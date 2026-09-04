Неделю назад я скачал WB Chat сразу после его выхода в открытый доступ и поделился с вами инструкцией по его установке, что опробовать «убийцу MAX» смог каждый. Параллельно я пользовался национальным мессенджером, хотя моим основным приложением для переписок остаётся Telegram. Пора подвести итоги — честно, без маркетинга в пользу одного из них: WB Chat или MAX.

Что за мессенджер WB Chat и зачем он вообще появился

WB Chat — мессенджер от Wildberries, запущенный в конце августа 2026 года. Wildberries зарегистрировала десятки доменов ещё летом, внутреннее тестирование шло с июня, и вот — открытый доступ. Теперь альтернатив мессенджера MAX стало больше.

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Позиционирование простое: коммерческий мессенджер без государственного участия. Это принципиальное отличие от MAX, за которым стоит VK с государственным участием. Издателем WB Chat в Google Play указана компания WB FZE с адресом в ОАЭ — формально это не российское юрлицо. Звучит интересно. Пора посмотреть, что на практике. Следить за новостями о российских мессенджерах удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Функции — сравниваю по-честному

Вот где MAX сейчас выигрывает на две головы. Сравниваю конкретно:

Функция MAX WB Chat Личные чаты Есть Есть Групповые чаты Есть Есть Каналы Есть Есть (формально) Голосовые сообщения Есть Есть Видеокружки Есть Нет Голосовые звонки Есть Есть Видеозвонки Есть Нет Мультиаккаунт Есть (с августа) Нет

Кружочки и видеозвонки — главный провал WB Chat прямо сейчас. В 2026 году мессенджер без них это не мессенджер, это чат с функциями телефона. MAX умеет звонить — и голосом, и видео. WB Chat пока умеет это в ограниченном режиме.

Аудитория и наполнение — главная проблема мессенджера Wildberries

Вот, где WB Chat проигрывает особенно болезненно. За неделю использования:

ни один из моих контактов не завёл себе аккаунт в WB Chat — буквально ноль человек из адресной книги;

не завёл себе аккаунт в WB Chat — буквально ноль человек из адресной книги; каналов новых почти не появилось — те, что есть, созданы в первые дни и с тех пор не обновлялись;

приложение в Google Play набрало чуть больше 50 000 загрузок при рейтинге 3.8 из 5;

при рейтинге 3.8 из 5; открываю WB Chat — тишина. Некому писать, нечего читать.

MAX в этом смысле — уже состоявшаяся экосистема. Там каналы, там уведомления от Госуслуг, там рабочие чаты, там можно реально общаться с людьми. У WB Chat пока нет ни одного из этих преимуществ. Это классическая проблема нового мессенджера: ценность платформы определяется количеством людей на ней. WB Chat пока — пустое место. Обсудить ситуацию можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Безопасность и доверие — где разница принципиальная

Здесь интересно — и именно здесь WB Chat теоретически мог бы выиграть.

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MAX — государственный мессенджер. Данные передаются по запросу правоохранительных органов, политика конфиденциальности это прямо допускает. Сквозного шифрования нигде нет. Это не домыслы — это написано в официальных документах, которые я разбирал в отдельном материале.

WB Chat — коммерческий продукт компании, зарегистрированной в ОАЭ. Другая модель доверия: Wildberries зарабатывает на комиссии с продаж, а не на данных. Прямой государственной вертикали нет. Но (и это важно) у WB Chat нет независимого аудита безопасности. Нет опубликованной политики шифрования. Нет понимания как именно хранятся и защищаются данные. Теоретически другая модель доверия интересна. Практически — пока непроверенная.

Перспективы WB Chat — мой честный прогноз

Потенциал у WB Chat есть, но он очень специфический. Wildberries со 120 миллионами покупателей и огромной сетью продавцов может встроить мессенджер в основное приложение маркетплейса. Чат между покупателем и продавцом, уведомления о заказах, общение с поддержкой — это естественные сценарии.

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Но стать полноценной альтернативой MAX для обычного общения — задача другого масштаба. Для этого нужны:

функции — без них это не мессенджер;

— без них это не мессенджер; аудитория — её пока нет и быстро не появится;

— её пока нет и быстро не появится; время — мессенджеры растут годами, не неделями.

Итог недели: WB Chat пока проигрывает MAX по всем практическим параметрам. Функций меньше, людей нет, каналов нет. Использовать его вместо MAX сегодня — значит писать в пустоту. Удалять не буду — слежу за развитием. Если через полгода там появятся кружочки и хотя бы часть контактов, разговор станет другим. Пока же MAX остаётся безальтернативным российским мессенджером несмотря на все его недостатки. Актуальные новости о российских мессенджерах публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.