21 августа 2026 года приложения Ozon, Ozon Fresh и Ozon Travel вернулись в Google Play — через апелляцию, поданную маркетплейсом. Удалили их всего неделю назад — 14 августа, после того как Ozon попал под санкции ЕС и Великобритании. Разбираю, что произошло и что теперь делать пользователям Android, которые успели испугаться и загрузить приложение через RuStore.

Что именно вернули и что ещё не вернули

Ситуация не полная — возвращение частичное. Основные приложения снова доступны для скачивания и обновления в Google Play без ограничений. Что уже можно скачивать и обновлять:

Ozon (основное приложение маркетплейса);

Ozon Fresh (доставка продуктов);

Ozon Travel (билеты и путешествия);

инструменты для продавцов и партнёров.

Часть сервисов, включая Ozon Select, всё ещё проходят процедуру модерации. Ozon заявил, что их возвращение ожидается в ближайшее время. Следить за актуальными новостями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Почему Ozon вернули, а VK и MAX нет

Это принципиальный вопрос, который объясняет, почему одним удаётся вернуться, а другим нет. Ozon удалили из-за санкций ЕС и Великобритании против компании. При этом Ozon — коммерческая структура, которая торгует товарами. Санкции затронули финансовую часть экосистемы — прежде всего Ozon Банк. Маркетплейс как таковой под прямые блокирующие санкции не попал — и апелляция это доказала.

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VK и MAX — другая история. Санкции против VK введены непосредственно против компании и её ключевых сервисов как медиаструктуры. Апелляция там значительно сложнее: Google вряд ли отступит от требований западных регуляторов в отношении компании, которая находится под прямыми персональными санкциями. Именно поэтому VK и MAX в Google Play не вернули — и судя по ситуации, не вернут.

Качать из Google Play или оставить RuStore

Зависит от того, что у вас уже установлено. Три сценария:

Переустановили Ozon через RuStore за прошедшую неделю — не спешите что-то менять. RuStore — официальный источник, приложение обновляется регулярно, автообновления работают. Смысла переезжать обратно нет.

— не спешите что-то менять. RuStore — официальный источник, приложение обновляется регулярно, автообновления работают. Смысла переезжать обратно нет. Ozon стоит из Google Play и вы просто ждали обновлений — теперь они снова придут автоматически. Дополнительных действий не требуется.

— теперь они снова придут автоматически. Дополнительных действий не требуется. Приложения нет вообще — устанавливайте из любого официального источника: Google Play, RuStore, AppGallery или Galaxy Store. Все варианты одинаково безопасны.

Обсудить ситуацию можно в чате AndroidInsider.ru в MAX, где пользователи уже делятся своими впечатлениями от возвращения Ozon.

Стоит ли теперь доверять Google Play для российских приложений

Возвращение Ozon не означает что ситуация стабилизировалась. Это означает, что в конкретном случае апелляция сработала — вероятно, потому что Ozon смог доказать Google, что приложение маркетплейса не нарушает правила магазина и не является напрямую санкционированным сервисом.

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Но следующий пакет санкций (а они выходят регулярно) может снова затронуть Ozon или другие российские сервисы. Гарантий стабильности нет. Поэтому разумная страховка выглядит так:

банковские и платёжные приложения — только через RuStore, там стабильнее и не зависит от политики Google;

обычные приложения вроде Ozon — Google Play или RuStore, без принципиальной разницы;

RuStore установить в любом случае — и настроить автообновления для важных приложений.

Актуальные новости о российских приложениях публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru. Там вы в числе первых узнаете как о блокировках, так и о разблокировках российских сервисов.