Отдыхай с умом! Лучшие приложения на Андроид для отдыха и развлечений

Бытует мнение, что приложения для Андроид в большинстве своем носят исключительно развлекательный характер. Но если присмотреться, то категорий невероятно много: есть софт для работы, учебы или, например, для обслуживания смартфона. В итоге, программ для отдыха остается не так уж много как казалось на первый взгляд, да еще и не все из них помогут пользователю расслабиться и перевести дух. Вместо того, чтобы отдыхать от смартфона, загляните в нашу подборку приложений и скачайте их прямо сейчас: они помогут настроиться на нужный лад, открыть для себя что-то новое и просто провести время с пользой.

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Приложение для отдыха от телефона

И все же: как возможно отдохнуть от телефона, не выпуская из рук? Для многих это просто нереально, ведь регулярно приходят уведомления и сообщения. Перевести дух поможет прикольная утилита для фокусировки Digital Detox. Со стороны кажется, что она просто копирует Цифровое благополучие в Android — да, по сути, так и есть. Только вся система заключена в необычный приятный интерфейс.

Во-первых, отдых от телефона здесь разбит по уровням — от легкого до профи, за выполнение которого даются баллы. Благодаря им вы можете зарабатывать достижения и место в рейтинге, а также просматривать итоги цифрового детокса в виде графиков. Есть и индивидуальный план с настройками — такое подойдет каждому.

Как отдохнуть от смартфона

Расслабляющая музыка для Андроид

Казалось бы, нет ничего проще, чем включить звуки природы или какой-нибудь лаунж во время отдыха. Но зачем все это искать, собирать плейлисты, когда целое приложение с расслабляющей музыкой под названием Гармония. Но только не все так просто: вам предстоит самому ее создать! Разберется любой, даже не имея музыкального образования: нужно всего лишь пробовать различные музыкальные инструменты, собирая из нот приятные мелодии.

Чем-то оно даже напоминает знаменитую Guitar Hero, но только более убаюкивающую. В целом, идеальное приложение для сна и отдыха, которое не требует от вас знания чего-либо, зато в результате сможете расслабиться. Сами разработчики рекомендуют играть в наушниках.

Гармония для Андроид

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Приложение для тренировки мозга

Незамысловатые головоломки для Андроид — еще один способ провести время с пользой, приложив минимум усилий. Нашли для вас приложение Eureka: оно предложит вам множество различных заданий, начиная с выбора фигуры с самым ярким цветом и заканчивая более сложными вроде попытки найти отличающийся элемент на экране среди одинаковых. Выглядит как какое-то баловство?

Но в реальности игра развивает сообразительность и внимательность. Если вам кажется, что работа убивает вас на корню своим однообразием, то срочно скачивайте Eureka и проходите задания, стараясь тратить на них минимум времени, чтобы обойти других игроков.

Тренировки для мозга

Игры-викторины — скачать на Андроид

Борьба умов — знаменитая викторина для Андроид, в которую лично я играю уже около 10 лет. Пожалуй, главная фишка приложение — возможность играть с друзьями онлайн, вызывая их на интеллектуальную дуэль. Отвечать придется на вопросы из разных категорий, начиная с комиксов и заканчивая экономикой. Если раньше вопросы повторялись, то теперь такого практически нет!

Можно смотреть рейтинги, обгонять друзей, набирая очки, да и просто круто проводить время. Одна партия может занять всего около 5 минут — отличный способ отвлечься от работы прямо посреди рабочего дня. Играть в головоломку можно и без друзей — со случайными соперниками в дневном вызове. Приятно и то, что это совершенно бесплатный квиз для Андроид, пусть и с небольшим количеством рекламы.

Борьба умов

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Как распознать птицу по пению

Представьте: стоите вы теплым утром выходного дня на своем балконе и слышите пение птиц. Как распознать вид и где его посмотреть? Ответ вы найдете в очень крутом приложении BirdNET. Оно использует встроенный микрофон и позволяет записывать источник звука. Даже если вы слышите щебет где-то вдалеке, не поленитесь запустить утилиту — она запишет его, проанализирует и выдаст всю информацию об этой птице.

Самое интересное, что BirdNET, судя по всему, было создано фанатом своего дела. Внутри есть даже энциклопедия птиц, которая на основе геолокации выдает виды, живущие в вашем регионе. Неожиданно полезное и бесплатное приложение для телефона из недр Гугл Плей, которое, к сожалению, вряд ли появится в рекомендациях. Качайте прямо сейчас!

Распознавание птиц