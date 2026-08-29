Я долго думал, что мои наушники просто слабоваты: одни треки звучали мутно, в других не хватало деталей, и хотелось поменять их на что-то получше. Ради этого я даже взял крутые realme Buds Air8 Pro и написал обзор, но оказалось, что зря. Ведь дело было не в железе, а в отсутствии правильной настройки звука. Помогло приложение Wavelet, которое умеет автоматически подстраивать звук под конкретную модель наушников.

Что делает Wavelet и зачем оно вообще нужно

Wavelet — это не обычный эквалайзер, который меняет звук только внутри одного плеера. Он обрабатывает звук на уровне подключённых наушников, а не привязывается к конкретному музыкальному приложению. То есть настройка работает и в стриминге, и в видео, и в подкастах.

Скачать Wavelet

Приложение само определяет, что вы подключили (проводные наушники, Bluetooth, USB или внешний ЦАП) и показывает именно те настройки, которые подходят для вашего подключения. Важный плюс: Wavelet не требует root-доступа, то есть не нужно ничего взламывать в системе по нашей инструкции.

Настроил один раз — дальше работает само

Главное удобство в том, что Wavelet запоминает настройки для разных наушников, так что можно взять хоть все модели из нашей последней подборки, и для каждой будут свои пресеты. Когда я подключаю уже настроенную пару, приложение само подгружает сохранённый профиль, и не приходится каждый раз всё делать заново.

Работает всё в фоне: когда Wavelet активен и распознаёт поддерживаемый звук, он обрабатывает его незаметно, пока вы просто слушаете. Настроил один раз — и можно про приложение забыть.

AutoEq подбирает звук под вашу модель наушников

Самое интересное — функция AutoEq. Я ожидал обычный эквалайзер, который надо крутить вручную, а получил базу с готовыми профилями под конкретные модели. В Wavelet больше 5000 профилей наушников, и каждый построен на реальных замерах частот, чтобы компенсировать особенности звучания именно этой модели.

Настраивается это просто:

Откройте раздел AutoEq. Нажмите на поле с моделью наушников и найдите свои через поиск. Включите AutoEq и выберите правильную модель.

После этого Wavelet сам применяет подходящий профиль вместо того, чтобы вы гадали, какие частоты поднять или опустить. Мне не нужно было понимать, за что отвечает каждый ползунок, чтобы услышать разницу. Учтите одно ограничение: функция AutoEq показывается только тогда, когда наушники или звуковое устройство подключены.

Подкручиваем звук вручную, если своих наушников нет в базе

Если ваша модель не нашлась в базе AutoEq, звук можно настроить самому через 9-полосный эквалайзер. Он позволяет менять отдельные части звучания, не разбираясь во всех технических нюансах.

Чтобы попробовать, откройте раздел графического эквалайзера и включите его. Можно начать с готового пресета или двигать ползунки самому. Если, например, не хватает баса, достаточно чуть поднять нижние частоты, а не менять весь звук целиком. Я обычно включаю знакомую песню, делаю небольшую правку и сразу решаю, нравится мне так или нет.

Дополнительные инструменты: бас, ограничитель громкости и баланс

Кроме AutoEq и эквалайзера, в Wavelet есть несколько полезных мелочей:

Bass Tuner — это не просто усиление баса. Он даёт точнее управлять низкими частотами: можно подчеркнуть удар бочки или глубокий протяжный гул. Это помогает добавить баса, не превращая звук в кашу

— это не просто усиление баса. Он даёт точнее управлять низкими частотами: можно подчеркнуть удар бочки или глубокий протяжный гул. Это помогает добавить баса, не превращая звук в кашу Limiter — ограничитель, который сглаживает резкие скачки громкости. Пригодится, когда вы прибавляете звук на тихих моментах трека и упираетесь в громкие участки, особенно в шумной обстановке

— ограничитель, который сглаживает резкие скачки громкости. Пригодится, когда вы прибавляете звук на тихих моментах трека и упираетесь в громкие участки, особенно в шумной обстановке Channel Balance — регулировка левого и правого каналов по отдельности. Удобно, если одна сторона наушников звучит чуть громче другой

Ни одна из этих функций не нужна постоянно, но в конкретных ситуациях каждая выручает.

Меняем наушники или сначала пробуем это

Я начал пользоваться Wavelet, потому что был уверен: звук ограничивают сами наушники. После AutoEq, эквалайзера и остальных инструментов я в этом больше не уверен. Больше всего удивило, сколько контроля над звуком удалось получить, ничего не покупая и не становясь аудиофилом.

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Если вы подумываете о новых наушниках, сначала попробуйте настроить нынешние — это бесплатно и может сэкономить деньги. AutoEq даёт удобную стартовую точку, а ручной эквалайзер помогает довести звук под свои уши. Вполне возможно, что покупка новой пары вам просто не понадобится.