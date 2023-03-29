Какое приложение «Сообщения» скачать на телефон. 5 лучших программ из Google Play

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Герман Вологжанин

Несмотря на то, что в последнее время мы редко пользуемся сервисом коротких сообщений SMS, мобильные операторы неслучайно продолжают его включать в список базовых услуг. Во-первых, так мы можем переписываться с другими людьми без интернета. Во-вторых, никто не отменял СМС-рассылку, и именно в таком виде мы получаем информацию о доставке, денежных переводах и акциях в магазинах. Если вам надоело стандартное приложение для сообщений на телефоне или появилось желание расширить его функциональность, скачайте одну из следующих программ, которые мы нашли на просторах Google Play.

Какое приложение «Сообщения» скачать на телефон. 5 лучших программ из Google Play. Пользоваться SMS все еще можно, а иногда даже нужно. Фото.

Пользоваться SMS все еще можно, а иногда даже нужно

Messages Lite — приложение с сортировкой сообщений

Эта программа является единственным детищем маленькой студии messenger, а потому разработчики вложились в нее на все 100% и вот уже 5 лет регулярно обновляют свое приложение для СМС. Одной из главных фишек Messages Lite является сортировка сообщений. В первой вкладке хранится личная переписка, а во второй — SMS-рассылки. Так вы точно не потеряете важное сообщение среди огромного количества рекламных СМС.

Messages Lite — приложение с сортировкой сообщений. Программа отсортирует СМС, чтобы вы не упустили ничего важного. Фото.

Программа отсортирует СМС, чтобы вы не упустили ничего важного

Скачать Messages Lite

Еще одна фишка приложения — бесплатная отправка сообщений. С этой целью в Messages Lite встроен собственный мессенджер, который работает в радиусе 100 метров и не требует подключения к интернету. При нахождении в России реклама не отображается, а в настройках программы есть масса вспомогательных функций от замены фона до переводчика сообщений. Очень удобно.

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Программа с отложенной отправкой сообщений Messages

Хотя название Message созвучно с именем предыдущей программы, это проект студии Gather Media, имеющей в своем послужном списке уже 5 утилит. К сожалению, в приложении есть реклама. Правда, она не слишком навязчивая, да и отображается только в нижней части экрана. Зато Message готов порадовать незаменимой функцией отложенной отправки сообщений. Называется она «Планировщик» и располагается в одноименном пункте меню.

Программа с отложенной отправкой сообщений Messages. В отличие от некоторых других приложений, Messages предлагает отложенную отправку бесплатно. Фото.

В отличие от некоторых других приложений, Messages предлагает отложенную отправку бесплатно

Скачать Messages

Также в вашем распоряжении блокировка спама, резервное копирование СМС и огромное количество возможностей кастомизации. В настройках вы найдете подходящий фон, измените размер шрифта, а также активируете отчеты о доставке SMS.

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aMessage — приложение с защитой сообщений

Следующую программу установили более миллиона раз. На основе 21 тысячи отзывов она получила довольно высокую оценку — 4.5 балла в Google Play. Это в первую очередь объясняется приятным интерфейсом с большим количеством плавных анимаций. Также в приложении есть набор фонов и даже собственные рингтоны для СМС.

aMessage — приложение с защитой сообщений. В приложении есть секретная папка для хранения личной переписки. Фото.

В приложении есть секретная папка для хранения личной переписки

Скачать aMessage

Но все-таки самой полезной функцией является личный ящик. Это выделенное пространство aMessage, защищенное паролем, куда вы можете поместить самую сокровенную переписку. Кроме секретной папки программа готова предложить режим вождения, блокировку спама и установку подписи. Из минусов я бы отметил часто встречающуюся рекламу в списке SMS, а также посредственный перевод некоторых пунктов меню.

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Приложение для сообщений на Андроид Textra SMS

Внешне Textra SMS кажется максимально простой программой. Такой она и является на самом деле, однако внутри скрывается несколько функций, позволяющих назвать ее одним из лучших приложений для сообщений. Главная причина — Textra Bot. Это отдельный чат с ботом, с помощью которого вы найдете ответы на все интересующие вопросы, связанные с работой программы.

Приложение для сообщений на Андроид Textra SMS. Удобная программа без лишних функций и рекламы. Фото.

Удобная программа без лишних функций и рекламы

Скачать Textra SMS

Все остальное вы найдете в разделе настроек, и там есть где разгуляться. Можно изменить оформление, включить отчеты о доставке СМС или придумать собственную подпись, которая будет сопровождать каждое отправленное вами СМС. Увы, локализация программы хромает, поэтому в отдельных разделах меню встречаются слова из английского языка. Зато нет рекламы, что для многих станет главным критерием выбора Textra SMS на фоне других приложений для сообщений на Андроид.

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4Messages — удобное приложение для СМС

Завершает нашу подборку приложение 4Messages, которое по непонятным причинам имеет очень скромную аудиторию: менее 100 тысяч скачиваний. При этом у программы, появившейся в открытом доступе 2 года назад, есть несколько неоспоримых преимуществ в сравнении с другими похожими утилитами. Самое главное — отсутствие рекламы. Ее нет нигде. Также нет подписки, хотя вы можете пожертвовать разработчикам 149-299 рублей, попутно разблокировав несколько дополнительных функций: планировщик сообщений, резервное копирование, отложенная отправка и премиальные темы. Если решите отправить донат, сначала узнайте, как платить через Google Play в России.

4Messages — удобное приложение для СМС. Максимально простое и очень удобное приложение для СМС. Фото.

Максимально простое и очень удобное приложение для СМС

Скачать 4Messages

Но и бесплатной версией можно пользоваться, не обращая внимания на отсутствие некоторых фишек. По умолчанию вам доступен поиск сообщений, архивирование, настройка стиля СМС, а также изменение шрифта. Для повседневного использования этого будет вполне достаточно. А расширенные возможности ищите в других приложениях для SMS.

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