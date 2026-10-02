Со мной постоянно бывает, что после покупки вещи в интернете я понимаю, что она сидит совсем не так, как на модели. OpenAI решила помочь мне и миллионам других людей, включая вас: в ChatGPT появилась виртуальная примерка одежды по вашему фото, причём с товарами почти из любого магазина. Похожая функция уже есть у Wildberries, но у ChatGPT она устроена иначе. Плюс имеется и подвох, о котором стоит знать до первой примерки. Объясняю, как работает примерка, как пользоваться ею на Android и что стоит отключить заранее.

Функция примерки одежды в приложении ChatGPT

Функция примерки одежды в приложении ChatGPT

Новые возможности ChatGPT в 2026 году

Функция называется «Примерить» и появилась 1 октября 2026 года. Вы загружаете своё фото, а нейросеть показывает, как выбранная вещь будет на вас смотреться. Главное, что она умеет:

  • примерка с любого сайта: работает с товарами, которые нашёл сам ChatGPT, и со скриншотами из любых магазинов;
  • одно фото навсегда: снимок сохраняется, при следующих примерках загружать его заново не нужно;
  • подбор по стилю: можно описать, что хочется, и ChatGPT предложит вещи;
  • одежда звёзд: бот ищет вещи, в которых появлялись знаменитости;
  • «Избранное»: товары и снимки с примеркой сохраняются в «Библиотеку» по папкам.

Картинки создаёт модель ChatGPT Images 2.5, которая вышла в сентябре. По словам OpenAI, у неё более естественное освещение и проработанные текстуры ткани. Как с картинками справлялась предыдущая версия, мы проверяли в сравнении ChatGPT и Gemini.

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Примерка одежды в приложении по шагам

Функцию выпустили сразу для всех стран, где работает ChatGPT. Названия кнопок могут немного отличаться в зависимости от версии приложения. Примерить вещь можно так:

  1. Обновите приложение ChatGPT до последней версии.
  2. Попросите ChatGPT подобрать вещь или отправьте ему скриншот товара из любого магазина.
  3. Нажмите кнопку «Примерить» на карточке товара.
  4. Загрузите селфи или фото в полный рост.
  5. Дождитесь, пока нейросеть покажет вас в выбранной вещи.
Пошаговая примерка одежды через приложение ChatGPT

Пошаговая примерка одежды через приложение ChatGPT

Для лучшего результата берите фото при хорошем свете, где вас видно целиком и одежда на вас не слишком объёмная. Понравившийся вариант можно сразу сохранить в «Избранное», чтобы потом сравнить несколько вещей.

Подвох: ваши фото могут пойти на обучение нейросети

По умолчанию OpenAI может использовать загруженные фотографии для обучения своих моделей. Речь о ваших снимках в полный рост, поэтому эту опцию лучше отключить до первой примерки. Названия пунктов могут немного отличаться, но путь такой:

  1. Откройте ChatGPT и нажмите на значок профиля.
  2. Перейдите в «Настройки».
  3. Откройте раздел «Управление данными».
  4. Выключите переключатель «Улучшать модель для всех».
Отключение улучшения ChatGPT в настройках

Отключение улучшения ChatGPT в настройках

После этого новые переписки и загруженные фото не будут использоваться для обучения. Отключать опцию придётся самостоятельно: OpenAI сама этого не сделает.

Ограничения работы в России

Здесь всё упирается в доступ к самому ChatGPT. С 6 сентября 2026 года сервис у многих пользователей в России не открывается, а приложение на Android зависает на заставке. Скачать его из Google Play с российским аккаунтом тоже нельзя — это ограничение самой OpenAI. Подробнее о ситуации мы рассказывали в материале о том, что стало с ChatGPT на Android после блокировки.

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Если ChatGPT у вас работает, примерка будет доступна на актуальной версии приложения. Если нет, похожая функция уже есть в приложении Wildberries: там тоже можно примерить одежду по своему фото, но только на товары самого маркетплейса.