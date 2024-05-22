Отдыхай с умом! Лучшие приложения на Андроид для отдыха и развлечений

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Иван Герасимов

Бытует мнение, что приложения для Андроид в большинстве своем носят исключительно развлекательный характер. Но если присмотреться, то категорий невероятно много: есть софт для работы, учебы или, например, для обслуживания смартфона. В итоге, программ для отдыха остается не так уж много как казалось на первый взгляд, да еще и не все из них помогут пользователю расслабиться и перевести дух. Вместо того, чтобы отдыхать от смартфона, загляните в нашу подборку приложений и скачайте их прямо сейчас: они помогут настроиться на нужный лад, открыть для себя что-то новое и просто провести время с пользой.

Отдыхай с умом! Лучшие приложения на Андроид для отдыха и развлечений. Это лучшие приложения для твоего отдыха! Фото: profile.ru. Фото.

Это лучшие приложения для твоего отдыха! Фото: profile.ru

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Приложение для отдыха от телефона

И все же: как возможно отдохнуть от телефона, не выпуская из рук? Для многих это просто нереально, ведь регулярно приходят уведомления и сообщения. Перевести дух поможет прикольная утилита для фокусировки Digital Detox. Со стороны кажется, что она просто копирует Цифровое благополучие в Android — да, по сути, так и есть. Только вся система заключена в необычный приятный интерфейс.

Приложение для отдыха от телефона. Прикольное приложение, которое поможет вам отдохнуть от смартфона. Фото.

Прикольное приложение, которое поможет вам отдохнуть от смартфона

Во-первых, отдых от телефона здесь разбит по уровням — от легкого до профи, за выполнение которого даются баллы. Благодаря им вы можете зарабатывать достижения и место в рейтинге, а также просматривать итоги цифрового детокса в виде графиков. Есть и индивидуальный план с настройками — такое подойдет каждому.

Как отдохнуть от смартфона

Расслабляющая музыка для Андроид

Казалось бы, нет ничего проще, чем включить звуки природы или какой-нибудь лаунж во время отдыха. Но зачем все это искать, собирать плейлисты, когда целое приложение с расслабляющей музыкой под названием Гармония. Но только не все так просто: вам предстоит самому ее создать! Разберется любой, даже не имея музыкального образования: нужно всего лишь пробовать различные музыкальные инструменты, собирая из нот приятные мелодии.

Расслабляющая музыка для Андроид. Просто нажимайте на те же квадратики по правую сторону линии, чтобы создать красивую мелодию. Фото.

Просто нажимайте на те же квадратики по правую сторону линии, чтобы создать красивую мелодию

Чем-то оно даже напоминает знаменитую Guitar Hero, но только более убаюкивающую. В целом, идеальное приложение для сна и отдыха, которое не требует от вас знания чего-либо, зато в результате сможете расслабиться. Сами разработчики рекомендуют играть в наушниках.

Гармония для Андроид

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Приложение для тренировки мозга

Незамысловатые головоломки для Андроид — еще один способ провести время с пользой, приложив минимум усилий. Нашли для вас приложение Eureka: оно предложит вам множество различных заданий, начиная с выбора фигуры с самым ярким цветом и заканчивая более сложными вроде попытки найти отличающийся элемент на экране среди одинаковых. Выглядит как какое-то баловство?

Приложение для тренировки мозга. Головоломка содержит массу интересных заданий — от простых до сложных. Фото.

Головоломка содержит массу интересных заданий — от простых до сложных

Но в реальности игра развивает сообразительность и внимательность. Если вам кажется, что работа убивает вас на корню своим однообразием, то срочно скачивайте Eureka и проходите задания, стараясь тратить на них минимум времени, чтобы обойти других игроков.

Тренировки для мозга

Игры-викторины — скачать на Андроид

Борьба умов — знаменитая викторина для Андроид, в которую лично я играю уже около 10 лет. Пожалуй, главная фишка приложение — возможность играть с друзьями онлайн, вызывая их на интеллектуальную дуэль. Отвечать придется на вопросы из разных категорий, начиная с комиксов и заканчивая экономикой. Если раньше вопросы повторялись, то теперь такого практически нет!

Игры-викторины — скачать на Андроид. Крутая игра, которая с годами только набрала популярность и стала лучше. Фото.

Крутая игра, которая с годами только набрала популярность и стала лучше

Можно смотреть рейтинги, обгонять друзей, набирая очки, да и просто круто проводить время. Одна партия может занять всего около 5 минут — отличный способ отвлечься от работы прямо посреди рабочего дня. Играть в головоломку можно и без друзей — со случайными соперниками в дневном вызове. Приятно и то, что это совершенно бесплатный квиз для Андроид, пусть и с небольшим количеством рекламы.

Борьба умов

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Как распознать птицу по пению

Представьте: стоите вы теплым утром выходного дня на своем балконе и слышите пение птиц. Как распознать вид и где его посмотреть? Ответ вы найдете в очень крутом приложении BirdNET. Оно использует встроенный микрофон и позволяет записывать источник звука. Даже если вы слышите щебет где-то вдалеке, не поленитесь запустить утилиту — она запишет его, проанализирует и выдаст всю информацию об этой птице.

Как распознать птицу по пению. Приложение распознает птиц даже на видеозаписях. Фото.

Приложение распознает птиц даже на видеозаписях

Самое интересное, что BirdNET, судя по всему, было создано фанатом своего дела. Внутри есть даже энциклопедия птиц, которая на основе геолокации выдает виды, живущие в вашем регионе. Неожиданно полезное и бесплатное приложение для телефона из недр Гугл Плей, которое, к сожалению, вряд ли появится в рекомендациях. Качайте прямо сейчас!

Распознавание птиц

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