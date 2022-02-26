Отправлять фотографии без сжатия через WhatsApp будет намного проще

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Артем Сутягин 0

Наверняка вы замечали, как после отправки фотографии через WhatsApp она из отличной картинки превращается в месиво пикселей и шумов. Не спасает даже наличие хорошего смартфона. Даже наоборот, именно в этом случае разница становится еще более заметной. Так получается из-за очень высокой степени сжатия. Оно позволяет тратить меньше трафика, не забивать сеть и не занимать место в телефоне. Но есть способы отправить картинку в исходном качестве. Вот только сейчас это очень неудобно, однако WhatsApp знает, как решить проблему, и скоро нас ждет кое-что интересное.

WhatsApp

WhatsApp — довольно неповоротливый мессенджер, но он пользуется популярностью и ему приходится подстраиваться под требования пользователей

Отправка фотографий в хорошем качестве через WhatsApp

Чтобы обойти ограничение на сжатие и получить хорошее качество на том конце связи, надо переслать ваши фотографии в качестве документов. Такая функция лучше всего реализована в Telegram, но есть ее видение и у создателей WhatsApp. Правда, пока они не дошли до ее реализации в полном масштабе.

Фотография, отправленная без сжатия (как документ), выглядит ужасно для получателя. Она сопровождается общим изображением документа и именем файла. В итоге получатель не знает точно, что перед ним, и не может понять, надо ли это открывать и что вообще его ждет.

WhatsApp

WhatsApp сейчас является самым массовым мессенджером.

Новая функция WhatsApp

Однако вскоре ситуация может улучшиться, как отмечает WABetaInfo, анализируя последнюю бета-версию WhatsApp для Android (2.22.5.11). Существует новшество, которое представляет собой поворотный момент в этой истории. Это появление функции предварительного просмотра изображений. Работать она будет даже тогда, когда изображение отправляется в виде файла для сохранения исходного качества.

Изменение может показаться тривиальным, но оно, тем не менее, делает процедуру пересылки изображений без сжатия гораздо более интуитивной, понятной и удобной. Получатель сможет заранее увидеть, что ему пришло, и понять, надо ли это открывать сейчас и надо ли вообще.

WhatsApp

А вы пользуетесь WhatsApp?

Кто может отправлять фотографии по-новому

На данный момент воспользоваться новой функцией могут далеко не все пользователи, а только те, что входят в небольшое число бета-тестеров. Раз эта функция появилась, она должна довольно скоро стать доступной для всех. Пока она проходит тестирование, чтобы наконец-то быть интегрированной в стабильную версию приложения.

Как мы можем видеть на скришоте, это изображение было отправлено как файл, но теперь есть предварительный просмотр. В предыдущих обновлениях нельзя было узнать содержание документа. Теперь можно.

Так все становится более наглядным.

WhatsApp внедряет эту функцию для некоторых бета-тестеров. Интересно, что до этого она уже появлялась в некоторых предыдущих версиях, но теперь стала доступна бОльшему количеству людей.

Что мне не нравится в Telegram Desktop.

Как посмотреть фотографии без сжатия в WhatsApp

Проверить это просто. Отправьте себе с другого номера сообщение с картинкой. Если предварительного просмотра нет, значит функция не готова для вашей учетной записи WhatsApp. WhatsApp планирует включить предварительный просмотр изображений в следующих нескольких обновлениях, поэтому обязательно обновите бета-версию WhatsApp, когда увидите, что она стала доступна.

WhatsApp в последнее время все чаще предлагает функции, которых от нее ждали уже много лет. Скорее всего, это связано с тем, что пользователи высоко оценили их в Telegram, где многие из ”новинок” есть уже давно. В WhatsApp на iOS в частности появилась интересная новая функция. На платформе Apple воспроизведение голосовых сообщений и других аудио-файлов не прекращается, если выйти из чата, в котором они были отправлены. Эта функция способствует многозадачности и позволяет приложению быть немного более универсальным. Вам не надо ждать, пока сообщение прозвучит до конца — вы можете дальше заниматься своими делами. Побольше бы таких нововведений.

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