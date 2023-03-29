Какое приложение «Сообщения» скачать на телефон. 5 лучших программ из Google Play

Несмотря на то, что в последнее время мы редко пользуемся сервисом коротких сообщений SMS, мобильные операторы неслучайно продолжают его включать в список базовых услуг. Во-первых, так мы можем переписываться с другими людьми без интернета. Во-вторых, никто не отменял СМС-рассылку, и именно в таком виде мы получаем информацию о доставке, денежных переводах и акциях в магазинах. Если вам надоело стандартное приложение для сообщений на телефоне или появилось желание расширить его функциональность, скачайте одну из следующих программ, которые мы нашли на просторах Google Play.

Messages Lite — приложение с сортировкой сообщений

Эта программа является единственным детищем маленькой студии messenger, а потому разработчики вложились в нее на все 100% и вот уже 5 лет регулярно обновляют свое приложение для СМС. Одной из главных фишек Messages Lite является сортировка сообщений. В первой вкладке хранится личная переписка, а во второй — SMS-рассылки. Так вы точно не потеряете важное сообщение среди огромного количества рекламных СМС.

Скачать Messages Lite

Еще одна фишка приложения — бесплатная отправка сообщений. С этой целью в Messages Lite встроен собственный мессенджер, который работает в радиусе 100 метров и не требует подключения к интернету. При нахождении в России реклама не отображается, а в настройках программы есть масса вспомогательных функций от замены фона до переводчика сообщений. Очень удобно.

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Программа с отложенной отправкой сообщений Messages

Хотя название Message созвучно с именем предыдущей программы, это проект студии Gather Media, имеющей в своем послужном списке уже 5 утилит. К сожалению, в приложении есть реклама. Правда, она не слишком навязчивая, да и отображается только в нижней части экрана. Зато Message готов порадовать незаменимой функцией отложенной отправки сообщений. Называется она «Планировщик» и располагается в одноименном пункте меню.

Скачать Messages

Также в вашем распоряжении блокировка спама, резервное копирование СМС и огромное количество возможностей кастомизации. В настройках вы найдете подходящий фон, измените размер шрифта, а также активируете отчеты о доставке SMS.

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aMessage — приложение с защитой сообщений

Следующую программу установили более миллиона раз. На основе 21 тысячи отзывов она получила довольно высокую оценку — 4.5 балла в Google Play. Это в первую очередь объясняется приятным интерфейсом с большим количеством плавных анимаций. Также в приложении есть набор фонов и даже собственные рингтоны для СМС.

Скачать aMessage

Но все-таки самой полезной функцией является личный ящик. Это выделенное пространство aMessage, защищенное паролем, куда вы можете поместить самую сокровенную переписку. Кроме секретной папки программа готова предложить режим вождения, блокировку спама и установку подписи. Из минусов я бы отметил часто встречающуюся рекламу в списке SMS, а также посредственный перевод некоторых пунктов меню.

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Приложение для сообщений на Андроид Textra SMS

Внешне Textra SMS кажется максимально простой программой. Такой она и является на самом деле, однако внутри скрывается несколько функций, позволяющих назвать ее одним из лучших приложений для сообщений. Главная причина — Textra Bot. Это отдельный чат с ботом, с помощью которого вы найдете ответы на все интересующие вопросы, связанные с работой программы.

Скачать Textra SMS

Все остальное вы найдете в разделе настроек, и там есть где разгуляться. Можно изменить оформление, включить отчеты о доставке СМС или придумать собственную подпись, которая будет сопровождать каждое отправленное вами СМС. Увы, локализация программы хромает, поэтому в отдельных разделах меню встречаются слова из английского языка. Зато нет рекламы, что для многих станет главным критерием выбора Textra SMS на фоне других приложений для сообщений на Андроид.

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4Messages — удобное приложение для СМС

Завершает нашу подборку приложение 4Messages, которое по непонятным причинам имеет очень скромную аудиторию: менее 100 тысяч скачиваний. При этом у программы, появившейся в открытом доступе 2 года назад, есть несколько неоспоримых преимуществ в сравнении с другими похожими утилитами. Самое главное — отсутствие рекламы. Ее нет нигде. Также нет подписки, хотя вы можете пожертвовать разработчикам 149-299 рублей, попутно разблокировав несколько дополнительных функций: планировщик сообщений, резервное копирование, отложенная отправка и премиальные темы. Если решите отправить донат, сначала узнайте, как платить через Google Play в России.

Скачать 4Messages

Но и бесплатной версией можно пользоваться, не обращая внимания на отсутствие некоторых фишек. По умолчанию вам доступен поиск сообщений, архивирование, настройка стиля СМС, а также изменение шрифта. Для повседневного использования этого будет вполне достаточно. А расширенные возможности ищите в других приложениях для SMS.