Где скачать и как пользоваться приложениями из Google Play, удаленными из-за санкций

Этот год точно запомнится всем без исключения пользователям смартфонов. Если для владельцев iPhone в в России ситуация оказалась критичной, и теперь он стал менее полезным в быту, то на Android-смартфонах не все так уж и плохо: можно использовать альтернативные способы бесконтактной оплаты, но приходится качать приложения из других источников, что может быть достаточно опасно и проблематично для неопытных пользователей. Мы не стали ждать улучшения ситуации и придумали оригинальный способ пользоваться удаленными приложениями из Google Play, собранными в одном каталоге. Рассказываем, что в нем есть и как им пользоваться.

🔥 ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Приложение пропало из Плей Маркет — где скачать

Да, вы можете установить приложение на Андроид из сторонних источников, но рискуете нарваться на старую версию, просмотреть кучу рекламы или попросту заразить вирусом смартфон. К тому же, для скачивания и установки требуется время, а качество сигнала сотовой сети не везде идеальное. Поэтому вы можете пользоваться веб-версиями приложений даже при слабом интернете.

Перейдите по этой ссылке со своего смартфона.

Нажмите на три точки в правом верхнем углу;

Нажмите «Добавить ярлык»;

Переименуйте каталог, если хотите. Теперь ярлык будет на вашем рабочем столе.

🔥 НЕ ПРОПУСКАЙТЕ КРУТЕЙШИЕ ТОВАРЫ СО СКИДАМИ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ СУНДУК АЛИ-БАБЫ

Наш каталог можно найти по этой ссылке: мы собрали популярные приложения для Андроид, удаленные из Google Play и App Store, которые имеют веб-версию. Пока их не так много, мы будем его регулярно пополнять. Обязательно пишите в наш Телеграм-чат, если какой-то программы не хватает: мы проверим, есть ли у нее версия для браузера и добавим.

Наш каталог приложений

Сейчас список приложений в каталоге выглядит вот так:

Альфа-банк;

Банк Открытие;

ВТБ Онлайн;

Газпромбанк;

МКБ Онлайн;

ПримСоцБанк;

ПромСвязьБанк;

Сбербанк Онлайн;

СберБизнес;

Халва;

AndroidInsider.ru;

AppleInsider.ru;

Hi-News.ru;

НТВ;

Первый канал;

Level Travel;

Netflix;

VK;

АК Россия;

Аэрофлот;

ВТБ Бизнес Онлайн;

СберМаркет;

СберМегаМаркет;

TikTok.

Веб-версии мобильных приложений

В нашем каталоге представлены не только те приложения, которые в Google удалили без видимых причин, но и те, что больше не работают в России. Чтобы они работали, нужно использовать VPN: например, тот же TikTok не дает пользователям из России загружать новые видео, поэтому скачайте и установите на свой смартфон VPN.

Важно отметить и то, что наш каталог вообще не претендует на роль магазина приложений: у нас нет платных подписок или встроенных покупок, а еще мы не зарабатываем на установке приложений. В каталоге мы просто собрали удаленные приложения из Google Play, чтобы вам не приходилось искать их в интернете, устанавливать и засорять память на смартфоне. Всё абсолютно бесплатно, главное — чтобы вам нравилось!

УЗНАВАЙТЕ САМЫЕ ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ ИЗ НАШЕГО ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА

Как установить Сбербанк на Андроид

Несмотря на то, что в каталоге мы собрали веб-версии приложений, их можно добавить на главный экран своего смартфона, чтобы не потерять. Смотрите, как в несколько касаний можно вернуть Сбербанк Онлайн на Андроид и другие приложения банков.

Откройте каталог AppleInsider.ru на смартфоне.

Найдите в списке иконку Сбербанка.

Нажмите на нее, после чего окажетесь на мобильной версии банка.

Нажмите три точки в правом углу экрана и выберите «Добавить ярлык».

Не пугайтесь, что наш каталог называется AppleInsider.ru: веб-версии кроссплатформенные, поэтому будут работать смартфоне с любой операционной системой. По сути, так вы добавляете мобильную версию приложения на свой смартфон без установки. С другой стороны, Google Chrome на Android имеет возможность присылать уведомления из браузера, поэтому вы точно не пропустите ничего важного. С такой функцией и приложения-то не нужны.

Установить удаленное приложение из Google Play

Все веб-версии приложений, которые мы добавляем в каталог, проходят строгую проверку. Поэтому можете смело ими пользоваться, не боясь за безопасность своего смартфона. Кстати, именно от этого мы и пытаемся вас отгородить, ведь интернет кишит мошенниками, которые создают фишинговые сайты банков и даже Аэрофлота, выманивая номера телефонов и данные карт.