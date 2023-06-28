5 полезных приложений для отдыха на Андроид, которые сделают вас лучше

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Иван Герасимов

Несмотря на то, что лето — пора отпусков и многие предпочитают проводить время, погрузившись в давно отложенные дела или просто отвлекаются от происходящего, смартфон все равно всегда поблизости. Правда, вместо того, чтобы прочесть книгу или подучить язык при помощи своего гаджета, пока есть свободное время, многие проводят его в мессенджерах, а потом понимают, что отпуск-то пролетел незаметно! Нашли для вас полезные приложения для Андроид, которые наверняка сделают вас лучше за оставшуюся часть лета: в нашей свежей подборке найдете программы для тренировок, трекеры привычек и многое другое.

5 полезных приложений для отдыха на Андроид, которые сделают вас лучше. Нашли отличные полезные приложения, которые сделают вас лучше. Фото.

Нашли отличные полезные приложения, которые сделают вас лучше

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС В ДЗЕНЕ - БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Трекер привычек на Андроид

Лето и куча свободного времени в отпуске — вот две идеальных составляющих для того, чтобы наконец стать лучше. Не поверите, но привить себе полезные привычки можно даже с помощью смартфона: для этого вам понадобится специальный трекер. Фактически он будет выступать вашим личным наставником, а при первом запуске приложения уточнит ваше время подъема и отхода ко сну, а также цель, которую вы хотите достичь при помощи этого приложения.

Трекер привычек на Андроид. Трекер привычек поможет вам наконец начать ложиться спать раньше! Фото.

Трекер привычек поможет вам наконец начать ложиться спать раньше!

Приложение составит персональный план, которого вам нужно будет придерживаться: например, наконец начать спать по 8 часов. Чем чаще вы будете выполнять его, тем лучше. Параллельно можно добавить еще несколько задач и следить за их выполнением. В разделе «Ваш путь» Трекер привычек предложит еще несколько полезных занятий, которыми вы можете начать заниматься. В общем, не приложение, а клад да еще и бесплатное!

Крутой трекер привычек

Психологические тесты на Android

Если хотите получше узнать себя или разобраться с собственными мыслями, то попробуйте приложение с психологическими тестами: в нем есть самые разные подборки, начиная с отношений и заканчивая работой. Есть даже Кокотесты, основанные на «кокологии» — японском разделе психологии, изучающем ум и дух.

Психологические тесты на Android. В этом приложении собраны самые разные психологически тесты, которые помогут узнать много нового о себе. Фото.

В этом приложении собраны самые разные психологически тесты, которые помогут узнать много нового о себе

Естественно, что все они носят по большей части развлекательный характер, зато вы сможете посмотреть на интересующий вас вопрос под другим углом и почерпнуть что-то новое для себя. Приложение с тестами работает бесплатно, хоть в нем и есть подписка с дополнительным контентом.

Психологические тесты на Андроид

5 способов бесконтактно платить в магазине, если смартфон не поддерживает NFC

YaoYao — скакалка для смартфона

YaoYao — скакалка для смартфона. YaoYao — отличный тренер и мотиватор. Фото.

YaoYao — отличный тренер и мотиватор

Во время отпуска у вас есть отличная возможность наконец-то заняться собой. Если спортзал или пробежки вам не по душе, то всегда можете начать тренироваться дома: для этого вам даже не понадобится экипировка, достаточно лишь скакалки и приложения YaoYao. Эта программа считает прыжки и подбадривает вас во время подходов, а также считает количество повторений и дает ачивки за ваши достижения.

Приложение для тренировок

Почему именно прыжки на скакалке? Дело в том, что это одно из самых универсальных упражнений на все группы мышц, для которого не нужно много времени и больших вложений. Если что: YaoYao дружит со смарт-часами Samsung, Pixel Watch и другими устройствами на WearOS, например, вот эта недорогая модель точно подойдет для тренировок и подсчета повторений!

