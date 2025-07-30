10 смартфонов Xiaomi, которые первыми получат обновление HyperOS 3

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

Xiaomi вот-вот выпустит HyperOS 3. И, хотя в списке поддерживаемых устройств значится около сотни моделей, они получат апдейт не одномоментно, а процесс развертывания обновления традиционно для китайского производителя растянется на несколько месяцев. Вместе с тем сейчас у Xiaomi есть несколько фаворитов, претендующих на звание «первопроходцев». Компания официально объявила, кто первым получит HyperOS 3, и мы делимся этим списком с вами.

10 смартфонов Xiaomi, которые первыми получат обновление HyperOS 3. Первые смартфоны, которые получат HyperOS 3. Изображение: Adam Lobo TV. Фото.

Первые смартфоны, которые получат HyperOS 3. Изображение: Adam Lobo TV

Кто первым получит HyperOS 3

HyperOS 3 выйдет одновременно с релизом новой флагманской серии Xiaomi 16, именно ее представители станут первыми обладателями свежей прошивки:

  • Xiaomi 16 Pro;
  • Xiaomi 16.

Также среди новых смартфонов, которые анонсируют примерно в то же время, на HyperOS 3 из коробки будут работать Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. А по мере выхода этих моделей обновления начнут получать устройства, представленные ранее:

  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 15 Pro;
  • Xiaomi 15;
  • Xiaomi 14T Pro;
  • Redmi K80 Ultra;
  • Redmi K70 Ultra.

Важно учесть, что сначала выйдет китайская версия оболочки. Она будет доступна исключительно на устройствах для внутреннего рынка КНР. А с полным списком смартфонов, которые получат глобальную версию HyperOS 3, можно познакомиться в нашем отдельном материале.

Когда выйдет обновление HyperOS 3

Выход HyperOS 3 ожидается в сентябре-октябре 2025 года аккурат с анонсом Xiaomi 16. Речь в данном случае идет о китайской версии оболочки, в то время как глобалку свет увидит несколькими месяцами позже.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Весь процесс развертывания обновления может продлиться вплоть до лета 2026 года, когда апдейт получат наименее приоритетные устройства. Как правило, это бюджетные модели и старые флагманы, которые входят в список поддержки HyperOS 3.

Теги
Новости по теме
Xiaomi решила скопировать дизайн iOS 26. В HyperOS 3 тоже будет эффект Liquid Glass
Каким будет Xiaomi 16 Pro Max: все характеристики самого крутого смартфона из Китая
Google кинула всех и выпустила пустой патч безопасности. Это самое бесполезное обновление Android
Лонгриды для вас
Флагман Xiaomi 12 Pro теперь стоит меньше 25 тысяч. Раньше за него просили больше 100K

Новые смартфоны сменяют модели предыдущего поколения примерно раз в год. Как правило, старичков быстро снимают с производства, вынуждая нас покупать свежие устройства, даже если они хуже предшественников. Но каким-то непостижимым образом смартфон Xiaomi 12 Pro до сих пор остается в продаже. Более того, с момента своего выхода он подешевел в 5 раз и превратился в, пожалуй, лучшую модель до 25 тысяч рублей.

Читать далее
Кто не получит One UI 8. Samsung отказалась обновлять больше 100 смартфонов

После выпуска стабильной версии Android 16 для устройств Google на низком старте находятся и другие производители смартфонов, готовые в ближайшие месяцы объявить о релизе своих оболочек на базе свежей ОС. В частности, Samsung уже представила две бета-версии One UI 8 в рамках подготовки к обновлению нескольких десятков своих моделей. Но еще больше смартфонов и планшетов Galaxy останутся без новой оболочки и операционной системы. Рассказываем, кто не получит One UI 8.

Читать далее
Сколько лет обновляются смартфоны и планшеты Xiaomi

Срок поддержки смартфонов долгое время оставался отличительной чертой устройств Apple. Пока каждый iPhone гарантированно получал крупные обновления на протяжении 5 лет, Android-устройства за все время могли предложить 1 или максимум 2 больших апдейта, после чего их жизненный цикл прекращался. Компания Xiaomi одной из первых на рынке Android начала расширять срок поддержки, и уже сейчас он достиг впечатляющих масштабов. При этом далеко не все модели китайского бренда готовы предложить действительно много апдейтов. Сегодня разберемся, сколько лет обновляется Xiaomi, и у каких смартфонов самый продолжительный срок жизни.

Читать далее
Новости партнеров
Как Apple защищает ваши личные данные: 8 уровней безопасности iPhone, iPad, Mac и других устройств
Как Apple защищает ваши личные данные: 8 уровней безопасности iPhone, iPad, Mac и других устройств
Представитель фонда Bitwise Invest считает, что рост Биткоина не закончится в 2025 году. Чего ждать от криптовалюты?
Представитель фонда Bitwise Invest считает, что рост Биткоина не закончится в 2025 году. Чего ждать от криптовалюты?
«Яма отчаяния» Гарри Харлоу: один из самых жестоких экспериментов 20 века
«Яма отчаяния» Гарри Харлоу: один из самых жестоких экспериментов 20 века