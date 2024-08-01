В Telegram на Android появился свой магазин приложений! Эти и другие нововведения версии 10.15.0

Вечером 31 июля на Android вышел Telegram 10.15.0 — новая версия мессенджера с огромным количеством изменений. Она еще на один шаг приблизила проект Павла Дурова к китайскому WeChat, который является телекоммуникационной системой, объединяющей множество сервисов, включая социальный рейтинг. Два главных летних нововведения Telegram: появление полноценного браузера и магазина приложений. О том, как это работает, и что еще появилось в мессенджере — в сегодняшнем материале.

Магазин приложений в Телеграме

Приложения в Телеграмме появились не сегодня. Однако до обновления 10.15.0 они существовали обособленно и терялись среди чатов и каналов. Теперь вы можете открыть магазин приложений Телеграм, сделав следующее:

Нажмите кнопку поиска в правом верхнем углу. Откройте вкладку «Приложения». Выберите интересующую программу из списка наиболее популярным или воспользуйтесь поиском по ключевым словам.

У каждого приложения в Telegram есть своя страница с кнопкой запуска и разделом предпросмотра, где разработчики могут размещать скриншоты своего проекта.

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Еще одно нововведение касается оформления самих приложений. Теперь Telegram показывает количество активных пользователей программы за последний месяц, а проверенные игры и утилиты получают галочку. Помимо получения интересных статистических данных это позволяет обходить стороной скам-проекты мошенников, коих в мессенджере предостаточно.

Обратная сторона медали заключается в том, что подавляющее большинство приложений в Telegram — тапалки наподобие игры Hamster Kombat, обещающие озолотить пользователей криптовалютой. Чего-то по-настоящему полезного для массового потребителя нет. Разве что кошелек Telegram, да и тот нужен только держателям крипты. Дарю идею разработчикам: добавьте магазин открыток, и тогда все бабушки пересядут с WhatsApp на Telegram.

Полноценный браузер в Телеграме

Второе важное изменение мессенджера — появление браузера в Телеграмме. Это очень удобная вещь, которую, в частности, оценят люди, подписанные на AndroidInsider.ru в Telegram.

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В телеграм-канале мы выкладываем не только эксклюзивные посты и устраиваем опросы, но и репостим материалы с нашего сайта. До обновления Телеграм 10.15.0 ссылки открывались во внешнем браузере. Из-за этого запускалось дополнительное приложение, сам процесс был отнюдь не бесшовным и занимал время, а для возвращения в мессенджер приходилось выполнять лишние действия.

Теперь можно открыть ссылку в браузере Телеграмма, что и происходит по умолчанию. Жмешь на нее — моментально запускается встроенный веб-обозреватель с интегрированным поисковиком. Делаешь свайп назад — возвращаешься к телеграм-каналу или чату. Кайф!

При желании ссылку можно открыть в любом другом приложении, нажав на «три точки», а затем — «Открыть в…». Кроме того, во встроенном браузере Telegram есть собственный раздел настроек. Здесь предлагается отключить веб-обозреватель, изменить поисковую систему, посмотреть или удалить историю, а также добавить сайты-исключения, которые будут открываться через сторонние приложения: хоть Chrome, хоть Yandex Browser.

Штука невероятно полезная, а главное — она не является принудительной. Не нравится встроенный браузер Телеграм — отключи его. Не хочешь заново вводить логин и пароль от нужного сайта — добавь его в исключения. Все очень просто.

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Что еще нового в Telegam 10.15.0

Конечно, браузер и магазин приложений — главные изменения в летнем обновлении Телеграмма. Однако апдейт содержит в себе и другие полезные фишки, которые перечислим коротко:

Звезды в Telegram теперь можно не только покупать и тратить, но и дарить;

во время записи кружков в Телеграмме появилась возможность включить вспышку для селфи-камеры;

специально для сторис в Telegram создан виджет погоды;

также для сторис теперь можно выбрать обложку.

Вот и все. Мало? Ничего страшного: Telegram продолжает развиваться и совсем скоро подарит очередную порцию нововведений. Насколько полезными и важными они будут — решать вам.

Как обновить Telegram на Android

Если в вашем приложении не появились фишки, описанные выше, обновите Телеграм на Андроиде:

Откройте страницу Telegram в Google Play. Нажмите кнопку «Обновить». Дождитесь загрузки и установки апдейта.

В Google Play нет обновления мессенджера? Тогда скачайте APK Telegram и установите последнюю версию приложения вручную. Как правило, она получает апдейты быстрее, так как не тратит время на прохождение долгой модерации Google.