Как работать с текстом и таблицами в России, когда многое заблокировано

Наверняка многие из вас, как и я, пользовались в последние годы облачными редакторами. В первую очередь речь идет о текстовых редакторах и таких инструментах, которые в народе принято называть общим словом Excel. Кто-то работает на локальных версиях продукта, которые еще и часто взломаны, но именно облачное хранение документов является самым удобным способом работы. Все они всегда под рукой в компьютере, планшете или смартфоне. Кто-то может и рад продолжать пользоваться Microsoft Office 365, но оплатить его после введения санкций почти невозможно. Вот и приходится искать решения. Мы в редакции тоже занялись этим вопросом и у нас кое-что получилось.

Какой облачный редактор выбрать для работы

Первым делом взгляд упал на Google Docs, который тоже довольно удобен, но не предлагает большого количества инструментов для работы, а еще может быть заблокирован если не сегодня, то завтра. И, кстати, случаи уже были. В результате вы можете потерять всю сделанную работу. Чтобы этого избежать, я уже перенес все важные файлы для локального хранения. Но это не очень удобно. А еще, иностранные продукты сейчас довольно сложно оплатить, так как российские карты не принимаются в других странах.

Обзор облачного Р7-офис

Не так давно мы уже рассказывали о продуктах Р7-офис, но немного с другой стороны. Тогда у нас был период перехода на совместное использование, но характер работы не подразумевал обязательного использования совместных функций, и многие новые работники приходили со своими редакторами. В итоге пользовались им только некоторые представители редакции. Именно поэтому сейчас мы в первую очередь вспомнили именно Р7-офис и решили его изучить более тщательно. Многие немного удивились, что есть аналоги известных систем, но они действительно есть, и наши поиски это доказали.

Прежде всего подкупило то, что бесплатная пробная версия облачного Р7-офис раздается не на 3 или 7 дней, как это часто бывает, а сразу на месяц. За это время можно попробовать все функции и основательно привыкнуть к продукту. У меня пробная версия еще не закончилась, но я уже почти все понял об этом программном продукте.

Подробнее о Р7-офис

Облачная работа с текстом

Так как моя основная работа связана с текстом, то первым делом я попробовал именно текстовый редактор в рамках облачного пакета. Приятнее всего оказалось то, что мне не пришлось привыкать к новому интерфейсу. Все основные элементы находятся на привычных местах. Некоторые отличия есть, но они относятся скорее к второстепенным функциям. Но даже их можно найти без особого труда.

Есть все привычные инструменты и функции, включая форматирование, изменение текста, комментарии, проверку орфографии и многое другое. Кстати, проверка орфографии проверяется намного лучше, чем в Pages или Google Docs. Они пропускают существенно больше опечаток.

Если вы хотите поделиться с кем-то созданным документом, то есть два пути. Первый является самым простым — достаточно отправить ссылку на облачный документ. В этом случае получатель сможет открыть документ в браузере или в приложении. Второй способ более архаичный — сохранение на компьютер в разных форматах (включая MS Word) и отправка по электронной почте или через мессенджер.

Автоматическое сохранение текста

Сами документы изначально хранятся именно в облаке и сохраняются автоматически каждый раз, когда вы вводите новый символ. То есть, если электричество отключат, максимум, что вы сможете потерять, это пару букв, набранных последними. И то, если у вас очень нестабильный Интернет. Думаю, не надо объяснять, что это очень важно для надежной работы.

Что выбрать вместо эксель

Редактор таблиц тоже входит в пакет облачного Р7-офис. Но в нашей работе таблицы если и встречаются, то показывать их не стоит, ведь это финансовые документы, что называется ”не для посторонних глаз”. Поэтому я экспериментировал с разными таблицами, которые находил в Интернете или создавал сам, просто продолжая и продолжая заполнять строчку за строчкой. В итоге все, что я пробовал, работало, и даже большие формулы пересчитывались моментально.

Тут тоже есть все привычные функции. Таблицы, перетаскивание, выделение, пометки, формулы. Все это на месте, и если и придется к чему-то привыкать, то вы сделаете это буквально за первый час полноценной работы. Злые языки наверняка найдут, к чему придраться в такой схожести интерфейсов с популярным редактором, но в реальности это большой плюс. Только благодаря такому подходу можно легко перейти на новый продукт. Да и зачем экспериментировать, когда ”колесо” уже изобретено?

В какой программе сделать презентацию

Про презентации тоже рассказать особенно нечего. В редакторе презентаций облачного Р7-Офис легко работать. Сам я с презентациями не работал уже много лет, со времен прошлой работы, где занимался финансовой аналитикой. Тогда мне было важно все сделать быстро, поэтому все, что я помню с тех времен, я попробовал сейчас. Не скажу, что я проверил все возможности редактора презентаций, но ощущения были близки к тому, что было когда-то давно, когда я делал презентации почти каждый день.

В пакете есть и другие инструменты, которые позволяют полноценно заменить Office 365, например, почта и календарь. Для безопасности предусмотрена двухфакторная аутентификация при входе, возможность разграничивать права сотрудников на работу с документами, хранение корпоративных документов в частном облаке компании, а также другие функции и системы.

Программа для работы, которую не заблокируют

Как я уже говорил выше, главный плюс облачного пакета Р7-офис в том, что все файлы хранятся внутри России, а доступ не будет ограничен решением компании, предоставляющей услуги.

Сколько стоит облачный Р7-офис

Пользоваться пакетом бесплатно можно только в течение 30 дней. Дальше придется платить. Для себя я решил, что как минимум пока продолжу пользоваться облачным Р7-офис. Если вы тоже после тестового периода будете готовы заплатить, то с вас попросят от 290 рублей в месяц до 2 990 рублей в год. Такие цены действуют для физических лиц и предлагают до 10 пользователей на портал. Юридическим лицам придется заплатить 4 999 рублей в год без ограничения по количеству пользователей.

При этом, если в бесплатной версии вам выделяется 5 ГБ облачного хранилища для файлов на всех, то в платной версии каждый пользователь получит по 5 ГБ места. Зарегистрироваться и попробовать облачный Р7-офис можно уже сейчас. Мне кажется, что указанная плата не так велика за надежное хранение документов и доступ к ним с любого устройства. По крайней мере, в моей работе такие вещи просто необходимы. Согласитесь, неприятно потерять документ, с которым работал полдня. Или и вовсе все, что сделано за несколько месяцев до этого в случае блокировки доступа. Попробуйте и решите, какой сервис вам нравится больше.

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