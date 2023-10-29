Telegram выпустил большое обновление для Android, изменив чаты до неузнаваемости. Что еще добавили в мессенджер?

В преддверие Хэллоуина 2023 разработчики Telegram выпустили большое обновление, сделав апгрейд нескольких ключевых функций приложения. Команда мессенджера до неузнаваемости изменила ответы на сообщения, добавив ранее недоступные опции, а еще расширила возможности настроек аккаунта и сторис. Посмотрим на эти и другие нововведения Telegram 10.2.0, а также разберемся, как ими пользоваться.

Как ответить на сообщение в Телеграм

Главное изменение в обновлении Telegram — полностью переработанные ответы на сообщения. Начиная с версии 10.2.0, у пользователей есть возможность цитировать не весь комментарий, а только его часть. Для этого нужно задержать палец на исходном сообщении, выделить фрагмент текста, после чего останется нажать кнопку «Цитировать» или «Ответить».

Кроме того, теперь доступен такой вариант форматирования текста в Телеграм, как цитирование. Вы можете оформить цитату в своем сообщении, не отвечая на чужие комментарии. Выделите свой текст, нажмите на «три точки» и выберите «Цитировать».

Для комфортного взаимодействия с новыми функциями Телеграм разработчики добавили отдельное меню ответов. Когда вы отвечаете на сообщение, нажмите кнопку со стрелочкой и выберите одно из доступных действий. Кстати, помимо цитирования отдельных фрагментов появилась возможность перенаправить ответ в другой чат (например, из общего в личный), чтобы продолжить переписку.

Также дополнительное меню появляется, когда вы отправляете ссылки в Телеграме. Через него мессенджер позволяет изменить размер превью или поменять расположение линка (над сообщением или под ним).

Наконец, взаимодействие со ссылками в Telegram стало удобнее. Команда мессенджера расширила кликабельную часть, и теперь для перехода достаточно нажать на любую точку в области предпросмотра.

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Изменение цвета имени в Telegram

Расширив функциональность ответов, разработчики добавили новую настройку аккаунта в Telegram — изменение цвета имени в мессенджере. Чтобы ее попробовать, нужно:

Открыть настройки мессенджера. Перейти в раздел «Настройки чатов», а затем — «Изменить цвет имени». При необходимости добавить фоновый эмодзи, который будет сопровождать ваши цитаты. Нажать кнопку «Применить цвет и эмодзи» для сохранения изменений.

К сожалению, изменение цвета имени в Телеграме доступно только обладателям подписки Telegram Premium. Остальным пользователям придется довольствоваться вариантом, который выберет сам мессенджер по умолчанию.

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Настройки сторис в Телеграме

Еще одно нововведение Telegram — небольшой апгрейд сторис. Теперь их можно перематывать. Для этого нужно задержать палец на экране, а затем провести им вправо или влево, чтобы перемотать сторис вперед или назад соответственно.

Также во время записи сторис в Телеграме можно включить вспышку для фронтальной камеры. Более того, мессенджер предлагает гибкие настройки, позволяя изменить цвет и уровень яркости.

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Как обновить Telegram на Android

Традиционно обновить Телеграм на Андроид получится с помощью Google Play или другого магазина приложений, через который вы устанавливали мессенджер. Перейдите на страницу программы и нажмите кнопку «Обновить» для загрузки Telegram 10.2.0.

Если по каким-то причинам Телеграм не обновляется, скачайте приложение с официального сайта разработчиков и установите свежую версию вручную, предоставив разрешение на установку из неизвестных источников.

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Где скачать старую версию Телеграм

Несмотря на большое количество нововведений, Telegram версии 10.2.0 имеет много недостатков. В частности, после апдейта нельзя скрыть сторис от служебного чата мессенджера, а по причине изменения цвета имени многие чаты начали выглядеть просто вырвиглазно. Если вас это не устраивает, скачайте Telegram 10.1.3 по следующей инструкции:

Перейдите на страницу Telegram 10.1.3 в APKPure. Загрузите APK. Откройте скачанный файл. Нажмите кнопку «Обновить».

Остается надеяться, что команда мессенджера исправит недостатки в будущих апдейтах. Впрочем, если вы не испытываете дискомфорт после установки Telegram 10.2.0, можете не предпринимать дополнительные действия.