5 полезных приложений из Гугл Плей с высоким рейтингом, которые не стыдно скачать на свой смартфон

Разработчики засыпают приложениями владельцев Андроид-смартфонов буквально с ног до головы. Вроде бы, это хорошо, так как всегда есть из чего выбрать, но одновременно и плохо. Из-за обилия софта, который зачастую дублирует друг друга, Гугл Плей напоминает большую помойку, а модераторов там будто бы и нет вовсе. Единственное, что помогает ориентироваться — это рейтинг приложений и хорошие отзывы. Чтобы вам не пришлось тратить время, отобрали полезные приложения для Андроид с высокой оценкой, которые не стыдно установить на свой смартфон. Только посмотрите, что они позволяют делать!

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ СТАТЬИ О СМАРТФОНАХ ПЕРВЫМ

Какую погоду скачать на Андроид

Казалось бы, любая Андроид-оболочка имеет свое погодное приложение. Однако ни одно из них нельзя назвать удобным. Есть крутая альтернатива для владельцев любых смартфонов — это Meteored. Это полезная погода для смартфона с обилием функций и простым интерфейсом. Прямо на главной странице отображается почасовой прогноз и на две недели вперед. Кроме того, разработчики добавили карту осадков, график температуры по дням и даже качество воздуха.

Есть раздел с предупреждениями, где отображаются уведомления об экстремальных погодных условиях в разных частях региона. А чтобы не прогадать с одеждой, воспользуйтесь дождевым радаром: он позволяет изучать, где находятся осадки прямо сейчас. Также у Meteored есть виджеты с погодой на любой вкус.

Погода для Андроид

Как быстро учить иностранные слова

Google Play предлагает множество приложений для изучения языков, но не все они подходят пользователям. Busuu — одно из самых лучших в своем классе: при первом запуске устанавливаете уровень подготовки, выбираете цель и количество времени в день. Внутри вас ждут не просто карточки с новыми словами, а полноценные аудиоуроки.

Каждое задание озвучивается, после чего вам нужно вставить недостающую часть. Все это кажется довольно простым, но на самом деле все намного сложнее. Каждый ответ объясняется, чтобы вы могли знать, где ошиблись. Бесплатно доступно несколько уроков в разных темах, а открыть их все позволит премиум, у которого есть пробный период.

Приложение для изучения языка

10 крутых недорогих товаров с АлиЭкспресс для качественной и комфортной жизни в 2024 году

Эквалайзер для Андроид-смартфона

Улучшить звук на любом смартфоне вам поможет приложение-эквалайзер. Нашли для вас одно из лучших, которое позволяет отрегулировать частоты на свое усмотрение: XEQ можно установить вместо стандартного, чтобы прокачать звук смартфона на системном уровне! Внутри предусмотрены встроенные пресеты, если боитесь запутаться, ограничение по громкости и другие фишки.

Что приятно — разрабатывалась утилита профессионалами, поэтому и настройки предусмотрены для опытных пользователей. Например, режим совместимости звука, который необходим для корректной работы Android Auto, а также очистка кэша и усовершенствованный аудиопроцессор. В XEQ предусмотрена премиум-версия с дополнительными функциями, но что-то подсказывает, что у вас не возникнет никаких проблем и с бесплатной.

Эквалайзер для Андроид

Как проверить работоспособность смартфона

Нашли для вас бесплатную утилиту для тестирования смартфона, которая называется Testy. Это универсальное диагностическое приложение, которое выручит вас, если что-то пойдет не так. Внутри есть все инструменты: от просмотра частоты работы ядер процессора до скорости передачи данных, которые при необходимости можно собрать в один отчет.

Также можно провести тест звука, экрана, работы сим-слота и датчиков. А еще в Testy есть несколько полезных функций — от компаса до записи экрана и QR-сканера. Предусмотрен даже встроенный диспетчер приложений, который отображает всю информацию об установленном APK-файле на телефон. В общем, скачивайте эту утилиту для оптимизации смартфона — она вам точно пригодится.

Проверить смартфон на ошибки

Лучшие китайские смартфоны 2024 года: рейтинг по цене и качеству

Крутая пошаговая игра на Андроид

Соскучились по крутым тайм-киллерам для телефона? Скорее качайте Boom Stick! Это аналог знаменитой серии видеоигр Worms и Angry Birds. В ней вам предстоит управлять нарисованным человечком, вооруженным базукой, и уничтожать вражеские строения. Выстрел нужно совершать аккуратно, попытавшись уничтожить все и сразу с первой попытки — для этого предстоит выбрать траекторию полета снаряда.

Если противник вас заметит, то начнет стрелять в ответ, поэтому старайтесь проходить уровни без лишнего шума. Продвигайтесь по карте, открывайте новые локации и оружие, броню и другие улучшения. Эта несложная игра для Андроид затягивает с первого запуска, а если засесть в ней надолго, то может и разрядить телефон. Держите мощный повербанк поблизости, чтобы не прерываться!

Повербанк с быстрой доставкой

Крутая игра для телефона