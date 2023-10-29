Telegram выпустил большое обновление для Android, изменив чаты до неузнаваемости. Что еще добавили в мессенджер?

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Герман Вологжанин

В преддверие Хэллоуина 2023 разработчики Telegram выпустили большое обновление, сделав апгрейд нескольких ключевых функций приложения. Команда мессенджера до неузнаваемости изменила ответы на сообщения, добавив ранее недоступные опции, а еще расширила возможности настроек аккаунта и сторис. Посмотрим на эти и другие нововведения Telegram 10.2.0, а также разберемся, как ими пользоваться.

Telegram выпустил большое обновление для Android, изменив чаты до неузнаваемости. Что еще добавили в мессенджер? Свежее обновление приурочили к Хэллоуину. Фото.

Свежее обновление приурочили к Хэллоуину

Как ответить на сообщение в Телеграм

Главное изменение в обновлении Telegram — полностью переработанные ответы на сообщения. Начиная с версии 10.2.0, у пользователей есть возможность цитировать не весь комментарий, а только его часть. Для этого нужно задержать палец на исходном сообщении, выделить фрагмент текста, после чего останется нажать кнопку «Цитировать» или «Ответить».

Как ответить на сообщение в Телеграм. Наконец-то можно цитировать отдельные фрагменты текста. Фото.

Наконец-то можно цитировать отдельные фрагменты текста

Кроме того, теперь доступен такой вариант форматирования текста в Телеграм, как цитирование. Вы можете оформить цитату в своем сообщении, не отвечая на чужие комментарии. Выделите свой текст, нажмите на «три точки» и выберите «Цитировать».

Как ответить на сообщение в Телеграм. Цитаты добавляются и вручную. Фото.

Цитаты добавляются и вручную

Для комфортного взаимодействия с новыми функциями Телеграм разработчики добавили отдельное меню ответов. Когда вы отвечаете на сообщение, нажмите кнопку со стрелочкой и выберите одно из доступных действий. Кстати, помимо цитирования отдельных фрагментов появилась возможность перенаправить ответ в другой чат (например, из общего в личный), чтобы продолжить переписку.

Как ответить на сообщение в Телеграм. Для удобства цитирования добавлено отдельное меню. Фото.

Для удобства цитирования добавлено отдельное меню

Также дополнительное меню появляется, когда вы отправляете ссылки в Телеграме. Через него мессенджер позволяет изменить размер превью или поменять расположение линка (над сообщением или под ним).

Как ответить на сообщение в Телеграм. Настройки для редактирования ссылок. Фото.

Настройки для редактирования ссылок

Наконец, взаимодействие со ссылками в Telegram стало удобнее. Команда мессенджера расширила кликабельную часть, и теперь для перехода достаточно нажать на любую точку в области предпросмотра.

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Изменение цвета имени в Telegram

Расширив функциональность ответов, разработчики добавили новую настройку аккаунта в Telegram — изменение цвета имени в мессенджере. Чтобы ее попробовать, нужно:

  1. Открыть настройки мессенджера.
  2. Перейти в раздел «Настройки чатов», а затем — «Изменить цвет имени».
  3. При необходимости добавить фоновый эмодзи, который будет сопровождать ваши цитаты.
  4. Нажать кнопку «Применить цвет и эмодзи» для сохранения изменений.
Изменение цвета имени в Telegram. Функция для обладателей подписки Telegram Premium. Фото.

Функция для обладателей подписки Telegram Premium

К сожалению, изменение цвета имени в Телеграме доступно только обладателям подписки Telegram Premium. Остальным пользователям придется довольствоваться вариантом, который выберет сам мессенджер по умолчанию.

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Настройки сторис в Телеграме

Еще одно нововведение Telegram — небольшой апгрейд сторис. Теперь их можно перематывать. Для этого нужно задержать палец на экране, а затем провести им вправо или влево, чтобы перемотать сторис вперед или назад соответственно.

Настройки сторис в Телеграме. Новые возможности сторис в Telegram. Фото.

Новые возможности сторис в Telegram

Также во время записи сторис в Телеграме можно включить вспышку для фронтальной камеры. Более того, мессенджер предлагает гибкие настройки, позволяя изменить цвет и уровень яркости.

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Как обновить Telegram на Android

Традиционно обновить Телеграм на Андроид получится с помощью Google Play или другого магазина приложений, через который вы устанавливали мессенджер. Перейдите на страницу программы и нажмите кнопку «Обновить» для загрузки Telegram 10.2.0.

Как обновить Telegram на Android. Стандартная установка обновления, как и всегда. Фото.

Стандартная установка обновления, как и всегда

Если по каким-то причинам Телеграм не обновляется, скачайте приложение с официального сайта разработчиков и установите свежую версию вручную, предоставив разрешение на установку из неизвестных источников.

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Где скачать старую версию Телеграм

Несмотря на большое количество нововведений, Telegram версии 10.2.0 имеет много недостатков. В частности, после апдейта нельзя скрыть сторис от служебного чата мессенджера, а по причине изменения цвета имени многие чаты начали выглядеть просто вырвиглазно. Если вас это не устраивает, скачайте Telegram 10.1.3 по следующей инструкции:

  1. Перейдите на страницу Telegram 10.1.3 в APKPure.
  2. Загрузите APK.
  3. Откройте скачанный файл.
  4. Нажмите кнопку «Обновить».
Где скачать старую версию Телеграм. Инструкция для тех, кому не понравилось обновление. Фото.

Инструкция для тех, кому не понравилось обновление

Остается надеяться, что команда мессенджера исправит недостатки в будущих апдейтах. Впрочем, если вы не испытываете дискомфорт после установки Telegram 10.2.0, можете не предпринимать дополнительные действия.

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