21 августа 2026 года приложения Ozon, Ozon Fresh и Ozon Travel вернулись в Google Play — через апелляцию, поданную маркетплейсом. Удалили их всего неделю назад — 14 августа, после того как Ozon попал под санкции ЕС и Великобритании. Разбираю, что произошло и что теперь делать пользователям Android, которые успели испугаться и загрузить приложение через RuStore.
Что именно вернули и что ещё не вернули
Ситуация не полная — возвращение частичное. Основные приложения снова доступны для скачивания и обновления в Google Play без ограничений. Что уже можно скачивать и обновлять:
- Ozon (основное приложение маркетплейса);
- Ozon Fresh (доставка продуктов);
- Ozon Travel (билеты и путешествия);
- инструменты для продавцов и партнёров.
Часть сервисов, включая Ozon Select, всё ещё проходят процедуру модерации. Ozon заявил, что их возвращение ожидается в ближайшее время. Следить за актуальными новостями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Почему Ozon вернули, а VK и MAX нет
Это принципиальный вопрос, который объясняет, почему одним удаётся вернуться, а другим нет. Ozon удалили из-за санкций ЕС и Великобритании против компании. При этом Ozon — коммерческая структура, которая торгует товарами. Санкции затронули финансовую часть экосистемы — прежде всего Ozon Банк. Маркетплейс как таковой под прямые блокирующие санкции не попал — и апелляция это доказала.
👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX
VK и MAX — другая история. Санкции против VK введены непосредственно против компании и её ключевых сервисов как медиаструктуры. Апелляция там значительно сложнее: Google вряд ли отступит от требований западных регуляторов в отношении компании, которая находится под прямыми персональными санкциями. Именно поэтому VK и MAX в Google Play не вернули — и судя по ситуации, не вернут.
Качать из Google Play или оставить RuStore
Зависит от того, что у вас уже установлено. Три сценария:
- Переустановили Ozon через RuStore за прошедшую неделю — не спешите что-то менять. RuStore — официальный источник, приложение обновляется регулярно, автообновления работают. Смысла переезжать обратно нет.
- Ozon стоит из Google Play и вы просто ждали обновлений — теперь они снова придут автоматически. Дополнительных действий не требуется.
- Приложения нет вообще — устанавливайте из любого официального источника: Google Play, RuStore, AppGallery или Galaxy Store. Все варианты одинаково безопасны.
Обсудить ситуацию можно в чате AndroidInsider.ru в MAX, где пользователи уже делятся своими впечатлениями от возвращения Ozon.
Стоит ли теперь доверять Google Play для российских приложений
Возвращение Ozon не означает что ситуация стабилизировалась. Это означает, что в конкретном случае апелляция сработала — вероятно, потому что Ozon смог доказать Google, что приложение маркетплейса не нарушает правила магазина и не является напрямую санкционированным сервисом.
🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Но следующий пакет санкций (а они выходят регулярно) может снова затронуть Ozon или другие российские сервисы. Гарантий стабильности нет. Поэтому разумная страховка выглядит так:
- банковские и платёжные приложения — только через RuStore, там стабильнее и не зависит от политики Google;
- обычные приложения вроде Ozon — Google Play или RuStore, без принципиальной разницы;
- RuStore установить в любом случае — и настроить автообновления для важных приложений.
Актуальные новости о российских приложениях публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru. Там вы в числе первых узнаете как о блокировках, так и о разблокировках российских сервисов.