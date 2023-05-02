Как пользоваться нейросетью ChatGPT на смартфоне Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

В конце прошлого года компания OpenAI представила нейросеть ChatGPT — чат-бот, генерирующий текст по запросу пользователя. Модель, построенная на базе ИИ, не просто дает ответы на поставленные вопросы, но и пишет сценарии, статьи, дипломные работы и даже сочиняет стихи. Сегодня вместе разберемся, как пользоваться ChatGPT на Андроид, рассмотрев несколько способов доступа к чат-боту, который генерирует текст в том числе и на русском языке.

Как пользоваться нейросетью ChatGPT на смартфоне Android. Воспользоваться языковой моделью GPT можно несколькими способами. Фото.

Воспользоваться языковой моделью GPT можно несколькими способами

Как пользоваться ChatGPT в России

Проект компании OpenAI доступен только на сайте chat.openai.com. Легально GPT в России не работает. Вы не сможете открыть сайт чат-бота без VPN, а также вам не удастся без костылей зарегистрировать аккаунт, необходимый для взаимодействия с нейросетью. Впрочем, если вы готовы потратить немного времени и денег, обратитесь к нашей инструкции, как пользоваться GPT в России:

  1. Включите VPN на смартфоне.
  2. Откройте сайт chat.openai.com и создайте аккаунт, нажав кнопку «Sign Up».
  3. Войдите, используя профиль в Google.
  4. Укажите имя и фамилию, а также дату рождения.
  5. Для продолжения регистрации вам понадобится указать номер телефона. Российский не подойдет. Единственный выход — покупка виртуального номера. Возьмите вариант для приема СМС в OpenAI. Он будет работать 15 минут.
  6. Вставьте купленный номер в специальное поле на сайте OpenAI.
  7. Затем вернитесь на сайт, где покупали виртуальный номер, и скопируйте код для завершения регистрации.
Как пользоваться ChatGPT в России. Для регистрации нужно приобрести виртуальный номер страны, на территории которой работает сайт OpenAI. Фото.

Для регистрации нужно приобрести виртуальный номер страны, на территории которой работает сайт OpenAI

Более подробно процесс регистрации в GPT из России изложен в материале, опубликованном на сайте AppleInsider.ru. Ну а с принципом работы нейросети вы познакомитесь в тексте, где мы рассказали, как ChatGPT написал статью для сайта AndroidInsider.ru.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Бот ChatGPT в Discord

Поскольку сайт ChatGPT в России без танцев с бубном не работает, приходится искать другие способы доступа к чат-боту. И они есть! Например, через добавление GPT в Discord. Сначала вам придется скачать приложение и зарегистрироваться, если ранее не был зарегистрирован аккаунт на этой платформе.

Купить беспроводную игровую мышь

Далее необходимо добавить бот GPT на свой сервер Discord. Показываем, как это сделать:

  1. Нажмите «+» на главной странице, а затем — «Свой шаблон».
  2. В меню «Расскажите нам о вашем сервере» выберите вариант «Пропустить этот вопрос».
  3. Придумайте имя и нажмите «Создать сервер», пропустив все последующие шаги.
  4. Откройте страницу ChatGPT в Discord.
  5. Нажмите «Добавить этого бота» и выберите свой сервер.
Бот ChatGPT в Discord. Добавляем бота к себе на сервер, после чего начинаем ему писать. Фото.

Добавляем бота к себе на сервер, после чего начинаем ему писать

Теперь несколько слов о том, как пользоваться GPT на телефоне. Когда бот появится на вашем сервере, нужно нажать на него и среди опций выбрать «Сообщение». Откроется чат, где останется ввести любой интересующий запрос.

Бот ChatGPT в Discord. Отправьте боту первое сообщение, чтобы получить ответ. Фото.

Отправьте боту первое сообщение, чтобы получить ответ

Читайте также: Midjourney и другие нейросети, рисующие по словам на Android

Обратите внимание, что у GPT в Discord есть несколько ограничений. Они касаются как количества символов в ответе, так и периодичности отправки запросов. Поэтому развести бота на дипломную работу у вас вряд ли получится. Плюс ко всему ChatGPT в Discord не имеет прямого отношения к OpenAI и создается командой разработчиков-любителей, которые приобрели доступ к одной из языковых моделей.