TicWatch E2 на WearOS

Lovely — трекер полива цветов

Как вы относитесь к цветам в доме? Наверняка они у вас есть, но вы уже позабыли о кактусе, который живет своей жизнью, не требуя регулярного полива. Пока вы в отпуске, украсьте свою квартиру растениями, а чтобы они не засохли, используйте удобный трекер полива цветов Lovely. Это простое приложение, которое исчерпывающую информацию о них.

Lovely — трекер полива цветов. Этот крутой справочник-трекер не даст вашим цветам засохнуть! Фото.

Этот крутой справочник-трекер не даст вашим цветам засохнуть!

В каталоге собрана масса советов по уходу за цветами, нужному количеству света, а еще можно добавить напоминание о поливе. Вдобавок вы узнаете не опасно ли растение для человека и как его пересаживать, чтобы не погубить. Подписок нет — пользуйтесь бесплатно!

Справочник и трекер для цветов

Недостатки смартфонов vivo, о которых ты должен знать перед покупкой

Forest — приложение для продуктивности

Если хотите сосредоточиться на своем хобби в отпуске, вам понадобится приложение для повышения продуктивности. Лично я рекомендую использовать Forest, так как оно разительно отличается от аналогов! Дело в том, что оно создано в полуигровой форме: при запуске вам нужно посадить семечко и установить таймер на нужный промежуток времени.

Forest — приложение для продуктивности. Этот трекер продуктивности очень хорош за счет своей игровой формы. Фото.

Этот трекер продуктивности очень хорош за счет своей игровой формы

С течением времени будет расти, а если вы выйдете из приложения, оно умрет — придется начинать сначала. Чем чаще будете выращивать новые деревья, тем больше их вырастет в виртуальном лесу, а ваш рабочий процесс будет продуктивнее, пока фоном играет расслабляющая музыка. Таймер устанавливается от 10 до 120 минут — успеете сделать все и со временем привыкнете не отвлекаться!

Приложение для продуктивности

А еще не забудьте подписаться на «Сундук Али-Бабы» в Телеграм, чтобы не пропустить самые полезные гаджеты по лучшим ценам!

Теги
Лонгриды для вас
Что такое GetApps на смартфоне Xiaomi и можно ли его удалить

Владельцы смартфонов Xiaomi и большинства других устройств под управлением операционной системы Android привыкли скачивать приложения через Google Play. Это самый большой в мире магазин, который отличается удобством и безопасностью. Плюс ко всему он предустановлен изначально, а потому пользователю достаточно войти в аккаунт Google, чтобы начать скачивать необходимые программы. Но помимо Play Маркета обладатели смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO могут заметить на своем устройстве еще один магазин приложений GetApps. Разберемся, зачем он нужен и может ли стать заменой более привычного Google Play.

Читать далее
Как играть в Standoff 2 на смартфоне Android: приватка, кейсы, голда и 120 fps

В 2000 году вышла первая игра серии Counter-Strike, на долгие годы ставшей эталоном в жанре многопользовательского шутера от первого лица для ПК. Феномен ее популярности можно объяснить не столько увлекательным геймплеем и уж тем более не сюжетом, сколько социальной составляющей вкупе с низкими системными требованиями, что позволяет уничтожать противников даже на самых слабых устройствах. Нечто подобное есть и на платформе Android, где бесспорным королем жанра является игра Standoff 2.

Читать далее
Что такое Java-игры и как их запускать на смартфоне Android

История мобильного гейминга началась отнюдь не с появления Android или первого Apple iPhone, а намного раньше. Еще в конце 90-х владельцы телефонов Nokia залипали в «Змейку», а с появлением Java-игр в нулевых развитие индустрии получило новый виток. Тогда вышло много классных проектов от Gravity Defied до Gangstar: Crime City, до сих пор остающихся в памяти миллионов людей. Чтобы сыграть в них сейчас, нет необходимости покупать кнопочный телефон, ведь можно скачать Java-игры на Андроид. Сегодня вы узнаете, где их найти и как запустить.

Читать далее