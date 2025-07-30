10 смартфонов Xiaomi, которые первыми получат обновление HyperOS 3

Xiaomi вот-вот выпустит HyperOS 3. И, хотя в списке поддерживаемых устройств значится около сотни моделей, они получат апдейт не одномоментно, а процесс развертывания обновления традиционно для китайского производителя растянется на несколько месяцев. Вместе с тем сейчас у Xiaomi есть несколько фаворитов, претендующих на звание «первопроходцев». Компания официально объявила, кто первым получит HyperOS 3, и мы делимся этим списком с вами.

Кто первым получит HyperOS 3

HyperOS 3 выйдет одновременно с релизом новой флагманской серии Xiaomi 16, именно ее представители станут первыми обладателями свежей прошивки:

Xiaomi 16 Pro;

Xiaomi 16.

Также среди новых смартфонов, которые анонсируют примерно в то же время, на HyperOS 3 из коробки будут работать Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. А по мере выхода этих моделей обновления начнут получать устройства, представленные ранее:

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15;

Xiaomi 14T Pro;

Redmi K80 Ultra;

Redmi K70 Ultra.

Важно учесть, что сначала выйдет китайская версия оболочки. Она будет доступна исключительно на устройствах для внутреннего рынка КНР. А с полным списком смартфонов, которые получат глобальную версию HyperOS 3, можно познакомиться в нашем отдельном материале.

Когда выйдет обновление HyperOS 3

Выход HyperOS 3 ожидается в сентябре-октябре 2025 года аккурат с анонсом Xiaomi 16. Речь в данном случае идет о китайской версии оболочки, в то время как глобалку свет увидит несколькими месяцами позже.

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Весь процесс развертывания обновления может продлиться вплоть до лета 2026 года, когда апдейт получат наименее приоритетные устройства. Как правило, это бюджетные модели и старые флагманы, которые входят в список поддержки HyperOS 3.