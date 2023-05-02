Как пользоваться нейросетью ChatGPT на смартфоне Android

В конце прошлого года компания OpenAI представила нейросеть ChatGPT — чат-бот, генерирующий текст по запросу пользователя. Модель, построенная на базе ИИ, не просто дает ответы на поставленные вопросы, но и пишет сценарии, статьи, дипломные работы и даже сочиняет стихи. Сегодня вместе разберемся, как пользоваться ChatGPT на Андроид, рассмотрев несколько способов доступа к чат-боту, который генерирует текст в том числе и на русском языке.

Как пользоваться ChatGPT в России

Проект компании OpenAI доступен только на сайте chat.openai.com. Легально GPT в России не работает. Вы не сможете открыть сайт чат-бота без VPN, а также вам не удастся без костылей зарегистрировать аккаунт, необходимый для взаимодействия с нейросетью. Впрочем, если вы готовы потратить немного времени и денег, обратитесь к нашей инструкции, как пользоваться GPT в России:

Включите VPN на смартфоне. Откройте сайт chat.openai.com и создайте аккаунт, нажав кнопку «Sign Up». Войдите, используя профиль в Google. Укажите имя и фамилию, а также дату рождения. Для продолжения регистрации вам понадобится указать номер телефона. Российский не подойдет. Единственный выход — покупка виртуального номера. Возьмите вариант для приема СМС в OpenAI. Он будет работать 15 минут. Вставьте купленный номер в специальное поле на сайте OpenAI. Затем вернитесь на сайт, где покупали виртуальный номер, и скопируйте код для завершения регистрации.

Более подробно процесс регистрации в GPT из России изложен в материале, опубликованном на сайте AppleInsider.ru. Ну а с принципом работы нейросети вы познакомитесь в тексте, где мы рассказали, как ChatGPT написал статью для сайта AndroidInsider.ru.

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Бот ChatGPT в Discord

Поскольку сайт ChatGPT в России без танцев с бубном не работает, приходится искать другие способы доступа к чат-боту. И они есть! Например, через добавление GPT в Discord. Сначала вам придется скачать приложение и зарегистрироваться, если ранее не был зарегистрирован аккаунт на этой платформе.

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Далее необходимо добавить бот GPT на свой сервер Discord. Показываем, как это сделать:

Нажмите «+» на главной странице, а затем — «Свой шаблон». В меню «Расскажите нам о вашем сервере» выберите вариант «Пропустить этот вопрос». Придумайте имя и нажмите «Создать сервер», пропустив все последующие шаги. Откройте страницу ChatGPT в Discord. Нажмите «Добавить этого бота» и выберите свой сервер.

Теперь несколько слов о том, как пользоваться GPT на телефоне. Когда бот появится на вашем сервере, нужно нажать на него и среди опций выбрать «Сообщение». Откроется чат, где останется ввести любой интересующий запрос.

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Обратите внимание, что у GPT в Discord есть несколько ограничений. Они касаются как количества символов в ответе, так и периодичности отправки запросов. Поэтому развести бота на дипломную работу у вас вряд ли получится. Плюс ко всему ChatGPT в Discord не имеет прямого отношения к OpenAI и создается командой разработчиков-любителей, которые приобрели доступ к одной из языковых моделей.

Бесплатный телеграм-бот ChatGPT

Если не хочется регистрироваться в Discord и создавать сервер, то наиболее удобным вариантом доступа к ChatGPT на Андроид для вас может стать один из множества телеграм-ботов. Их тоже создают команды разработчиков-любителей. В качестве примера несколько ботов GPT в Телеграме:

Для взаимодействия с GPT на телефоне достаточно нажать кнопку «Старт», после чего можно начать общение с ботом. Как и в случае с Discord, есть ограничения на количество символов. Скорее всего, вам придется покупать премиум-доступ, поэтому используйте стартовый пакет для теста нейросети, чтобы оценить ее возможности.

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ChatGPT — приложение для Андроид

Наконец, вы можете скачать GPT на Андроид в виде отдельного приложения, не прибегая к помощи Discord или Telegram. В данном случае речь тоже идет не об официальном ПО, а о любительских проектах. Тем не менее, и среди них можно найти неплохое приложение с GPT. Одно из таких создано разработчиком Олегом Михайличенко. Автор заявляет, что чат использует модель GPT-3.5.

Приложение с GPT

Для доступа к GPT с телефона необходимо авторизоваться в аккаунте Google, а потом — выбрать модель OpenAI и начать общение с ботом.

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Бесплатная версия не позволяет дополнить уже написанный текст, имеет рекламу и ограничения. Чтобы их снять, нужно оформить подписку за $10 (~ 805 ₽) в месяц. Опять же, не стоит торопиться отдавать деньги разработчику, пока вы не оцените возможности бесплатной версии GPT на телефоне.