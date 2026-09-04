Неделю назад я скачал WB Chat сразу после его выхода в открытый доступ и поделился с вами инструкцией по его установке, что опробовать «убийцу MAX» смог каждый. Параллельно я пользовался национальным мессенджером, хотя моим основным приложением для переписок остаётся Telegram. Пора подвести итоги — честно, без маркетинга в пользу одного из них: WB Chat или MAX.
Что за мессенджер WB Chat и зачем он вообще появился
WB Chat — мессенджер от Wildberries, запущенный в конце августа 2026 года. Wildberries зарегистрировала десятки доменов ещё летом, внутреннее тестирование шло с июня, и вот — открытый доступ. Теперь альтернатив мессенджера MAX стало больше.
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Позиционирование простое: коммерческий мессенджер без государственного участия. Это принципиальное отличие от MAX, за которым стоит VK с государственным участием. Издателем WB Chat в Google Play указана компания WB FZE с адресом в ОАЭ — формально это не российское юрлицо. Звучит интересно. Пора посмотреть, что на практике. Следить за новостями о российских мессенджерах удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Функции — сравниваю по-честному
Вот где MAX сейчас выигрывает на две головы. Сравниваю конкретно:
|Функция
|MAX
|WB Chat
|Личные чаты
|Есть
|Есть
|Групповые чаты
|Есть
|Есть
|Каналы
|Есть
|Есть (формально)
|Голосовые сообщения
|Есть
|Есть
|Видеокружки
|Есть
|Нет
|Голосовые звонки
|Есть
|Есть
|Видеозвонки
|Есть
|Нет
|Мультиаккаунт
|Есть (с августа)
|Нет
Кружочки и видеозвонки — главный провал WB Chat прямо сейчас. В 2026 году мессенджер без них это не мессенджер, это чат с функциями телефона. MAX умеет звонить — и голосом, и видео. WB Chat пока умеет это в ограниченном режиме.
Аудитория и наполнение — главная проблема мессенджера Wildberries
Вот, где WB Chat проигрывает особенно болезненно. За неделю использования:
- ни один из моих контактов не завёл себе аккаунт в WB Chat — буквально ноль человек из адресной книги;
- каналов новых почти не появилось — те, что есть, созданы в первые дни и с тех пор не обновлялись;
- приложение в Google Play набрало чуть больше 50 000 загрузок при рейтинге 3.8 из 5;
- открываю WB Chat — тишина. Некому писать, нечего читать.
MAX в этом смысле — уже состоявшаяся экосистема. Там каналы, там уведомления от Госуслуг, там рабочие чаты, там можно реально общаться с людьми. У WB Chat пока нет ни одного из этих преимуществ. Это классическая проблема нового мессенджера: ценность платформы определяется количеством людей на ней. WB Chat пока — пустое место. Обсудить ситуацию можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.
Безопасность и доверие — где разница принципиальная
Здесь интересно — и именно здесь WB Chat теоретически мог бы выиграть.
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MAX — государственный мессенджер. Данные передаются по запросу правоохранительных органов, политика конфиденциальности это прямо допускает. Сквозного шифрования нигде нет. Это не домыслы — это написано в официальных документах, которые я разбирал в отдельном материале.
WB Chat — коммерческий продукт компании, зарегистрированной в ОАЭ. Другая модель доверия: Wildberries зарабатывает на комиссии с продаж, а не на данных. Прямой государственной вертикали нет. Но (и это важно) у WB Chat нет независимого аудита безопасности. Нет опубликованной политики шифрования. Нет понимания как именно хранятся и защищаются данные. Теоретически другая модель доверия интересна. Практически — пока непроверенная.
Перспективы WB Chat — мой честный прогноз
Потенциал у WB Chat есть, но он очень специфический. Wildberries со 120 миллионами покупателей и огромной сетью продавцов может встроить мессенджер в основное приложение маркетплейса. Чат между покупателем и продавцом, уведомления о заказах, общение с поддержкой — это естественные сценарии.
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Но стать полноценной альтернативой MAX для обычного общения — задача другого масштаба. Для этого нужны:
- функции — без них это не мессенджер;
- аудитория — её пока нет и быстро не появится;
- время — мессенджеры растут годами, не неделями.
Итог недели: WB Chat пока проигрывает MAX по всем практическим параметрам. Функций меньше, людей нет, каналов нет. Использовать его вместо MAX сегодня — значит писать в пустоту. Удалять не буду — слежу за развитием. Если через полгода там появятся кружочки и хотя бы часть контактов, разговор станет другим. Пока же MAX остаётся безальтернативным российским мессенджером несмотря на все его недостатки. Актуальные новости о российских мессенджерах публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.