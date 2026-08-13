Память на смартфоне рано или поздно заканчивается у всех, и причина не всегда очевидна. Мой Pixel 10 Pro за полгода съел почти 100 ГБ, хотя приложений я ставил немного и держал включённым резервное копирование фотографий в Google Photos. Чтобы понять, куда делось место, я нашёл пару простых приложений, и с их помощью освободил около 10 ГБ, не удаляя ничего важного. А если этого объёма вам кажется мало, познакомьтесь с другими способами чистки Android.

Память уходит незаметно и её сложно найти вручную

Стандартные решения знакомы всем: докупить облако, скинуть файлы на внешний диск или в следующий раз взять телефон с бóльшим объёмом хранилища. Но это не всегда удобно и не всегда бесплатно. Мне хотелось сначала понять, что вообще занимает место, а уже потом решать, что с этим делать.

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Проблема в том, что встроенные инструменты не всегда показывают полную картину, а большинство сторонних чистильщиков неудобны и напичканы рекламой. Моя мама, например, каждый раз звонит мне, чтобы разобраться, что забивает память на её Galaxy S24 FE. Поэтому я искал приложение, в котором разберётся любой человек без опыта.

Disky — простой анализатор памяти без рекламы

В поисках нормального анализатора я наткнулся на Disky. Приложения нет в Google Play — оно доступно только через магазин F-Droid, зато интерфейс настолько простой, что разберётся даже неподготовленный пользователь. Это бесплатный проект с открытым кодом: на странице F-Droid указано, что Disky анализирует устройство и показывает данные с разбивкой по папкам, включая приложения.

Скачать Disky

При запуске приложение просит несколько разрешений: доступ к управлению всеми файлами и к данным об использовании приложений — без этого анализатор просто не увидит содержимое памяти. После этого он почти сразу сканирует хранилище. По описанию разработчика, даже большие накопители сканируются за секунды. Учтите, что приложению нужен Android 11 или новее.

После сканирования Disky показывает наглядную картину, как и другие похожие приложения для очистки памяти. Сверху выводится круговая диаграмма с занятым и свободным местом, а ниже — список папок и приложений в порядке убывания по размеру. Сортировку можно переключить на алфавитную, но по умолчанию всё отсортировано по объёму. Пересканировать память можно в любой момент кнопкой обновления в верхней панели.

У меня главным пожирателем места на Pixel 10 Pro оказались приложения — почти 45 ГБ. Даже с включённым бэкапом Google Photos папка DCIM занимала около 17,5 ГБ, а Downloads — примерно 11,5 ГБ. По каждому разделу можно провалиться в подпапки и увидеть, что именно съедает место.

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Disky ничего не удаляет — он только показывает, что занимает память. Чтобы что-то стереть, придётся открывать файловый менеджер и удалять данные там. Для кого-то это минус, но лично мне так спокойнее: приложение не может случайно снести что-то нужное, а решение о каждом файле принимаю я сам. Если вам нужна именно диагностика без риска, это скорее плюс.

SD Maid 2/SE — если хочется чистить память в самом приложении

Если Disky кажется слишком простым, есть более мощная альтернатива — SD Maid 2/SE. В отличие от Disky, она умеет чистить внутреннюю память и кеш и позволяет копать заметно глубже. Внизу экрана есть кнопка удаления, которая освобождает место в одно нажатие, а рядом сразу видно, сколько именно удастся освободить.

Скачать SD Maid 2/SE

Из полезных инструментов здесь есть CorpseFinder, который находит и удаляет файлы и папки, оставшиеся от уже удалённых приложений. SystemCleaner убирает мусорные файлы, а Deduplicator ищет дубликаты. Есть и раздел StorageAnalyzer, как в Disky, но SD Maid дополнительно ведёт в настройки приложения, где можно очистить кеш и пользовательские данные. Приложение работает без рекламы.

Главный подвох: большая часть возможностей заблокирована за платной подпиской, включая планировщик, который автоматически запускает очистку. По данным разработчика, разблокировка доступна как разовая покупка или подписка в Google Play, а в бесплатной версии из F-Droid все инструменты можно запустить для сканирования и заранее увидеть, что будет удалено, но само действие требует апгрейда.