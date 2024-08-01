В Telegram на Android появился свой магазин приложений! Эти и другие нововведения версии 10.15.0

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Герман Вологжанин

Вечером 31 июля на Android вышел Telegram 10.15.0 — новая версия мессенджера с огромным количеством изменений. Она еще на один шаг приблизила проект Павла Дурова к китайскому WeChat, который является телекоммуникационной системой, объединяющей множество сервисов, включая социальный рейтинг. Два главных летних нововведения Telegram: появление полноценного браузера и магазина приложений. О том, как это работает, и что еще появилось в мессенджере — в сегодняшнем материале.

В Telegram на Android появился свой магазин приложений! Эти и другие нововведения версии 10.15.0. Теперь в Telegram есть свой магазин приложений и много других полезных фишек. Фото.

Теперь в Telegram есть свой магазин приложений и много других полезных фишек

Магазин приложений в Телеграме

Приложения в Телеграмме появились не сегодня. Однако до обновления 10.15.0 они существовали обособленно и терялись среди чатов и каналов. Теперь вы можете открыть магазин приложений Телеграм, сделав следующее:

  1. Нажмите кнопку поиска в правом верхнем углу.
  2. Откройте вкладку «Приложения».
  3. Выберите интересующую программу из списка наиболее популярным или воспользуйтесь поиском по ключевым словам.
Магазин приложений в Телеграме. Магазин приложений Telegram доступен через поиск. Фото.

Магазин приложений Telegram доступен через поиск

У каждого приложения в Telegram есть своя страница с кнопкой запуска и разделом предпросмотра, где разработчики могут размещать скриншоты своего проекта.

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Еще одно нововведение касается оформления самих приложений. Теперь Telegram показывает количество активных пользователей программы за последний месяц, а проверенные игры и утилиты получают галочку. Помимо получения интересных статистических данных это позволяет обходить стороной скам-проекты мошенников, коих в мессенджере предостаточно.

Магазин приложений в Телеграме. Рекомендуется пользоваться приложениями с галочкой. Фото.

Рекомендуется пользоваться приложениями с галочкой

Обратная сторона медали заключается в том, что подавляющее большинство приложений в Telegram — тапалки наподобие игры Hamster Kombat, обещающие озолотить пользователей криптовалютой. Чего-то по-настоящему полезного для массового потребителя нет. Разве что кошелек Telegram, да и тот нужен только держателям крипты. Дарю идею разработчикам: добавьте магазин открыток, и тогда все бабушки пересядут с WhatsApp на Telegram.

Полноценный браузер в Телеграме

Второе важное изменение мессенджера — появление браузера в Телеграмме. Это очень удобная вещь, которую, в частности, оценят люди, подписанные на AndroidInsider.ru в Telegram.

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В телеграм-канале мы выкладываем не только эксклюзивные посты и устраиваем опросы, но и репостим материалы с нашего сайта. До обновления Телеграм 10.15.0 ссылки открывались во внешнем браузере. Из-за этого запускалось дополнительное приложение, сам процесс был отнюдь не бесшовным и занимал время, а для возвращения в мессенджер приходилось выполнять лишние действия.

Полноценный браузер в Телеграме. Через сторонний браузер ссылки открывались дольше, потому что смартфону приходилось запускать дополнительное приложение. Фото.

Через сторонний браузер ссылки открывались дольше, потому что смартфону приходилось запускать дополнительное приложение

Теперь можно открыть ссылку в браузере Телеграмма, что и происходит по умолчанию. Жмешь на нее — моментально запускается встроенный веб-обозреватель с интегрированным поисковиком. Делаешь свайп назад — возвращаешься к телеграм-каналу или чату. Кайф!

Полноценный браузер в Телеграме. Через встроенный браузер ссылки открываются быстрее. Фото.

Через встроенный браузер ссылки открываются быстрее

При желании ссылку можно открыть в любом другом приложении, нажав на «три точки», а затем — «Открыть в…». Кроме того, во встроенном браузере Telegram есть собственный раздел настроек. Здесь предлагается отключить веб-обозреватель, изменить поисковую систему, посмотреть или удалить историю, а также добавить сайты-исключения, которые будут открываться через сторонние приложения: хоть Chrome, хоть Yandex Browser.

Полноценный браузер в Телеграме. Через настройки разрешается отключить встроенный браузер или добавить сайт в исключения. Фото.

Через настройки разрешается отключить встроенный браузер или добавить сайт в исключения

Штука невероятно полезная, а главное — она не является принудительной. Не нравится встроенный браузер Телеграм — отключи его. Не хочешь заново вводить логин и пароль от нужного сайта — добавь его в исключения. Все очень просто.

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Что еще нового в Telegam 10.15.0

Конечно, браузер и магазин приложений — главные изменения в летнем обновлении Телеграмма. Однако апдейт содержит в себе и другие полезные фишки, которые перечислим коротко:

  • Звезды в Telegram теперь можно не только покупать и тратить, но и дарить;
  • во время записи кружков в Телеграмме появилась возможность включить вспышку для селфи-камеры;
  • специально для сторис в Telegram создан виджет погоды;
  • также для сторис теперь можно выбрать обложку.

Вот и все. Мало? Ничего страшного: Telegram продолжает развиваться и совсем скоро подарит очередную порцию нововведений. Насколько полезными и важными они будут — решать вам.

Как обновить Telegram на Android

Если в вашем приложении не появились фишки, описанные выше, обновите Телеграм на Андроиде:

  1. Откройте страницу Telegram в Google Play.
  2. Нажмите кнопку «Обновить».
  3. Дождитесь загрузки и установки апдейта.
Как обновить Telegram на Android. Обновляемся как обычно. Фото.

Обновляемся как обычно

В Google Play нет обновления мессенджера? Тогда скачайте APK Telegram и установите последнюю версию приложения вручную. Как правило, она получает апдейты быстрее, так как не тратит время на прохождение долгой модерации Google.

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