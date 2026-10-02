Со мной постоянно бывает, что после покупки вещи в интернете я понимаю, что она сидит совсем не так, как на модели. OpenAI решила помочь мне и миллионам других людей, включая вас: в ChatGPT появилась виртуальная примерка одежды по вашему фото, причём с товарами почти из любого магазина. Похожая функция уже есть у Wildberries, но у ChatGPT она устроена иначе. Плюс имеется и подвох, о котором стоит знать до первой примерки. Объясняю, как работает примерка, как пользоваться ею на Android и что стоит отключить заранее.

Новые возможности ChatGPT в 2026 году

Функция называется «Примерить» и появилась 1 октября 2026 года. Вы загружаете своё фото, а нейросеть показывает, как выбранная вещь будет на вас смотреться. Главное, что она умеет:

примерка с любого сайта : работает с товарами, которые нашёл сам ChatGPT, и со скриншотами из любых магазинов;

: работает с товарами, которые нашёл сам ChatGPT, и со скриншотами из любых магазинов; одно фото навсегда : снимок сохраняется, при следующих примерках загружать его заново не нужно;

: снимок сохраняется, при следующих примерках загружать его заново не нужно; подбор по стилю : можно описать, что хочется, и ChatGPT предложит вещи;

: можно описать, что хочется, и ChatGPT предложит вещи; одежда звёзд : бот ищет вещи, в которых появлялись знаменитости;

: бот ищет вещи, в которых появлялись знаменитости; «Избранное»: товары и снимки с примеркой сохраняются в «Библиотеку» по папкам.

Картинки создаёт модель ChatGPT Images 2.5, которая вышла в сентябре. По словам OpenAI, у неё более естественное освещение и проработанные текстуры ткани. Как с картинками справлялась предыдущая версия, мы проверяли в сравнении ChatGPT и Gemini.

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Примерка одежды в приложении по шагам

Функцию выпустили сразу для всех стран, где работает ChatGPT. Названия кнопок могут немного отличаться в зависимости от версии приложения. Примерить вещь можно так:

Обновите приложение ChatGPT до последней версии. Попросите ChatGPT подобрать вещь или отправьте ему скриншот товара из любого магазина. Нажмите кнопку «Примерить» на карточке товара. Загрузите селфи или фото в полный рост. Дождитесь, пока нейросеть покажет вас в выбранной вещи.

Для лучшего результата берите фото при хорошем свете, где вас видно целиком и одежда на вас не слишком объёмная. Понравившийся вариант можно сразу сохранить в «Избранное», чтобы потом сравнить несколько вещей.

Подвох: ваши фото могут пойти на обучение нейросети

По умолчанию OpenAI может использовать загруженные фотографии для обучения своих моделей. Речь о ваших снимках в полный рост, поэтому эту опцию лучше отключить до первой примерки. Названия пунктов могут немного отличаться, но путь такой:

Откройте ChatGPT и нажмите на значок профиля. Перейдите в «Настройки». Откройте раздел «Управление данными». Выключите переключатель «Улучшать модель для всех».

После этого новые переписки и загруженные фото не будут использоваться для обучения. Отключать опцию придётся самостоятельно: OpenAI сама этого не сделает.

Ограничения работы в России

Здесь всё упирается в доступ к самому ChatGPT. С 6 сентября 2026 года сервис у многих пользователей в России не открывается, а приложение на Android зависает на заставке. Скачать его из Google Play с российским аккаунтом тоже нельзя — это ограничение самой OpenAI. Подробнее о ситуации мы рассказывали в материале о том, что стало с ChatGPT на Android после блокировки.

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Если ChatGPT у вас работает, примерка будет доступна на актуальной версии приложения. Если нет, похожая функция уже есть в приложении Wildberries: там тоже можно примерить одежду по своему фото, но только на товары самого маркетплейса.