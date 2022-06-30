Что такое Зенли и как им пользоваться

Некоторые приложения, появляющиеся в App Store и Google Play, становятся популярными на волне хайпа: это относится к Clubhouse, Pokemon Go и другим программам, о которых говорили все вокруг. Впрочем, другим это не мешает оставаться популярными длительное время за счет эксклюзивных функций, чтобы, например, узнать местоположение пользователя. Именно поэтому приложение Zenly уже который год является хитом в App Store и Google Play: в этом году приложение для слежки оказалось на 4 месте среди самых скачиваемых на Android с января по апрель. Разбираемся, как работает Zenly, нарушает ли чьи-то права и как им пользоваться.

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Как пользоваться Зенли

Приложение Zenly — это отличный способ следить за людьми со смартфона, но делать это легально. По сути, можно узнать, где находится пользователь в режиме реального времени и чем он занимается, не нарушая закон. У контакта установлен статус, в котором отображается его локация на карте. Следить за друзьями через Зенли можно в режиме невидимки, не оставляя следов присутствия.

Чтобы переписываться в Zenly, достаточно открыть чат: в нем можно отправить смайлы, короткие сообщения, но перед этим необходимо добавить друзей. В контактах вы найдете не только тех, кто уже подключен, но и сколько один пользователь знает друзей из Zenly. Главная фишка Zenly в том, что видеть ваше местонахождение могут только друзья, а не все подряд.

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Как следить за человеком в Зенли

Разработчики не позиционируют Zenly как средство для слежки — в первую очередь, это просто развлечение и возможность найти себе новых друзей: пользователю, найденному на карте написать намного проще, чем во ВКонтакте. Но приспособить его можно по-разному. Например, чтобы определить местоположение ребенка: контролировать его или нет — личное мнение каждого, но приложение для этого отлично подойдет.

Вдобавок Зенли отображает заряд телефона, поэтому можно понять, может ли ребенок внезапно остаться без связи в ближайшее время. Правда, современные дети всё же против слежки от родителей: можно заморозить геопозицию в Zenly — так она будет отображаться в одном месте для определенного круга лиц или вообще для всех. Правда, этого никто не поймет: геолокация в Зенли просто перестанет обновляться, поэтому никто не обидится.

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Как в Зенли поставить другое местоположение

Кроме того, в Zenly вы можете защитить свои данные в настройках или вовсе скрыть реальное местоположение. Вот, что можно сделать.

Приватный режим — при включении этой настройки вас смогут добавлять друзья в Зенли только из списка контактов.

только из списка контактов. Не появляться в списке предложений — если включить эту настройку, то ваш аккаунт не будет появляться в списке «Ты можешь их знать». Так вас не будут добавлять незнакомцы.

Скрыть номер телефона — чтобы принимать звонки и приглашения только от пользователей, которые есть в вашем телефоне.

Не добавлять в друзья по имени — включите, чтобы вас могли найти те пользователи, у которых есть с вами общие знакомые в Zenly.

Если вы и вовсе хотите скрыть геолокацию в Зенли, то зайдите в настройки приложения и запретите передавать местоположение, после чего очистите кэш. Чтобы поменять местоположение в Зенли, просто включите VPN, после чего выберите в настройках страну и город, а приложение изменит вашу геопозицию.

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Как найти человека в Зенли

Поиск людей в Зенли работает достаточно точно, хотя по своей структуре ничем не отличается от поиска людей в других соцсетях: можно кратко просмотреть аккаунт, главную фотографию или написать пользователю, но только если выключен приватный режим.

Откройте главный экран Зенли.

Нажмите иконку «Добавить» вверху справа.

Выберите, откуда будете добавлять друзей: из контактов в телефоне, будете искать по никнейму или по номеру телефона.

Обратите внимание, что внизу страницы есть категория «Возможные друзья»: видимо, это друзья друзей друзей, ибо подбираются они по непонятному алгоритму — точно не по местонахождению.

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Как сделать Bump в Зенли

Помните, был такой Foursquare, в котором люди сообщали, где находятся и делились, что встретились с другим пользователем? Вы можете сделать Bump в Зенли — сообщить другим контактам, что вы встретились с друзьями в одном месте. Для этого нужно прикоснуться телефонами или потрясти их одновременно, чтобы бампнуться и друзья получили уведомление. Эта функция мотивирует почаще встречаться с друзьями, если вы давно этого не делали. При этом, бампнуться на расстоянии нельзя, ибо пользователи должны быть рядом друг с другом — только так и работает эта функция.

Кстати, посмотреть в Зенли, где был человек нельзя: разработчики предусмотрели это, поэтому вы можете видеть только текущее местоположение, а не историю сохраненных мест.