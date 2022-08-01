Как работать с текстом и таблицами в России, когда многое заблокировано

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Артем Сутягин 0

Наверняка многие из вас, как и я, пользовались в последние годы облачными редакторами. В первую очередь речь идет о текстовых редакторах и таких инструментах, которые в народе принято называть общим словом Excel. Кто-то работает на локальных версиях продукта, которые еще и часто взломаны, но именно облачное хранение документов является самым удобным способом работы. Все они всегда под рукой в компьютере, планшете или смартфоне. Кто-то может и рад продолжать пользоваться Microsoft Office 365, но оплатить его после введения санкций почти невозможно. Вот и приходится искать решения. Мы в редакции тоже занялись этим вопросом и у нас кое-что получилось.

Мы привыкли, что работа с документами проста и понятна, но после ухода многих компаний из России, она стала более сложной.

Какой облачный редактор выбрать для работы

Первым делом взгляд упал на Google Docs, который тоже довольно удобен, но не предлагает большого количества инструментов для работы, а еще может быть заблокирован если не сегодня, то завтра. И, кстати, случаи уже были. В результате вы можете потерять всю сделанную работу. Чтобы этого избежать, я уже перенес все важные файлы для локального хранения. Но это не очень удобно. А еще, иностранные продукты сейчас довольно сложно оплатить, так как российские карты не принимаются в других странах.

Обзор облачного Р7-офис

Не так давно мы уже рассказывали о продуктах Р7-офис, но немного с другой стороны. Тогда у нас был период перехода на совместное использование, но характер работы не подразумевал обязательного использования совместных функций, и многие новые работники приходили со своими редакторами. В итоге пользовались им только некоторые представители редакции. Именно поэтому сейчас мы в первую очередь вспомнили именно Р7-офис и решили его изучить более тщательно. Многие немного удивились, что есть аналоги известных систем, но они действительно есть, и наши поиски это доказали.

Прежде всего подкупило то, что бесплатная пробная версия облачного Р7-офис раздается не на 3 или 7 дней, как это часто бывает, а сразу на месяц. За это время можно попробовать все функции и основательно привыкнуть к продукту. У меня пробная версия еще не закончилась, но я уже почти все понял об этом программном продукте.

Подробнее о Р7-офис

Облачная работа с текстом

Так как моя основная работа связана с текстом, то первым делом я попробовал именно текстовый редактор в рамках облачного пакета. Приятнее всего оказалось то, что мне не пришлось привыкать к новому интерфейсу. Все основные элементы находятся на привычных местах. Некоторые отличия есть, но они относятся скорее к второстепенным функциям. Но даже их можно найти без особого труда.

редактор

Элементы интерфейса будут просты и понятны каждому.

Есть все привычные инструменты и функции, включая форматирование, изменение текста, комментарии, проверку орфографии и многое другое. Кстати, проверка орфографии проверяется намного лучше, чем в Pages или Google Docs. Они пропускают существенно больше опечаток.

Если вы хотите поделиться с кем-то созданным документом, то есть два пути. Первый является самым простым — достаточно отправить ссылку на облачный документ. В этом случае получатель сможет открыть документ в браузере или в приложении. Второй способ более архаичный — сохранение на компьютер в разных форматах (включая MS Word) и отправка по электронной почте или через мессенджер.

документ

Делить файлом можно просто скопировав ссылку.

Автоматическое сохранение текста

Сами документы изначально хранятся именно в облаке и сохраняются автоматически каждый раз, когда вы вводите новый символ. То есть, если электричество отключат, максимум, что вы сможете потерять, это пару букв, набранных последними. И то, если у вас очень нестабильный Интернет. Думаю, не надо объяснять, что это очень важно для надежной работы.

Что выбрать вместо эксель

Редактор таблиц тоже входит в пакет облачного Р7-офис. Но в нашей работе таблицы если и встречаются, то показывать их не стоит, ведь это финансовые документы, что называется ”не для посторонних глаз”. Поэтому я экспериментировал с разными таблицами, которые находил в Интернете или создавал сам, просто продолжая и продолжая заполнять строчку за строчкой. В итоге все, что я пробовал, работало, и даже большие формулы пересчитывались моментально.

таблица

Редактором таблиц из облачного пакета Р7-офис действительно можно заменить Excel.

Тут тоже есть все привычные функции. Таблицы, перетаскивание, выделение, пометки, формулы. Все это на месте, и если и придется к чему-то привыкать, то вы сделаете это буквально за первый час полноценной работы. Злые языки наверняка найдут, к чему придраться в такой схожести интерфейсов с популярным редактором, но в реальности это большой плюс. Только благодаря такому подходу можно легко перейти на новый продукт. Да и зачем экспериментировать, когда ”колесо” уже изобретено?

В какой программе сделать презентацию

Про презентации тоже рассказать особенно нечего. В редакторе презентаций облачного Р7-Офис легко работать. Сам я с презентациями не работал уже много лет, со времен прошлой работы, где занимался финансовой аналитикой. Тогда мне было важно все сделать быстро, поэтому все, что я помню с тех времен, я попробовал сейчас. Не скажу, что я проверил все возможности редактора презентаций, но ощущения были близки к тому, что было когда-то давно, когда я делал презентации почти каждый день.

Презентация

Если вы привыкли работать с презентациями в Power Point, с Р7-офис вы тоже быстро разберетесь.

В пакете есть и другие инструменты, которые позволяют полноценно заменить Office 365, например, почта и календарь. Для безопасности предусмотрена двухфакторная аутентификация при входе, возможность разграничивать права сотрудников на работу с документами, хранение корпоративных документов в частном облаке компании, а также другие функции и системы.

У Р7-офис намного больше возможностей, чем мы здесь обсудили.

Программа для работы, которую не заблокируют

Как я уже говорил выше, главный плюс облачного пакета Р7-офис в том, что все файлы хранятся внутри России, а доступ не будет ограничен решением компании, предоставляющей услуги.

Сколько стоит облачный Р7-офис

Пользоваться пакетом бесплатно можно только в течение 30 дней. Дальше придется платить. Для себя я решил, что как минимум пока продолжу пользоваться облачным Р7-офис. Если вы тоже после тестового периода будете готовы заплатить, то с вас попросят от 290 рублей в месяц до 2 990 рублей в год. Такие цены действуют для физических лиц и предлагают до 10 пользователей на портал. Юридическим лицам придется заплатить 4 999 рублей в год без ограничения по количеству пользователей.

При этом, если в бесплатной версии вам выделяется 5 ГБ облачного хранилища для файлов на всех, то в платной версии каждый пользователь получит по 5 ГБ места. Зарегистрироваться и попробовать облачный Р7-офис можно уже сейчас. Мне кажется, что указанная плата не так велика за надежное хранение документов и доступ к ним с любого устройства. По крайней мере, в моей работе такие вещи просто необходимы. Согласитесь, неприятно потерять документ, с которым работал полдня. Или и вовсе все, что сделано за несколько месяцев до этого в случае блокировки доступа. Попробуйте и решите, какой сервис вам нравится больше.

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