отпуска у вас есть отличная возможность наконец-то заняться собой. Если спортзал или пробежки вам не по душе, то всегда можете начать тренироваться дома: для этого вам даже не понадобится экипировка, достаточно лишь скакалки и приложения YaoYao. Эта программа считает прыжки и подбадривает вас во время подходов, а также считает количество повторений и дает ачивки за ваши достижения.

Приложение для тренировок

Почему именно прыжки на скакалке? Дело в том, что это одно из самых универсальных упражнений на все группы мышц, для которого не нужно много времени и больших вложений. Если что: YaoYao дружит со смарт-часами Samsung, Pixel Watch и другими устройствами на WearOS, например, вот эта недорогая модель точно подойдет для тренировок и подсчета повторений!

TicWatch E2 на WearOS

Lovely — трекер полива цветов

Как вы относитесь к цветам в доме? Наверняка они у вас есть, но вы уже позабыли о кактусе, который живет своей жизнью, не требуя регулярного полива. Пока вы в отпуске, украсьте свою квартиру растениями, а чтобы они не засохли, используйте удобный трекер полива цветов Lovely. Это простое приложение, которое исчерпывающую информацию о них.

В каталоге собрана масса советов по уходу за цветами, нужному количеству света, а еще можно добавить напоминание о поливе. Вдобавок вы узнаете не опасно ли растение для человека и как его пересаживать, чтобы не погубить. Подписок нет — пользуйтесь бесплатно!

Справочник и трекер для цветов

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Forest — приложение для продуктивности

Если хотите сосредоточиться на своем хобби в отпуске, вам понадобится приложение для повышения продуктивности. Лично я рекомендую использовать Forest, так как оно разительно отличается от аналогов! Дело в том, что оно создано в полуигровой форме: при запуске вам нужно посадить семечко и установить таймер на нужный промежуток времени.

С течением времени будет расти, а если вы выйдете из приложения, оно умрет — придется начинать сначала. Чем чаще будете выращивать новые деревья, тем больше их вырастет в виртуальном лесу, а ваш рабочий процесс будет продуктивнее, пока фоном играет расслабляющая музыка. Таймер устанавливается от 10 до 120 минут — успеете сделать все и со временем привыкнете не отвлекаться!

Приложение для продуктивности

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