Бесплатный телеграм-бот ChatGPT

Если не хочется регистрироваться в Discord и создавать сервер, то наиболее удобным вариантом доступа к ChatGPT на Андроид для вас может стать один из множества телеграм-ботов. Их тоже создают команды разработчиков-любителей. В качестве примера несколько ботов GPT в Телеграме:

Бесплатный телеграм-бот ChatGPT. Протестируйте несколько ботов, чтобы понять, кто из них лучше справляется с поставленной задачей. Фото.

Протестируйте несколько ботов, чтобы понять, кто из них лучше справляется с поставленной задачей

Для взаимодействия с GPT на телефоне достаточно нажать кнопку «Старт», после чего можно начать общение с ботом. Как и в случае с Discord, есть ограничения на количество символов. Скорее всего, вам придется покупать премиум-доступ, поэтому используйте стартовый пакет для теста нейросети, чтобы оценить ее возможности.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

ChatGPT — приложение для Андроид

Наконец, вы можете скачать GPT на Андроид в виде отдельного приложения, не прибегая к помощи Discord или Telegram. В данном случае речь тоже идет не об официальном ПО, а о любительских проектах. Тем не менее, и среди них можно найти неплохое приложение с GPT. Одно из таких создано разработчиком Олегом Михайличенко. Автор заявляет, что чат использует модель GPT-3.5.

Приложение с GPT

Для доступа к GPT с телефона необходимо авторизоваться в аккаунте Google, а потом — выбрать модель OpenAI и начать общение с ботом.

ChatGPT — приложение для Андроид. Пока это единственное адекватное приложение с GPT на Андроид. Фото.

Пока это единственное адекватное приложение с GPT на Андроид

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Бесплатная версия не позволяет дополнить уже написанный текст, имеет рекламу и ограничения. Чтобы их снять, нужно оформить подписку за $10 (~ 805 ₽) в месяц. Опять же, не стоит торопиться отдавать деньги разработчику, пока вы не оцените возможности бесплатной версии GPT на телефоне.

Теги
Лонгриды для вас
Как добавить VPN в Яндекс.Браузер на Андроид

Из-за того, что в многие компании перестали работать в России, приходится использовать VPN для доступа к ним. Да, в 2023 году уже не так-то просто посмотреть сериал или зайти в зарубежный интернет-магазин - приходится оплачивать подписку на VPN-сервис или же рисковать собственными данными, используя бесплатный. К тому же, установка и скачивание приложений занимает уйму времени, не говоря уже о драгоценном месте на жестком диске. Но есть отличный способ избежать этого - можно просто включить VPN в Яндекс.Браузере на Андроид! Рассказываем, как это сделать и какой сервис выбрать.

Читать далее
Автоматизация на Android не хуже быстрых команд iOS. Что это и как включить

Смартфоны оснащены огромным количеством функций, которые мы включаем и выключаем по несколько десятков или даже сотен раз в день. Это приводит к тому, что каждый из нас тратит много времени на выполнение банальных действий вроде изменения уровня яркости, активации беззвучного режима или запуска приложения для музыки после сопряжения с наушниками. Однако любой смартфон позволяет настроить автоматизацию на Андроид, которая не только экономит драгоценные минуты в течение дня, но и освобождает наши руки. Рассказываем, что она из себя представляет и при чем здесь быстрые команды для iPhone.

Читать далее
Midjourney и не только. Какие нейросети бесплатно рисуют по словам

Кажется, совсем скоро многие популярные профессии перестанут быть актуальны. В частности, потеряют свою востребованность специалисты в области графического дизайна. Зачем нанимать человека, создающего картинки, если уже сейчас существуют нейросети, рисующие по словам? Достаточно ввести запрос, а через несколько секунд искусственный интеллект сделает на его основе изображение, которое можно, например, использовать в качестве иллюстрации для текстового материала на сайте.

Читать далее