Где скачать и как пользоваться приложениями из Google Play, удаленными из-за санкций

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Герасимов 0

Этот год точно запомнится всем без исключения пользователям смартфонов. Если для владельцев iPhone в в России ситуация оказалась критичной, и теперь он стал менее полезным в быту, то на Android-смартфонах не все так уж и плохо: можно использовать альтернативные способы бесконтактной оплаты, но приходится качать приложения из других источников, что может быть достаточно опасно и проблематично для неопытных пользователей. Мы не стали ждать улучшения ситуации и придумали оригинальный способ пользоваться удаленными приложениями из Google Play, собранными в одном каталоге. Рассказываем, что в нем есть и как им пользоваться.

Рассказываем, как вернуть на телефон пропавшие приложения из Google Play

🔥 ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Приложение пропало из Плей Маркет — где скачать

Да, вы можете установить приложение на Андроид из сторонних источников, но рискуете нарваться на старую версию, просмотреть кучу рекламы или попросту заразить вирусом смартфон. К тому же, для скачивания и установки требуется время, а качество сигнала сотовой сети не везде идеальное. Поэтому вы можете пользоваться веб-версиями приложений даже при слабом интернете.

Сбербанк и многие другие приложения теперь всегда под рукой

  • Перейдите по этой ссылке со своего смартфона.
  • Нажмите на три точки в правом верхнем углу;
  • Нажмите «Добавить ярлык»;

    • Сбербанк снова будет на вашем смартфоне

  • Переименуйте каталог, если хотите. Теперь ярлык будет на вашем рабочем столе.

🔥 НЕ ПРОПУСКАЙТЕ КРУТЕЙШИЕ ТОВАРЫ СО СКИДАМИ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ СУНДУК АЛИ-БАБЫ

Наш каталог можно найти по этой ссылке: мы собрали популярные приложения для Андроид, удаленные из Google Play и App Store, которые имеют веб-версию. Пока их не так много, мы будем его регулярно пополнять. Обязательно пишите в наш Телеграм-чат, если какой-то программы не хватает: мы проверим, есть ли у нее версия для браузера и добавим.

Наш каталог приложений

Сейчас список приложений в каталоге выглядит вот так:

  • Альфа-банк;
  • Банк Открытие;
  • ВТБ Онлайн;
  • Газпромбанк;
  • МКБ Онлайн;
  • ПримСоцБанк;
  • ПромСвязьБанк;
  • Сбербанк Онлайн;
  • СберБизнес;
  • Халва;
  • AndroidInsider.ru;
  • AppleInsider.ru;
  • Hi-News.ru;
  • НТВ;
  • Первый канал;
  • Level Travel;
  • Netflix;
  • VK;
  • АК Россия;
  • Аэрофлот;
  • ВТБ Бизнес Онлайн;
  • СберМаркет;
  • СберМегаМаркет;
  • TikTok.

Веб-версии мобильных приложений

В нашем каталоге представлены не только те приложения, которые в Google удалили без видимых причин, но и те, что больше не работают в России. Чтобы они работали, нужно использовать VPN: например, тот же TikTok не дает пользователям из России загружать новые видео, поэтому скачайте и установите на свой смартфон VPN.

Через веб-версию Аэрофлота можно также покупать билеты и регистрироваться на рейс

Важно отметить и то, что наш каталог вообще не претендует на роль магазина приложений: у нас нет платных подписок или встроенных покупок, а еще мы не зарабатываем на установке приложений. В каталоге мы просто собрали удаленные приложения из Google Play, чтобы вам не приходилось искать их в интернете, устанавливать и засорять память на смартфоне. Всё абсолютно бесплатно, главное — чтобы вам нравилось!

УЗНАВАЙТЕ САМЫЕ ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ ИЗ НАШЕГО ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА

Как установить Сбербанк на Андроид

Несмотря на то, что в каталоге мы собрали веб-версии приложений, их можно добавить на главный экран своего смартфона, чтобы не потерять. Смотрите, как в несколько касаний можно вернуть Сбербанк Онлайн на Андроид и другие приложения банков.

Установка приложений абсолютно безопасна

  • Откройте каталог AppleInsider.ru на смартфоне.
  • Найдите в списке иконку Сбербанка.
  • Нажмите на нее, после чего окажетесь на мобильной версии банка.
  • Нажмите три точки в правом углу экрана и выберите «Добавить ярлык».

Не пугайтесь, что наш каталог называется AppleInsider.ru: веб-версии кроссплатформенные, поэтому будут работать смартфоне с любой операционной системой. По сути, так вы добавляете мобильную версию приложения на свой смартфон без установки. С другой стороны, Google Chrome на Android имеет возможность присылать уведомления из браузера, поэтому вы точно не пропустите ничего важного. С такой функцией и приложения-то не нужны.

Установить удаленное приложение из Google Play

Все веб-версии приложений, которые мы добавляем в каталог, проходят строгую проверку. Поэтому можете смело ими пользоваться, не боясь за безопасность своего смартфона. Кстати, именно от этого мы и пытаемся вас отгородить, ведь интернет кишит мошенниками, которые создают фишинговые сайты банков и даже Аэрофлота, выманивая номера телефонов и данные карт.

Теги
Лонгриды для вас
Батарея
Смартфоны на Android греются и быстро разряжаются из-за приложений Google

Автономность - штука тонкая. Особенно, если речь идёт о смартфонах, которые априори имеют довольно маленькую батарейку. Нарушить её может любая, даже самая неприметная, на первый взгляд, вещь. Сколько было случаев, когда ошибка в обновлении приводила к тому, что приложения переставали засыпать в фоновом режиме, а, наоборот, ударно работали, что в результате приводило к преждевременной разрядке. Я уже не говорю про плохо оттестированные обновления от самих производителей, даже в релизном билде которых содержались недоработки, снижающие автономность. Но такое, чтобы штатные приложения Google буквально убивали батарейку Android-смартфонов, откровенно говоря, происходит нечасто.

Читать далее
Крутые почтовые приложения для Андроид, о которых вы могли не знать

Официальное приложение Gmail - само по себе очень удобное решение. Так уж вышло, что не каждый с этим согласен: многие используют сторонние решения и не вспоминают про почтового клиента от Google. Если вам необходимы дополнительные функции или новый пользовательский опыт, советуем попробовать сторонние почтовые приложения для Android. Отобрали для вас несколько удобных программ, которые вам точно понравятся.

Читать далее
Telegram Premium
Что такое Telegram Premium, что он даёт и где его взять

В Телеграм никогда не будет цензуры, говорил Павел Дуров. В Телеграм никогда не появится реклама, обещал предприниматель. Телеграм всегда будет бесплатным, уверял всех он. Теперь, если говорить языком мемов, вы находитесь здесь. Потому что и цензура и реклама в мессенджере уже появились. А в скором времени появится и платная подписка. Ведь любой коммерчески ориентированный проект должен приносить прибыль, а Telegram пока приносит только убытки. Но, видимо, премиум-подписка всё изменит.

Читать далее
Новый комментарий