WhatsApp выпустила реакции, как в Telegram. Но не для всех

Когда начинаешь писать новость про WhatsApp, уже где-то в подсознании сидит, что сейчас надо будет его критиковать, рассказывать об очередном сбое или провальном запуске чего-то нового. Но иногда повод бывает очень даже хорошим. Например, сейчас мы получили новую функцию, которая позволяет реагировать на сообщения, которые вам прислали. Такое уже некоторое время есть в Telegram. Именно этот мессенджер является ориентиром для WhatsApp при запуске новых функций. Оно и понятно, это два лидера индустрии, которые не могут не смотреть друг на друга. Удивительно, что на этот раз функция была скопирована довольно быстро. Может быть большой и не всегда поворотливый WhatsApp готовил ее уже давно? Это не важно — главное, что она теперь есть.

Кого копирует WhatsApp

Когда несколько лет назад WhatsApp была продана ее нынешнему владельцу за фантастическую сумму в 16 миллиардов долларов, все знали, что что-то поменяется. С тех пор некоторые функции мессенджера Facebook перешли в WhatsApp, а появления остальных многим казалось вопросом времени.

Выше я начал с Telegram, так как именно появление реакций там с большой долей вероятности и подстегнуло WhatsApp к внедрению того же самого, но немного в ином виде. Схожесть функций с Facebook сама по себе не удивительна и многие смежные продукты имеют часть ее особенностей, но время появления именно этой точно было неслучайным.

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Новая функция WhatsApp

Новая функция пока доступна не всем. У меня ее нет, но в сети все больше упоминаний о ее появлении и сами разработчики говорили о том, что скоро она появится у всех. Для того, чтобы проверить доступна ли она вам, нужно коснуться и удерживать сообщение. Выпадающее меню предложит вам выбрать одну из шести реакций. Сейчас оступно шесть различных реакций: лайк, сердечко, смех, удивление, плач, сложенные ладони.

Скорее всего это функция, внедряемая на стороне сервера. Во всяком случае, WABetaInfo сообщает, что даже те, кто не может использовать ее, уже могут ее увидеть. Поэтому, появление новинки для всех является лишь вопросом времени. Технически это довольно просто и не требует большого массивного обновления.

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Для чего нужны реакции в WhatsApp

Для тех, кто не знает, эта функция также напоминает iMessage. Пользователи могут подержать палец на сообщении и выбирать смайлик в качестве реакции. Это помогает, когда надо отреагировать на сообщение и дать понять, что ты его получил, но не хочется писать дежурное «ок».

WhatsApp усердно работает над улучшением платформы и привлечением большего числа пользователей по всему миру. На данный момент единственной большой функцией, которая должна правильно работать со всеми клиентами без ошибок и проблем, является поддержка нескольких устройств. Эта функция действительно нужна и на нее возлагаются большие надежды.

Что такое WhatsApp

WhatsApp — одно из самых популярных приложений для обмена мгновенными сообщениями во всем мире. Однако мы все знаем, что оно отстает от Telegram, когда речь заходит о функциональности. По сути, за много лет, WhatsApp так и не вышел за пределы простого приложения для обмена сообщения. Когда Telegram только и делает, что закидывает нас новыми функциями, которые уже давно вышли за границы обмена сообщениями, а WhatsApp осторожничает. Сейчас Telegram — это и мессенджер, и социальная сети и новостной агрегатор, а с недавнего времени это еще и стриминговая платформа, пусть и косвенно.

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Подобные задержки введения новых функций не мешают WhatsApp оставаться самым используемым мессенджером. Исторически сложилось, что его ценят за простоту и понятность. Все новинки приходится внедрять очень осторожно, чтобы не оттолкнуть существующих пользователей.

Остается надеяться, что новые функции WhatsApp будут появляться чаще, чем новости о проблемах и сбоях. И, конечно, ждем появления возможности использовать мессенджер на нескольких устройствах. Работа точно ведется, что подтверждает множеством бета-версий. Но у Telegram такая функция есть уже много лет. Скорее всего, появление такой возможности сильно повлияет на популярность WhatsApp и мессенджер не может этого не понимать.